Как про... моргали систему героизации нацизма

"Историю пишут победители" - известная всем фраза о "правдивости" официальной истории. То же самое можно сказать и о Третьем Рейхе и Адольфе Гитлере.

Гитлера считают ужасным мясником, убийцей миллионов, и просто не человеком. Первую часть нашего рассказа мы посвятим именно Гитлеру.

- Гитлер был кровожадным мясником и убивал миллионы людей: при диктатуре жертвы есть всегда. Давайте теперь вспомним, против кого боролся Гитлер: против евреев, поляков, цыган, и им подобных, которые заполонили всю Германию. Чтобы всем было понятно, о чем идет речь - я сравню их с кавказцами - они же заполонили Россию. Гитлер хотел просто очистить от них страну. Чем и занимался. Напомним, что в СССР тоже боролись с жидами (жид и еврей - одно и то же). И Еврейская Автономная область была создана неслучайно - туда и отправлялись все евреи. ЕАО существует и сегодня.

- Гитлер - не человек и ирод: даже диктаторы - из рода людей. Гитлер же был грамотным политиком (поднять Германию после разрухи и выполнить все предвыборные обещания - а вам слабо?), художником (но его не приняли в академию), и писателем (небезызвестный Mein Kampf). А его "жестокость и бесчеловечность" - мнение об этом исходят из его мер против евреев в Германии.

Что бы совки не говорили, но немцы были всё-таки людьми. А не кровожадными и жестокими убийцами.

Фельдфебель Зермонд, мгновенно оценив ситуацию, решительно выпрыгнул из своего танка, взобрался на русскую машину и забросил в башню ручную гранату, тем самым окончательно выведя танк из строя. (За этот героический поступок фельдфебель Зермонд получил знак уничтожителя танков в ближнем бою, явившись одним из немногих танкистов, отмеченных таким знаком).

