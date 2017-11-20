20:52 20 ноября

Ружье МР-156: тест от «Калашникова»

Концерн «Калашников» провел тест своего первого гладкоствольного самозарядного ружья МР-156. Данное охотничье ружье имеет очень высокую степень унификации (более 90%) с популярным и хорошо отработанным в плане технологии и надежности МР–155. В тесте приняли участие два варианта: с длиной ствола 710 мм и более укороченный 625-миллиметровый.




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Комментарии 2

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 18:54
    Проведите ещё 100 тестов и поменяйте пластмассовые втулки на металл и продавайте.
    п-к Опарышев
  2. faridg7 Сегодня, 19:10
    У меня мурка 155, лопает всё, только регулировки делай. на 156 даже не подумаю менять( спортивные не жует, вероятность неперезаряда не нулевая). Даром не надо
    faridg7
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