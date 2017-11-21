Пистолет-пулемет MP 40/I (Германия)



Общий вид пистолета-пулемета MP 40/I



Вид слева



Приемное устройство без магазинов



Вид с иного ракурса. Можно рассмотреть защелки для фиксации шахт и магазинов



Пистолет-пулемет MP 40/I подготовлен к стрельбе. В таком положении используется левый (верхний) магазин

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

https://forgottenweapons.com/

http://mp40.nl/

https://militaryarms.ru/

C конца тридцатых годов Вермахт и другие структуры гитлеровской Германии использовали пистолеты-пулеметы семейства MP 38. В дальнейшем это оружие получило определенное развитие, и новые его модификации так же выпускались в больших количествах. На протяжении всего времени эксплуатации немецкие оружейники пытались улучшить имеющуюся конструкцию. Так, со временем была предложена версия пистолета-пулемета с увеличенным боекомплектом. Это оружие осталось в истории под обозначением MP 40/I.В исходной конфигурации пистолеты-пулеметы MP 38/40 имели отъемный коробчатый магазин на 32 патрона 9х19 мм «Парабеллум». Магазин помещался в вертикальную приемную шахту под стволом и подавал боеприпасы при помощи внутренней пружины. Подобные средства боепитания сохранялись во всех основных модификациях оружия и не меняли своей конструкции. Тем не менее, в определенный момент возникла необходимость в их развитии.Напав на Советский Союз, Германия столкнулась с рядом самых серьезных вызовов. Одним из них оказался пистолет-пулемет ППШ-41, использовавшийся с барабанным магазином на 71 патрон. Подобный магазин давал красноармейцам заметное преимущество в огневой мощи, и потому не мог не заинтересовать противника. Не позднее конца 1941 года появилось предложение о создании улучшенных средств боепитания для серийных немецких пистолетов-пулеметов.Есть основания полагать, что немецкие конструкторы пытались разработать совершенно новый магазин повышенной емкости, совместимый с приемником пистолетов-пулеметов MP 38/40, однако подробные сведения на этот счет отсутствуют. В то же время, известно, что в 1942 году появилось альтернативное предложение. Оно подразумевало сохранение существующих коробчатых магазинов, но предусматривало определенную доработку оружия. По результатам такого изменения конструкции пистолет-пулемет мог одновременно оснащаться двумя стандартными магазинами.Подобный проект получил рабочее обозначение MP 40/I, указывавшее на происхождение нового образца, а также подчеркивавшее тот факт, что он являлся лишь модификацией существующей конструкции. Также пистолет-пулемет под два магазина в некоторых источниках обозначается как MP 40/II, однако есть основания считать такое название результатом какой-либо ошибки.Основную задачу проекта предлагалось решать при помощи соответствующих доработок конструкции самого оружия, которые, однако, не должны были усложнять ее. По этой причине была предложена замена всего одной детали пистолета-пулемета, непосредственно взаимодействующей с магазинами. Кроме того, в конструкцию оружия вводилось новое устройство, необходимое для удержания магазинов в рабочем положении. Все прочие узлы и агрегаты оставались прежними.Несмотря на переработку системы боепитания, пистолет-пулемет MP 40/I сохранял имеющуюся компоновку. Автоматика на основе свободного затвора, сопряженная с ударно-спусковым механизмом без возможности одиночного огня, так же не дорабатывалась. На своем месте оставался складной металлический приклад. Прицельные приспособления не нуждались в какой-либо доработке.MP 38/40 базовой версии комплектовался приемником магазина простой формы. Эта деталь, выполнявшаяся из листовой стали, имела крупный верхний цилиндр для соединения со ствольной коробкой и стволом, а также оснащалась нижней прямоугольной приемной шахтой магазина. Последняя была заметно уже цилиндрического агрегата. В правой верхней части крупной трубчатой детали имелось окно для выброса стреляных гильз. В соответствии с основными идеями проекта MP 40/I, от имеющегося приемника магазина следовало отказаться в пользу иной конструкции, имевшей иные размеры, формы и состав.