10:54 21 ноября

Кому сказать «спасибо» за «невинно убиенных» солдат вермахта?



Вот это как раз тот случай, когда ничего не надо разжигать, все прекрасно полыхает само.

Происшедшее в Бундестаге с выступлением малолетнего поклонника бедных погибших немецких солдат в советских лагерях Коленьки Десятниченко уже вызвало такую бурю праведного гнева, что я даже и не знаю, как он дальше будет жить в своем Новом Уренгое. Если почитать, что пишут новоуренгойцы в соцсетях, жить Коленька будет очень печально.


Очень на это рассчитываю.

Даже не как патриот. Как нормальный внук своего деда, первую боевую награду получившего именно в «так называемом сталинградском котле». Но это у кукловодов Десятниченко это котел, у меня это называется оборона Сталинграда. Точно так же называлась и первая медаль деда.

То, что Коленька Десятниченко за свою короткую и никчемную жизнь освоил пока только функцию чтения по бумажке, не его вина, в принципе. И с огромным удовольствием я бы задал вопросы тем, кто эту бумаженцию намалевал.

Полностью согласен с нашим читателем svp67:

«А тут вопросов-то больше. Юноша говорил не от души, а читал ЗАРАНЕЕ подготовленный текст. А вот теперь вопросы: а кто ж его писал, кто редактировал, кто проверял, кто давал ДОБРО? Так что кипеж будет еще тот… У многих карьера может под уклон покатиться…»

Давайте займемся вопросами. И в первую очередь — преподавателю истории.



Знакомьтесь: Яворская Элла Анатольевна, кроме преподавания предмета, она еще и заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия Нового Уренгоя». Именно она готовила Коленьку к олимпиадам по истории, на которых он вроде бы показывал результаты.

Кому сказать «спасибо» за «невинно убиенных» солдат вермахта?


Не спец, поэтому комментировать 88 баллов из 200 возможных не стану. Может быть, это и великолепный результат.

Муж ее, кстати, тоже весьма успешно трудится на ниве преподавания истории, только в техникуме. В том же Новом Уренгое.



В целом спасибо Луганскому университету имени Тараса Шевченко за столь профессиональные кадры. От души.

Есть вопросы и к мэру Нового Уренгоя, столь яро вступившемуся за Десятниченко. Да, конечно, вырвали из контекста и не так поняли. Старый прием.

Но на непрофессионализм не спишешь.

Глава Нового Уренгоя, Костогриз Иван Иванович, родился в 1960 году в Полтавской области, тоже на Украине. В 1980 году стал слушателем Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ по специальности «история», которую окончил в 1984 году, получив квалификацию «преподаватель истории».



Вполне понимающий человек. Понятно, что он бумажонки Десятниченко не читал, но за честь земляков вступиться обязан. Каких — другой вопрос.

Нет-нет, никакого разжигания, мы все в курсе, сколько в тех местах проживает уроженцев Украины. И все они, как один, патриоты России, горячо любящие свою Родину.

Это однозначно совпадения, не более того.

А вот кому действительно хотелось бы задать вопрос «Куда вы смотрели?», так это директору гимназии.

Кашникова Екатерина Николаевна.


Фомина Елена Юрьевна, начальник управления образования, директоры МБОУ СОШ №7 и №15 Боцян Светлана Николаевна и Кашникова Екатерина Николаевна


Имеет два высших образования: в 1995 году окончила Башкирский государственный университет по специальности «Биология», в 2013 году — Тюменский государственный университет по специальности «Менеджмент».

С 2010 года осуществляет руководство МБОУ СОШ № 15 в должности директора школы.

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия», председатель местной контрольно-ревизионной комиссии новоуренгойского местного отделения ВПП «Единая Россия».

Депутат новоуренгойской думы по избирательному округу №5.

Видимо, депутатские обязанности по контролю и ревизии просто не позволили госпоже Кашниковой проконтролировать и произвести ревизию в своей гимназии. Так-то каждому понятно, что член «ЕР» не может быть врагом своего народа, не так ли?

Но кто тогда сшил костюм? Кто намалевал этот листок и дал его Коленьке? Сам он точно не мог, он его и прочитал-то с трудом. Но ведь кому-то это было нужно, раз речонка прозвучала!

Вопросы есть и к компании Wintershall, которая мутит свои дела с «Газпромом» и стоит за всеми этими операциями по «обмену» школьниками. Десять лет сотрудничают, результат, как видим, налицо.

Если бы лицо, в которое плюнули, не было бы лицом России, можно было бы и промолчать.

Но никак не в канун 75-й годовщины блестящего разгрома фашистов именно под Сталинградом. Откуда все, кому повезло, отправились в лагеря.

Так почему подлецы от истории не плачут по поводу трех миллионов советских солдат, действительно невинно убиенных в немецких концлагерях?

Ах, бедный мальчик хотел, чтобы больше войн не было? Да вы что? А что же он тогда сокрушался по немецкому солдату, пришедшему на русскую землю?

Спасибо, господин Миллер, спасибо, господин Мерен, роскошный обмен получился. Не знаю, что там немецкие дети рассказывали, одного Десятниченко хватило.

Спасибо госпожам Яворской и Кашниковой за столь прекрасную подготовку подрастающего поколения. Спасибо господину Костогризу за защиту своих земляков.

Вообще, от понимания убожества ситуации и ненависти реально потряхивает.

Справедливо спросите: а куда родители смотрели? Куда смотрела мама, не знаю, а папа у Коленьки, Григорий Десятниченко, руководит группой по обеспечению экономической безопасности в «Роснефти», ему тоже недосуг такими делами заниматься. Большой человек…

Но, наверное, Григорий Десятниченко гордится своим сынком. Как же, в Бундестаге выступал, целую страну оплевал…

И ведь что еще бесит, так это вранье. Российские поисковики отыскивают немцев и хоронят так же, как и своих. Если бы не видел этого своими глазами, если бы не показывал немецкие и венгерские кладбища в своих статьях, так бы не цепляло.

Но ведь кладбища стоят. И никто памятников не рушит, краской не обливает. Покоятся с миром те, кто пришел к нам с войной.

Где там Коленька увидел непорядок, не знаю, знаю, что все действия в этом направлении совершаются согласно букве межгосударственных соглашений, заключенных еще в 1992 году. И к России претензий не было никогда.

