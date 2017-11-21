10:53 21 ноября

Как про... моргали систему героизации нацизма

«Надо немедленно проверить образовательные программы новоуренгойской гимназии!» - возмущаются в Совфеде. «Нужно наказать директора, учителя истории и тех, кто такой текст составил и согласовал для гимназиста-старшеклассника, выступившего в Германии!», «возможно, они недосмотрели, недосчитали, недопоняли», - заявляют в местном законодательном собрании.

Рубить хвосты, осуществлять проверки задним числом, - этого у наших контролирующих органов не отнять. Вот ежели в тексте тридцать три раза не упомянуть, что ИГИЛ – запрещённая в России организация, тогда тобой точно займутся – набегут товарищи из Роскомнадзора, будут слать многочисленные письма с уведомлениями о том, что дело передают в суд, ибо «героизация терроризма», понимаешь.

В общем, факт в том, что случай в Бундестаге заставил Россию возмущаться, а чиновников обратить внимание на то, что «не все гимназии одинаково полезны». На то, что есть образовательные стандарты, но часто эти стандарты и близко не учитывают столь простое и вполне однозначное понятие как «совесть».


О чём речь в этом материале? О том, что случай с новоуренгойским гимназистом – это лишь верхушка айсберга. Верхушка огромного айсберга, который является результатом работы самой настоящей системы, цель которой одна: пересмотр истории, посевы в среде подрастающего поколения зёрен сомнения в значимости победы над нацизмом, отмена традиционных ценностей, героизации того, что для русского народа никогда не было приемлемо. И это не только система образования, которая давно пущена на самотёк, и всё обсуждение которой чиновничьим аппаратом в последнее время сводится лишь к тому, «а насколько хорошо учащиеся вашей школы сдали ЕГЭ». Это ещё и информационная среда, которая откровенно заставляет усомниться в том, что подрастающим поколением в стране кто-то реально из ответственных чинов интересуется.

Отдельные информационные ресурсы, к которым сегодня имеет прямой доступ современная молодёжь, нередко действуют по тем самым лекалам, которые и дают повод современному ребёнку/подростку задуматься о том, а надо ли считать подвиг советского народа подвигом. "А не нужно ли было сдать Ленинград, Сталинград, Москву гитлеровцам" – «сейчас бы все сплошь жили в бюргерстве и потягивали бы исключительно свеже сваренное немецкое пиво»...

Администрации социальных сетей на запросы о необходимости обратить внимание на откровенно экстремистские и пропагандирующие нацизм группы, в которых состоят сотни, тысячи представителей российской молодёжи, часто либо вовсе никак (даже на официальный запрос от СМИ) не реагируют, либо присылают отписку из серии: «Есть кнопка «пожаловаться» – дерзайте».

И даже сейчас нахожусь в затруднительной ситуации: если на такие группы представить полные ссылки, то упомянутый уже Роскомнадзор обвинит в пропаганде нацизма вовсе не тех, кто такие группы создаёт и курирует, а наш информационно-аналитический портал. Мол, надо было нам сообщить, а мы бы уж потом сами разобрались. Так ведь обращались, неоднократно. Вот только бюрократическая машина явно не поспевает за персонами, распространяющими информацию о «добрых наци, на которых "советы" только наговаривали». Пока контролирующие органы на запрос, который, по их мнению, должен «хорошенько отлежаться в ящике стола», отреагируют, в экстремистских группах празднуют подписку очередной тысячи посетителей. Пока эксперты выяснят, а действительно ли группа, в которой Адольф Гитлер называется «выдающимся политиком 20-го века», а его армия – «армией, очищавшей планету», является экстремистской, группа уже десять раз переименуется, перелогинится и будет дальше пудрить мозги нашим детям с утроенной силой. Из серии – попробуй-ка докажи, попробуй-ка догони.

Далее - навскидку группы, которые прекрасно себя чувствуют в социальной сети ВКонтакте. Опять-таки, чтобы «Военное обозрение» надзорные органы не обвинили в пропаганде, придётся несколько видоизменять названия.

Группы «Это всё Германия», "Фюрер" и др. В последнее время первая упомянутая группа не пополняется новыми материалами, однако и «старых» достаточно, чтобы сделать вывод о том, какие цели группа преследует. Вот, что пишет пользователь, создавший «паблик», в предисловии (авторский текст сохранён):

