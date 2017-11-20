20:52 20 ноября

Сатановский: Трамп готов продаться Китаю с потрохами

Президент Института Ближнего Востока, видный российский военно-политический эксперт Евгений Сатановский считает, что американский президент Трамп "сдал" все, о чем он говорил до прихода к власти. Слов о "торговой войне" с КНР уже давно не слышно, зато подписаны несколько десятков договоров на общую сумму более 200 млрд долларов.




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Комментарии 4

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  1. solzh Сегодня, 18:36
    Ну так Трамп, он же, все же, бизнесмен как-никак. Он в первую очередь ищет прибыль. Отсюда и несколько десятков договоров на общую сумму более 200 млрд долларов.
    solzh
    1. Стропорез Сегодня, 18:56
      У нас в РФ ещё кто то заморачивается на тему дружбы с чайной, мол мы развернёмся на восток и вместе с ними мы....тра-ля-ля Аналитегхи ,многозначительные заумные речи....
      Помню,как полгода из всех утюгоффф-трамп наш кандидат, трам-пам-пам..,помёт-тв анализировал,все придворные шуты "качали" тему...
      А тут бац и козью морду трампуша вам прислал с бооольшим и пламенным приветом.
      Упс, ну и где ваша сила сибири? закопанные в землю и ротенбергам в карманы деньги?
      Нашим жульманам уже пора бы понять, что они там ни какой болточек ни кому не нужны, как собственно и здесь, только здесь ещё не все осознали.
      Стропорез
      1. Вас Влад Сегодня, 19:21
        Цитата: Стропорез
        У нас в РФ ещё кто то заморачивается на тему дружбы с чайной

        Не дружбой, а стратегическим партнёрством wink Имея под боком 1- 2 экономику в мире и хлопать ушами или играть во врагов, ну я не знаю what
        Цитата: Стропорез
        Упс, ну и где ваша сила сибири? закопанные в землю и ротенбергам в карманы деньги?

        И где наша Сила Сибири? Это не не Сила Сибири? Вы тень на плетень не наводите и народу голову не кружите,а то вещаете как...агент bully Вы не волнуйтесь всё идёт по срокам и по плану!Ага wink
        Цитата: Стропорез
        Нашим жульманам уже пора бы понять, что они там ни какой болточек ни кому не нужны, как собственно и здесь, только здесь ещё не все осознали.

        Давно заметил что люди позиционирующими себя как коммунисты, Россию с грязью смешивают!Ну ладно я понимаю коммунизм это хорошо итд,но зачем всё что Россия достигла за последнее время с грязью смешивать и в упор не видеть?Этого я не понимаю и считаю вредительством!
        И не смотрите Сатановского он сионист и ваш классовый враг,как бы crying
        Вас Влад
        1. solzh Сегодня, 20:17
          Вы не правы. Люди позиционирующие себя как коммунисты, в первую очередь патриоты России, просто у нас взгляд на решение проблем другой.
          Цитата: Вас Влад
          зачем всё что Россия достигла за последнее время с грязью смешивать и в упор не видеть?

          С грязью смешивают страну либерасты, троцкисты и лжепатриоты. А мы, сторонники советской власти, стараемся хоть как-то, в том числе и конструктивной критикой, помочь Родине справиться с тяжелой долей выпавшей на неё.
          А те, кто поливает Россию грязью, являются ее врагами
          solzh
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