Попробовали бы мы что-то не сделать, какой вой подняли бы на Западе, представляете? Это вам не памятник русским солдатам снести…

Коленьке бы не от «ужасающего состояния» могил немецких солдат расстраиваться, а от десятков наших порушенных памятников по всей Европе.

Вырастили, выкормили…

Очень хотелось бы, чтобы госпожу Кашникову лишили депутатского мандата и отправили наводить порядок в гимназии. И начать с того, что госпожу Яворскую (Мищенко) отправить подальше от преподавательской работы.

Радует, что, помимо высказывающих свое мнение обычных пользователей сети, есть и люди, которые бросились на защиту того, что реально надо защищать.

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина обратилась в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, где учится Николай Десятниченко.

«Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект. Вот что меня поразило больше всего: что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как „сражались“, „павшие солдаты в боях“, „так называемый сталинградский котел“… Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны», — заявила Кукушкина в комментарии «Комсомольской правде».

Спасибо вам, Елена.

Известный блогер Zergulio, в миру Сергей Колясников, не мудрствуя лукаво, написал в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента.

«Прошу дать правовую оценку действиям учащегося МБОУ «Гимназия г. Н. Уренгоя» Николая Десятниченко применительно к частям 1 и 2 статьи 354.1. УК РФ "Реабилитация нацизма".

Прошу провести проверку в МБОУ «Гимназия г. Н. Уренгоя», включая школьную программу по предмету "История", применительно к частям 1 и 2 статьи 354.1. УК РФ.

Прошу провести проверку содержания и учебных материалов международной обменной программы Wintershall между гимназией г. Нового Уренгоя и гимназией им Фридриха, применительно к частям 1 и 2 статьи 354.1. УК РФ.

Об итогах проверки прошу сообщить в установленный законом срок.

Отправлено:
Генпрокуратура: http://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
ФСБ: http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm
Администрация президента: http://letters.kremlin.ru/».

Признаюсь, не очень долго думал, просто скопировал все это и отправил по тем же адресам.

Спасибо, Сергей.

А итогом еще хочется сказать огромнейшее спасибо господам Медведеву и Фурсенко, авторам программы ЕГЭ. Пожинаем теперь плоды этой чудо-программы, причем хлебаем полным ковшом.

Кстати, там же не только чудо-Коленька отличился. Ирина Кокорина озабочена судьбой другого "пострадавшего" немца. Юлиуса Фогта, который попал в плен к русским солдатам.

«Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей, которые хотели мирной жизни. Благодаря данному проекту я смогла более детально изучить биографии немецких солдат, узнать об их жизни, глубоко погрузиться в то сложное военное время».

А то ли еще будет…

Кстати, никого не заинтересовал тот факт, что от Нового Уренгоя до Копейска, где в таком ужасном состоянии могилы фашистов, "всего-то" 1900 километров? Одна. Тысяча. Девять. Сотен. И, как я понимаю, прямого авиасообщения нет.

Тем не менее, выбор школы из Нового Уренгоя абсолютно не случаен. Это место, где "Газпром" и Wintershall ведут свои совместные проекты. А немцы, кроме всего, имеют блокирующий пакет акций (25,01%) в проекте по разработке и освоению участков нескольких ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Мелочь, а приятно, не правда ли?

Понятно, что деньги не пахнут, но, должен же быть хоть какой-то предел всей вакханалии? Понятно, что господину Миллеру и его дворовым менеджерам наплевать и на нашу историю, и на наших погибших солдат. Именно потому и рождаются такие "проекты", которые по сути просто антироссийские провокации?

Конечно, плевать. Это же люди из "обоймы"...

А в общем-то, деточки выступили в современном государственном тренде. Какие к ним претензии, если руководитель администрации президента вместе с министром культуры торжественно открывают мемориальную доску союзнику Гитлера Маннергейму, а официальное лицо МИДа открыто заявляет, что "Сталин хуже Гитлера"?

А дальше будет только хуже. Так что всем спасибо за наше будущее в стиле ЕГЭ, идем готовиться каяться и платить потомкам воинов Вермахта и СС компенсации за сталинские репрессии.

Или наблюдать, как это будут делать подросшие детки воротил "Газпрома" и "Роснефти".
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Комментарий был удален.
    1. Нонна Сегодня, 06:57
      Valkiir]Что за пакость писала эту статью

      Вы кого пакостью назвали? На месте Романа я бы отправила вас в вечный бан. Спасибо, Роман за отличное журналисткое расследование и гражданскую позицию. Хорошая статья, с аргументами и фактами. Оффшорная элита страны выращивает таких же сектантов навального и подонков, готовых в любой момент продать свою Родину. Коленька - уже конченый человек, ибо это готовый раб еврорейха
      Нонна
      1. midivan Сегодня, 07:09
        Цитата: Нонна
        Коленька - уже конченый человек, ибо это готовый раб еврорейха

        А мне одному показалось, что на лице этого молодого человека присутствуют признаки дебилизма? recourse Может он просто болен в какой то степени?
        midivan
        1. василий50 Сегодня, 07:22
          *Мальчик* обеспечивал себе карьеру на будущее. Что мало в РОССИИ компаний и фирмочек которые ОФИЦИАЛЬНО спонсируют откровенных русофобов и прочих демократов? Некоторым и академические звания присваивают и даже в правительство приглашают. Так и этот пристроится где нибудь. Сегодня в тренде только *евроинтеграторы* любой ценой.
          василий50
          1. Stas157 Сегодня, 08:15
            . Если бы лицо, в которое плюнули, не было бы лицом России, можно было бы и промолчать.
            Но никак не в канун 75-й годовщины блестящего разгрома фашистов именно под Сталинградом.