"Историю пишут победители" - известная всем фраза о "правдивости" официальной истории. То же самое можно сказать и о Третьем Рейхе и Адольфе Гитлере.
Гитлера считают ужасным мясником, убийцей миллионов, и просто не человеком. Первую часть нашего рассказа мы посвятим именно Гитлеру.
- Гитлер был кровожадным мясником и убивал миллионы людей: при диктатуре жертвы есть всегда. Давайте теперь вспомним, против кого боролся Гитлер: против евреев, поляков, цыган, и им подобных, которые заполонили всю Германию. Чтобы всем было понятно, о чем идет речь - я сравню их с кавказцами - они же заполонили Россию. Гитлер хотел просто очистить от них страну. Чем и занимался. Напомним, что в СССР тоже боролись с жидами (жид и еврей - одно и то же). И Еврейская Автономная область была создана неслучайно - туда и отправлялись все евреи. ЕАО существует и сегодня.
- Гитлер - не человек и ирод: даже диктаторы - из рода людей. Гитлер же был грамотным политиком (поднять Германию после разрухи и выполнить все предвыборные обещания - а вам слабо?), художником (но его не приняли в академию), и писателем (небезызвестный Mein Kampf). А его "жестокость и бесчеловечность" - мнение об этом исходят из его мер против евреев в Германии.


Ну как вам?..

Несколько других записей и иллюстраций к ним:
Что бы совки не говорили, но немцы были всё-таки людьми. А не кровожадными и жестокими убийцами.


Как про... моргали систему героизации нацизма


Ну вот и получается, что текст гимназиста как бы уже и "правильный" - вон ведь какие добряки эти солдаты вермахта - котят на руках в каске, понимаешь, носили.

"Войска СС, говорите... Да не были они извергами - сами посмотрите как млеет этот котик":


В той же группе активно публиковались (и "висят" до сих пор) мемуары немецких солдат, рассказывающих о "героизме". Один из таких с иллюстрацией:
Фельдфебель Зермонд, мгновенно оценив ситуацию, решительно выпрыгнул из своего танка, взобрался на русскую машину и забросил в башню ручную гранату, тем самым окончательно выведя танк из строя. (За этот героический поступок фельдфебель Зермонд получил знак уничтожителя танков в ближнем бою, явившись одним из немногих танкистов, отмеченных таким знаком).




Можно было бы пройти мимо этого, чтобы, как говорится, не нагнетать. Ну уж нет - слишком долго проходили мимо. Так долго, что соцсети оказались буквально загажены такого рода группками. Они клонируют друг друга, они занимаются откровенным пропагандированием нацизма - открыто и нагло. Это целые сообщества, где герои те, кто уничтожал миллионами русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков. Это целые сообщества, которые активно входят с образовательную систему. Кстати, упомянутый "паблик" озаглавлен именно как "Образовательное учреждение". Вот так-то. Они работают, а мы же продолжаем жевать, простите, сопли и говорить друг другу: ну, зачем вот это всё вытаскивать, зачем лишний пиар? Нет, это не пиар. Это попытка достучаться до тех, кто постоянно заявляет, как высоко взлетел уровень нашего образования, насколько замечательно защищены наши дети, сколько учитель может за трудовой день заполнить "килотонн" "наиважнейших" бумаг. Современные дети не будут верить тому, что написал умный усатый профессор в учебнике. Им достаточно взглянуть в такую группу и увидеть котёнка, уютно лежащего в каске эсэсовца, чтобы сделать свой вывод о "невинных немецких солдатах - жертвах войны".

Пока одних учителей заставили погрязнуть в бумагах, другие пользуются возможностью, чтобы сыграть на конъюнктуру и поставить себе плюсик в разделе "международные мероприятия" - ведь креатив же ж, инновации, тьюторство. Опять же чиновники отчитаются, что инновации, включая "образовательные интернет-ресурсы, поддерживают. Глядишь - ещё и госфинансирование дополнительное выбьют. Оно конечно - в селе школы "целесообразно" оптимизировать, а школам -"новаторским кластерам" дать путёвку в жизнь. Патриотические порталы - "целесообразно" прижать, а говносайты из разряда либеральных фейкньюс с вечным нытьём в стиле "рашка всё" непременно поддержать, чтобы прогрессивный Запад вдруг не разгневался.

В общем, пока лишь делается вид, что информационное пространство безопасно для современного школьника, нацистская дерьмо и дальше будет лезть отовсюду, где возникает возможность. Пока лишь делается вид, что поддерживаются патриотические движения, ничего принципиально не изменится. Ведь имеем дело с системой, системой, по сути, нацистского реваншизма, которая на локальных участках вполне себе видимого фронта празднует победу за победой над умами представителей современной молодёжи. И вряд ли от этого факта стоит отмахиваться.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:48
    В общем, пока лишь делается вид, что информационное пространство безопасно для современного школьника, нацистская дерьмо и дальше будет лезть отовсюду, где возникает возможность
    .


