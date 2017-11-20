Кедми: Россия смогла остановить США

Израильский политэксперт, экс-глава специальной службы "Натив" Яков Кедми рассказал о воображаемых угрозах для Соединенных Штатов Америки, которые послужили поводами для вторжений в суверенные страны по всему миру. Однако сейчас среди этих стран, откуда якобы исходит угроза, появилась Россия. Но в отличии от Ливии или Ирака, наша страна способна ответить на этот вызов.