            Только что канун 100 летия Великого Октября был. И это ни Коленька отказался праздновать, и напротив выпустил десятки одиозных передач и фильмов по центральным каналам, чтобы замарать его! Выхолащивают память... Победа в ВОВ единственное нетронутое пока осталась. Но, все равно стараются замазывать тот факт, что она выйграна коммунистами. Был бы тогда, в 41-ом Ельцин, или же тандем Медведев - Путин, проиграли бы.
            Наша власть давно уже страну предала, чего уж Коленьке удивляться!
            Stas157
            1. AKuzenka Сегодня, 09:40
              Вы ошибаетесь, коллега. Память о Великой Отечественной Войне уже много десятков лет марает любая творческая сволочь. Вы видели эти сериалы снятые на государственные деньги? "Штрафбат, например. Или фильм "Сволочи"? А лекция твари женского пола в палатке, на Тверской, во время "Бессметрного полка" в 2015 году? Лично слышал и спросил её, сколько немок убили её деды? А она рассказывала, что наши деды убивали "мирных немок и немцев" ради удовольствия. И стояли и внимали, пока не спросил её. Это тоже всё на "государственные" деньги?! Потому и существуют # навальныйгитлер, потому что #ворамижуликам надо остаться с деньгами, что они наворовали и они лежат на западе. Запад приказал, они выполняют, чтобы деньги не конфисковали. Это высшая степень предательства.
              AKuzenka
            2. Стропорез Сегодня, 09:48
              Цитата: Stas157
              Наша власть давно уже страну предала, чего уж Коленьке удивляться!

              Коллега это Вы правильно подметили.
              Когда в стране обласкивают таких псевдо-историков , как пивоваров, удивляться действительно нечему....
              И ещё хотелось бы обратить внимание,как сми начали "отмазывать " Коленьку!
              Мол и президент говорил то же самое по воспоминаниям собственных родителей,да и приурочено выступление к какой то там германской дате и т.д.
              А вот интересно почитал ли Коленька надписи ,которые ещё сохранились на рейхстаге? Не оказалось рядом человека, который ткнул бы его носом в эти надписи,а потом отвёл бы его за ухо в Трептов-Парк и показал могилы советских солдат, а главное их количество.
              И самое главное,а если вот этот самый "безвинный ганс", под Сталинградом убил ,например, чьего нибудь Деда из ,хотя бы здесь присутствующих или вообще молодого юнца , который и любви то не познал?
              Кроме негодования вся эта история у меня лично, стала вызывать ненависть!
              Стропорез
            3. To be or not to be Сегодня, 09:57
              ""Главный Буржуин: — А тебя, доблестный Плохиш, мы достойно награждаем за твою великую услугу нашему буржуинскому делу.
              Читайте приказ, капитан.
              -Капитан с одним из офицеров буржуинов:
              — Записать Мальчиша–Плохиша в наше славное Буржуинство! Назначить Плохишу в услужение всех мальчишей, которых мы возьмём в плен в этой войне.
              Выдавать Мальчишу–Плохишу ежедневно: варенья – десять банок! печенья – двадцать пачек! халвы ореховой – полтора килограмма! А сгущённого молока – по двадцать четыре банки в сутки!
              Главный Буржуин: — А ещё, хороший Плохиш, за твоё предательство и измену, которое ты совершил для торжества нашего буржуинского дела, награждаем тебя Высшим буржуинским орденом – Белым Крестом Предателя первой степени!""( х/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1964) )
              To be or not to be
          2. dsk Сегодня, 08:36
            Здравствуйте Дмитрий!
            Цитата: василий50
            *Мальчик* обеспечивал себе карьеру на будущее
            Хочет продолжить обучение в Германии. Возможно там придётся ему и остаться. Свобода выбора: "направо или налево." hi
            dsk
          3. василий50 Сегодня, 09:04
            А у нас что нет Ерофеева или Венедиктова? Новодворская уже забыта?
            Чо *мальчика* пинать. Он стоит в позе *что написали то и прочитал*. В некоторых регионах культивируют национализм, вплоть до изгнания РУССКИХ, в других культивируют зековскую романтику, а там где трутся хохлы пересматривают историю.
            василий50
          4. Циник Сегодня, 10:21
            По одному лекалу
            Циник
        2. gm9019 Сегодня, 08:34
          Цитата: midivan
          А мне одному показалось, что на лице этого молодого человека присутствуют признаки дебилизма? Может он просто болен в какой то степени?

          Парень как парень, обычный. Просто крайне неудачное фото, но именно это и взяли. А вот меня, как учителя, готовившего не один десяток ребят на участие в конкурсах, в том числе и международных, интересует: почему поехал парень далеко не с самым высоким баллом по результатам? Причины?
          Второе: выступление и презентацию мы "репетировали" раз сто перед каждым участием, чтобы без сучка без задоринки, чтобы уверенная речь и достойное содержание, обязательно!
          И третье: мальца бы к нам в Питер на экскурсию на Пискарёвское кладбище, где захоронены жертвы блокады нашего Великого города, блокады теми, "невинноубиенными", которые хотели хорошей мирной жизни, а припёрлись воевать и губить чужие жизни в чужую страну. Может что-то внутри у него шевельнулось бы...

          И вообще, дурно пахнет вся эта история... копнули анамнез и получили "г. на лопате". negative
          gm9019
          1. medvedron Сегодня, 08:53
            А лучше экскурсию по Авдеевской пром-зоне, может тогда поймёт кто невинно убиенный.
            medvedron
          2. midivan Сегодня, 09:07
            Цитата: gm9019
            Парень как парень, обычный. Просто крайне неудачное фото, но именно это и взяли.

            Ну тогда извиняюсь, тут первый раз увидел его, слышал это дело но фоток больше не видел вот и ........
            Цитата: gm9019
            А вот меня, как учителя, готовившего не один десяток ребят на участие в конкурсах, в том числе и международных, интересует: почему поехал парень далеко не с самым высоким баллом по результатам? Причины?