    - это тупость,или умысел? и таких "плакатов" хватает.
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 07:02
      Проснулись ...гребаные....То,что творится четверть века в нашем образовании..это бревно...наконец даже не увидели.А решили(а может и передумают сегодня)разобраться..Да вы же и подвели к этой ситуации в стране..У нас майдан невозможен?У нас иммунитет?Хрена с два!С такими рукамиводителями и с воспитанным ими поколением страна погибнет.Мы то детей своих воспитаем,а другие?Десятки тысяч,а дальше миллионы пойдут "жалеющих" нацистов,майдаунов и прочего отребья!
      Цитата: андрей юрьевич
      В общем, пока лишь делается вид, что информационное пространство безопасно для современного школьника, нацистская дерьмо и дальше будет лезть отовсюду, где возникает возможность
      .


      - это тупость,или умысел? и таких "плакатов" хватает.
      210окв
      1. dsk Сегодня, 07:30
        Время анархии заканчивается, маятник истории двинулся в сторону "мобилизации и консолидации". Какие ещё могут быть варианты? hi
        dsk
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:25
          sk Сегодня, 07:30 ↑ Новый
          Время анархии заканчивается, маятник истории двинулся в сторону "мобилизации и консолидации". Какие ещё могут быть варианты? hi


          На каждый ваш не умный комментарий, буду вставлять свой ответ.
          Взято с другой ветки, в ответ вот этому же индивиду.

          Послушайте, ну одолели вы уже со своими проповедями. Ну проповедуйте в церквях. Или вам и церквей уже мало, что вы сюда как оголтелый лезете со своим православием.
          Лучше бы вспомнили, сколько ваших православных попов на ура встречали войска Вермахта.
          Вы лезете как оголтелые в школу, преподавать "слово Божье", а что оно дает, чему учит? В школе таким вот мальчикам и девочкам необходимо преподавать ИСТОРИЮ. И не так преподавать как её сейчас преподают, а надо показывать им фильмы в обязательном порядке. Пусть смотрят "Обыкновенный фашизм", "Иди и смотри", доксериал "Великая война", советские фильмы "Они сражались за Родину", "А зори здесь тихие", "Судьба человека", "Освобождение", а не выкидыши современного кинематографа а-ля "Сталинград" (а точнее "Они сражались за Катю), "Цитадель", "Штрафбат" и прочих "Сволочей".
          dsk "Мобилизация и консолидация". Какие ещё варианты? hi

          Вокруг чего? Вокруг каких таких идей вы собираетесь консолидировать общество? Вокруг вашего православия, которое есть опора нынешнего насквозь гнилого олигархического строя? Вокруг каких таких идей вы собираетесь нас всех объединять?
          Если мы хотим удержать Россию от развала, то возвращать нужно идеологию, в кратчайшие сроки перестраивать воспитание детей. Вся эта возня вокруг "Юнармии", это конечно хорошо, но этого мало. Это мизер от необходимого. Вот этот с позволения сказать "мальчик" Коля скоро вступит во взрослую жизнь, как вы думаете кого он воспитает? Очередного онижедетя?
          Так что ради Бога, идите проповеди читать в церковь, дайте людям отдохнуть от вас.
          Варяг_0711
          1. СкептикЦиник Сегодня, 10:08
            Цитата: Варяг_0711
            Если мы хотим удержать Россию от развала, то возвращать нужно идеологию, в кратчайшие сроки перестраивать воспитание детей. Вся эта возня вокруг "Юнармии", это конечно хорошо, но этого мало. Это мизер от необходимого. Вот этот с позволения сказать "мальчик" Коля скоро вступит во взрослую жизнь, как вы думаете кого он воспитает? Очередного онижедетя?

