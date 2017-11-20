20:55 20 ноября

В России созрели ягодки предательства

Учащиеся гимназии из Нового Уренгоя вчера приняли участие в Центральном траурном митинге в немецком Бундестаге и представили политикам проекты «посвящённые памяти жертв войны и тирании». Один из школьников рассказал немецким депутатам о «невинноубиенных бойцах Вермахта», чем вызвал огромную волну критики в России. В своей речи о назвал немецких оккупантов и нацистов «жертвами», которые «не хотели убивать» и покаялся за действия Советского союза.




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Комментарии 9

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  1. FalconD Сегодня, 20:19
    Окна Овертона в действии
    FalconD
    1. Dashout Сегодня, 20:27
      Современный Павлик Морозов!
      Надо минобразованию проводить чистку среди учителей! Надо вводить какие-то морально-этические требования к преподавателям. По ТВ выступает (не слазит с экранов) Якоб Корейба - откровенный националист, враг России. И он же преподает в МГИМО (по его словам). А другие преподаватели-Быковы? Что то тут Путин приопустил уздечку...тут есть за что критиковать, на мой взгляд
      Dashout
  2. Клебер Сегодня, 20:28
    По второму кругу пошли обсуждать ....
    Клебер
    1. Смог Сегодня, 20:53
      Цитата: Клебер
      По второму кругу пошли обсуждать ....

      Неа, по третьему
      Смог
  3. Васся Вассин Сегодня, 20:31
    Грамотный, взвешенный, умный и искренний ответ честного учителя.
    Васся Вассин
  4. НЕКСУС Сегодня, 20:37
    А чего этот "бедный и несчастный"Георг Рау делал под Сталинградом? И вообще что он делал на советской земле? Кто его звал на эту землю?
    Сдох(именно сдох,а не погиб) нацист,а этот имбицил на весь мир его жалеет,тем самым втаптывая в грязь миллионы погибших наших людей и обнуляя Победу нашего Солдата .
    НЕКСУС
    1. Dashout Сегодня, 20:40
      Стыд Позор!
      Dashout
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:45
        Цитата: Dashout
        Стыд Позор!

        Не позор,а ПОЗОРИЩЕ ! Этот "отличник-гимназист" вымазал грязью миллионы погибших наших людей и Победу вообще,прировняв смерть нациста к гибели миллионов советских людей ,евреев,цыган и тд...И это новое РУССКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
        А мы еще на Украину пальцем показываем,когда такие имбицилы с трибун поверженного Берлина такое вещают?
        НЕКСУС
    2. Васся Вассин Сегодня, 20:45
      Совершенно верно!!!! И тут не могилку обихаживать этой нечисти надо, а выковырять его из нашей святой земли и выстрелить в сторону оккупантов нахрен из пушки!
      Васся Вассин
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