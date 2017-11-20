У границы с НАТО выпустили «бога войны»

На полигоне "Лужский" в Ленинградской области (100 км от границы с Эстонией) артиллеристы ЗВО провели показательные учения. Артиллерия, прозванная «богом войны» была представлена самоходными установками "Мста-С", "Акация", "Гвоздика", гаубицами Д-30, а также реактивными системами "Град" и "Ураган". Во время учений были показаны возможности по нанесению массированного удара по предполагаемому противнику.











