Трое в лодке: как Сирия становится тихой гаванью

Параллельно с тем, как правительственные войска Сирии завершают зачистку города Абу-Кемаль, окончательно выбив почву из под ног террористических группировок, ряд стран, выступающих за скорейшее прекращение конфликта в арабском государстве, занимаются урегулированием кризиса в республике на дипломатическом фронте.В воскресенье в Анталье завершилась встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященная сирийской проблеме. В результате беседы главы дипломатических ведомств констатировали снижение уровня насилия в Сирии и пришли к выводу, что нынешняя ситуация позволяет перейти к разрешению кризиса в стране политическим путем. В частности, стороны сумели сблизить позиции по отношению к вопросам перемирия и снижения напряженности в зонах деэскалации, отметив, что в настоящий момент ситуация в республике значительно лучше, чем была еще недавно.Отдельно стоит отметить, что общение глав МИД трех стран стало подготовительным этапом перед предстоящей 22 ноября встречей Москвы, Тегерана и Анкары на высшем уровне, которая также будет посвящена сирийской тематике, и, кроме того, предваряет созыв Конгресса национального диалога Сирии в Сочи, намеченного на начало декабря.С большой долей уверенности можно предположить, что вышеуказанные события, в той или иной степени станут катализатором фактического переустройства Сирийской Арабской Республики, а их участники выступят гарантами ее территориальной целостности. Дело в том, что стороны, участвующие в переговорах, в тесном взаимодействии с официальным Дамаском на сегодняшний день являются единственной силой в регионе, способной реально повлиять на обстановку и поставить страну на рельсы мирного урегулирования. Однако если с Россией и Ираном все понятно с самого начала – два государства на протяжении семи лет войны поддерживали легитимное сирийское руководство, то с Турцией, которая долгое время была в зависимости от позиции своего главного партнера по НАТО США, изначально все было не столь однозначно.Тем не менее, теперь Анкара, по всей видимости, окончательно определилась со своими взглядами на ситуацию в целом, и на вопросы региональной безопасности в частности. Что же заставило турецкое руководство коренным образом пересмотреть подход к проблеме и ущемить собственные амбиции? Ответ очевиден: трезвая оценка сложившего в последние годы на Ближнем Востоке дисбаланса сил.В то время, как Соединенные Штаты с самого начала сирийского конфликта сделали ставку на формирование и всестороннюю поддержку вооруженных отрядов «умеренной оппозиции», зачастую действующих по одну сторону баррикад с террористическим группировками, Россия и Иран выступили на стороне законного правительства Сирии и гражданского населения страны, оказывая помощь местным вооруженным силам. Благодаря этому взаимодействию, сирийской армии удалось переломить ход боевых действий и развернуть операцию, целью которой стало планомерное выдавливание бандформирований с оккупированных территорий. Собственно, именно это обстоятельство и стало тем «гордиевым узлом», который Вашингтону до сих пор не удалось разрубить.Разумеется, расклад, при котором ключевой союзник не способен не то, что отстоять интересы партнера, но и защитить собственные геополитические притязания, не обещал Турции радужных перспектив и вынудил президента Тайипа Эрдогана искать варианты отступления и переформатирования внешнеполитической повестки. В общем-то, результаты маневров турецкого руководства мы имеем возможность наблюдать сейчас.Что же касается турецко-американского взаимодействия в рамках Североатлантического альянса, которое вследствие описанных событий, вполне ожидаемо, оказалось под угрозой, то здесь разногласия существуют не первый день, но откровенно враждебными отношения стали лишь недавно.Началось все с того, что Турция обратилась к России с просьбой продать ей зенитную ракетную систему С-400 вместо стоящего у страны на вооружении американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, что вызвало недовольство Пентагона, заявившего о недопустимости подобного подхода со стороны участника альянса. Впрочем, ответ военно-политического блока на такое своеволие одного из своих членов не заставил себя долго ждать: в ходе прошедших на днях учений НАТО Trident Javelin портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка оказался на стенде «врагов, а сам Тайип Эрдоган был внесен в список условных противников альянса. И, несмотря на то, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг уже принес извинения турецкому лидеру за досадную оплошность, пообещав разобраться с виновными в инциденте, осадок, как говорится, остался.Уж настолько своевременной оказалась ошибка, что теперь она больше похожа на намек. К тому же очень прозрачный…