            Идеология? Извини, но вы тупите. Понимаете у подавляющей части молодежи вызывает отторжение любые пафосные государственные мероприятия, день победы как раз одно из таких. А про идеологию, то она из вышесказанного будет целью номер один для насмешек, никто не будет её воспринимать всерьёз. Она где только возможна будет извращена.
            СкептикЦиник
        2. Rey_ka Сегодня, 09:42
          Каждое поколение проходит проверку на "вшивость" и способность к самопожертвованию. Судя по всему эти не пройдут
          Rey_ka
          1. AKuzenka Сегодня, 10:01
            Разочарую вас, они всего лишь продукт "самой демократической пропаганды". Если думаете, что забугорной, то ошибаетесь, пропаганда ведётся на деньги нашего государства. Да к тому же....если (не дай бог), придёт к нам война, лично я сильно задумаюсь, идти воевать за миллиарды и довольную рожу "чубаисоидов" или свалить в тайгу. При СССР, у меня не возникло бы и тени сомнения, воевать за Родину надо.
            AKuzenka
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:37
              AKuzenka Сегодня, 10:01 ↑
              Да к тому же....если (не дай бог), придёт к нам война, лично я сильно задумаюсь, идти воевать за миллиарды и довольную рожу "чубаисоидов" или свалить в тайгу.
              А вы воевать именно за миллиарды собираетесь или за свою семью, за свою землю, за могилы предков? Или вы считаете, что те кто придут воевать, придут за миллиардами Чубайса и Ко?
              Бред не несите. В СССР надо признать далеко не все были довольны властью большевиков, однако же пошли воевать. Правда и предателей хватало, но это именно от того, что кто-то шел воевать за Родину, а кто-то не хотел воевать за Сталина, советскую власть, олигархов, Путина и т.д. То есть по факту, это просто гнилая отмазка и вам глубоко на эту самую Родину наплевать!
              Варяг_0711
      2. василий50 Сегодня, 07:31
        Приведённые примеры не единичны. Безответственность и безнаказанность и не к такому приведёт. Учителя этого недоросля никакой ответственности не несут. Их в крайнем случае переведут в другую школу и всё. В РОССИИ даже за публичные нацистские призывы на ТВ никто не ответил. Правда некоторым морды поразбивали, но это частная инициатива граждан.
        василий50
    2. Правдодел Сегодня, 08:34
      То, что произошло в бундестаге Германии, когда наши дети стали защищать фашистов, - закономерный результат 90-х, когда на телевидении, радио в СМИ вместо высокохудожественный произведений, заставляющих думаться, размножилась низкопробная многосериальная шваль, когда на каждом ТВ канале стали бесконечно крутить дешевые развлекухи, западные токшоу, обсуждающие проблему попадания мочи и фекалий в нужник и, наконец, когда советская система школьного образования, преподавания истории была заменена западной болонской системой, ориентированной не на создание базы, знаний по предметы, а на отгадывание тестов, заполнение угадайки, служащей пропуском к дальнейшему образованию, «во взрослый мир»... В этих условиях подвиг народа, зверства захватчиков, фашистов, нацистов – ничто, мимолетный крестик, галочка в кроссворде, называемом ЕГЭ. Добавьте сюда множество учебников истории, написанных либо откровенными предателями русского народа, например, такими которые регулярно появляются в токшоу на ТВ 1-ого канала и «Россия», либо в недрах спецподразделений западных разведок, и изданные в России на деньги любимца либералов Сороса, и сразу становиться понятно, что плоды такого народного просвещения, закрепленные в новейшей системе преподавания истории, опять таки, перестроенной по образцу Сороса, в университетах, институтах, педагогических училищах, уже созревают. Скоро придется их жать. То, что произошло в Германии, это – цветочки, по сравнению с тем, что может произойти в случае, если система народного образования, просвещения не вернется в русло патриотизма, любви к Родине, если в просвещении и в послешкольном образовании не будет уничтожена зараза либерализма, привнесенная к нам в период лихих 90-х, если Россия не вернется к созданию знаний, формирующих патриотов России, вместо проставления крестиков и ноликов в таблицах-угадайках. В истории далеко ходить не надо. Для перевода православного населения юго-западной Руси, Галиции в католицизм иезуитами были открыты бесплатные школы, куда принимались детей независимо от материального достатка. Чем это кончилось, известно…Галиция отпала от православия и перешла в униатство, ядовитые метастазы которого как раз сейчас и пожинаем на Украине. Таковы плоды просвещения.
      Отдельный вопрос к государственным и полугосударственным СМИ… Здесь чистки репертуара и студийной сетки – наиважнейшая государственная задача. Государственные, полугосударственные, СМИ с участием государства не могут и не должны быть антигосударственными. В таких СМИ необходимо вернуться к существовавшей в СССР системе художественных советов - худсоветов, которые выполняли функцию фильтрации, защиты нашего медийного пространства от откровенной пошлости, безвкусицы и антигосударственной пропаганды. Причем, данную меру можно было бы распространить на театры, музеи и т.д., получающие государственную поддержку. В этом случае в эфире, на сцене был бы поставлен заслон пошлости и гнусности, которая сейчас льется с экрана, эфира полным корытом, не могли бы появиться в эфире вопросы о необходимости сдачи Ленинграда немцам, признании Власова пострадавшим от сталинского режима и т.д., и т.д., и т.д… Все это было бы не возможно. Государство, народ, общество должны защищать себя не только законом, но и специальным фильтром, не допускающее распространения подлости, пошлости, уродства через медийную и культурную сферу в народ. Задача государство – не только оборонять страну от внешних врагов при их нападении на Отечество, но и сбережение своего народа от влияния бездуховности, от плевел, от ржавчины западной масскультуры, разъедающей народ изнутри. Первейший помощник государства на этом тяжелом пути – русская православная церковь, традиционные российские конфессии. Отсюда, непреходящее значение уроков православной культуры, раскрывающей перед детьми красоту русского народа, его жертвенность, силу, позволившую всем народам, входящим в Русское государство, жить и развиваться в соответствии с собственными вековыми традициями, верованиями и устоями.

