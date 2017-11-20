16:31 20 ноября

В военно-воздушную академию поступила партия учебных вертолетов «Ансат»

Партия из 5-ти новых вертолетов «Ансат-У» поступила в академию им. Жуковского и Гагарина, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

В военно-воздушную академию поступила партия учебных вертолетов «Ансат»


Пять новых учебных вертолетов "Ансат-У" поступили на учебную авиационную базу Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, дислоцированную в Саратовской области,
говорится в релизе.


Сообщается, что «ранее инженерно-технический и летный состав академии выполнил комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе».

По данным пресс-службы, в этом году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа.

В сентябре начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров сообщил, что вуз планирует в ближайшее время получить 10 вертолетов «Ансат» для обучения курсантов.

Справка агентства: «"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:24
    Мой младший туда и планирует поступать!Усилим практику на реальных Ми-171.В теории.
    ВЕРЕСК
  2. Романенко Сегодня, 16:30
    По внешним признакам Ансат внучок "Двойки", есть что-то от бабушки.
    Романенко
Картина дня