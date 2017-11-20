В военно-воздушную академию поступила партия учебных вертолетов «Ансат»

Пять новых учебных вертолетов "Ансат-У" поступили на учебную авиационную базу Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, дислоцированную в Саратовской области,

Партия из 5-ти новых вертолетов «Ансат-У» поступила в академию им. Жуковского и Гагарина, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «ранее инженерно-технический и летный состав академии выполнил комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе».По данным пресс-службы, в этом году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа.В сентябре начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров сообщил, что вуз планирует в ближайшее время получить 10 вертолетов «Ансат» для обучения курсантов.Справка агентства: