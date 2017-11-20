СМИ: Новейшую китайскую МБР DF-41 примут на вооружение в первой половине 2018 года

Технологии ракеты значительно продвинулись. Если она вскоре поступит на вооружение НОАК, то ее официальное поступление в войска может произойти в первой половине следующего года, заявил старший советник Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружением Сюй Гуанъюй

DF-41 - это трехступенчатая твердотопливная МБР с максимальной дальностью полета по меньшей мере 12 тыс. км, что означает, что она способна поражать цели в любой части мира при запуске с территории континентального Китая