Россия, Турция и Иран будут в Сочи делить Сирию на троих

«Мы будем относиться к правительству Ливана как к правительству, объявляющему войну из-за боевиков «Хезболлы».

22 ноября 2017 года в сочинской резиденции президента России состоится историческая встреча. Лидеры России Ирана и Турции встретятся, чтобы согласовать и огласить свое видение нового Ближнего Востока. Без США и европейских «партнеров». Их просто поставят перед фактом, либо принять этот план, либо… принять его позже, после того как станет понятно, что другого выхода у них уже нет.Еще два года назад такое развитие событий могло показаться немыслимым. Чтобы без Вашингтона и Европы определять судьбу Ближнего Востока? И кто? Три еще недавних непримиримых соперника в регионе: Москва, Анкара и Тегеран? Бред же. Но сегодня это уже практически свершившийся факт.В октябре 2017 года на Ближнем Востоке чуть было не вспыхнула новая война. Недавние партнеры, а ныне противники — официальное правительство Ирака и Иракский Курдистан, — от словесной перепалки перешли к открытым боевым действиям.Ирак открыто поддержал Тегеран, предоставивший в его распоряжение отряды шиитских добровольцев. В защиту курдов после некоторой паузы выступили США.От начала широкомасштабной войны регион в этот раз спасла только гибкость позиции Вашингтона, понимавшего всю слабость своих позиций и как следствие этого уступчивость курдов, которые вынуждены были уйти из Киркука и еще некоторых стратегически важных городов страны.Тем не менее, США показали Ирану зубы и очертили красную черту, за которую они отступать не намерены.Конец октября, начало ноября 2017 года прошли в постоянных политических консультациях между Анкарой, Москвой и Тегераном. Телефонные и личные переговоры глав государств, усиленная работа дипломатов трех стран, консультации с другими знаковыми странами региона и в первую очередь Израилем и Саудовской Аравией.Между тем дальнейшие события показали решимость антииранской коалиции в составе США, Израиля и Саудовской Аравии идти на обострение и попытаться таким образом перехватить инициативу у своих противников.4 ноября премьер-министр Ливана, находясь фактически под домашним арестом в Эр-Рияде, в эфире саудовского канала «Аль-Арабия» обвинил шиитское движение «Хезболла» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, а также заявил, что узнал о готовящемся на него покушении. Уже через день государственный министр по делам персидско-арабского залива Саудовской Аравии Самер Аль-Сабхан развил тему:Все это звучало так абсурдно и дико, что, во-первых, перепугало насмерть европейцев, которые только-только поверили в возможность ближневосточного урегулирования, а, во-вторых, показало, насколько все плохо со свободным временем и планированием у проамериканской коалиции.Ливанского премьера по итогу удалось освободить благодаря посредничеству французского президента Эммануэля Макрона, а Москву, Тегеран и Анкару демарш саудитов заставил резко активизировать выработку единой позиции и плана действий.13 ноября президент Турции срочно прибыл в Сочи, где состоялась его встреча с Владимиром Путиным.16 ноября турецкая сторона официально объявила о ее согласии на встречу большой ближневосточной тройки в Сочи (Россия, Иран, Турция).19 ноября состоялась встреча глав МИД трех стран, которые, по их словам, полностью согласовали ключевые политические вопросы.В тот же день президент Турции сообщил, что перед встречей на высшем уровне будет встреча начальников генеральных штабов трех стран.Итак, на дворе 21 ноября. Завтра должна состояться встреча, которая может решить судьбу Ближнего Востока на десятки лет вперед.Важнейший вопрос — это политическое урегулирование в Сирии. Лидеры «ближневосточной тройки» уже анонсировали проведение конгресса народов Сирии, как важнейшую часть этого процесса.Но именно это событие станет основой плана урегулирования. Так называемым вариантом «А».Но в нем пока не согласовано участие значительной части так называемой оппозиции и сирийских курдов, которые находятся под полным контролем США и делают всё, чтобы сорвать триединый план союзников.Понимая, что по доброй воле часть «народов Сирии» за стол переговоров не сядет, начальники генштабов трех стран согласуют план «Б», то есть военного принуждения боевиков в Идлибе и Дамаске, а также Курдистана (если в этом появится необходимость). Последний момент — самый щекотливый (из-за позиции Вашингтона) и требует филигранного взаимодействия на политическом и военном уровне.Планы «А» и «Б» являются двумя основными вариантами развития событий в Сирии. Итак, ждем. Ждем, что скажут завтра лидеры трех стран. А также ждем реакции на это официальных Вашингтона, Эр-Рияда и Тель-Авива. Как ни обидно это звучит для «народов Сирии», от них в этом процессе мало что зависит.