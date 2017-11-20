20:52 20 ноября

Итальянские журналисты: Людей на майдане расстреливали грузинские снайперы

Итальянские журналисты из издания Gli Occhi Della Guerra представили результаты расследования событий февраля 2014 года в центре Киева. В материале рассказывается о жертвах расстрелов на майдане, Институтской – тех самых жертвах, которых Киев «списывает» на «Беркут» и тогдашние украинские спецслужбы.

В качестве основы материала представлен фильм с интервью нескольких граждан Грузии, оказавшихся в своё время на Украине. Человек по имени Коба Нергадзе вместе с другими гражданами Грузии рассказывает о том, что в 2014 году в Киев их направил Михаил Саакашвили.

Нергадзе рассказывает, что при Саакашвили работал в службе безопасности Грузии, а в 2014-м оказался на Украине для поддержки протестов.


Другой интервьюируемый – Александр Ревазишвили – заявил, что перед ним была поставлена задача по организации провокационных действий в отношении бойцов «Беркута». По словам Ревазишвили, его куратором в Киеве выступал бывший снайпер 101-й десантной дивизии США Брайан Бойенджер.

Итальянские журналисты: Людей на майдане расстреливали грузинские снайперы

Кадр из итальянского документального фильма о майдане-2014


Итальянские журналисты сообщают о том, что несколько групп, возглавляемых грузинами, рассредоточились по центру украинской столицы и вели прицельный огонь по тем, кто стоял на майдане. Фильм итальянских журналистов проливает свет на многие детали украинского госпереворота, который осуществлялся на отдельных своих этапах по образу и подобию грузинской "революции роз".

Фильм:

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 33

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  1. Logall Сегодня, 19:52
    Кто? Грузинский снайперы? Явно Саакашвили заказали...! Вот только кто? Янки или Порошенко?
    Logall
    1. razved Сегодня, 20:00
      Думается, что это вальман пытается защитится.
      razved
      1. хрыч Сегодня, 20:03
        Ну, понятно, что Грузия была у Запада на особом счету и таки их РФ принуждала к миру. Поэтому ни чего удивительного, ибо грузинская тема в вопросе майданутости не вызывает сомнения и там есть тот же политический прыщ.
        хрыч
        1. Идущий Сегодня, 20:48
          Там кроме Грузии засветились и Прибалтийские граждане , но боюсь все придадут забвению.
          Идущий
      2. Идущий Сегодня, 20:04
        Интересно , будет ли развитие событий по расследованию после этого фильма.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:09
          Виктор , привет ! hi Скорее всего , этот фильм "не заметят" .
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 20:17
            Цитата: bouncyhunter
            Скорее всего , этот фильм "не заметят" .

            Это Паш смотря по какому каналу прошел. Радует то, что правда все равно прорывается.
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:21
              Дай Бог чтобы я оказался неправ и эти факты получили должную огласку со всеми возможными последствиями для укрорейха .
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 20:42
                Добрый вечер Паша! , я тоже склоняюсь к тому , что его будут игнорировать.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:48
                  Не верю я в объективность Запада . no
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 20:50
                    А его никогда не было , у них все относительно только собственных интересов.
                    Идущий
          2. pvv113 Сегодня, 20:45
            Наоборот - заметят и запретят
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:49
              Володя hi Что я и имел ввиду . wink
              bouncyhunter
            2. Идущий Сегодня, 20:51
              Запретный плод сладок , постараются замолчать.
              Идущий
      3. 210окв Сегодня, 20:47
        Надеюсь эти типы предстанут перед судом.А не исчезнут по следу Гонгадзе..
        Цитата: razved
        Думается, что это вальман пытается защитится.
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 20:20
      Пока Мишико не смылся из незалежной , надо бы его допросить с пристрастием. Если СБУ этого не сделает, значит само замешано в снайперском расстреле.
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 20:43
        А так и есть , там ещё Прибалты засвечены.
        Идущий
    3. Комментарий был удален.
  2. Клебер Сегодня, 19:54
    Стрелок это только пуля, важен заказчик ...
    Клебер
    1. ВадимЖивов Сегодня, 20:03
      А заказчиков в таких делах обычно не находят . Тем более, что события проходили вна Украине где полный беспредел... negative
      ВадимЖивов
  3. Офицер запаса Сегодня, 19:59
    "Фильм... проливает свет на многие детали украинского госпереворота, который осуществлялся на отдельных своих этапах по образу и подобию грузинской "революции роз..."

