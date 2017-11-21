Кому сказать «спасибо» за «невинно убиенных» солдат вермахта?



Фомина Елена Юрьевна, начальник управления образования, директоры МБОУ СОШ №7 и №15 Боцян Светлана Николаевна и Кашникова Екатерина Николаевна

Вот это как раз тот случай, когда ничего не надо разжигать, все прекрасно полыхает само.Происшедшее в Бундестаге с выступлением малолетнего поклонника бедных погибших немецких солдат в советских лагерях Коленьки Десятниченко уже вызвало такую бурю праведного гнева, что я даже и не знаю, как он дальше будет жить в своем Новом Уренгое. Если почитать, что пишут новоуренгойцы в соцсетях, жить Коленька будет очень печально.Очень на это рассчитываю.Даже не как патриот. Как нормальный внук своего деда, первую боевую награду получившего именно в «так называемом сталинградском котле». Но это у кукловодов Десятниченко это котел, у меня это называется оборона Сталинграда. Точно так же называлась и первая медаль деда.То, что Коленька Десятниченко за свою короткую и никчемную жизнь освоил пока только функцию чтения по бумажке, не его вина, в принципе. И с огромным удовольствием я бы задал вопросы тем, кто эту бумаженцию намалевал.Полностью согласен с нашим читателемДавайте займемся вопросами. И в первую очередь — преподавателю истории.Знакомьтесь: Яворская Элла Анатольевна, кроме преподавания предмета, она еще и заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия Нового Уренгоя». Именно она готовила Коленьку к олимпиадам по истории, на которых он вроде бы показывал результаты.Не спец, поэтому комментировать 88 баллов из 200 возможных не стану. Может быть, это и великолепный результат.Муж ее, кстати, тоже весьма успешно трудится на ниве преподавания истории, только в техникуме. В том же Новом Уренгое.В целом спасибо Луганскому университету имени Тараса Шевченко за столь профессиональные кадры. От души.Есть вопросы и к мэру Нового Уренгоя, столь яро вступившемуся за Десятниченко. Да, конечно, вырвали из контекста и не так поняли. Старый прием.Но на непрофессионализм не спишешь.Глава Нового Уренгоя, Костогриз Иван Иванович, родился в 1960 году в Полтавской области, тоже на Украине. В 1980 году стал слушателем Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ по специальности «история», которую окончил в 1984 году, получив квалификацию «преподаватель истории».Вполне понимающий человек. Понятно, что он бумажонки Десятниченко не читал, но за честь земляков вступиться обязан. Каких — другой вопрос.Нет-нет, никакого разжигания, мы все в курсе, сколько в тех местах проживает уроженцев Украины. И все они, как один, патриоты России, горячо любящие свою Родину.Это однозначно совпадения, не более того.А вот кому действительно хотелось бы задать вопрос «Куда вы смотрели?», так это директору гимназии.Кашникова Екатерина Николаевна.Имеет два высших образования: в 1995 году окончила Башкирский государственный университет по специальности «Биология», в 2013 году — Тюменский государственный университет по специальности «Менеджмент».С 2010 года осуществляет руководство МБОУ СОШ № 15 в должности директора школы.Член Всероссийской политической партии «Единая Россия», председатель местной контрольно-ревизионной комиссии новоуренгойского местного отделения ВПП «Единая Россия».Депутат новоуренгойской думы по избирательному округу №5.Видимо, депутатские обязанности по контролю и ревизии просто не позволили госпоже Кашниковой проконтролировать и произвести ревизию в своей гимназии. Так-то каждому понятно, что член «ЕР» не может быть врагом своего народа, не так ли?Но кто тогда сшил костюм? Кто намалевал этот листок и дал его Коленьке? Сам он точно не мог, он его и прочитал-то с трудом. Но ведь кому-то это было нужно, раз речонка прозвучала!Вопросы есть и к компании Wintershall, которая мутит свои дела с «Газпромом» и стоит за всеми этими операциями по «обмену» школьниками. Десять лет сотрудничают, результат, как видим, налицо.Если бы лицо, в которое плюнули, не было бы лицом России, можно было бы и промолчать.Но никак не в канун 75-й годовщины блестящего разгрома фашистов именно под Сталинградом. Откуда все, кому повезло, отправились в лагеря.Так почему подлецы от истории не плачут по поводу трех миллионов советских солдат, действительно невинно убиенных в немецких концлагерях?