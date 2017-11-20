Ружье МР-156: тест от «Калашникова»

Концерн «Калашников» провел тест своего первого гладкоствольного самозарядного ружья МР-156. Данное охотничье ружье имеет очень высокую степень унификации (более 90%) с популярным и хорошо отработанным в плане технологии и надежности МР–155. В тесте приняли участие два варианта: с длиной ствола 710 мм и более укороченный 625-миллиметровый.