«Надо немедленно проверить образовательные программы новоуренгойской гимназии!» - возмущаются в Совфеде. «Нужно наказать директора, учителя истории и тех, кто такой текст составил и согласовал для гимназиста-старшеклассника, выступившего в Германии!», «возможно, они недосмотрели, недосчитали, недопоняли», - заявляют в местном законодательном собрании.Рубить хвосты, осуществлять проверки задним числом, - этого у наших контролирующих органов не отнять. Вот ежели в тексте тридцать три раза не упомянуть, что ИГИЛ – запрещённая в России организация, тогда тобой точно займутся – набегут товарищи из Роскомнадзора, будут слать многочисленные письма с уведомлениями о том, что дело передают в суд, ибо «героизация терроризма», понимаешь.В общем, факт в том, что случай в Бундестаге заставил Россию возмущаться, а чиновников обратить внимание на то, что «не все гимназии одинаково полезны». На то, что есть образовательные стандарты, но часто эти стандарты и близко не учитывают столь простое и вполне однозначное понятие как «совесть».О чём речь в этом материале? О том, что случай с новоуренгойским гимназистом – это лишь верхушка айсберга. Верхушка огромного айсберга, который является результатом работы самой настоящей системы, цель которой одна: пересмотр истории, посевы в среде подрастающего поколения зёрен сомнения в значимости победы над нацизмом, отмена традиционных ценностей, героизации того, что для русского народа никогда не было приемлемо. И это не только система образования, которая давно пущена на самотёк, и всё обсуждение которой чиновничьим аппаратом в последнее время сводится лишь к тому, «а насколько хорошо учащиеся вашей школы сдали ЕГЭ». Это ещё и информационная среда, которая откровенно заставляет усомниться в том, что подрастающим поколением в стране кто-то реально из ответственных чинов интересуется.Отдельные информационные ресурсы, к которым сегодня имеет прямой доступ современная молодёжь, нередко действуют по тем самым лекалам, которые и дают повод современному ребёнку/подростку задуматься о том, а надо ли считать подвиг советского народа подвигом. "А не нужно ли было сдать Ленинград, Сталинград, Москву гитлеровцам" – «сейчас бы все сплошь жили в бюргерстве и потягивали бы исключительно свеже сваренное немецкое пиво»...Администрации социальных сетей на запросы о необходимости обратить внимание на откровенно экстремистские и пропагандирующие нацизм группы, в которых состоят сотни, тысячи представителей российской молодёжи, часто либо вовсе никак (даже на официальный запрос от СМИ) не реагируют, либо присылают отписку из серии: «Есть кнопка «пожаловаться» – дерзайте».И даже сейчас нахожусь в затруднительной ситуации: если на такие группы представить полные ссылки, то упомянутый уже Роскомнадзор обвинит в пропаганде нацизма вовсе не тех, кто такие группы создаёт и курирует, а наш информационно-аналитический портал. Мол, надо было нам сообщить, а мы бы уж потом сами разобрались. Так ведь обращались, неоднократно. Вот только бюрократическая машина явно не поспевает за персонами, распространяющими информацию о «добрых наци, на которых "советы" только наговаривали». Пока контролирующие органы на запрос, который, по их мнению, должен «хорошенько отлежаться в ящике стола», отреагируют, в экстремистских группах празднуют подписку очередной тысячи посетителей. Пока эксперты выяснят, а действительно ли группа, в которой Адольф Гитлер называется «выдающимся политиком 20-го века», а его армия – «армией, очищавшей планету», является экстремистской, группа уже десять раз переименуется, перелогинится и будет дальше пудрить мозги нашим детям с утроенной силой. Из серии – попробуй-ка докажи, попробуй-ка догони.Далее - навскидку группы, которые прекрасно себя чувствуют в социальной сети ВКонтакте. Опять-таки, чтобы «Военное обозрение» надзорные органы не обвинили в пропаганде, придётся несколько видоизменять названия.Группы «Это всё Германия», "Фюрер" и др. В последнее время первая упомянутая группа не пополняется новыми материалами, однако и «старых» достаточно, чтобы сделать вывод о том, какие цели группа преследует. Вот, что пишет пользователь, создавший «паблик», в предисловии (авторский текст сохранён):Ну как вам?..Несколько других записей и иллюстраций к ним:Ну вот и получается, что текст гимназиста как бы уже и "правильный" - вон ведь какие добряки эти солдаты вермахта - котят на руках в каске, понимаешь, носили."Войска СС, говорите... Да не были они извергами - сами посмотрите как млеет этот котик":В той же группе активно публиковались (и "висят" до сих пор) мемуары немецких солдат, рассказывающих о "героизме". Один из таких с иллюстрацией:Можно было бы пройти мимо этого, чтобы, как говорится, не нагнетать. Ну уж нет - слишком долго проходили мимо. Так долго, что соцсети оказались буквально загажены такого рода группками. Они клонируют друг друга, они занимаются откровенным пропагандированием нацизма - открыто и нагло. Это целые сообщества, где герои те, кто уничтожал миллионами русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков. Это целые сообщества, которые активно входят с образовательную систему. Кстати, упомянутый "паблик" озаглавлен именно как "Образовательное учреждение". Вот так-то. Они работают, а мы же продолжаем жевать, простите, сопли и говорить друг другу: ну, зачем вот это всё вытаскивать, зачем лишний пиар? Нет, это не пиар. Это попытка достучаться до тех, кто постоянно заявляет, как высоко взлетел уровень нашего образования, насколько замечательно защищены наши дети, сколько учитель может за трудовой день заполнить "килотонн" "наиважнейших" бумаг. Современные дети не будут верить тому, что написал умный усатый профессор в учебнике. Им достаточно взглянуть в такую группу и увидеть котёнка, уютно лежащего в каске эсэсовца, чтобы сделать свой вывод о "невинных немецких солдатах - жертвах войны".Пока одних учителей заставили погрязнуть в бумагах, другие пользуются возможностью, чтобы сыграть на конъюнктуру и поставить себе плюсик в разделе "международные мероприятия" - ведь креатив же ж, инновации, тьюторство. Опять же чиновники отчитаются, что инновации, включая "образовательные интернет-ресурсы, поддерживают. Глядишь - ещё и госфинансирование дополнительное выбьют. Оно конечно - в селе школы "целесообразно" оптимизировать, а школам -"новаторским кластерам" дать путёвку в жизнь. Патриотические порталы - "целесообразно" прижать, а говносайты из разряда либеральных фейкньюс с вечным нытьём в стиле "рашка всё" непременно поддержать, чтобы прогрессивный Запад вдруг не разгневался.В общем, пока лишь делается вид, что информационное пространство безопасно для современного школьника, нацистская дерьмо и дальше будет лезть отовсюду, где возникает возможность. Пока лишь делается вид, что поддерживаются патриотические движения, ничего принципиально не изменится. Ведь имеем дело с системой, системой, по сути, нацистского реваншизма, которая на локальных участках вполне себе видимого фронта празднует победу за победой над умами представителей современной молодёжи. И вряд ли от этого факта стоит отмахиваться.