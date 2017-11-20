Сатановский: Трамп готов продаться Китаю с потрохами

Президент Института Ближнего Востока, видный российский военно-политический эксперт Евгений Сатановский считает, что американский президент Трамп "сдал" все, о чем он говорил до прихода к власти. Слов о "торговой войне" с КНР уже давно не слышно, зато подписаны несколько десятков договоров на общую сумму более 200 млрд долларов.