            Я кстати тоже на это обратил внимание и удивился но когда дошел до -
            [/quote]а папа у Коленьки, Григорий Десятниченко, руководит группой по обеспечению экономической безопасности в «Роснефти»
            вопросы все отпали smile мне это лично о многом говорит.
            И третье: мальца бы к нам в Питер на экскурсию на Пискарёвское кладбище, где захоронены жертвы блокады нашего Великого города[quote]

            Это ему не поможет уже, я упустил его возраст, но по фото уже не маленький должен и так понимать по одним только фильмам о ВОВ, ну и как полагаю там и старший член семьи морда не без пуха (отцом его назвать язык не поворачивается), на такой должности и с такими партнерами, тут бы ковырнуть не мешало как мне думается. request
            midivan
            1. 97110 Сегодня, 10:43
              Цитата: midivan
              должен и так понимать по одним только фильмам о ВОВ

              Это по каким фильмам? Те фильмы давно кончились. Думаете, он "Обыкновенный фашизм" видел? А "свежие"... Ну, стреляют... Обязательно эта девица с прибалтийской фамилией... И ещё кто-нибудь для "романтической линии". Ничего там ненависти к Алоизычу не вызывает. Наоборот, жалко невинно убиенных... Короче, не лучше "трёх мушкетёров" с Жаном Маре в главной роли. Почему нужно ненавидеть гвардейцев кардинала? А Миледю? Даже и "Панфиловцы" уклонились от возбуждения межнациональной ненависти к солдатам Вермахта. На всякий случай? Вот и случился. Первый из "всяких". Вы прислушайтесь, вчитайтесь. Да здесь толпа ненавидящих Сталина. Соответственно, для них Алоизыч классово СВОЙ! А Сталин - кровавый тиран! В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ стране живём. Поэтому давай топтать пацана. Это самая борьба за Россию без коммунистов и есть! А про Сталина говорить не будем. Ещё монархистов обидим. Невинно репрессированных...
              97110
          3. asiat_61 Сегодня, 09:22
            Это хохол воспитанный холами, его уже не переделать.
            asiat_61
          4. Унибор Сегодня, 09:24
            А может потому этот дебилушка там выступал, что папенька в Роснефти отделом рулит? Да и оправдывать не надо этого не далекого прыща- " онижедети" тут не катит. Я бы за подобную речь, любому своему студенту лично лицо бы сломал, да не педогогично. Но каждый студент которого обучаю, знают мои взгляды, и не рискуют здоровьем, хотя я гуманитарий( философия, история,обществознание, право) с боевым опытом
            Унибор
            1. midivan Сегодня, 09:48
              Цитата: Унибор
              Но каждый студент которого обучаю, знают мои взгляды, и не рискуют здоровьем, хотя я гуманитарий( философия, история,обществознание, право) с боевым опытом

              belay Это как вас угораздило то? Я про боевой опыт hi
              midivan
        3. сорок восьмой Сегодня, 09:39
          Дебилы вряд ли побеждают в учебных олимпиадах.
          сорок восьмой
          1. midivan Сегодня, 09:55
            Цитата: сорок восьмой
            Дебилы вряд ли побеждают в учебных олимпиадах.

            Я извинился за предположение, и объяснил, что фото навеяло и выходка, а так же и его баллы с родителем(должность)
            midivan
          2. CT-55_11-9009 Сегодня, 10:26
            На олимпиады регионального уровня ещё достаточно натаскать. О чём говорю - знаю, видел таких дубовых призёров, что удивлялся, как они муниципальный этап прошли. Ну, и договорняки и кумовство никто не отменял.
            CT-55_11-9009
        4. venaya Сегодня, 10:50
          Цитата: midivan
          А мне одному показалось, что на лице этого молодого человека присутствуют признаки дебилизма?

          Признаки дебилизма? Посмотрите пожалуйста повнимательнее на на всю пирамиду преподавательского состава вбивающего в не окрепший головной мозг все эти безчисленные явно нацисткие постулаты. Да разве при таком преподавании можно надеяться что в страны можно вырастить молодое поколения без признаков подобного дебилизма? Считаю что мы все в какой-либо степени виноваты в такой форме преподавания, в том что не сумели вовремя заметить и жесточайшем образом приостановить столь жёсткую дебилизацию молодого поколения впрочем не только преподавательским составом но и всем СИМ тоже. Это моё личное мнение, интересно, а кто-нибудь с этим не согласен?
          venaya
      2. антивирус Сегодня, 08:12
        Вопросы есть и к компании Wintershall, которая мутит свои дела с «Газпромом» и стоит за всеми этими операциями по «обмену» школьниками. Десять лет сотрудничают, результат, как видим, налицо.
        Пастернак и Мандельштам по праву гнилой интеллигенции получили лагеря и травлю. Ваньки должны воевать . а потом сказали бы :ОНИ ТУПЫЕ НЕ СПОСОБНЫ РУССКИЙ ОСВОИТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ, ПОЭТОМУ И ГНИЛИ В ОКОПАХ, ЗАСЛУЖЕНО ЗАБЫТЫ И ПРЕДАНЫ
        КСТАТИ О ПТИЧКАХ-- "НАШ ДРУГ ШРЕДЕР"- ТАКОЙ ЖЕ КОРМУШЕЧНИК . совпадает это его мнение( с выступлением грантоеда)?
        Они все на Западе считают -
        -" незаслужилиПОБЕДУисправитьнадо "-Г Шредер наш друг?
        Орг выводы в роснефти будут сделаны? -- я про папу и спонсоре гимназии?
        антивирус
      3. Litexa Сегодня, 08:54
        С Коленькой все ясно, но оффшорная элита - это Путин, Ролдугин, Ротенберги и кооператив Озеро в полном составе. Не думаю, что они поддерживают Навального.
        Litexa
      4. vovanpain Сегодня, 09:07
        Спасибо Роман за прекрасную статью hi Долго же ржали над хохлами,а то что подрастает у нас под боком упорно не замечали. request Этот Коленька мажорик готовый штурмовик для всяких правых секторов навального,мальцева и других нациствующих удодов,про родителей и не говорю,тем в погоне за золотым тельцом абсолютно плевать на своих дедов,прадедов,плевать на миллион погибших советских людей в Сталинградской битве,на 27000000 погибших наших людей в Великой Отечественной.И не одни они такие Коленьки,ох как много таких сейчас Коленек и их родителей.Страшно что будет дальше с Россией,когда эти Коленьки вырастут и займут не по уму и профессиолизму места.Блин наши деды победители в гробу переворачиваются,глядя с небес на это мракобесие.Спасибо Роман за статью. hi
        vovanpain
        1. Boris55 Сегодня, 09:35
          Цитата: vovanpain
          Этот Коленька мажорик готовый штурмовик для всяких правых секторов навального, мальцева и других нациствующих удодов ...

          В месте с мальчиком выступала и девочка - у обоих текст был как под копирку. Что им дяденьки дали - то они и озвучили. Не надо становиться быком, кидающимся на красную тряпку. За ней надо видеть тореадора, иначе всех нас ждёт учесть быка.
          Boris55
        2. Стропорез Сегодня, 09:52
          Цитата: vovanpain
          Спасибо Роман за прекрасную статью

          Согласен ,сегодня Скоморохов-Молодца!
          Правильную тему поднял и очень грамотно изложил.
          Солидарен. soldier
          Стропорез
      5. discript Сегодня, 10:32
        Разумеется не "пакость", хорошо составленный донос! Откуда взялись миллионы доносов в годы репрессий?-Их написали такие "сознательные" граждане, как автор...
        discript
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:41
    Не стало Тимура и Мальчиша-Кибальчиша и выросли Мишки Квакины и Плохиши !
    Uncle Lee
    1. Мар.Тира Сегодня, 07:07
      Поднимается гнев от того,что некоторая категория граждан проживающая в России начала защищать эту недоросль.Значит не всё ладно в самом обществе.Добавлю что сынок этого "преподавателя"был карателем в укровермахте,и хвалился своими подвигами.После свержения Януковича на Север хлынула толпа "беженцев",и была негласная инструкция выделять рабочие места им в ущерб коренным жителям России.Вот вам и результат.Пустили свинью за стол.Складывается такое впечатление,что властям в Кремле нет дела до патриотического воспитания ,и самосознания подрастающего поколения.Они заняты внешними делами,и разборками внутри вертикали власти.
      Мар.Тира
      1. OlfRed Сегодня, 08:35
        Складывается такое впечатление,что властям в Кремле нет дела до патриотического воспитания ,и самосознания подрастающего поколения.Они заняты внешними делами,и разборками внутри вертикали власти.
        но это уже совсем другая история... печально так попирать свою Историю, а сколько еще таких Коленек в стране, больших и маленьких? hi
        OlfRed
      2. Галеон Сегодня, 09:28
        Цитата: Мар.Тира
        Поднимается гнев от того,что некоторая категория граждан проживающая в России начала защищать эту недоросль.

        Гнев и осуждение в адрес этого пацана - первые чувства, которые приходят на сердце от его поступка. Первые, но лучшие ли? Сопляк ума чуть выше среднего, как 15-летний способностями анализа обладает слабовато - читал по бумажке, что ему написали. Если и были у него вопросы к тексту, они были сняты куратором во время репетиций. Не думаю, что к 15 годам вырастает уже такое пренебрежение к своей стране, о которой пришлось прочесть такие завуалированные - подчеркиваю - завуалированные - предательские гадости. Но после интернет-обсуждений может возникнуть одно чувство к своей стране - ненависти. Родители пропасть не дадут, кураторы поддержат, вырастет манагером и потомственным распределителем наших с вами богатств - вырастет, вырастет. Куда он их распределит после наших слов? Не подумали? Если речь идет о молодых, надо думать о будущем.
        А вот папу с мамой с работы я бы попер. Не по таиландам и турциям надо детей возить на весь отпуск, а на поле Бородинское да Куликово заехать хоть раз.
        Галеон
        1. kuznec Сегодня, 10:26
          Для начала в бессмертном полку пройти. Вряд ли у всех упомянутых в статье деды и отцы предателями были. Скорее всего, воевали геройски. Но потомкам бабло затмило разум.
          Своих детей 5 лет 9-го Мая вожу, и матерей, стареньких уже, с портретами их отцов, своих дедов, израненных и в орденах-медалях, часть из которых хранится у меня. Слезы стоят в глазах, когда почти весь город, поголовно, идет к мемориалу по центральной улице. И воевавших не меньше, чем идущих с их портретами.
          А Коленьку папа водил ли в бессмертном полку? Сомневаюсь. И сам не ходил наверняка. А учителя если и ходили, то по разнарядке. Иначе бы не допустили поругания.
          kuznec
    2. антивирус Сегодня, 08:18
      есть( был) егорка
      люсстрацию беженцев проводить?
      достаточно к присяге привести, но всех( и Швыдкого)
      антивирус
  3. Мих1974 Сегодня, 06:43
    Да пора уже в России начинать этих бендеровцев из "схронов" (дорогих костюмов и шикарных кресел) вытаскивать - и НА ФОНАРИ!!! am
    Хороший бендеровец - мертвый бендеровец. soldier
    Мих1974
    1. vovanpain Сегодня, 09:23
      Цитата: Мих1974
      бендеровцев из "схронов" (дорогих костюмов и шикарных кресел) вытаскивать - и НА ФОНАРИ!!!

      Коллега hi бендеровцев не надо на фонари,Жители города БЕНДЕРЫ,тут не причем,а вот бандеровцев в костюмах и креслах самое то. hi
      vovanpain
      1. Галеон Сегодня, 10:18
        Земляк, у него 12 лайков за пост. Есть категория определенных людей, у которых СМИ настолько выработали чувство обиды, что уже не составляет разницы, кого на фонари: бендеровцев, бандеровцев, монархистов, православных, мусульман...
        На работе не выкладываются, энергии - в атаку хочется, или вешать кого.
        Галеон
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Роман, спасибо за статью. Написали о том, что чувствует основное большинство наших людей. И прекрасно, что был поднят такой шум небезразличных людей. А с "кураторами" как школьными, так и по обмену конечно нужно разбираться и разбираться серьезно.
    rotmistr60
  6. 1536 Сегодня, 06:52
    Провокация удалась. СМИ молчок. Говорят об "ошибке". Кого? Во времена Наполеона-Бонапарта об ошибках говорили по-другому. Осадок остался. Партия, члены которой говорят об "ошибке", это достижение. Ну да ладно. Вторую мировую войну и немецкие приказы человечество не забудет, потому что есть Израиль, где подобные выступления просто невозможным. А нам надо было свое государство беречь в 1991-м от всяких разных членов партии.
    1536
  7. К-50 Сегодня, 07:07
    Прокуратуре однозначно надо заняться этим вопросом с соответствующими выводами и наказанными. Причём наказать нужно как можно жёстче, чтобы другим напрочь отбить желание хаять свой народ, победивший в тяжёлой борьбе не на жизнь, а на смерть. Потому как чем дальше от победы, тем больше забывают какой кровью и слезами это досталась. Да они вообще существуют только потому, что кто-то своей жизни не пощадил для этого!!! Всех причастных, "руководителей" этого "проекта" (выступления Колюши в Рейхстаге) отлучить от права занимать руководящие должности пожизенно, тем более государственные и образовательные, пусть поломойками идут хлеб зарабатывать или на лесоповал. am
    К-50
    1. badens1111 Сегодня, 08:36
      Цитата: К-50
      Прокуратуре однозначно надо заняться этим вопросом с соответствующими выводами и наказанными.