Новый приемник сохранял скругленную верхнюю часть, необходимую для соединения со ствольной коробкой и стволом. Также на своем месте оставалось окно для выброса гильз. Внутренний объем имел прежнюю конфигурацию. Нижняя часть приемника была кардинальным образом переработана. Теперь она имела в своем составе пару крупных боковых элементов. Устройство в виде перевернутой буквы «U» помещалось непосредственно под цилиндрической частью приемника, а его боковые элементы заметным образом выступали за ее пределы. Ширина обновленного приемника примерно втрое превышала поперечный габарит стандартного магазина.Передняя и задняя грани нового приемника были выполнены загнутыми внутрь и образовывали направляющие для удержания новой детали. Над такой направляющей, на передней стенке приемника, имелась пара небольших отверстий, рядом с которыми располагались короткие выступы. Приемник предлагалось изготавливать штамповкой, и потому отверстия и выступы являлись результатом одной и той же технологической операции.Непосредственно в приемник, закрепленный на ствольной коробке, предлагалось помещать подвижную шахту магазинов. Она имела достаточно простую конструкцию и представляла собой прямоугольную трубку вертикальной ориентации, имевшую достаточное поперечное сечение. В центральной части такой трубки вваривалась изогнутая вертикальная перегородка. Для облегчения конструкции боковые стенки и центральная перегородка должны были иметь крупные круглые отверстия. Верхняя грань шахты имела выступы для взаимодействия с направляющими приемника.Снаружи на передней стенке шахты предлагалось крепить защелку несложной конструкции. В ее составе имелись П-образная опора, пружина и качающаяся защелка. Конец последней должен был взаимодействовать с отверстиями в передней стенке приемника. Защелка предназначалась для фиксации шахты в одном из крайних положений.Задняя стенка шахты предназначалась для монтажа сдвоенной защелки магазинов. Это устройство использовало некоторые существующие детали, однако теперь они располагались на новом общем основании. При помощи двух защелок магазины должны были удерживаться на своем месте во время транспортировки и стрельбы.По задумке авторов проекта, эксплуатация новой системы боепитания не должна была представлять особую сложность. Стрелку следовало поместить два стандартных магазина в подвижную приемную шахту и зафиксировать их на своих местах при помощи собственных защелок. Далее два магазина вместе с шахтой требовалось сдвинуть вправо или влево, переместив их в одно из крайних положений. В таком положении шахта удерживалась передней защелкой. При сдвиге всей сборки влево правый магазин оказывался непосредственно под затвором. Смещение вправо позволяло использовать левый магазин. При перемещении затвора верхний патрон из «активного» магазина отправлялся в патронник.Стрельба осуществлялась так же, как и в случае с пистолетами-пулеметами MP 38/40 предыдущих модификаций. Использовав половину имеющегося боекомплекта, стрелок должен был зажать переднюю защелку шахты и сдвинуть последнюю в сторону пустого магазина. После фиксации шахты в другом крайнем положении второй магазин оказывался прямо под линией досылания. Оружие могло продолжить стрельбу и сделать еще 32 выстрела. Порядок использования магазинов никак не определялся. Замена магазинов требовалась только после 64 выстрелов.Проект MP 40/I имел очевидное преимущество: стрелок мог сделать вдвое больше выстрелов, не нуждаясь в длительной и сравнительно трудоемкой замене магазина. Перемещение шахты с двумя магазинами отличалось меньшей сложностью и осуществлялось заметно быстрее. Впрочем, после 64 выстрелов все равно пришлось бы менять магазины, причем на это – по очевидным причинам – требовалось вдвое больше времени, чем в случае с базовыми MP 38/40.В 1942 году одно из предприятий, выпускавшее стрелковое оружие для немецкой армии, изготовило опытную партию пистолетов-пулеметов под два магазина. Это оружие предназначалось для проведения полигонных и войсковых испытаний. По разным данным, было собрано от нескольких десятков до нескольких сотен изделий. Вся подобная продукция сразу была отправлена на испытания, в ходе которых планировалось определить реальные возможности такого оружия.