    Другими словами - сценаристы обеих "революций" одни и те же лица. Кто по национальности были эти снайперы - грузины, украинцы или американцы - не первостепенно. Важно другое - кто всем руководил. И, похоже, итальянские журналисты Gli Occhi Della Guerra намекают на штатовский след.
    Офицер запаса
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:11
      Лёша , привет ! hi
      Цитата: Офицер запаса
      И, похоже, итальянские журналисты Gli Occhi Della Guerra намекают на штатовский след.

      Намекают , вот только не окажется ли их фильм-откровение "гласом вопиющего в пустыне" , учитывая западную избирательность ?
      bouncyhunter
  4. polpot Сегодня, 19:59
    Мысль любопытная но уши ЦРУ и укро нациков сильно из далека видать ,грузины снайперы это типа конголезские лыжники может и есть но с трудом вериться.
    polpot
  5. Балу Сегодня, 20:04
    Статья поверхностная, только о фильме. Я помню как по нашим каналам показывали ролик в первые дни - группу снайперов, стрелявших на улице с какого-то холма или бугра. Все подтянутые, спортивные, легко двигаются ростом от 180 см и выше, в черной одинаковой форме , балаклавах. Их было 5 или 6 человек. В руках оружие, один стрелял лежа. Т.е. стреляли не только из здания и не только персонажи фильма.
    Что касается персонажей итальянского фильма, они дали интервью в попытке подстраховаться, видимо почувствовали опасность. Это наемные киллеры, наши или украинцы должны подать их в розыск.
    Балу
  6. Sergey53 Сегодня, 20:18
    Вот правда и начинает потихоньку вылазить из всех щелей, несмотря на-то, что всё что было с ней связано интенсивно уничтожалось. И что интересное ещё при живых участниках. Пока.
    Sergey53
  7. Геркулесыч Сегодня, 20:20
    Если бы мы взяли Киев, то военная прокурора "нарыла "такие вещи, что у лысого человека кожа на голове бы встала дыбом! !! am
    Геркулесыч
  8. kefan Сегодня, 20:22
    Ну, в общем-то что-то подобное и следовало ожидать.
    kefan
  9. Смог Сегодня, 20:25
    Цитата: bouncyhunter
    Дай Бог чтобы я оказался неправ

    Да Паша! Вот и я о том же. Дай Бог, дай Бог!
    Смог
  10. Masya Masya Сегодня, 20:26
    По словам Ревазишвили, его куратором в Киеве выступал бывший снайпер 101-й десантной дивизии США Брайан Бойенджер.

    Прямым текстом, все штаты замутили... правда как тот росточек, через асфальт пробьется... кск не укатывай...
    Masya Masya
    1. Балу Сегодня, 20:28
      Цитата: Masya Masya
      По словам Ревазишвили, его куратором в Киеве выступал бывший снайпер 101-й десантной дивизии США Брайан Бойенджер.

      Прямым текстом, все штаты замутили... правда как тот росточек, через асфальт пробьется... кск не укатывай...

      Я так понял, что приказы отдавал Пашинский.
      Балу
  11. Mavrikiy Сегодня, 20:32
    Итальянские журналисты: Людей на майдане расстреливали грузинские снайперы
    Об...Ох... Нет. В Киеве столько галстуков нет.
    Заказуха-показуха, так на то и политика, что бы по-взрослому. Ход Мишико, пусть докажет что Петро ему гривны в штаны толкал.
    Mavrikiy
  12. anjey Сегодня, 20:46
    секрет полишенеля, просто западные лжецы у власти все это знают,этот дурно пахнуший проект "украина" плод их извращенной и кровожадной сущности...
    anjey
  13. Machete Сегодня, 20:48
    Пока непосредственного исполнителя не поймают, можно кому и что угодно говорить.
    Мы здесь тоже можем много чего нафантазировать.
    Machete
  14. Ратуш Сегодня, 20:50
    Кто нить хоть поинтересовался что это за Occhi della guerra?чей проект.какого СМИ.кто хозяин этого СМИ?
    Ратуш
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