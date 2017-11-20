Почему США никогда не уйдут из Сирии

Сирия настаивает на немедленном и безоговорочном выводе американских подразделений с территории республики. Руководство страны считает такое присутствие открытой агрессией против суверенитета и независимости САР и предупреждает о возможных мерах в отношении войск США. Однако сами американцы не торопятся покидать арабскую республику. Согласно заявлениям главы Пентагона, «США еще не достигли своих целей в Сирии».