Испытания опытных MP 40/I не заняли много времени, и позволили выявить все сильные и слабые стороны проекта. Как оказалось, при всех своих преимуществах, такое оружие имело ряд серьезнейших недостатков. Специфическое соотношение плюсов и минусов привело к понятным результатам: армия решила не принимать новый пистолет-пулемет на вооружение.Фактически единственным преимуществом новой конструкции была возможность отстрела двух магазинов с минимальным интервалом. С точки зрения продолжительности стрельбы без замены магазина MP 40/I все еще значительно уступал советскому ППШ-41, хотя и превосходил все немецкие образцы своего класса. В некоторых ситуациях такие возможности могли быть не просто полезными, но критически важными. Впрочем, на этом преимущества заканчивались.Сэкономив время на перемещении шахты приемника, стрелок все равно был вынужден передергивать затвор. Отсутствие затворной задержки и необходимость ручной перезарядки приводили к трате части сэкономленного времени. Кроме того, после израсходования всех патронов приходилось менять сразу два магазина; и на это теперь уходило вдвое больше времени, чем в случае с обычным MP 38/40. Подобная особенность оружия, в зависимости от текущей обстановки на поле боя, могла быть минусом и приводить к самым серьезным последствиям.Попытка максимального упрощения конструкции нового приемника привела к появлению новых проблем. Расширяющаяся нижняя часть этой детали не имела никакой защиты, и потому оружие оказывалось подвержено загрязнению. Попадание грязи могло привести как к заклиниванию автоматики оружия, так и к невозможности правильного использования новых средств боепитания. В теории, приемник можно было бы защитить какой-либо крышкой, но такое устройство отличалось бы слишком сложной конструкцией и могло затруднять производство.Пистолеты-пулеметы MP 38/40 не рекомендовалось удерживать за магазин, что могло приводить к его перекосу и проблемам с подачей патронов. В проекте MP 40/I эта проблема усиливалась. Недостаточно жесткое крепление магазинов в шахте в сочетании с подвижной установкой последней приводило к дополнительному ухудшению стабильности конструкции. Как следствие, риски перекашивания используемого магазина увеличивались и повышали вероятность задержки в стрельбе.Несмотря на максимальную простоту новых приемника и шахты, пистолет-пулемет MP 40/I отличался от предыдущих моделей семейства большей стоимостью и сложностью производства. Кроме того, требовался определенный пересмотр объемов производства магазинов. В условиях полномасштабной войны, предъявляющей особые требования к промышленности, такие особенности нового оружия могли считаться недостатком.По результатам испытаний заметного количества опытных MP 40/I потенциальный заказчик вынес свой вердикт. Оригинальный пистолет-пулемет под два магазина посчитали непригодным к принятию на вооружение и серийному выпуску. Новые партии такого оружия более не производились. По разным данным, уже выпущенные изделия нашли применение в некоторых подразделениях Вермахта и других структур, но, по очевидным причинам, они не оказали заметного влияния на арсеналы частей и ход боев.Подавляющее большинство изготовленных пистолетов-пулеметов MP 40/I со временем было потеряно, уничтожено или утилизировано. Насколько известно, до нашего времени дожило не более десятка образцов этого типа. Все они являются музейными экспонатами. В отличие от «обычных» MP 38/40, производившихся крупными партиями, такое оружие представляет особую историческую и музейную ценность.Перед оружейниками могут ставиться различные задачи, и в ответ на это они нередко предлагают самые оригинальные решения. Тем не менее, далеко не всегда предложенные идеи соответствуют требованиям практической эксплуатации. Именно это привело к неудачному завершению немецкого проекта MP 40/I. Основная задача в виде увеличения готового к применению боекомплекта была успешно решена. Однако желаемый результат был получен ценой ряда серьезных недостатков. Немецким солдатам пришлось продолжить эксплуатацию оружия с приемной шахтой на один магазин.