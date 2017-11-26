Зимбабве, его армия и его президент

Зимбабве — одна из немногих стран Африки, события в которой регулярно привлекают внимание международного сообщества. Не стали исключением и недавние события в Хараре, положившие конец десятилетиям авторитарного правления Роберта Мугабе. Истоки происходящих сегодня событий кроются в необычной истории этой противоречивой страны, обладающей многочисленными месторождениями полезных ископаемых и драгоценных камней, но более всего известной в мире своей фантастической гиперинфляцией. Как появилось на карте мира государство Зимбабве, чем примечательно нахождение у власти Роберта Мугабе и какие события привели к недавней «бескровной передаче власти»?На рубеже І и ІІ тысячелетий н.э. в междуречье Лимпопо и Замбези пришедшие с севера бантуязычные племена шона создали раннеклассовое государство. Оно вошло в историю под названием Мономотапа — по титулу его правителя «мвени мутапа». Тот одновременно был и предводителем войска, и верховным жрецом. Расцвет государства пришёлся на XIII–XIV века: в это время высокого уровня достигли каменное строительство, металлообработка, керамика, активно развивалась торговля. Источником благосостояния страны стали золотые и серебряные рудники.Слухи о богатстве Мономотапы привлекли внимание португальских колонизаторов, обосновавшихся в начале XVI века на побережье современного Мозамбика. Посетивший страну монах Жуан душ Сантуш докладывал, что «создана эта могущественная империя, полная могучих каменных зданий, людьми, именующими себя канаранга, саму же страну именуют Зимбабве, по названию главного дворца императора, именуемого мономотапой, и золота там больше, чем может представить себе король Кастилии».Попытка португальцев под руководством Франсишку Баррету в 1569–1572 годах покорить Мономотапу провалилась. Попутно выяснилось, что слухи об «африканском Эльдорадо» были сильно преувеличены. Как печально констатировал монах душ Сантуш, «добрые христиане надеялись, подобно испанцам в Перу, тотчас набить мешки золотом и унести столько, сколько найдут, но, когда они (…) увидели, с каким трудом и риском для жизни кафры извлекают металл из недр земли и скал, их надежды были развеяны».Португальцы потеряли интерес к Мономотапе. А вскоре страна погрузилась в междоусобицы. Полный упадок наступил в конце XVII века.Позже на юге Африки развернулись бурные события, связанные с завоевательными походами великого правителя зулусов Чаки. В 1834 году с юга на земли нынешнего Зимбабве вторглись племена ндебеле, ранее входившие в зулусский союз, во главе с вождём Мзиликази. Они покорили местных шона. Наследник Мзиликази, правивший страной, которую англичане называли Матабелеленд, столкнулся с новыми европейскими колонизаторами.Слухи о богатстве недр в междуречье Лимпопо и Замбези, где якобы в древности и располагались «копи царя Соломона», в 1880-х годах привлекли внимание к этим землям «алмазного короля» Южной Африки Сесиля Родса. В 1888 году его эмиссары добились от правителя Матабелеленда Лобенгулы «полного и исключительного пользования всеми полезными ископаемыми» на его землях, а также права «делать всё, что им может показаться необходимым для добычи таковых».Учреждённая в следующем году Британская Южноафриканская компания (БЮАК) получила от британской короны исключительные права «в районе Южной Африки к северу от Британского Бечуаналенда, к северу и западу от Южно-Африканской Республики и к западу от Португальской Восточной Африки». Компания могла использовать «все выгоды от (заключаемых с местными вождями от имени короны — прим. автора) концессий и договоров». Взамен она обязалась «поддерживать мир и порядок», «постепенно ликвидировать все формы рабовладения», «уважать обычаи и законы групп, племён и народов» и даже «охранять слонов».