Ах, бедный мальчик хотел, чтобы больше войн не было? Да вы что? А что же он тогда сокрушался по немецкому солдату, пришедшему на русскую землю?Спасибо, господин Миллер, спасибо, господин Мерен, роскошный обмен получился. Не знаю, что там немецкие дети рассказывали, одного Десятниченко хватило.Спасибо госпожам Яворской и Кашниковой за столь прекрасную подготовку подрастающего поколения. Спасибо господину Костогризу за защиту своих земляков.Вообще, от понимания убожества ситуации и ненависти реально потряхивает.Справедливо спросите: а куда родители смотрели? Куда смотрела мама, не знаю, а папа у Коленьки, Григорий Десятниченко, руководит группой по обеспечению экономической безопасности в «Роснефти», ему тоже недосуг такими делами заниматься. Большой человек…Но, наверное, Григорий Десятниченко гордится своим сынком. Как же, в Бундестаге выступал, целую страну оплевал…И ведь что еще бесит, так это вранье. Российские поисковики отыскивают немцев и хоронят так же, как и своих. Если бы не видел этого своими глазами, если бы не показывал немецкие и венгерские кладбища в своих статьях, так бы не цепляло.Но ведь кладбища стоят. И никто памятников не рушит, краской не обливает. Покоятся с миром те, кто пришел к нам с войной.Где там Коленька увидел непорядок, не знаю, знаю, что все действия в этом направлении совершаются согласно букве межгосударственных соглашений, заключенных еще в 1992 году. И к России претензий не было никогда.Попробовали бы мы что-то не сделать, какой вой подняли бы на Западе, представляете? Это вам не памятник русским солдатам снести…Коленьке бы не от «ужасающего состояния» могил немецких солдат расстраиваться, а от десятков наших порушенных памятников по всей Европе.Вырастили, выкормили…Очень хотелось бы, чтобы госпожу Кашникову лишили депутатского мандата и отправили наводить порядок в гимназии. И начать с того, что госпожу Яворскую (Мищенко) отправить подальше от преподавательской работы.Радует, что, помимо высказывающих свое мнение обычных пользователей сети, есть и люди, которые бросились на защиту того, что реально надо защищать.Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина обратилась в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, где учится Николай Десятниченко., — заявила Кукушкина в комментарии «Комсомольской правде».Спасибо вам, Елена.Известный блогер Zergulio, в миру Сергей Колясников, не мудрствуя лукаво, написал в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента.Признаюсь, не очень долго думал, просто скопировал все это и отправил по тем же адресам.Спасибо, Сергей.А итогом еще хочется сказать огромнейшее спасибо господам Медведеву и Фурсенко, авторам программы ЕГЭ. Пожинаем теперь плоды этой чудо-программы, причем хлебаем полным ковшом.Кстати, там же не только чудо-Коленька отличился. Ирина Кокорина озабочена судьбой другого "пострадавшего" немца. Юлиуса Фогта, который попал в плен к русским солдатам.А то ли еще будет…Кстати, никого не заинтересовал тот факт, что от Нового Уренгоя до Копейска, где в таком ужасном состоянии могилы фашистов, "всего-то" 1900 километров? Одна. Тысяча. Девять. Сотен. И, как я понимаю, прямого авиасообщения нет.Тем не менее, выбор школы из Нового Уренгоя абсолютно не случаен. Это место, где "Газпром" и Wintershall ведут свои совместные проекты. А немцы, кроме всего, имеют блокирующий пакет акций (25,01%) в проекте по разработке и освоению участков нескольких ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.Мелочь, а приятно, не правда ли?Понятно, что деньги не пахнут, но, должен же быть хоть какой-то предел всей вакханалии? Понятно, что господину Миллеру и его дворовым менеджерам наплевать и на нашу историю, и на наших погибших солдат. Именно потому и рождаются такие "проекты", которые по сути просто антироссийские провокации?Конечно, плевать. Это же люди из "обоймы"...А в общем-то, деточки выступили в современном государственном тренде. Какие к ним претензии, если руководитель администрации президента вместе с министром культуры торжественно открывают мемориальную доску союзнику Гитлера Маннергейму, а официальное лицо МИДа открыто заявляет, что "Сталин хуже Гитлера"?А дальше будет только хуже. Так что всем спасибо за наше будущее в стиле ЕГЭ, идем готовиться каяться и платить потомкам воинов Вермахта и СС компенсации за сталинские репрессии.Или наблюдать, как это будут делать подросшие детки воротил "Газпрома" и "Роснефти".