16:36 20 ноября

СМИ: Новейшую китайскую МБР DF-41 примут на вооружение в первой половине 2018 года

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) может поступить на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первой половине 2018 года. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

Технологии ракеты значительно продвинулись. Если она вскоре поступит на вооружение НОАК, то ее официальное поступление в войска может произойти в первой половине следующего года, заявил старший советник Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружением Сюй Гуанъюй
- пишет газета.

СМИ: Новейшую китайскую МБР DF-41 примут на вооружение в первой половине 2018 года



DF-41 - это трехступенчатая твердотопливная МБР с максимальной дальностью полета по меньшей мере 12 тыс. км, что означает, что она способна поражать цели в любой части мира при запуске с территории континентального Китая
- приводит издание слова эксперта.

По его словам, DF-41 обладает разделяющейся головной частью, которая может включать до 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Она также оснащена ложными боевыми блоками и дипольными отражателями для преодоления систем предупреждения о ракетном нападении и ПРО противника. Ракета способна развивать максимальную скорость в 10 Махов.

По данным американского интернет-портала Washington Free Beacon, Китай провел седьмые испытания DF-41 весной 2016 года. Ранее этот портал сообщил о том, что КНР в декабре 2015 был произведен запуск этой МБР с железнодорожной платформы. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, последние испытания этой ракеты прошли в начале ноября этого года в пустыне Гоби.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км, передает ТАСС

Использованы фотографии: techntravel.co.cc.
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Комментарии 8

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  1. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 16:00
    Странно что ТАКОЕ ещё и что то может на себе таскать..
    210окв
    1. Burbon Сегодня, 16:08
      Цитата: 210окв
      Странно что ТАКОЕ

      а КАКОЕ должно таскать? laughing
      Burbon
      1. НасРать Сегодня, 16:11
        твердотопливная...до 14 тыс. - однако!
        НасРать
      2. 210окв Сегодня, 16:13
        Ну,судя по фото,это или пустышка,или транспортер мелковат..
        Цитата: Burbon
        Цитата: 210окв
        Странно что ТАКОЕ

        а КАКОЕ должно таскать? laughing
        210окв
        1. Burbon Сегодня, 16:24
          Цитата: 210окв
          Ну,судя по фото

          ну фоткам тут веры нет.....
          Burbon
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    Это и нам нужно приглядеться к китайский ракете, ибо с заявленной дальностью полета, и у нас кто то меньше спать станет. ...
    Геркулесыч
    1. Burbon Сегодня, 16:25
      Цитата: Геркулесыч
      и у нас кто то меньше спать станет. ...

      ну если только дополнительная пара дежурных смен....и все.....
      Burbon
  4. Azkii339 Сегодня, 16:18
    Приняв такую систему они гарантированно привлекают к себе внимание Штатов. Ещё большее, нежели сейчас.
    Azkii339
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