На земли севернее Лимпопо хлынули золотоискатели. За ними последовали белые колонисты, которых БЮАК активно завлекала обещаниями «самой лучшей и плодородной земли» и «изобилия туземной рабочей силы». Правитель Лобенгула, осознав, что пришельцы отбирают у него страну, в 1893 году восстал. Но старые ружья и ассегаи туземцев не могли противостоять «Максимам» и «Гатлингам» белых. В решающей битве на берегах Шангани англичане уничтожили полторы тысячи воинов Лобенгулы, потеряв всего четырёх убитыми. В 1897 году было подавлено и восстание шона, вошедшее в историю как «Чимуренга» — на языке шона это слово как раз и означает «восстание». После этих событий севернее Лимпопо появилась новая страна, названная в честь Сесиля Родса Родезией.БЮАК управляла землями Родезии до 1923 года. Затем они перешли под прямой контроль британской короны. Севернее Замбези возник протекторат Северная Родезия, южнее — самоуправляющаяся колония Южная Родезия, власть в которой принадлежала белым поселенцам. Родезийцы принимали активное участие в войнах Империи: с бурами, обеих мировых войнах, борьбе с коммунистическими повстанцами в Малайе в 1950-е годы, разрешении чрезвычайной ситуации в зоне Суэцкого канала.В апреле 1953 года, в ходе деколонизации, обе Родезии и современная Малави были объединены в самоуправляемую территорию под названием Федерация Родезии и Ньясаленда. В дальнейшем она должна была стать отдельным доминионом Содружества. Но эти планы были нарушены ростом в конце 1950-х годов африканского национализма. Господствовавшая в Федерации белая южнородезийская верхушка, естественно, властью делиться не желала.В самой Южной Родезии в 1957 году возникла первая африканская националистическая партия — Южнородезийский африканский национальный конгресс. Его возглавил профсоюзный активист Джошуа Нкомо. Сторонники партии требовали введения всеобщего избирательного права и перераспределения земель в пользу африканцев. В начале 1960-х годов к конгрессу присоединился школьный учитель Роберт Мугабе. Благодаря своему уму и ораторскому дару он быстро выдвинулся на первый план.Националисты устраивали демонстрации и забастовки. Белые власти отвечали на них репрессиями. Постепенно действия африканцев приобретали всё более ожесточённый характер. В это время ведущей партией белого населения стал правоконсервативный Родезийский фронт.Партия Нкомо после нескольких запретов в 1961 году оформилась в Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). Через два года радикалы, недовольные слишком умеренной политикой Нкомо, покинули ЗАПУ и организовали собственную партию — Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ). Обе организации начали тренировать своих боевиков.Готовились к войне и родезийцы. В эру роста африканского национализма белые больше не могли полагаться лишь на регулярный батальон Королевских родезийских стрелков, укомплектованный чёрными солдатами с белыми офицерами и сержантами и три территориальных батальона белого ополчения Родезийского полка. В 1961 году были сформированы первые регулярные белые части: батальон Родезийской лёгкой пехоты, эскадрон родезийской САС и подразделение броневиков «Феррет». Для родезийских ВВС были закуплены истребители «Хантер», лёгкие бомбардировщики «Канберра» и вертолёты «Алуэтт». Все белые мужчины в возрасте от 18 до 50 лет зачислялись в территориальное ополчение.В 1963 году после неудачных попыток реформирования Федерация Родезии и Ньясаленда была распущена. В следующем году Северная Родезия и Ньясаленд стали независимыми государствами Замбия и Малави. На повестке дня осталась независимости Южной Родезии.