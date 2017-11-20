В новой войне на Ближнем Востоке евреи пойдут плечом к плечу с арабами

Враг моего врага – мой друг. Эта схема союзов сейчас активно применяются на Ближнем Востоке. На фоне поражения саудитов и укрепления позиций Ирана в Сирии, новый кризис начинается в соседнем Ливане, где Саудовская Аравия намерена взять реванш. В этой игре одну из ключевых ролей может сыграть Израиль, который открыто заявил о намерении противостоять Ирану всему возможными способами и демонстративно провел масштабные военные учения на северной границе.