      Единственным человеком сделавшим это,оказалась член КПРФ.
      Свою гражданскую позицию уже высказала депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель фракции КПРФ Елена Кукушкина.https://kprf.ru/history/soviet/170776.h
      tml

      «Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект. Вот что меня поразило больше всего - что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как «сражались», «павшие солдаты в боях», «так называемый Сталинградский котел» … Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Это возмущает», - заявила она в интервью «Комсомольской правде». Народный избранник также добавил, что в окружную прокуратуру уже ушел депутатский запрос с целью разобраться в ситуации и дать правовую оценку скандальному выступлению......
      Напомним, что это уже не первый скандал, связанный с искажением истории Великой Отечественной войны, в Новом Уренгое. Так, в 2013 году в местном журнале «Неделя» в номере, посвященному Дню Победы, вышла статья, в которой процитировано выдернутое, очевидно, из интернета, последнее сообщение Германской ставки от имени горосс-адмирала Деница, воспевающее подвиги и мужество солдат Вермахта, «покрывших себя бессмертной славой». Ссылка при этом… на газету «Правда» от 9 мая 1945 года.

      Тогда, несмотря на протесты КПРФ и ветеранов ВОВ, местный суд встал на защиту главного редактора, который, впрочем, принес свои извинения читателям журнала за пропаганду нацизма и сожаление разгрома фашисткой Германии Советской армией на страницах своего журнала спустя полгода после публикации."
      Вот такие дела в том Новом Уренгое..
      А вчера посмотрел Соловьева...визг и вой Амнуэля в оправдание нацизма..это же просто невозможно описать словами,как в голове этого гоминоида,укладывается то о чем оно верещит.
      Уже и Шахназаров не выдержал,выдав-пещерный антисоветизм и антикоммунизм,прямая дорога к нацизму,ан нет,все равно Амнуэль верещал заглушая всю студию вместе с прибалтом..
      badens1111
    2. давно в запасе. Сегодня, 08:42
      обязательно займется.только ответ будет скорее всего таким-в действиях указанных граждан нарушения закона не обнаруженно.по крайней мере мне так ответили на возложение презервативов у вечного огня лгбтшниками в Тольятти..
      давно в запасе.
  8. savage1976 Сегодня, 07:14
    Мерзостно конечно. С сопляка особо конечно не спросишь, а вот всех его кураторов надо шерстить по полной, чему они блин детей учат. Только маты....
    savage1976
  9. Одиссей Сегодня, 07:17
    Все верно написано,разве что я не стал бы придавать значения происхождению учителей из Луганска,к сожалению такие учителя могут быть из самой что ни на есть русской глубинки(как директор этой гимназии).
    Единственное что радует,так это здоровая реакция общества-пока слава Богу "окно овертона" не сработало.Плюс через этот случай можно четко высветиться всю структуру людей продвигающих и финансирующих такие "мнения".
    По этой структуре, ее институтам и финансам и следует бить.
    Одиссей
    1. Гардамир Сегодня, 08:39
      "окно овертона" не сработало.
      увы сработало и ещё немного шире распахнулось.
      Гардамир
    2. Василенко Владимир Сегодня, 10:24
      Цитата: Одиссей
      Единственное что радует,так это здоровая реакция общества

      ухо почитайте
      Василенко Владимир
  10. Alone Сегодня, 07:47
    Ладно хоть памятник солдатам СС не предлагают поставить...Их же,"бедняжек",не мало полегло в русской земле.
    Alone
    1. Гардамир Сегодня, 08:39
      Ладно хоть памятник солдатам СС не предлагают поставить
      пока не предлагают...
      Гардамир
  11. Антианглосакс Сегодня, 07:49
    Спасибо надо сказать той шпане, ворью и отребью, которое захватило власть в 1991-93 гг. и правит вот уже почти 30 лет. Это их прямая "заслуга", выкидышей и выкормышей горбато-гайдаро-ебновской клоаки. Если во власти и в России и на окраине явные убеждённые коллаборационисты, кругом враньё зашкаливает, что можно говорить о детишечках? Это всего лишь следствие нашей и украинской политики. И ещё смеют удивляться! Почти 30 лет после горбатой дряни чёрное называли белым и наоборот - так чего теперь на зеркало пенять? А у нас в России разве не такой же биомусор, как на окраине, правит бал? Тоже самое, вид сбоку.
    Антианглосакс
  12. серафимамурский Сегодня, 08:11
    Согласен с автором дальше будет ещё хуже. Пожинаем результаты реформы школы и обучения школьников по учебникам написанным на гранты Сороса.
    серафимамурский
    1. gm9019 Сегодня, 08:48
      Цитата: серафимамурский
      обучения школьников по учебникам написанным на гранты Сороса.

