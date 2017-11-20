Итальянские журналисты: Людей на майдане расстреливали грузинские снайперы

Кадр из итальянского документального фильма о майдане-2014

Итальянские журналисты из изданияпредставили результаты расследования событий февраля 2014 года в центре Киева. В материале рассказывается о жертвах расстрелов на майдане, Институтской – тех самых жертвах, которых Киев «списывает» на «Беркут» и тогдашние украинские спецслужбы.В качестве основы материала представлен фильм с интервью нескольких граждан Грузии, оказавшихся в своё время на Украине. Человек по имени Коба Нергадзе вместе с другими гражданами Грузии рассказывает о том, что в 2014 году в Киев их направил Михаил Саакашвили.Нергадзе рассказывает, что при Саакашвили работал в службе безопасности Грузии, а в 2014-м оказался на Украине для поддержки протестов.Другой интервьюируемый – Александр Ревазишвили – заявил, что перед ним была поставлена задача по организации провокационных действий в отношении бойцов «Беркута». По словам Ревазишвили, его куратором в Киеве выступал бывший снайпер 101-й десантной дивизии США Брайан Бойенджер.Итальянские журналисты сообщают о том, что несколько групп, возглавляемых грузинами, рассредоточились по центру украинской столицы и вели прицельный огонь по тем, кто стоял на майдане. Фильм итальянских журналистов проливает свет на многие детали украинского госпереворота, который осуществлялся на отдельных своих этапах по образу и подобию грузинской "революции роз".Фильм: