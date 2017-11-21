Итальянский информационный ресурс Occhi della Guerra (Глаза войны) опубликовал сенсационное видео-признание трёх граждан Грузии в том, что убийства милиционеров и демонстрантов во время евромайдана в Киеве в феврале 2014 года – дело их рук.Снятое итальянцами видео озаглавлено «Украина. Спрятанная правда. Говорят снайперы майдана» и прошло «незамеченным» украинскими средствами массовой информации.Точно так же украинская пресса старалась не замечать признаний министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта, который рассказывал по телефону верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, что сотрудники «Беркута» и демонстранты были убиты из одного и того же оружия. Однако пока украинские придворные СМИ кричали на каждом углу, что разговор Паэта и Эштон – это монтаж, сам Паэт признал подлинность аудиозаписи. Всё это «забыли», но сейчас появляются признания, которые «забыть» сложнее.Встретиться со снайперами евромайдана итальянским журналистам удалось в столице Македонии Скопье. Коба Нергадзе, Кваратескелиа Залоги (здесь, вероятно, итальянцы не смогли правильно транскрибировать грузинские фамилию и имя) и Александр Ревазишвили (с ним итальянцы встретились в другой стране, не в Македонии) связаны с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, причём первые двое были его охранниками. Всех троих завербовал в конце 2013 года Мамука Мамулашвили, будущий командир Грузинского легиона в составе группировки украинских войск в Донбассе.В задачу Ревазишвили входило найти выгодную позицию для стрельбы, в задачу Нергадзе и Кваратескелиа – стрелять. «Мы прибыли самолётом 15 января, мне дали мой паспорт и ещё один, с моим фото, но с другими именем и фамилией. Нам выдали по 1 тысяче долларов и пообещали позже ещё 5 тысяч», – вспоминает Кваратескелиа.«Нашей задачей было организовать провокацию, чтобы заставить милицию атаковать толпу. Но до середины февраля [у демонстрантов] было мало оружия. Они использовали только коктейли Молотова, щиты и палки. 15 февраля Мамулашвили лично пришёл в нашу палатку. С ним был ещё один человек в униформе. Он его представил и сказал, что это американский военный инструктор. Американца звали Брайан Кристофер Бойнджэр (Brian Christopher Boyenger), это отставной снайпер элитной 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США», – признаётся Ревазишвили.Позже Брайан Бойнджэр будет воевать в Донбассе в составе Грузинского легиона, о чем Мамулашвили рассказывает совершенно открыто.«Мы постоянно находились в контакте с этим Брайаном… Я должен был выполнять все его указания…Через несколько дней прибыли Пашинский (Сергей Пашинский с марта по июнь 2014 года – исполняющий обязанности главы администрации президента Порошенко. – Ред.) и с ним ещё три человека, среди которых был Парасюк (ныне депутат Верховной рады). Они принесли оружие в гостиницу «Украина»», – вспоминает Нергадзе.По словам Кобы Нергадзе, 18 февраля Мамука Мамулашвили ему заявил: пора стрелять, нельзя допустить, чтобы дело дошло до выборов нового президента. Куда стрелять – неважно. Вместе с Мамулашвили в тот момент находились каких-то два литовца.«Было всё равно, куда стрелять: в дерево, по баррикадам или по тем, у кого в руках коктейли Молотова. Главное было посеять хаос», – рассказывает Нергадзе. По его словам, литовцы тоже стреляли: «Они открыли окно, потом один из них выстрелил, а другой закрыл окно. Всего они сделали три или четыре выстрела».Слова Нергадзе косвенно подтверждаются показаниями активиста евромайдана Владимира Венчака. В июне 2017 года на суде по делу о расстреле протестующих Венчак, выступая в качестве свидетеля, заявил: «Первое ранение я получил в спину, но не со стороны правительственного квартала… а со стороны гостиницы «Украина»… Мы видели, как в окнах гостиницы стоят операторы… окна были открыты, были какие-то люди, и мы почувствовали, что ведётся огонь в спину с той стороны».Когда раненых и убитых заносили в гостинцу «Украина», снайперы быстро её покинули. «Жертвы и их убийцы находились рядом», – резюмирует итальянское издание.Насколько правдивы и точны признания грузинских снайперов, ещё предстоит выяснить. Однако версия о расстреле сотрудников «Беркута» и демонстрантов одними и теми же людьми, из одного и того же оружия, по одному и тому же распоряжению находит всё больше подтверждений. И сегодня на Западе совсем по-другому оценивают события четырёхлетней давности в Киеве и их последствия. Миражи кровавой «революции достоинства» рассеиваются один за другим.В 2016 году французский режиссёр Поль Морейра снял фильм «Украина. Маски революции», американские режиссеры Оливер Стоун и Игорь Лопатенок – фильм «Украина в огне», немецкий режиссёр Марк Барталмай – картину «Украинская агония. Скрытая война». Все эти произведения показывают отвратительную, лживую, кровавую изнанку евромайдана, не имеющую ничего общего со стихийным народным протестом.С государственного переворота в Киеве, совершённого в феврале 2014 года, всякий «романтический» флёр слетел полностью и окончательно. Сколько же времени ещё продержится этот режим, установленный в результате кровавой провокации, насилия, лжи и распространивший свою власть на Украину?