К середине 1960-х годов из 4,5 млн жителей Южной Родезии белые составляли 275 тысяч. Но в их руках находился контроль над всеми сферами жизни, закреплённый формированием органов власти с учётом имущественного и образовательного цензов. Переговоры правительства Южной Родезии во главе с Яном Смитом с британским премьер-министром Гарольдом Вилсоном о дальнейшей судьбе колонии оказались безрезультатными. Требование британцев передать власть «чёрному большинству» было неприемлемо для родезийцев. 11 ноября 1965 года Южная Родезия в одностороннем порядке провозгласила независимость.Правительство Вилсона ввело против самопровозглашённого государства экономические санкции, но на проведение силовой операции не решилось, сомневаясь в лояльности собственных офицеров в сложившейся ситуации. Государство Родезия, ставшее республикой с 1970 года, официально не признал никто в мире — даже его главные союзники ЮАР и Португалия.В апреле 1966 года небольшая группа боевиков ЗАНУ проникла в Родезию с территории соседней Замбии, нападая на фермы белых родезийцев и перерезая телефонные линии. 28 апреля около городка Синойи родезийская полиция окружила вооружённую группировку и при поддержке с воздуха полностью её уничтожила. В сентябре того же года, чтобы предотвратить проникновение боевиков из Замбии, на северной границе были развёрнуты части родезийской армии. Началась война, которую белые родезийцы обычно именуют «войной в буше», а черные зимбабвийцы — «Второй Чимуренгой». В современном Зимбабве 28 апреля отмечается как национальный праздник — «День Чимуренги».Противостояли Родезии Африканская национально-освободительная армия Зимбабве (ЗАНЛА) и Зимбабвийская народно-революционная армия (ЗИПРА) — вооружённые крылья двух главных партий ЗАНУ и ЗАПУ. ЗАНУ руководствовалась панафриканскими идеями. Со временем всё бо́льшую роль в её идеологии стал играть маоизм, а основную поддержку она получала от КНР. ЗАПУ тяготела, скорее, к ортодоксальному марксизму и имела тесные связи с СССР и Кубой.Один из ведущих командиров ЗАНЛА Рекс Нгомо, начинавший борьбу в составе ЗИПРА, а впоследствии ставший главнокомандующим зимбабвийской армией под своим настоящим именем Соломон Муджуру, в одном интервью британской прессе так сравнил советский и китайский подходы к военной подготовке:«В Советском Союзе меня учили, что решающий фактор на войне — это оружие. Когда я попал в Итумби (главный тренировочный центр ЗАПЛА на юге Танзании), где работали китайские инструкторы, я понял, что решающий фактор на войне — это люди».Привязка ЗАНУ и ЗАПУ к двум главным этническим группам, шона и ндебеле, является живучим мифом родезийской пропаганды — пусть и не лишённым определённых оснований. Не меньшую роль в расколе играли идеологические факторы и обыкновенная борьба за лидерство. Большинство руководства ЗАПУ всегда составляли шона, а сам Нкомо относился к народности каланга, «ндебелезированным шона». С другой стороны, первым лидером ЗАНУ стал священник Ндабагинги Ситоле из «шонизированных ндебеле». Однако тот факт, что ЗАНЛА действовала с территории Мозамбика, а ЗИПРА — с территории Замбии и Ботстваны, повлиял на набор кадров для этих организаций: соответственно, из районов обитания шона и ндебеле.К концу войны отряды ЗАНЛА насчитывали 17 тысяч бойцов, ЗИПРА — около 6 тысяч. Также на стороне последних сражались отряды «Умконто ве сизве» — вооружённого крыла южноафриканского АНК (Африканского национального конгресса). Отряды боевиков совершали рейды на территорию Родезии, нападали на белые фермы, минировали дороги, взрывали объекты инфраструктуры, устраивали террористические акты в городах. С помощью ПЗРК «Стрела-2» были сбиты два родезийских гражданских авиалайнера. В 1976 году ЗАНУ и ЗАПУ формально объединились в «Патриотический фронт», но сохранили самостоятельность. Борьба между двумя группировками, при посильном содействии родезийских спецслужб, не прекращалась никогда.