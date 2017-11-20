В военно-воздушную академию поступила партия учебных вертолетов «Ансат»
Партия из 5-ти новых вертолетов «Ансат-У» поступила в академию им. Жуковского и Гагарина, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
Сообщается, что «ранее инженерно-технический и летный состав академии выполнил комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе».
По данным пресс-службы, в этом году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа.
В сентябре начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров сообщил, что вуз планирует в ближайшее время получить 10 вертолетов «Ансат» для обучения курсантов.
Справка агентства: «"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек».
Пять новых учебных вертолетов "Ансат-У" поступили на учебную авиационную базу Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, дислоцированную в Саратовской области,говорится в релизе.
Сообщается, что «ранее инженерно-технический и летный состав академии выполнил комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе».
По данным пресс-службы, в этом году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа.
В сентябре начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров сообщил, что вуз планирует в ближайшее время получить 10 вертолетов «Ансат» для обучения курсантов.
Справка агентства: «"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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