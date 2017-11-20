20:48 20 ноября

Под Астраханью расчеты С-400 отстрелялись по "Кабану"

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитчики Восточного военного округа выполнили боевые пуски ракет из комплекса С-400 "Триумф".

Расчеты успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней, "Кабан", которая перемещается по баллистической настильной траектории. Боевые стрельбы по мишени "Кабан" стали завершающим этапом переобучения военнослужащих войск ПВО округа на новые ракетные системы
- говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Под Астраханью расчеты С-400 отстрелялись по "Кабану"



Отметим, что модернизированная ракета-мишень "Кабан" оснащена новым пороховым двигателем с большим удельным импульсом, что позволило увеличить скорость ее полета. "Кабан” имеет стартовую массу в 330 килограммов и способен лететь со скоростью 830-1300 метров в секунду по баллистической траектории с максимальной высотой от 31 до 50 километров на дальность до 107 километров в течение 180-220 секунд.

Кроме того, ракета обладает эффективной отражающей поверхностью в диапазоне волн 3-10 сантиметров. Мишень также оборудована аппаратурой, которая даже при вращении ракеты дает устойчивую информацию на командный пункт о параметрах промаха зенитчиков.

После завершения боевых стрельб зенитчики ВВО осуществили погрузку новой техники на железнодорожные платформы и совершили марш в пункт постоянной дислокации в Приморье. Зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в начале 2018 года, передает РГ-Сила.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 34

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  1. Геркулесыч Сегодня, 19:00
    Вот и кончили, наши ПВО шники, "кабанчика " crying lol !
    Геркулесыч
    1. svp67 Сегодня, 19:04
      Цитата: Геркулесыч
      Вот и кончили, наши ПВО шники, "кабанчика

      Представляю как его "сородичи" за границей то опечалились....
      svp67
      1. ОТДЕЛ-М4 Сегодня, 19:08
        "Триумф" название громкое, но хотелось бы подтверждения в бою...Где нибудь в Сирии и т.д.!
        Ассад давно просит закрыть небо Сирии!
        ОТДЕЛ-М4
        1. svp67 Сегодня, 19:11
          Цитата: ОТДЕЛ-М4
          Ассад давно просит закрыть небо Сирии!

          Мы пока к всеобщей войне не готовы, что бы это сделать. Так, что увы...
          svp67
          1. ОТДЕЛ-М4 Сегодня, 19:17
            Цитата: svp67
            Цитата: ОТДЕЛ-М4
            Ассад давно просит закрыть небо Сирии!

            Мы пока к всеобщей войне не готовы, что бы это сделать. Так, что увы...

            Глубоко и тяжко вздохнув Сергей, но я с вами согласен...Не готовы мы конечно пока, но работа ведется все же в этом направлении!С Россией считаются и даже боятся .. soldier
            ОТДЕЛ-М4
        2. Tusv Сегодня, 19:40
          Цитата: ОТДЕЛ-М4
          но хотелось бы подтверждения в бою...Где нибудь в Сирии и т.д.!

          Есть ли в мире самоубийцы? Параметры "кабанчика" впечатляют. Хваленые Рапторы очень много не дотягивают. Да и ваще таких пепелацев нет, чтобы 3.8М фигачили
          Tusv
      2. Монос Сегодня, 19:13
        способен лететь со скоростью 830-1300 метров в секунду

        Маловато для имитации МБР. МБР летит по траектории с апогеем 1000-1500 км и на снижении достигает скорости до 7 км/сек .
        Монос
        1. voyaka uh Сегодня, 19:31
          Про перехват МБР ясно, что разговор не идет. Интересно, перехватит
          ли она Скад или Точку в боевых условиях?
          voyaka uh
          1. Монос Сегодня, 19:43
            Цитата: voyaka uh
            Интересно, перехватит
            ли она Скад или Точку в боевых условиях?

            laughing Не, не перехватят. Зачем своих обижать? А Першинг или Иерихон1 - вполне. А вы с какой целью интересуетесь?
            Монос
            1. Viktorfi Сегодня, 19:49
              Цитата: Монос
              А Першинг или Иерихон1 - вполне


              Ой, не факт вообще.
              Viktorfi
              1. Монос Сегодня, 19:52
                Цитата: Viktorfi
                Ой, не факт вообще.

                smile У вас есть возможность проверить... в Сирии. Попробуйте жахнуть по Хмеймим.
                Монос
              2. Tusv Сегодня, 20:28
                Цитата: Viktorfi
                Ой, не факт вообще.

