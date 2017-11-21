Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin в Грузию

Государственный департамент США одобрил документ, предусматривающий поставки летального оружия Грузии. Речь идёт о возможности продажи противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 75 млн долларов. Об этом сообщается в американских СМИ со ссылкой на официальных лиц в Госдепе США и Пентагоне.Ранее Грузия запрашивала поставки из США более 400 ПТРК Javelin. Помимо этого возможный контракт предусматривал обучение личного состава вооружённых сил Грузии по использованию американских противотанковых комплексов.Если учесть, что цена одного ПТРК Javelin составляет на сегодняшний день около 250 тысяч долларов США, то можно говорить о том, что США направили в Грузию меньше комплексов, нежели было запрошено Грузией. Либо речь идёт о «б/у» системах.В Пентагоне заявляют, что будущие поставки ПТРК грузинской армии позволят ей не только лучше подготовить материально-техническую базу под стандарты НАТО, но и повысит возможность обороны Грузии. Также добавлено, что поставки ПТРК Javelin «не нарушат баланс сил в регионе».Если учесть, что Грузия активно продаёт Украине различные вооружения, вполне можно предположить, что в случае доставки Javelin в Тбилиси через некоторое время часть партии перекочует в украинском направлении. Напомним, что Украина уже который год пытается выторговать у США поставки ПТРК для дальнейшего развязывания нового витка гражданской войны на Донбассе.