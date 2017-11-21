10:57 21 ноября

Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin в Грузию

Государственный департамент США одобрил документ, предусматривающий поставки летального оружия Грузии. Речь идёт о возможности продажи противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 75 млн долларов. Об этом сообщается в американских СМИ со ссылкой на официальных лиц в Госдепе США и Пентагоне.

Ранее Грузия запрашивала поставки из США более 400 ПТРК Javelin. Помимо этого возможный контракт предусматривал обучение личного состава вооружённых сил Грузии по использованию американских противотанковых комплексов.

Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin в Грузию



Если учесть, что цена одного ПТРК Javelin составляет на сегодняшний день около 250 тысяч долларов США, то можно говорить о том, что США направили в Грузию меньше комплексов, нежели было запрошено Грузией. Либо речь идёт о «б/у» системах.

В Пентагоне заявляют, что будущие поставки ПТРК грузинской армии позволят ей не только лучше подготовить материально-техническую базу под стандарты НАТО, но и повысит возможность обороны Грузии. Также добавлено, что поставки ПТРК Javelin «не нарушат баланс сил в регионе».

Если учесть, что Грузия активно продаёт Украине различные вооружения, вполне можно предположить, что в случае доставки Javelin в Тбилиси через некоторое время часть партии перекочует в украинском направлении. Напомним, что Украина уже который год пытается выторговать у США поставки ПТРК для дальнейшего развязывания нового витка гражданской войны на Донбассе.


Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 41

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  1. dik-nsk Сегодня, 06:18
    а чего бы им быть против? оружие крупнейший экспорт матрасов
    dik-nsk
    1. сибиралт Сегодня, 06:26
      Все уйдет вна Украину, ясен пень.
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 07:26
        Цитата: сибиралт
        Все уйдет вна Украину, ясен пень.

        Так и будет. Тем более,что подобное "партнёрство" между США,Грузией и Украиной "обкатывалось" на кануне войны 08.08.08.
        Тогда поставки вооружений в Грузию,из целого ряда стран,в том числе и из недозалежной,оплачивали заокеанские "доброжелатели".
        Сепар ДНР
        1. Идущий Сегодня, 08:39
          Цитата: сибиралт
          Все уйдет вна Украину, ясен пень.


          Они делают вид , что этого никто не узнает.
          Идущий
        2. Ныробский Сегодня, 10:20
          Цитата: Сепар ДНР
          Так и будет. Тем более,что подобное "партнёрство" между США,Грузией и Украиной "обкатывалось" на кануне войны 08.08.08.
          Тогда поставки вооружений в Грузию,из целого ряда стран,в том числе и из недозалежной,оплачивали заокеанские "доброжелатели".

          Тогда и уркаина поставила в Грузию "Буки" с уркаинскими расчётами, которые сбивали российские самолёты. Скорее всего эта партия ПТРК и предназначена для уркаины, но поставляется через Грузию, дабы не раздражать Москву.
          Ныробский
      2. ИванИванов Сегодня, 09:45
        Ответим регулярными поставками современных образцов южной осетии.
        ИванИванов
  2. 210окв Сегодня, 06:19
    Это что за музыкальный инструмент?Удивился грузинский хор....
    210окв
  3. LSA57 Сегодня, 06:22
    В Пентагоне заявляют, что будущие поставки ПТРК грузинской армии позволят ей не только лучше подготовить материально-техническую базу под стандарты НАТО, но и повысит возможность обороны Грузии.

    интересно, от кого они обороняться собрались? в 2008 году "дооборонялись"
    LSA57
    1. 210окв Сегодня, 06:25
      Вот именно.Бросили всё..И "Даны" и "Хаммеры" и новейшие радиостанции..
      210окв
  4. andrewkor Сегодня, 06:25
    Автор правильно высказался о предполагаемой дальнейшей судьбе этих ПТУРов : перепродадут ВСУ и ещё наварятся.Грузинам они достанутся в рамках помощи ,толкнут ракеты за наличные!
    andrewkor
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:26
      Грузия активно продаёт Украине различные вооружения
      Так что Джавелины, считай на Украину поставляют. Прямо поставлять еще ссыкотно.
      Uncle Lee
      1. LSA57 Сегодня, 06:37
        Цитата: Uncle Lee
        Так что Джавелины, считай на Украину поставляют.

        и дальше на Донбасс lol
        LSA57
        1. Сепар ДНР Сегодня, 07:27
          Цитата: LSA57
          и дальше на Донбасс lol

          Знаете... Не смешно.
          Сепар ДНР
          1. LSA57 Сегодня, 08:30
            Цитата: Сепар ДНР
            Знаете... Не смешно.

            почему? всё, что янки поставляют всу, рано, или поздно оказывается в руках у ополчения. вот такой у всу бизнес на передовой
            LSA57
            1. Сепар ДНР Сегодня, 08:34
              Цитата: Сепар ДНР
              Знаете... Не смешно.