      там не только учебники , написанные на гранты, но и просто написанные людьми, далёкими от школы, от образования, "кабинетными методистами", которые в своей жизни не дали ни одного урока вообще! Вот кто пропустил этот ужас (например, по нашему предмету, по химии)?! В страшном сне мы не могли себе представить, что вся страна будет покупать эти учебники и учиться по ним! Причём покупать не потому, что они хорошие, а потому, что НАДО. Это ж какие деньги, хосспаде.....
      gm9019
    2. Dimy4 Сегодня, 09:38
      Недаром некоторые школьники на вопрос "Кто победил в Великой Отечественной Войне?" Вопросительно отвечали -"Американцы?"
      Dimy4
  13. Sanreeder Сегодня, 08:13
    В 2014 в том-же Бундестаге выступал Гранин (http://introvertum.com/rech-daniila-granina-v-bu
    ndestage-polnyiy-tekst-video/). Вот это выступление надо заучить и цитировать:
    "Гитлер приказал в город не входить, чтобы избежать потерь в уличных боях, где танки не могли участвовать. Восемнадцатая армия фон Лееба отбивала все наши попытки прорвать кольцо блокады. Немецкие войска, по сути, весьма комфортно, без особых трудов ожидали, когда наступающий голод и морозы заставят город капитулировать."
    "...они продолжали ждать. Ждали 900 дней. Ведь воевать с солдатами — это да, война — это солдатское дело. Но здесь голод воевал вместо солдат."
    "В конечном счёте всегда торжествует не сила, а справедливость и правда. И это чудо победы, любовь к жизни, к человеку".
    А то что говорили дети в 2017 году в Бундестаге - провокация. Речи подростков явно написаны с подачи немцев. Надо-бы разобраться. И дождаться, по крайней мере, извинений.
    Sanreeder
    1. asiat_61 Сегодня, 09:31
      Не отмазывайте пацана , Заляпался, пусть сам отмывается.
      asiat_61
  14. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Немцы написали пацану текст. Перевод звучал "не по русски", но это и не важно. Пацан прочитал, "не вникая", как он может возражать, в Европу свозили, на трибуну поставили...
    Потери в лагерях военнопленных за все время - 15% в "наших" и 60% - в "ихних". Это ничего?
    Ох, и зря дали объединить Германию. Ох и зря...
    Горный стрелок
    1. Василенко Владимир Сегодня, 10:25
      Цитата: Горный стрелок
      Пацан прочитал, "не вникая"

      он идиoт?!
      Василенко Владимир
  15. arkadack Сегодня, 08:25
    Автору большой респект. Добротное глубокое расследование. И очень многое есть над чем поразмыслить и еще интересней будет понаблюдать во что это выльется... Как отреагируют друзья парня, у которых на стене висят фотографии дедов?... Родители этих друзей... Другие учителя гимназии... Люди-граждане этого города, в котором такой мэр. (К стати,??? feel есть ли смысл порассуждать, принял ли Газпром какое-то участие в утверждении этой кандидатуры? feel ) Подставили пацана, конечно по-полной.... Как же Германия! Бундестаг...!!!
    Меж тем, слыхал я, что в Ельцин центре подобные речи положены на музыку, воплощены в типа "документальных" роликах и мультиках. И детей туда водят толпами на экскурсию. Это Екатеринбург. Урал. В Новосибирске самое сильное и масштабное движение по созданию Сибирской республики, независимой разумеется... Дальневосточная республика чуть было не создалась в 90-е. Пока затихло, но это пока... Так что, если кто-то по телевизору думает, что успокоив Чечню в начале 2000-х мы сядем и расслабимся? насладимся демократией и братством народов... Ого-го как ошибается...
    arkadack
    1. давно в запасе. Сегодня, 08:44
      да кто его подставил... сейчас закончит школу и прямиком германию на пмж.я думаю родители это уже все просчитали...
      давно в запасе.
  16. армеец Сегодня, 08:29
    бедных погибших немецких солдат в советских лагерях

    Жаль что маловато
    По сравнению с нашими загубленными бойцами
    А Коленьке - вечную подписку на ВО, чтение таких статей 3 раза в сутки. А перед этим хорошую порку - и после каждых розог обязательный возглас: "Благодарю за науку"
    армеец
    1. Гардамир Сегодня, 08:37
      А Коленьке
      большой гранд и обучение в Германии или сразу в Омерике. Думаете будет иначе? А вы знаете, что та которая сбила "пьяного" мальчика скоро будет на свободе?
      Гардамир
    2. Skay Сегодня, 09:13
      Коленьке "Обыкновенный фашизм" или "Иди и смотри" каждый день вместо вечерней сказки.
      Skay
    3. Василенко Владимир Сегодня, 10:26
      Цитата: армеец
      По сравнению с нашими загубленными бойцами

      по сравнению с нашим ГРАЖДАНСКИМ населением их погибло почти в ДВА раза больше чем солдат
      Василенко Владимир
  17. Гардамир Сегодня, 08:35
    Тем не менее, выбор школы из Нового Уренгоя абсолютно не случаен. Это место, где "Газпром" и Wintershall ведут свои совместные проекты. А немцы, кроме всего, имеют блокирующий пакет акций (25,01%) в проекте по разработке и освоению участков нескольких ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
    добавлю от себя и Северный Поток-2
    Гардамир
  18. Бригадир Сегодня, 08:49
    Какой сейчас в России строй, такие и вырастают "Коленьки"...
    Сунуть бы этого мальчика - "демократа" и его защитников из школы и администрации Н.Уренгоя в 1942 год под Сталинград, а через неделю (если они останутся живы) спросить: не поменялось ли у них мнение насчет "невинно убиенных" содат вермахта?
    Интересно, что бы они сказали....
    Бригадир
    1. asiat_61 Сегодня, 09:34
      Хотя-бы в Донецк или Луганск на экскурсию.
      asiat_61
    2. Василенко Владимир Сегодня, 10:27
      Цитата: Бригадир
      в 1942 год под Сталинград

      в Ленинград и желательно зимой
      Василенко Владимир
  19. medvedron Сегодня, 08:55
    Ничего удивительного,сами угробили своё образование,вот теперь и получаем результат.
    medvedron
    1. Stas157 Сегодня, 09:12
      Цитата: medvedron
      Ничего удивительного,сами угробили своё образование,вот теперь и получаем результат.