      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не сломить не одолеть внутренним и внешним врагам.
      Правдодел
      1. gm9019 Сегодня, 09:17
        Уважаемый Правдодел! Можно было бы вам поставить десять плюсов, поставила бы! good
        gm9019
      2. raw174 Сегодня, 10:45
        Товарищ Правдодел, в целом я с Вами согласен, но
        Цитата: Правдодел
        Отдельный вопрос к государственным и полугосударственным СМИ… Здесь чистки репертуара и студийной сетки – наиважнейшая государственная задача.

        Что предлагаете крутить по ТВ в самое смотрительное время? Советские фильмы и исторические передачи? Сколько людей будет это смотреть? Только состав
        Цитата: Правдодел
        худсоветов

        Не ТВ диктует моду, а запросы общества! Люди хотят смотреть Малахова, хотят поглядеть как там дела у очередного шута и как поживает Пугачёва, вот и крутят. В обществе нет запроса на пропаганду и патриотизм, у них (центрального ТВ) не будет рейтингов, а соответственно и рекламы, не станет денег...
        Цитата: Правдодел
        необходимо вернуться к существовавшей в СССР системе художественных советов - худсоветов, которые выполняли функцию фильтрации

        Так это же цезура и диктат! А свободы куда? Этого джина выпустили в 90-х, сейчас не запихнуть обратно.
        Цитата: Правдодел
        защиты нашего медийного пространства от откровенной пошлости, безвкусицы и антигосударственной пропаганды.

        Опять же дело в запросах общества! Людей подсадили на пошлятину, не будет её по ТВ, уйдут в сеть, потому пошлятины только больше, замкнутый круг...
        Цитата: Правдодел
        Все это было бы не возможно.

        Сейчас нет невозможного. Сколько ТВ каналов у Вас? у меня 10 (бесплатная цифра), у родителей, как у большинства - около трёхсот! На сколько из них может повлиять государство? Опять же как быть с интернетом? Люди уходят от ТВ в сеть.
        Цитата: Правдодел
        Первейший помощник государства на этом тяжелом пути – русская православная церковь, традиционные российские конфессии.

        Вот вначале поста написали бы это, дальше можно было бы не читать...
        Всегда пишу в таких случаях одно:
        ЛЮБАЯ РЕЛИГИЯ - есть механизм управления массами и самое эффективное средство заработка! Только эти цели преследуют проповедники и точка!
        Если Вы всерьёз считаете что религия способна сплотить Россию - Вы ОЧЕНЬ заблуждаетесь! На религиозной почве может быть только раздор!
        raw174
    3. michey Сегодня, 09:28
      Умысел. никакой тупости нет - разрозненные факты прекрасно складываются в общую мозаику.
      michey
    4. урман Сегодня, 10:03
      Цитата: андрей юрьевич
      это тупость,или умысел?

      Это подлость , замаскированная под ошибочку сделанную в спешке .
      Современные недоучки изготовили плакат, а те кто утверждал этот плакат получили со-е образование и они этого не могли этого не видеть.
      Простой пример , 2015 , на магазине жены , к 9 Мая , разместили портрет, нашего родственника погибшего в 45, с надписью Помним -Гордимся.
      Заявился какой то из администрации с запахом перегара и начал на повышенных тонах , что надо мол плакат утверждённый и т д и т п.
      У жены уже слёзы начали наворачиваться , дочь с внуком стоят в недоумении,
      они этот плакат с внуком два дня делали.
      Пришлось отвести этого, чинушу в сторонку и пообещать выдернуть его бандеровские ручки если он прикоснётся к нашему плакату.
      Что тут началось.
      К чести полиции рядом стоявших, они его отвели в сторонку и тихонько справадили, за что им спасибо, а то бы пришлось его калечить.
      урман
    5. stalkerwalker Сегодня, 10:19
      Цитата: андрей юрьевич
      - это тупость,или умысел?

      Это потеря памяти народом.....
      "Сегодня дети, завтра - народ". Н.Михалков
      Несмотря на проводимые парады "Бессмертных полков" в стране есть немало пипла (назвать их народом не могу по определённым причинам), для которых такие события подобны флэшмобам или предвыборным муниципальным митингам. Не доходит до их куриных либерастных мозгов, что это была трагедия всех народов, населявших СССР.
      Похоже, что пора вводить закон об уголовной ответственности за отрицание преступной сути смысла нападения нацистской Германии на СССР.
      stalkerwalker
  2. kenig1 Сегодня, 06:55
    Статье плюс, в отличии от статьи " как весело коленку рят".
    kenig1
    1. сибиралт Сегодня, 07:22
      Сами выбираем руководителя страны, на кого теперь пенять? Сколько лет общественность выступает против болонской системы образования и никакого толку. Власти глухи к народу. hi
      сибиралт
      1. To be or not to be Сегодня, 10:05
        В 2014 году 95-летний Даниил Гранин выступал здесь в бундестаге.27 января как национальный день памяти жертв национал-социализма.
        Этот день был выбран потому, что именно 27 января 1945 года Советская армия освободила нацистский лагерь смерти Освенцим. Но в этот же день - только годом раньше - была снята и блокада Ленинграда.
        Почти час выступал стоя.
        Его речь была беспощадной. Он не говорил, как этого ожидали некоторые в бундестаге, об историческом примирении немцев и русских, об уроках прошлого и преодолении тоталитарного наследия в Германии или в России.
        Он подчеркнул, что выступает в Берлине не как писатель, а как обычный солдат, участник тех событий, их непосредственный свидетель. Писатель и говорил, как солдат, стоя, хотя пожилому человеку предложили стул. Говорил тихо, в абсолютной тишине. Его речь была выдержана на пределе эмоций, но одновременно сдержанна. Только правда и боль.

