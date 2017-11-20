20:51 20 ноября

У границы с НАТО выпустили «бога войны»

На полигоне "Лужский" в Ленинградской области (100 км от границы с Эстонией) артиллеристы ЗВО провели показательные учения. Артиллерия, прозванная «богом войны» была представлена самоходными установками "Мста-С", "Акация", "Гвоздика", гаубицами Д-30, а также реактивными системами "Град" и "Ураган". Во время учений были показаны возможности по нанесению массированного удара по предполагаемому противнику.




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Комментарии 11

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  1. Клебер Сегодня, 17:31
    Мало взрывов и огня ... надо ролик снимать как в голивуде и обязательно выложить в фейсбук на страницы МИДов прибалтики.
    Клебер
    1. svp67 Сегодня, 17:45
      Цитата: Клебер
      Мало взрывов и огня ...

      А в этом?
      svp67
    2. Greenwood Сегодня, 17:49
      Не в ту сторону копаете. Берите пример с корейских товарищей.
      Greenwood
  2. svp67 Сегодня, 17:36
    Расстраивает наличие буксируемых артсистем. Пора их на базы хранения отправлять, что бы иметь какой то шанс выжить, в современной войне артсистемы обязаны быть самоходными. И минометчики , не из окопов стреляли... рисковые ребята, один бы заряжающий ошибся и.... Храни вас Господи "боги войны" ...
    svp67
  3. Masya Masya Сегодня, 17:54
    Даже представить боюсь, что в эстонии тварилось... очевидно надо ждать визгов с той стороны..
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 19:21
      Цитата: Masya Masya
      Даже представить боюсь, что в эстонии тварилось...

      Нет, ну а чего творилось? Да ничего особенного. Очереди в общественные туалеты, ну а дома- кто первый занял, того и счастье. Ну в кустах.....,хм,хм,... даже не знаю, как покультурней сказать. Так что все как обычно....
      Вечерок добрый, Марина love soldier ! Я вот только Марин думаю, а поближе к границе там полигона нет? Если нет, то очень жаль. А так, представь , такое да километрах в 10- 5..... Эх, вот бы красота была...........
      Смог
      1. Masya Masya Сегодня, 19:33
        приветик, Константин! love
        Цитата: Смог
        Эх, вот бы красота была..........

        Посмотрела бы на такую красоту... а "лесные боатья" скорее в схроны попрыгали, ну и там уже... wink
        Masya Masya
        1. Смог Сегодня, 19:35
          Цитата: Masya Masya
          "лесные боатья" скорее в схроны попрыгали, ну и там уже.

          Думаешь до сих пор бродют, бедолаги, часу своего ждут???? laughing
          Смог
          1. Masya Masya Сегодня, 19:41
            Цитата: Смог
            Думаешь до сих пор бродют, бедолаги, часу своего ждут????

            На НАТО молятся... lol
            Masya Masya
            1. Смог Сегодня, 19:49
              Цитата: Masya Masya
              На НАТО молятся...

              С приспущеными портками... laughing laughing laughing
              Смог
              1. Masya Masya Сегодня, 19:53
                Цитата: Смог
                С приспущеными портками...

                Это как водится...толерантность всё же... lol
                Masya Masya
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