Родезийская армия к концу войны насчитывала 10 800 бойцов и около 40 тысяч резервистов, среди которых было немало чернокожих. Ударными частями являлись родезийская САС, развёрнутая в полноценный полк, батальон «Святых» Родезийской лёгкой пехоты и специальное антитеррористическое подразделение Скаутов Селуса. В родезийских частях служило много иностранных добровольцев: британцев, американцев, австралийцев, израильтян и многих других, приехавших в Родезию сражаться с «мировым коммунизмом».Всё бо́льшую роль в обороне Родезии играла ЮАР, начавшая с отправки в 1967 году 2 тысяч полицейских в соседнюю страну. К концу войны в Родезии тайно находилось до 6 тысяч южноафриканских военнослужащих, переодетых в родезийскую форму.На первых порах родезийцы достаточно эффективно сдерживали проникновение партизан через границу с Замбией. Партизанские действия резко активизировались в 1972 году, после начала широкомасштабных поставок оружия из стран социалистического лагеря. Но настоящей катастрофой для Родезии стало крушение Португальской колониальной империи. С обретением Мозамбиком независимости в 1975 году вся восточная граница Родезии превратилась в потенциальную линию фронта. Родезийские войска больше не могли предотвращать проникновение боевиков в страну.Именно в 1976–1979 годах родезийцы провели самые масштабные и известные рейды против баз боевиков ЗАНУ и ЗАПУ в соседних Замбии и Мозамбике. Родезийские ВВС в это время совершали налёты на базы в Анголе. Подобные акции позволяли хоть немного сдерживать активность боевиков. 26 июля 1979 года в ходе одного из таких рейдов в родезийской засаде в Мозамбике погибли три советских военных советника.Власти Родезии пошли на переговоры с умеренными лидерами африканцев. На первых всеобщих выборах в июне 1979 года новым премьер-министром стал чёрный епископ Абель Музорева, а страна получила имя Зимбабве-Родезия.Однако Ян Смит остался в правительстве министром без портфеля, или, как съязвил Нкомо, «министром со всеми портфелями». Реальная же власть в стране, на 95% территории которой действовало военное положение, фактически была в руках командующего армией генерала Питера Уоллса и главы Центральной разведывательной организацией (ЦРО) Кена Флауэрса.К концу 1979 года стало ясно, что от военного поражения Родезию может спасти только полномасштабная южноафриканская интервенция. Но Претория, уже воевавшая на нескольких фронтах, не могла пойти на такой шаг, опасаясь, в том числе, и реакции СССР. Экономическая ситуация в стране ухудшалась. Среди белого населения воцарился пессимизм, что выразилось в резком росте уклонений от военной службы и эмиграции. Пора было сдаваться.В сентябре 1979 года в лондонском Ланкастер-Хаусе начались прямые переговоры родезийских властей с ЗАНУ и ЗАПУ при посредничестве британского министра иностранных дел лорда Питера Карингтона. 21 декабря было подписано мирное соглашение. Родезия временно возвращалась в состояние, в котором находилась до 1965 года. Власть в стране переходила в руки британской колониальной администрации во главе с лордом Кристофером Соамсом, которая занялась демобилизацией противостоящих сторон и организацией свободных выборов.Война закончилась. Она унесла около 30 тысяч жизней. Родезийские силы безопасности потеряли 1 047 человек убитыми, уничтожив более 10 тысяч боевиков.Первые свободные выборы в феврале 1980 года принесли победу ЗАНУ. 18 апреля была провозглашена независимость Зимбабве. Роберт Мугабе занял пост премьер-министра. Вопреки опасениям многих, Мугабе, придя к власти, не тронул белых — они сохранили свои позиции в экономике.На фоне Нкомо, требовавшего немедленной национализации и возвращения всех земель чёрных, Мугабе выглядел умеренным и респектабельным политиком. В таком образе он и воспринимался в следующие два десятилетия, будучи частым гостем в западных столицах. Королева Елизавета II даже возвела его в рыцарское достоинство — правда, оно было аннулировано в 2008 году.