        Выступление Даниила Гранина транслировали в прямом эфире несколько немецких каналов. Размышления писателя о блокаде, рассказы из истории блокады поразили присутствовавших. Многие из них, конечно, знали о самом факте блокады, но не знали подробностей, той невероятной, нечеловеческой боли, которую довелось пережить ленинградцам. Некоторые из слушателей не стеснялись слез."
        To be or not to be
  3. samarin1969 Сегодня, 08:02
    "Пока одних учителей заставили погрязнуть в бумагах, другие пользуются возможностью, чтобы сыграть на конъюнктуру и поставить себе плюсик в разделе "международные мероприятия" - ведь креатив же ж, инновации, тьюторство. Опять же чиновники отчитаются, что инновации, включая "образовательные интернет-ресурсы, поддерживают. Глядишь - ещё и госфинансирование дополнительное выбьют. Оно конечно - в селе школы "целесообразно" оптимизировать, а школам-"новаторским кластерам" дать путёвку в жизнь. Патриотические порталы - "целесообразно" прижать, а говносайты из разряда либеральных фейкньюс с вечным нытьём в стиле "рашка всё" непременно поддержать, чтобы прогрессивный Запад вдруг не разгневался".
    - к сожалению, это не преувеличение автора, всё так и есть. Добавлю, что "патриотическое направление" в воспитательных планах чиновников от "образевания" предельно формализовано: "провести поисковую работу", написать сочинение: "Как я люблю Конституцию", спеть песню и пр. ...Это имеет, скорее обратный эффект....А вот профинансировать поездки детей по памятным местам, мемориальным комплексам, сделать "Зарницу" регулярным занятием - это никак, для этого нужны деньги и здравый смысл.
    samarin1969
    1. dsk Сегодня, 09:32
      Здравствуйте Константин Викторович!
      Цитата: samarin1969
      сделать "Зарницу" регулярным занятием

      На зарницу, спортивное ориентирование, "Ворошиловский стрелок" меньше надо, чем на топовых футболистов и "суперстадионы". А если сорок первый год? hi
      dsk
      1. Кот Маркиз Сегодня, 09:54
        Не не покатит.... Сейчас не СССР и не эпоха "печатных машинок". То, что работало в идеологическом плане тогда, сейчас работать не будет. Сейчас и книги-то никто из молодежи не читают, для их восприятия страница печатного текста-это уже что-то запредельное для понимания... Сейчас все на "образном восприятии". Вот там и надо работать. Но образное восприятие-это не столько "графическая информация" в интернете, в играх, манге и пр. это в первую очередь-окружающая действительность-то, что окружает человека-если там все нормально, то человек и будет "патриотом" такого "окружения", такого "образа жизни" и в конце-концов "такой" страны... А в России в окружающей действительности все перекошено, везде чудовищное расслоение и несправедливость....тут никакими "патриотическими сайтами", "зарницами*, "патриотическими походами" и пр. уже не поможешь...
        Кот Маркиз
  4. IrbenWolf Сегодня, 08:08
    Давно пора начать слушать людей кающихся перед Россией за преступления Европы. Заодно можно будет потом покричать о нарушении законов и таких модных прав человека. Европейцы ведь ребята злопамятные - так прижмут, что по ногам потечет.
    IrbenWolf
  5. Антианглосакс Сегодня, 08:09
    Как про... моргали систему героизации нацизма

    Элементарно! Отребью, захватившему власть в 90-х глубоко наплевать на всё, что не касается бабла. Вот и результат. Ещё смеют удивляться и возмущаться! Вы же сами это почти 30 лет втирали!
    А отсутствие идеологии у Державы - это вообще моветон, однако нашему алчному властючью пофиг!
    Антианглосакс
    1. свой1970 Сегодня, 08:37
      Цитата: Антианглосакс
      отсутствие идеологии у Державы
      - а какая может быть идеология у государства, если через 100 лет(скоро уже как) после смерти- здесь на ВО чуть не драка(и не удивлюсь-если бы подрались в реальности) идет на тему-выносить/не выносить Ленина????И так по всем ключевым вопросам последних 10 веков - нашествие монголо-татар/Пугачев/ПМВ/Петр/ВМВ/Февраль/
      Октябрь/Екатерина/казачество и т.д. и т.п...