      Да если бы только образование! А фильмы? Последний, про Сталинград, Бондарчука, помните? Показал, как бы ненароком, любовь немца и русской красавицы Маши. Это главное, что хотел показать Федя в переломной битве СССР с Вермахтом. При чем за государственные деньги, которые выделил ему его друган Мединский. А вы фильм "Троцкий" смотрели? Герой революции показан ненормальным маньяком, и реки крови конечно, невинных людей... Чернуха за чернухой снимается и оплачивается кремлевскими.
      Да таких, как Коленька уже целое поколение вырастили, благодаря такому Министерству Культуры. Целенаправленно!
      Stas157
  20. Михаил55 Сегодня, 09:02
    А не теряем ли мы молодое поколение? Война была очень давно. Немцы живут замечательно! ОНО легализировали...Не жизнь, а малина! И зачем же их деды, прадеды воевали с этими достойными людьми? Разве такое обучение только на Ямале? Это не звонок...а КОЛОКОЛ!
    Михаил55
  21. да уж Сегодня, 09:08
    статье +,я бы ещё посмотрел на родителей мальчика,ну не думаю ,что это простой работяга из "Газпрома" какой -нибудь шофёр или бурильщик,нет наверняка ещё один зам зама или "простой" госслужащий ,или "ядра" ну не пустят простого "крестьянина" на подиум бундестага,а отсюда и делайте ВЫВОДЫ - ВЛАСТЬ придержащие растят СВОЮ смену...
    да уж
  22. русский медведь Сегодня, 09:18
    Думаю, лучше Коле на Родину не возвращаться. Ненароком покалечат, и будет очередной повод Европе заявить какие русские агрессивные варвары...
    русский медведь
  23. asiat_61 Сегодня, 09:19
    Этот колёк свидомый до мозга костей. 15 лет уже не мало, уголовная ответственность наступает с 14 лет. ГОворить что он не понимал что он несёт, не серьёзно. 15 лет в штанах уже всё шабуршит, ручёнки шаловливые тянутся к девичьим сиськам, тут они соображают, а в остальном ОНИЖЕДЕТИ?
    asiat_61
  24. SAF Сегодня, 09:25
    Цитата: армеец
    бедных погибших немецких солдат в советских лагерях

    Жаль что маловато
    По сравнению с нашими загубленными бойцами
    А Коленьке - вечную подписку на ВО, чтение таких статей 3 раза в сутки. А перед этим хорошую порку - и после каждых розог обязательный возглас: "Благодарю за науку"


    Пороть можно, а в данном случае и необходимо в возрасте когда на лавке поперек помещается!
    А когда вдоль - то поздно...
    Таких подонков надо наказывать юридически - запрет на занимание должностей, высылка, лишение гражданства.
    Десятиклассник, увлеченный историей, должен читать более серьезные книжки по истории.
    SAF
    1. Boris55 Сегодня, 09:47
      Цитата: SAF
      Таких подонков надо наказывать юридически ... высылка ...

      В Крым? laughing
      Boris55
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 10:41
        Нет. В Сталинград зимой 1942-го...
        CT-55_11-9009
  25. Dimy4 Сегодня, 09:32
    Не знаю, но мне почему-то кажется, что ситуацию эту ассенизаторскую попытаются спустить на тормозах. Вон МЭРин уже начал.
    Dimy4
  26. сорок восьмой Сегодня, 09:36
    В качестве придирки:
    Одна. Тысяча. Девять. Сотен.

    это 100900, а не 1900.
    сорок восьмой
  27. Ольгович Сегодня, 09:57
    Колю-наказать (не маленький уже), автора речи-наказать и уволить, проект по обмену-закрыть.
    И все.
    Это-частный случай, программы по истории в школах-нормальные, ученики-вполне патриотичны, имею кучу племянников и детей знакомых в России, специально их допрашивал.
    Ольгович
    1. faiver Сегодня, 10:18
      с кураторов-организаторов да спросить по полной, а пацана трогать не надо, он щаз и так горюшка хапнет если родители за границу не отправят...
      faiver
  28. Tur76 Сегодня, 10:23
    "Что за пакость писала эту статью" - полностью присоединяюсь. Даже разбирать и возражать нет желания - как в помойке копаться
    Tur76
  29. Василенко Владимир Сегодня, 10:37
    страничка того дятла
    https://vk.com/id458023924
    Василенко Владимир
  30. Михаил55 Сегодня, 10:39
    Очень плохо, что отменили МИНУСЫ! Не сочтите за флуд, но это лучше перепалок...Ненормальное признавать за нормальное...куда ж дальше то????
    Михаил55
  31. Олег Толстой Сегодня, 10:44
    Цитата: To be or not to be
    ""Главный Буржуин: — А тебя, доблестный Плохиш, мы достойно награждаем за твою великую услугу нашему буржуинскому делу.
    Читайте приказ, капитан.
    -Капитан с одним из офицеров буржуинов:
    — Записать Мальчиша–Плохиша в наше славное Буржуинство! Назначить Плохишу в услужение всех мальчишей, которых мы возьмём в плен в этой войне.
    Выдавать Мальчишу–Плохишу ежедневно: варенья – десять банок! печенья – двадцать пачек! халвы ореховой – полтора килограмма! А сгущённого молока – по двадцать четыре банки в сутки!
    Главный Буржуин: — А ещё, хороший Плохиш, за твоё предательство и измену, которое ты совершил для торжества нашего буржуинского дела, награждаем тебя Высшим буржуинским орденом – Белым Крестом Предателя первой степени!""( х/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1964) )


    Веселый фильм. Жаль канонический текст переврали. Та у Гайдара была "Бочка варенья и корзина печенья" )))
    Олег Толстой
  32. Rostislav Сегодня, 10:45
    В месте с мальчиком выступала и девочка - у обоих текст был как под копирку. Что им дяденьки дали - то они и озвучили. Не надо становиться быком, кидающимся на красную тряпку. За ней надо видеть тореадора, иначе всем нам будет капут.

    Это так. Но они не попугаи и уже не детки, и прекрасно понимают смысл того, что говорят. Кака минимум - отказаться озвучивать ложь, оскорбляющую память народа.
    Rostislav
  33. sabakina Сегодня, 10:48
    а папа у Коленьки, Григорий Десятниченко, руководит группой по обеспечению экономической безопасности в «Роснефти», ему тоже недосуг такими делами заниматься. Большой человек…

    Я не понял, он историю преподаёт или занимается экономической безопасностью компании? Или совмещает? Тогда это гениальный человек! Странно, что он ещё не миллионер...
    И походу, этот хохолёнок, за всю свою жизнь ни одного Советского фильма про войну не посмотрел. Его бы заставить посмотреть такой тяжелый фильм , как "Иди и смотри"! Ну и "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма в обязательном порядке.
    P.S. Посмотрел на фото, взгляд лица какой то не нормальный. Круглые глаза, расширенные зрачки...
    sabakina
  34. Светлана Сегодня, 10:53
    Роман, благодарю от всего сердца за статью. Боль, которую Вы высказали, в сердцах всех нас, внуков и детей тех, кто спас Родину, отдав свои жизни.
    Светлана
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