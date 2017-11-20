20:55 20 ноября

Кедми: Россия смогла остановить США

Израильский политэксперт, экс-глава специальной службы "Натив" Яков Кедми рассказал о воображаемых угрозах для Соединенных Штатов Америки, которые послужили поводами для вторжений в суверенные страны по всему миру. Однако сейчас среди этих стран, откуда якобы исходит угроза, появилась Россия. Но в отличии от Ливии или Ирака, наша страна способна ответить на этот вызов.




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Комментарии 1

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  1. Клебер Сегодня, 20:29
    В принципе логика железная.
    Клебер
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