      свой1970
  6. parusnik Сегодня, 08:11
    Вопрос в следующем, как мальчик Коля попал в бундестаг..из Уренгоя...Это какой уровень договоренностей надо иметь..И потом это последствия так называемой идеологии...Красные убили царя, а потом заставили народ воевать с Гитлером..На этом уже выросло ни одно поколение...Никто не заметил, что на официальном государственном уровне, никто не вспомнил о параде советских войск 7 ноября 1941...а то было вспоминали...на каждом федеральном канале.. а тут..И как результат..мальчик Коля в Бундестаге, ах простите нас немцы за Сталинград...сразу вам не сдались...
    parusnik
  7. Hiss Сегодня, 08:21
    А Вы ожидали чего то "волшебного"? Это еще цветочки, погодите скоро своя кастрюльня запрыгает. Кто у нас были герои - Карчагин и Космодемьянская, или хотя бы Маэстро и Данила Багров. А ныне "руль времени" не Лариса Латынина, не Светлана Савицкая - мокрощелка багдасарян да прочая шушера. Помощник президента, пусть и бывший, устраивает под кайфом стрельбу в гостинице, и ничего.. Давят ребенка, и обвиняют его в пьянстве(!) !! Школьники не просто дерутся с одноклассниками- унижают, насилуют, снимают на телефон, а после трехдневных издевательств в сугроб живъем закапывают, облив водой(последнее у нас в Братске было несколько лет назад).. И это не какие то "неблагополучные" - из так называемых "обычных, обеспеченных семей". Ну а "оправдание нацизма" - пфф, скольких там скинхедов закрыли, или прочих бандитов иных национальностей? Нет, полиция работает на износ, вот только они не способны предотвращать преступления, профилактика не их профиль. Все начинается с родителей, и со школы. И если ребенок видит, как его мама лезет без очереди в магазине, то и он так себя поведет в будущем.. А уж то, что безнаказанно вливают подросткам с экранов "ученые дяди" вообще не поддается описанию не матерными выражениями. В школе "Обыкновенный фашизм" показывать надо, и "Могилу светлячков с Босоногим Геном" да "И будет ласковый дождь", детей надо возить в "Красный берег", в Волгоград - пусть видят и знают нашу правду, и этим должно заниматься на государственном уровне. Но кое кому из самой самой "элиты" важнее в очередной раз "покаяться'.. А, хорош, все и ак все понимают, вот только сделать мало что можно..
    P.S. Статье + . Спасибо. Доброго.
    Hiss
  8. серафимамурский Сегодня, 08:27
    Я ничего удивительного в этой ситуации не увидел. Формальные знания по результатам ЕГЭ в школе. Школьники учатся по учебникам написанные на гранты Сороса. СМИ вообще государство никак не контролирует не говоря уж о соцсетях и интернете вообще. Например в Китае совсем по другому. Всё это наводит на грустные размышления если учесть что Россию никто не завоевал её разваливали русские сами.
    серафимамурский
  9. Dzmicer Сегодня, 08:40

    Напомнило одну песенку laughing
    Dzmicer
  10. Гардамир Сегодня, 08:49
    Никто ничего не моргал. Создана система уничтожающая всё советское, а ведь это СОВЕТСКИЙ народ победил нацизм. Презрение к стране идёт с высших эшелонов власти. Но мы же знаем никто не виноват. Сначала мальчика пожурят, а потом отправят доучиваться в Германию.
    А ведь перестроечники нам обещали, что нацизм в России не пройдёт. Обманули как всегда.
    Гардамир
  11. avia12005 Сегодня, 08:50
    Вот как тут не задуматься о том, что если бы Сталин не репрессировал по ст.58 определённый круг личностей, то сейчас бы они и руководили и образованием, и Новым Уренгоем...
    avia12005
  12. Rey_ka Сегодня, 08:53
    И Еврейская Автономная область была создана неслучайно - туда и отправлялись все евреи. ЕАО существует и сегодня.

    По такой логике мы со всеми боремся и с кавказцами (Есть Чечня, Дагестан, Ингушетия и даже РСФСР) (сарказм если что...)
    Rey_ka
  13. raw174 Сегодня, 09:01
    "В общем, пока лишь делается вид, что информационное пространство безопасно для современного школьника"
    Какие предложения? Можно как в той же С. Корее, запретить интернет, или жестко контролировать и подвергать цензуре, как в Китае... Этому все будут рады?
    НЕВОЗМОЖНО регулировать контент, не прибегая к жестким мерам и не ограничивая свободу. Кто то сейчас не может посмотреть порнографию? на каждый закрытый сайт вылезет три новых, сложно найти дам лёгкого поведения? одну страницу закрыли, 8 появилось. Это гидра!
    Забота о контроле детей - целиком забота родителей.
    raw174
    1. michey Сегодня, 09:32
      Ничего подобного. Общество влияет так же, как и семья. Посади открытых нациков - на 15 лет остальные 10 раз подумают, прежде чем рот свой открывать.
      michey
      1. raw174 Сегодня, 09:52
        Цитата: michey
        Общество влияет так же, как и семья.

