Закарпатье марширует в Венгрию

Пожалуй каждый уже слышал хотя бы отголоски скандала, разразившегося после принятия киевским режимом одиозного "Закона об образовании", запрещающего обучение в школах на любых языках, кроме государственного. Обращу внимание лишь на одно - наиболее последовательно Киев травит Венгрия, доселе не замеченная в критическом отношении в своему соседу.Что интересно, первым государством, получившим зримые выгоды от майдана, была Румыния. До этого "тихая серая мышка" после первого майдана добилась от Ющенко добровольного согласия рассмотреть территориальные претензии и согласиться с решением Европейского суда. После недолгого разбирательства, без особого шума часть Черноморского шельфа с небольшими месторождениями нефти и газа отошли к соседу.Не будем отвлекаться на вопросы о том, почему Ющенко еще не осудили в Киеве по статье не покушения, а реального уничтожения "целостности и границ государства" - он же не России шельф отдал, а члену ЕС и НАТО.Венгрия тоже член. Тех же самых организаций. Друг, партнер и прочая, прочая, прочая...И пока не слишком навредивший Киеву. Ну да, сорвал Будапешт декабрьский саммит Украина-НАТО. Но ведь все понимают, что реального выхлопа от этой встречи нет - НАТО оружия не подарит, денег не даст и в свой состав не примет. Так что ущерб стремится к нолю.Да, позавчера вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, комментируя предоставление венгерского гражданства жителям украинского Закарпатья, заявил, что с точки зрения Будапешта живущие в регионе венгры имеют право на автономию. И что? Русины тоже во всех европейских странах признаны меньшинством и имеют некий статус и льготы. А в том же Закарпатье их Киев за людей не считает и 26 лет в упор не видит. Аналогично и с венграми. Ну дадут им даже в паре районов области автономию, и? Вот что реально потеряет Киев? Правильно, ничего.Для того, чтобы понять, из-за чего ломают копья, надо сделать зарубку на память, что нынешний киевский режим опирается только на националистов крайне правого толка. Никакие сторонники не то что пророссийских или левых взглядов, а даже просто центристы, сегодня слова не имеют. Отказ от Бандеры, Шухевича, 14 октября и "вековечной борьбы с москалями" немыслим - другие силы этот режим не поддерживают.Но проблема в том, что два национализма на одной территории не выживают. Тот же Гитлер прекрасно сотрудничал с итальянцами и японцами, так как не покушался на их сферу влияния. А у Киева с Будапештом есть "проблема Закарпатья".Катавшиеся там на лыжах наверняка сохранили прекрасные впечатления о природе и местных жителях. Доброжелательность и копеечные услуги - это здорово. Но мало кто знает, что такое на самом деле Закарпатье.С первых дней развала Союза мне пришлось работать на Закарпатье. И машины от границы гонять, и заводами торговать - всяко было. И в малокалиберным револьвером на щиколотке ходить, и с автоматом в обнимку спать. Там очень плохо было с законами в 90-х, еще хуже стало сейчас.Мой первый приезд туда в 92-м начался с анекдота - уставший и на поломанной машине я ночью пытался объясняться с местными сначала на украинском, потом на польском. Ответили мне лишь после русского матерного - очень доброжелательно. И помогли. Бесплатно.Кстати, даже тогда в ходу здесь были не доллары, а форинты. Не раз засидевшись за полночь, меня водили к "брат-свату" в Венгрию попробовать "его" вина - прямо через огород. Область жила и живет контрабандой и приграничным обменом, родственными связями и кумовством. Богатые и успевшие к чему-то присосаться рубят смереку (местная ель) и эшелонами гонят её в ЕС, хотя формально и рубить и экспортировать запрещено. Кто "победнее" - гонит сигареты на своем горбу или фурами - кто на что учился. Самые бедные, а таких большинство, едут в Венгрию или дальше на заработки, оставляя дома детей, жен и стариков.В результате, села вымершие. Женский алкоголизм ужасающ. За четверть века, что мне пришлось все это наблюдать, цикл определен. Мужики привозят деньги и строят новый дом, пока старики и жены воспитывают детей. Постарев, переселяются в него, а выросшие дети уезжают на заработки. Возвращаются не все и села вымирают.Что интересно, те же самые местные жители не желали работать на заводах, построенных для них в советские времена. Своими глазами видел выгоревшие коробки цехов, сожженные местными. Их не устраивало отсутствие выходных в их религиозные праздники - а верующих там всегда было много. Католиков. Теперь старшие с ностальгией вспоминают времена СССР: "Всегда копейка в кармане была и рыба в реках - во!".Но вот что у местных не изменилось с той памятной для меня ночи 92-го года - так это отношение к "соседям". Любопытный от природы, я всюду не ленился спрашивать об отношениях с галицаями, которые живут рядом - через перевал. Вкратце ответ: "Никаких отношений". Если настаивать, злятся и говорят: "Мы взорвем тоннели, завалим перевалы и уйдем в Венгрию вместе с этими горами".Ну, горы там больше воображаемые, но отношение к бандеровцам очень негативное. Кстати, это неизменно со времен Австро-Венгрии - Закарпатье и Галиция абсолютно различны.Характерный штрих. В 1992-м году я возле какого-то моста увидел здоровенную каменюку. Над живыми свежими цветами на ней была выбита надпись, что это памятный знак победе какого-то мадьярского полковника над украинским войском в богом забытом году.С тех пор отношение и к галицаям, и к Киеву только ухудшилось. Живущие границей и туристами местные жители реально не видят никакого "гешефта" от центральных властей. Что важно, в данном случае национальность роли не играет - границей живут и никакого отношения к "венгерской нации" не имеющие. Семьи здесь большие, родственные связи поддерживают, у всех "кум-сват-брат" кормится за границей или на границе. Или туристами, на худой конец.И местные жители видят, как ослабла власть в Киеве. Видят раздрай и шатание, вовсю обсуждают, что завалить перевалы будет лучшим выходом для всех - Венгрия "возьмет нас с землей и небом".Если не забывать, что с потоком афро-азиатских мигрантов в Европу растет и местный национализм, что быстро набирают силу именно сторонники национальных ценностей, нет ничего удивительного в том, что несколько сот тысяч этнических венгров и полукровок в Закарпатье спят и видят себя уже в Вегрии. Не сдвигаясь при этом с места.Как и 99 процентов жителей, к этой нации отношения не имеющих вовсе никакого, но желающих с домом и козой завтра оказаться в ЕС. Со всеми вытекающими...Ради этого один процент чиновников и больных на голову майданных патриотов они легко на счет раз "потеряют" в местных сопках.Кстати, а в апреле следующего года в Венгрии выборы...