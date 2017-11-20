20:48 20 ноября

В новой войне на Ближнем Востоке евреи пойдут плечом к плечу с арабами

Враг моего врага – мой друг. Эта схема союзов сейчас активно применяются на Ближнем Востоке. На фоне поражения саудитов и укрепления позиций Ирана в Сирии, новый кризис начинается в соседнем Ливане, где Саудовская Аравия намерена взять реванш. В этой игре одну из ключевых ролей может сыграть Израиль, который открыто заявил о намерении противостоять Ирану всему возможными способами и демонстративно провел масштабные военные учения на северной границе.




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Комментарии 5

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  1. Orel Сегодня, 17:59
    Если так, то тогда у Ирана большие проблемы.
    Orel
    1. Лекс. Сегодня, 19:58
      Если так, то тогда у Ирана большие проблемы.
      Вы думаете Иран союзник России ,только там не забыли что СССР помогал Ираку в войне против Ирана
      Лекс.
  2. Евродав Сегодня, 18:04
    С какими именно арабами? Палестинцы тоже арабы... Ах да, они бедные и не целуются взасос с матрасами... Ну сейчас набегут, расскажут еврейских сказок о плохих и хороших арабах и отличнейших парнях в черных шляпках...
    Евродав
  3. solzh Сегодня, 18:29
    американцы * (Евреи + арабы)=Проблемы у Ирана. Только при этой формуле возможно что-то, где американцы - это финансы, пропаганда, оружие.
    solzh
  4. Dart2027 Сегодня, 19:40
    Ну ладно политики, а как это воспримут простые солдаты?
    Dart2027
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