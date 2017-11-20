В России созрели ягодки предательства
Учащиеся гимназии из Нового Уренгоя вчера приняли участие в Центральном траурном митинге в немецком Бундестаге и представили политикам проекты «посвящённые памяти жертв войны и тирании». Один из школьников рассказал немецким депутатам о «невинноубиенных бойцах Вермахта», чем вызвал огромную волну критики в России. В своей речи о назвал немецких оккупантов и нацистов «жертвами», которые «не хотели убивать» и покаялся за действия Советского союза.
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