В 1982 году конфликт между двумя вождями национально-освободительного движения перешёл в открытое противостояние. Мугабе уволил из правительства Нкомо и членов его партии. В ответ вооружённые сторонники ЗАПУ из числа бывших бойцов ЗИПРА на западе страны начали нападать на правительственные учреждения и предприятия, похищать и убивать активистов ЗАНУ, белых фермеров, иностранных туристов. Власти ответили операцией «Гукурахунди» — это слово на языке шона означает первые дожди, смывающие мусор с полей перед началом сезона дождей.В январе 1983 года в Северный Матабелеленд направилась 5-я бригада зимбабвийской армии, подготовленная северокорейскими инструкторами из числа активистов ЗАНУ. Она занялась наведением порядка самым жестоким образом. Результатом её активной работы стали сожжённые деревни, убийства заподозренных в связях с боевиками, массовые пытки и изнасилования. Министр государственной безопасности Эммерсон Мнангагва — та самая центральная фигура современного конфликта — цинично назвал повстанцев «тараканами», а 5-ю бригаду — «дустом».К середине 1984 года Матабелеленд был умиротворён. По официальным данным, погибло 429 человек, правозащитники утверждают, что число погибших могло достигать 20 тысяч. В 1987 году Мугабе и Нкомо смогли достичь соглашения. Его результатом стало объединение ЗАНУ и ЗАПУ в единую правящую партию ЗАНУ-ПФ и переход к президентской республике. Мугабе стал президентом, а Нкомо занял пост вице-президента.Интеграция бывших родезийских сил, ЗИПРА и ЗАНЛА, в новую зимбабвийскую национальную армию проходила под контролем британской военной миссии и была завершена к концу 1980 года. Исторические родезийские подразделения были распущены. Бо́льшая часть их солдат и офицеров уехала в ЮАР, хотя некоторые и остались служить новой стране. На службу Зимбабве перешло и ЦРО во главе с Кеном Флауэрсом.Численность новой армии составила 35 тысяч человек. В вооружённых силах были сформированы четыре бригады. Ударной силой армии стал 1-й парашютный батальон под командованием полковника Дадли Ковентри, ветерана родезийской САСВскоре новой армии пришлось вступить в бой. В соседнем Мозамбике шла гражданская война между марксистским правительством ФРЕЛИМО и повстанцами РЕНАМО, которых поддерживала ЮАР. В этой войне Мугабе принял сторону своего старого союзника, президента Мозамбика Самору Машела. Начав с отправки в 1982 году 500 военных для охраны жизненно важной для Зимбабве магистрали из мозамбикского порта Бейра, к концу 1985 года зимбабвийцы довели свой контингент до 12 тысяч человек — с авиацией, артиллерией и бронетехникой. Они вели полномасштабные боевые действия против повстанцев. В 1985–1986 годах зимбабвийские парашютисты под командованием подполковника Лайонела Дайка провели ряд рейдов на базы РЕНАМО.Повстанцы ответили в конце 1987 года открытием «восточного фронта». Их отряды начали совершать налёты на территорию Зимбабве, сжигая фермы и деревни, минируя дороги. Для прикрытия восточной границы пришлось срочно развернуть новую, 6-ю бригаду национальной армии. Война в Мозамбике закончилась в 1992 году. Потери зимбабвийской армии составили не менее 1 тысячи человек убитыми.В 1990-е годы зимбабвийский контингент участвовал в отдельных операциях в Анголе на стороне правительственных войск против повстанцев УНИТА. В августе 1998 года вмешательство зимбабвийцев в конфликт в Конго спасло режим Кабилы от краха и превратило внутренний конфликт в этой стране в то, что нередко называют «Африканской мировой войной». Она продолжалась до 2003 года. Зимбабвийцы играли главную роль в контингенте Южноафриканского сообщества, воевавшем на стороне правительства Кабилы. Численность зимбабвийских солдат в Конго достигала 12 тысяч, их точные потери неизвестны.