                Почему не факт? Першинг устаревшая ракета. Сопровождается от старта и замедляется для выбора цели. Промазать практически не возможно. Грамотный офицер наведения в лобешник, расходом один засадит не напрягаясь. В наше время подлетное время для средних ракет свыше 15 минут это ни о чём
                Tusv
          2. Tusv Сегодня, 19:56
            Цитата: voyaka uh
            перехватит ли она Скад или Точку в боевых условиях?

            Писали, что на Донбассе "Точку" перехватили Буком М2, что вполне реально при поддержке РТВ. А у нас по 2 станции слежения ставят на дивизион. Так что за милую душу схавает без дополнительной помощи
            Tusv
    2. 210окв Сегодня, 19:45
      Кто говорил что кабаны как и крокодилы не летают..?
      Цитата: Геркулесыч
      Вот и кончили, наши ПВО шники, "кабанчика " crying lol !
      210окв
    3. Владыка Ситх Сегодня, 20:41
      Значив ВВО пойдет.
      Владыка Ситх
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:05
    Дополняю статью фото этого самого "Кабана".Терпеть не могу без фото или видео новости.
    Наблюдатель2014
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:06
    Высота, наверное, в метрах указана у "Кабана", а не в километрах?
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 19:09
      Цитата: Горный стрелок
      Высота, наверное, в метрах указана у "Кабана", а не в километрах?

      Почему? Для баллистической ракеты вполне нормально. Её же двигатель работает только на верх, а вниз она сама уже....
      svp67
  4. APASUS Сегодня, 19:07

    Ракета-мишень 96М6М "Кабан".

    Похожа на обычный снаряд от РСЗО
    APASUS
    1. svp67 Сегодня, 19:12
      Цитата: APASUS
      Похожа на обычный снаряд от РСЗО

      Только если модернизированный, так как оперение жесткое, не складное.
      Очень на метеорологическую ракету похожа.

      svp67
  5. Клебер Сегодня, 19:52
    ракета-мишень "Кабан"


    Ну чё за название у мишени? Назвали бы "Раптор" .... может кто то чего и понял.
    Клебер
    1. Tusv Сегодня, 20:02
      Цитата: Клебер
      Назвали бы "Раптор" .... может кто то чего и понял.

      Да какая разница....
      - А под Дичь будешь?
      - Под Дичь Буду.
      - Федя, Дичь
      Tusv
  6. shaman1602 Сегодня, 19:56
    надо добавить кабан петя
    shaman1602
  7. Александр War Сегодня, 20:00
    Характеристики ракеты -мишени Кабан
    Александр War
    1. san4es Сегодня, 20:15
      Цитата: Александр War
      Характеристики ракеты -мишени Кабан

      ...И запуск soldier
      ...Привет Сань.
      san4es
      1. Александр War Сегодня, 20:15
        Привет Тезка drinks
        Александр War
        1. Александр War Сегодня, 20:18
          Зацени Камаз
          Александр War
          1. san4es Сегодня, 20:30
            Цитата: Александр War
            Зацени Камаз

            good ...WAR-геймерский?.. wink
            san4es
            1. Александр War Сегодня, 20:33
              Управление http://twower.livejournal.com/689934.html
              Александр War
      2. Александр War Сегодня, 20:22
        Много у нас мишеней !
        Александр War
        1. san4es Сегодня, 20:33
          Цитата: Александр War
          Много у нас мишеней !

          ...Всё списаный БК от ЗРК soldier
          san4es
          1. Александр War Сегодня, 20:34
            Есть и новенькие ракеты -мишени
            Александр War
  8. Идущий Сегодня, 20:01
    “Расчеты успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней, "Кабан", которая перемещается по баллистической настильной траектории. Боевые стрельбы по мишени "Кабан" стали завершающим этапом переобучения военнослужащих войск ПВО округа на новые ракетные системы


    Отработали молодцы , а сомневающиеся пусть гадают.
    Идущий
  9. ul_vitalii Сегодня, 20:03
    Кабан это хорошо, а не замахнуться ли нам и на Орла.
    ul_vitalii
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