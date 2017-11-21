Бронеавтомобиль Magirus M-ARW (Германия)



Общий вид броневика Magirus M-ARW. Фото Aviarmor.net



Опытный образец, использовавшийся для отработки шасси. Фото Aviarmor.net



Вид сзади. Фото Ost-front.ru



Фото на память: личный состав и бронемашина. Фото Ost-front.ru



Magirus M-ARW на автодороге. Возможно, фото из школы "Кама". Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com



Бронеавтомобили M-ARW и Daimler DZVR. Фото Aviarmor.net

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://ost-front.ru/

https://forum.warthunder.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

Чемберлен П., Дойл Х. Энциклопедия немецких танков Второй Мирвоой войны 1933-1945. АСТ/Астрель, М.: 2003.

В середине двадцатых годов Германия тайно возобновила создание перспективных боевых бронированных машин для перевооружения армии. Со временем появился целый ряд проектов новой техники различных классов, в том числе бронеавтомобилей. Первые результаты в этом направлении были получены уже в конце десятилетия. Самым удачным ранним броневиком Германии оказалась боевая машина Magirus M-ARW.Секретная программа разработки армейской бронетехники стартовала с поиска оптимальных решений и подходов. Вскоре появилась концепция, в соответствии с которой следовало строить легкие и средние броневики, отличавшиеся как по своему техническому облику, так и по предназначению. Легкие машины предлагалось строить на основе существующих автомобильных шасси и использовать для разведки. Средние бронеавтомобили, в свою очередь, должны были использовать собственные шасси и решать задачи огневой поддержки.Программа создания средних броневиков, способных нести сравнительно мощное вооружение, получила название Mannschafstransportwagen или MTW – «Транспортная машина для личного состава». В 1927-28 годах эта программа дошла до стадии выдачи технического задания подрядчикам. В соответствии с требованиями армии несколько ведущих предприятий автомобильной промышленности должны были разработать собственные конструкции броневиков.К программе привлекли три компании, имевшие солидный опыт в строительстве самоходной техники, в том числе боевых машин: Magirus, Büssing-NAG и Daimler-Benz. В 1928 году были представлены три проекта, созданные по имеющемуся техническому заданию. Все проекты имели собственные обозначения. Так, броневик от фирмы «Магирус» назвали M-ARW. Это сокращенное название расшифровывалось как Magirus-Achtradwagen – «Восьмиколесная машина от «Магирус».В соответствии с предъявленными требованиями, перспективный броневик на специально разработанном шасси должен был показывать максимально возможную проходимость и маневренность на пересеченной местности и пересекать водные преграды вплавь. При этом он должен был защищать экипаж от вражеского огня и атаковать противника с использованием малокалиберной пушки и пулемета винтовочного калибра. На основе этих требований и с учетом ограничений по габаритам и массе специалисты фирмы Magirus сформировали оригинальный облик будущего M-ARW.В соответствии с техническим заданием, броневик должен был основываться на собственном шасси, разработанном с нуля. Кроме того, его следовало оснастить специально созданным бронекорпусом с противопульной защитой. Эти задачи были успешно решены. Проект M-ARW предусматривал использование четырехосного шасси, прикрытого бронекорпусом необычной формы. Сам корпус при этом был несущим и принимал на себя все основные нагрузки, что позволило отказаться от отдельной рамы и получить желаемые характеристики.Корпус решили собирать из нескольких крупных листов-секций сложной изогнутой формы, образовывавших единую поверхность с минимумом выступающих частей. Все элементы бронирования имели одинаковую толщину – 13,5 мм, что позволяло защитить экипаж и агрегаты от пуль стрелкового оружия. Передняя часть корпуса отдавалась под некоторые устройства трансмиссии и рабочее место водителя. Центральный отсек выполнял функции боевого отделения, кормовой – моторного.Сборный корпус, состоявший из нескольких крупных деталей, отличался оригинальной формой. Его лоб имел клиновидный профиль с центральным изгибом. При помощи изогнутых скул такой лоб соединялся с незначительно разваленными наружу бортами. Верхний лобовой элемент корпуса располагался со значительным наклоном. В центральной части корпуса предусматривалась незначительно выгнутая крыша, центральная часть которой являлась подбашенным листом.Впоследствии корпус переработали, добавив выступающую подбашенную коробку, выполненную в виде прямоугольного агрегата. Задняя ее часть отличалась немного увеличенными размерами и измененной формой. Корма корпуса при развитии проекта оставалась без изменений. Она напоминала лобовой агрегат, но отличалась увеличенной длиной. Кроме того, в ее составе предлагалось использовать вертикальный задний лист с несколькими технологическими проемами.