        Влияет конечно, но влияние семьи стократ больше. Я говорю о полноценной семье, где воспитанием занимаются системно оба родителя, о классическом понимании семьи.
        Цитата: michey
        Посади открытых нациков - на 15 лет остальные 10 раз подумают, прежде чем рот свой открывать.

        Это уже не общество, а правоохранительная деятельность государства. Последние лет десять, а может и больше, не видно скинов из 90-х... наверняка есть очаговые проявления, но это не носит того массового характера. А в Вашем примере те 10 не уйдут в подполье? Подпольщики, они опаснее чем открыто выступающие! Открытых хоть как то контролировать можно.
        А вообще сама идея нацизма жива и жить будет ровно до тех пор, пока на планете есть люди.
        PS: немного юмора: Я ненавижу две вещи - расизм и негров! Если бы не негры, то и расизма не было бы!
        raw174
  14. andrej-shironov Сегодня, 09:04
    Уважаемый Алексей! Да это система, но не система образования. Вернее не одна она. Система образования всего лишь элемент, подсистема, более глобальной системы-переворота сознания русского народа! И система эта действует уже на протяжении почти 30 лет! Власть с помощью этой системы решает свои задачи, народ здесь с боку припёку. Перед нами очередное окно Овертона. Мы можем возмущаться сколько угодно и обвинять всех, от Путина до Госдепа. Однако думаю надо начать с себя и принять решение: нужна нам такая власть или нет!
    andrej-shironov
  15. gm9019 Сегодня, 09:08
    Золотые слова, Володин Алексей, да кто их услышит... request
    gm9019
  16. BAI Сегодня, 09:13
    К сожалению будет так: стаю ворон шуганули, она поднялась вверх, покружила пару кругов, по каркала и обратно села на дерево. Все. Очередная компания с успехом закончилась. Вскрытия причин и системной борьбы не будет. Кстати, гимназия (уже одно название об этом говорит) и родители "деток" - привилегированные. Скандалу разрастись не дадут. Недаром уже целый мэр города встрепенулся. Скоро и губернатор, и представитель президента по округу подтянутся.
    BAI
  17. Кот Маркиз Сегодня, 09:22
    Не смейте мешать нас -котиков с сс-cовской, фашистской мразью!. Мы-протестуем! На фотках невинные жертвы которых используют в пропагандистских целях! Но с ними, мы (коты) уже, тогда сами разобрались....жестоко, -"по законам военного времени..."
    Кот Маркиз
  18. Ольгович Сегодня, 09:25
    Патриотические порталы - "целесообразно" прижать, а говносайты из разряда либеральных фейкньюс с вечным нытьём в стиле "рашка всё" непременно поддержать, чтобы прогрессивный Запад вдруг не разгневался.

    1.Примеры поддержки гсайтов ? request
    2.Примеры боязни Запада в этой сфере?
    Пока лишь делается вид, что поддерживаются патриотические движения, ничего принципиально не изменится

    Неправда: государство делает , и по-настоящему, очень много в плане поддержки патриотических движений.
    Президент России:
    «У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо. Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим, объединяющим началом".
    Восстанавливаются русские памятники, возвращаются русская история, идет "Бессмертный полк" и прочая и прочая.
    Ольгович
  19. Сергей 777 Сегодня, 09:42
    Скандал состоялся!!! Теперь по старой русской традиции начнутся проверки, комиссии, увольнения ну и самое главное: поиски крайнего. А крайней окажется директор школы (как будто она составляла программу обучения).
    Речь школьника просто не очень хорошо составлена. Он говорил о том, что не все немецкие солдаты хотели войны! Но вот оправдывал ли он нацистов и их преступления сказав такое ? Как по мне не оправдывал.
    Сергей 777
  20. 1536 Сегодня, 10:02
    Надо успокоится, потому что гражданские войны происходят от излишнего эмоционального возбуждения. Всем известно на что способны так называемые либеральные СМИ. И СМИ другого характера. Эта непримиримость хороша, когда происходит классовая борьба. У нас сейчас общество бесклассовое. Поэтому речь идет о том, как будет жить Российская Федерация в дальнейшем. Поменьше надо слушать провокаторов, и больше думать самим. А Великая Отечественная война для нас незаживающая рана по-прежнему. Но кто-то постоянно туда сыплет соль, наблюдая при этом за реакцией. И как можно голосовать за партию, члены которой провоцируют общество?
    1536
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