К концу 1990-х годов положение в Зимбабве неуклонно ухудшалось. Начатые в 1990 году реформы по рецепту МВФ разрушили местную промышленность. Уровень жизни населения резко упал. По причине резкого демографического роста в стране наблюдался аграрный голод. При этом наиболее плодородные земли продолжали оставаться в руках белых фермеров. Именно в их сторону зимбабвийские власти и направили растущее недовольство жителей страны.В начале 2000 года ветераны войны, возглавляемые Ченджераи Хунзви по прозвищу «Гитлер», начали захватывать фермы, принадлежавшие белым. 12 фермеров были убиты. Правительство поддержало их действия, названные «Третьей Чимуренгой», и провело через парламент закон о конфискации земель без выкупа. Из 6 тысяч «коммерческих» фермеров осталось менее 300. Часть захваченных ферм была распределена среди офицеров зимбабвийской армии. Но новые чернокожие хозяева не обладали знаниями в области современных аграрных технологий. Страна оказалась на грани голода, от которого её спасла только международная продовольственная помощь.Всё это резко изменило отношение Запада к Мугабе: буквально за несколько месяцев он превратился из мудрого государственного деятеля в «тирана». США и Евросоюз ввели санкции против Зимбабве, членство страны в Содружестве наций было приостановлено. Кризис усугублялся. Экономика разваливалась. К июлю 2008 года инфляция достигла фантастической цифры — 231 000 000% в год. До четверти населения вынуждено было уехать на заработки в соседние страны.В такой обстановке разнородная оппозиция объединилась в «Движение за демократические перемены» (МДС), во главе которого стал популярный профсоюзный лидер Морганом Тсвангираи. На выборах 2008 года МДС одерживало победу, но Тсвангираи отказался участвовать во втором туре выборов из-за волны насилия против оппозиции. В конце концов при посредничестве ЮАР было достигнуто соглашение о разделе власти. Мугабе оставался президентом, но было сформировано правительство национального единства во главе с Тсвангираи.Постепенно ситуация в стране нормализовалась. Инфляцию удалось победить отказом от национальной валюты и введением доллара США. Восстанавливалось сельское хозяйство. Расширялось экономическое сотрудничество с КНР. В стране наметился небольшой экономический рост, хотя 80% населения по-прежнему живёт за чертой бедности.ЗАНУ-ПФ вернула себе полную власть в стране после победы на выборах в 2013 году. К этому времени обострилась борьба внутри правящей партии по вопросу о том, кто станет преемником Мугабе, которому уже исполнилось 93 года. Оппонентами стали фракция ветеранов национально-освободительной борьбы во главе с вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу «Крокодил» и фракция «молодых» (сорокалетних) министров, группировавшихся вокруг скандальной и властолюбивой жены президента, 51-летней Грейс Мугабе.6 ноября 2017 года Мугабе уволил вице-президента Мнангагву. Тот бежал в ЮАР, а Грейс развернула преследования его сторонников. Она намеревалась разместить своих людей и на ключевых постах в армии, что заставило действовать командующего вооружёнными силами Зимбабве генерала Константина Чивенги.14 ноября 2017 года командующий потребовал прекратить политические чистки. В ответ контролируемые Грейс Мугабе СМИ обвинили генерала в мятеже. С наступлением темноты в столицу Хараре вошли части армии с бронетехникой, взявшие под контроль телевидение и правительственные здания. Мугабе был помещён под домашний арест, многие члены фракции Грейс оказались задержаны.Утром 15 ноября армия объявила произошедшее «коррекционным движением» против «преступников, окруживших президента, которые своими преступлениями причинили столько страданий нашей стране». В настоящее время продолжаются закулисные переговоры о будущей конфигурации власти в Зимбабве. Со среды Роберт Мугабе находился под домашним арестом, однако вчера днём он появился на церемонии вручения дипломов в Открытом университете Зимбабве.