Изначально проект Magirus M-ARW предусматривал использование башни с колпаком полусферической формы. В лобовой части такого броневого агрегата должны были помещаться амбразуры пушки и пулемета. Впоследствии к проекту привлекли компанию Rheinmetall-Borsig, сотрудники которой разработали новый вариант боевого отделения. Для некоторого увеличения внутренних объемов купол башни выполнили в виде усеченного конуса со скошенной крышей и иными средствами монтажа оружия.В кормовом отсеке корпуса помещался бензиновый двигатель Daimler-Benz M36 мощностью 100 л.с. С двигателем соединили коробку передач, обеспечивавшую по пять скоростей переднего и заднего хода. Достаточно сложная механическая трансмиссия выдавала крутящий момент двигателя на все восемь ведущих колес и на кормовой гребной винт.В составе ходовой части использовались восемь одинарных колес на четырех мостах. Оси располагались на разных расстояниях друг от друга. Промежуток между вторыми и третьими колесами был минимальным, из-за чего они имели общую колесную арку. Первая и четвертая оси находились на большем удалении от ближайших колес.Для снижения массы колеса оснастили литыми алюминиевыми дисками. С целью получения максимальной маневренности переднюю и заднюю пары колес выполнили управляемыми. Броневик M-ARW мог перемещаться по воде. Для этого в кормовом отсеке расположили привод гребного винта. Вал выводился наружу в нижней части кормового листа; винт предлагалось устанавливать на него только перед спуском на воду.В соответствии с первой версией проекта перспективный броневик должен был нести пушечно-пулеметное вооружение. В лобовых амбразурах полусферической башни предлагалось поместить 37-мм пушку и пулемет калибром 7,92 мм. Поворот всей башни должен был обеспечить горизонтальную наводку в любом направлении. Механизмы монтажа вооружения позволяли вести огонь с углами возвышения от -10° до +70°. Боекомплект состоял из 66 снарядов и нескольких тысяч патронов в лентах.Второй вариант башни получил иное вооружение. В его лобовой детали поместили пару шаровых установок для двух пулеметов Schwarzlose. Два пулемета с водяным охлаждением стволов на собственных установках могли наводиться независимо друг от друга и одновременно обстреливать разные цели в одном секторе пространства. Общий боекомплект состоял из 1050 патронов в лентах.Экипаж броневика Magirus M-ARW должен был состоять из пяти человек. В передней части машины располагались водитель и его помощник. В соответствии с ранней версией проекта, для наблюдения предлагалось использовать пару полусферических устройство со смотровыми щелями. Впоследствии корпус получил пару смотровых щелей в лобовом листе подбашенной коробки. Доступ в отделение управления обеспечивался прямоугольным люком в верхней лобовой детали.Два стрелка и командир должны были работать в боевом отделении. В корме башни от Rheinmetall-Borsig предусматривался прямоугольный люк для посадки в машину. В крыше находилось несколько групп смотровых щелей, позволявших следить за обстановкой или искать цели для пулеметов.В соответствии с проектом, броневик M-ARW должен был иметь длину 8,45 м при ширине 2,28 м и высоте 2,14 м. Боевая масса задавалась на уровне 7,8 т. Имея удельную мощность более 13 л.с. на тонну такая машина могла бы развивать на шоссе скорость до 65 км/ч. Запас ходе – 250 км. Колесное шасси позволяло подниматься на 18-градусный склон или на стенку высотой 30 см и преодолевать траншеи шириной 1,15 м.В 1928 году командование Рейхсвера ознакомилось с тремя новыми проектами, и сразу отметило Magirus M-ARW как наиболее удачный. От двух других разработок программы Mannschafstransportwagen эта машина уже на стадии проектирования отличалась более высокими техническими и боевыми характеристиками. Тем не менее, военные не стали торопиться с выводами, и заказали строительство нескольких новых броневиков разных типов.В 1929 году завод «Магирус» построил первый макетный образец будущего бронеавтомобиля. Поскольку в перспективном проекте использовалось совершенно новое шасси, испытания решили начать именно с его проверки. Для этого была построена восьмиколесная машина с полным набором агрегатов силовой установки и трансмиссии. Вместо требуемого броневого корпуса она получила конструкцию из дерева, имевшую сопоставимую массу. Примечательно, что от проектируемого броневика такой прототип отличался угловатыми формами корпуса.Упрощенный опытный образец с деревянным корпусом успешно справился с ходовыми испытаниями, после чего компания-разработчик получила возможность начать строительство полноценного прототипа. По результатам испытаний броневик оснастили новой подбашенной коробкой и некоторыми другими устройствами. Боевая бронированная машина в полной комплектации с «новой» конической башней была достроена в начале 1930 года.Германия тщательно скрывала свои новые проекты от ряда зарубежных стран, создавая иллюзию соблюдения всех существующих договоренностей. В связи с этим в 1929-30 годах немецкие военные отправили ряд перспективных образцов бронетехники в танковую школу «Кама», работавшую под Казанью. Таким образом, с определенного момента все испытания броневика M-ARW проводились только на советской территории. Полигоны Поволжья использовались для определения реальных характеристик техники, что позволяло сделать необходимые выводы.