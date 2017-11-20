20:53 20 ноября

Почему США никогда не уйдут из Сирии

Сирия настаивает на немедленном и безоговорочном выводе американских подразделений с территории республики. Руководство страны считает такое присутствие открытой агрессией против суверенитета и независимости САР и предупреждает о возможных мерах в отношении войск США. Однако сами американцы не торопятся покидать арабскую республику. Согласно заявлениям главы Пентагона, «США еще не достигли своих целей в Сирии».




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Комментарии 3

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  1. Orel Сегодня, 17:51
    Я думаю уйдут. Вечного ничего не бывает.
    Orel
  2. solzh Сегодня, 17:59
    США еще не достигли своих целей в Сирии

    Конечно не достигли, Асад все еще у власти. Только ничего у них не получится и им придется убраться из Сирии
    solzh
  3. Rostislav Сегодня, 18:39
    Наглость полосатых давно известна. Уйдут только в случае активных действий Асада. А Сирии сначала раны залечивать надо, так что, к сожалению, эта гнилая заноза там надолго.
    Rostislav
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