В некоторых источниках упоминается строительство нескольких новых броневиков, так же предназначавшихся для испытаний. Тем не менее, дальнейшие события и сохранившиеся документы показывают, что броневик компании Magirus, полностью соответствовавший проекту, был построен лишь в одном экземпляре. Таким образом, есть все основания полагать, что во всех случаях речь идет только об одном опытном броневике M-ARW, который позволил определить все реальные перспективы проекта.Испытания опытного бронеавтомобиля продолжались в течение нескольких лет, вплоть до закрытия школы «Кама». При этом реальные перспективы такой техники были определены достаточно быстро. По совокупности характеристик и возможностей, броневик не представлял особого интереса для армии. Главной причиной подобных негативных выводов стала излишняя сложность проекта. К примеру, броневой корпус, состоявший из нескольких крупных изогнутых панелей, оказывался неприемлемо сложным и дорогим для массового производства. Восьмиколесное шасси, при всех своих плюсах, так же не отличалось простотой.По некоторым данным, во время проверок неоднократно проявлялись проблемы эксплуатационного характера, затруднявшие обслуживание. Тем не менее, с этой точки зрения бронеавтомобиль Magirus M-ARW почти не отличался от других образцов немецкой военной техники, в том числе созданных в рамках программы MTW.Боевые качества броневика оказывались неоднозначными. Экипаж был надежно защищен от стрелкового оружия противника, а также мог отвечать ему своим пулеметным огнем. Два пулемета с независимым наведением в полноповоротной башне в некоторой мере повышали эффективность стрельбы. Тем не менее, комплекс вооружения в виде двух изделий Schwarzlose по основным показателям явно проигрывал предлагавшейся ранее системе с 7,92-мм пулеметом и 37-мм пушкой. Как показало дальнейшее развитие бронетехники, комбинированный пушечно-пулеметный комплекс отличался большими перспективами.В 1932 году командование Германии приняло принципиальное решение об отказе от дальнейшего развития проекта M-ARW. Примерно в то же время военные отказались и от других проектов семейства Mannschafstransportwagen. Впрочем, испытания не прекратились. В течение нескольких следующих месяцев опытный бронеавтомобиль продолжал ездить по трассам полигона и демонстрировать свои реальные возможности. Теперь целью испытаний был сбор информации, необходимой для создания новых проектов колесных бронемашин.В середине 1933 года Германия, приняв решение о закрытии своих объектов на территории СССР, начала вывоз оборудования и техники. Согласно сохранившимся документам, к осени того же года из школы «Кама» вывезли 10 танков и один восьмиколесный броневик, а также запчасти к ним. По всей видимости, испытывавшийся в Советском Союзе Magirus M-ARW был единственной машиной своего типа, и другие опытные броневики этой модели не строились.Известно, что после возвращения в Германию единственный броневик от «Магирус» не был принят на вооружение. Кроме того, отсутствуют сведения о продолжении испытаний этой техники. Вероятно, все необходимые результаты были получены еще во время проверок на советской площадке, и новые испытания уже не требовались. От броневика уже успели отказаться, и поэтому он не имел никаких реальных перспектив.Точные сведения о дальнейшей судьбе опытного M-ARW отсутствуют. Вскоре после возвращения в Германию следы машины теряются, что позволяет предположить ее скорый конец. Более не нужный прототип могли разобрать и отправить в переплавку. Схожим образом немецкое командование распорядилось и с другими опытными машинами, построенными в рамках программы MTW.Бронеавтомобиль Magirus M-ARW справился с испытаниями и, в целом, неплохо показал себя, однако не был принят на вооружение. Имея достаточно высокие технические и боевые характеристики, эта машина отличалась неприемлемой сложностью производства и дороговизной. В условиях того времени Германия не могла развернуть полноценное массовое производство подобных броневиков, и потому военные отказались от новых проектов.Однако наработки по проекту не пропали. В рамках программы Mannschafstransportwagen немецкие инженеры и военные собрали массу важной информации, касавшейся различных аспектов конструирования и эксплуатации бронеавтомобилей. С использованием полученных знаний немецкие специалисты вскоре разработали новые проекты. Вскоре в серию пошли новейшие броневики Sd.Kfz.231 (6-rad) и Sd.Kfz.231 (8-rad). Эта бронетехника тоже не была лишена недостатков, но строилась достаточно большой серией и активно эксплуатировалась. Служба новых колесных бронемашин продолжалась до конца Второй мировой войны.Желая построить полноценные бронетанковые войска, Германия тайно запустила специальную программу MTW, в рамках которой было разработано сразу несколько бронеавтомобилей. Отсутствие опыта не позволило сразу создать удачную технику, пригодную для полноценной эксплуатации в войсках. При этом именно новые проекты вскоре стали источником необходимого опыта, и таким образом поспособствовали дальнейшему развитию немецкой военной техники.