              Цитата: LSA57

              почему? всё, что янки поставляют всу, рано, или поздно оказывается в руках у ополчения. вот такой у всу бизнес на передовой

              А до того,как (возможно) попадёт к нам в руки,сколько беды натворит,сколько смертей принесёт ?
              Да и что вы знаете о передовой ,и потерях,которые мы понесли...

              И чтоб об этом,с "хиханьками"... Не красиво,как минимум.
              Сепар ДНР
              1. LSA57 Сегодня, 09:44
                Цитата: Сепар ДНР
                А до того,как (возможно) попадёт к нам в руки,сколько беды натворит,сколько смертей принесёт ?

                а простите от нас, что то зависит? что мы можем сделать, что бы оно к всу не попало?
                Цитата: Сепар ДНР
                Цитата: Сепар ДНР
                Знаете... Не смешно.

                Цитата: LSA57

                почему? всё, что янки поставляют всу, рано, или поздно оказывается в руках у ополчения. вот такой у всу бизнес на передовой

                А до того,как (возможно) попадёт к нам в руки,сколько беды натворит,сколько смертей принесёт ?
                Да и что вы знаете о передовой ,и потерях,которые мы понесли...

                И чтоб об этом,с "хиханьками"... Не красиво,как минимум.

                да, со смехом над всу которое распродаёт своё оружие.
                LSA57
      2. Orionvit Сегодня, 07:09
        Цитата: Uncle Lee
        Прямо поставлять еще ссыкотно.

        Это когда это американцам было сцикотно, кому то поставлять оружие? Разными способами, в наглую, тайно, как угодно, но поставят. Даже если знают, что все всё знают. Плевать они хотели. Меня интересует другой вопрос, что все так носятся с этими "джевелинами", это что, мантра какая то? Весь мир клином сошёлся на этих "джевелинах"? Представляю диалог:
        - Сдавайтесь.
        - Сами сдавайтесь.
        - А у вас есть "джевелины"?
        - Нет у нас "джевелинов".
        - А у нас есть"джевелины", значит сдавайтесь, вы проиграли. laughing
        Orionvit
        1. Сепар ДНР Сегодня, 07:29
          Цитата: Orionvit
          - Сдавайтесь.
          - Сами сдавайтесь.

          Больше походит на диалог страйкболистов. yes
          Сепар ДНР
    2. cariperpaint Сегодня, 06:27
      думаю все прозаичнее. это для руины и поставляют. потом с умным видом не при делах будут сидеть
      cariperpaint
  5. Романенко Сегодня, 06:26
    Нашли все-таки способ снабдить Порошенко летальными "оборонительными" средствами.
    Из Грузии вся эта артиллерия быстренько перекочует на руину.
    Романенко
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:26
    поставки летального оружия Грузии

    Это, что же теперь ждать очередной всплеск "непобедимости и могущества" грузинской армии? В 2008 так гордились этим, что сами себя боялись. Друзья украинцы обидятся, что им только обещают, а Грузии уже решили поставить и то, что украинцы выпрашивают уже несколько лет.
    rotmistr60
  7. рюрикович Сегодня, 06:28
    Смысл то в том, что транзитиком через Грузию эти ПТРК попадут в(на) украину. yes Обычная серая схема request
    рюрикович
  8. midivan Сегодня, 06:28
    [/quote]Если учесть, что Грузия активно продаёт Украине различные вооружения, вполне можно предположить, что в случае доставки Javelin в Тбилиси через некоторое время часть партии перекочует в украинском направлении.
    А стоимость не надо учитывать? -
    Ранее Грузия запрашивала поставки из США более 400 ПТРК Javelin.[quote]
    Это ведь не много ни мало 100 лямов зелени, а зачем Грузии которая ни с кем не воюет вдруг понадобилось аж 400 штук, не дороговато ли для обучения или там все так наладилось, что это не деньги уже для них?
    midivan
  9. Горный стрелок Сегодня, 06:29
    Да что они носятся с этими Джавелинами, как с писаной торбой. Превратили не опробованное в реальном бою оружие в "мечь джедая".
    Весь мировой опыт показывает, что никакое оружие самое "навороченное", не бывает всесокрушающим и решающим для победы... Только в Голливудских "фильмах".
    Но мифы такого рода создают у обладателя иллюзию "всемогущества". Попробуют снова? Где?
    В Абхазии или в Южной Осетии?
    Горный стрелок
    1. К-50 Сегодня, 06:48
      Цитата: Горный стрелок
      Да что они носятся с этими Джавелинами, как с писаной торбой.

      Для всех лимитрофов это сокральное оружие.
      те же "Густавы" от шведов несколько не хуже, не говоря уже про наши ПТРК, но подстилкам нужен "дротик". laughing
      К-50
      1. пехотинец2020 Сегодня, 07:40
        Ваша компетентность в области противотанковых средств пехоты - на уровне канализации. Лучше жевать...
        пехотинец2020
        1. К-50 Сегодня, 08:05
          Цитата: пехотинец2020
          Ваша компетентность в области противотанковых средств пехоты - на уровне канализации. Лучше жевать...

          Так жуй, я же вам не мешаю. request
          Или у вас в канализации "еда" кончилась?
          К-50
  10. anjey Сегодня, 06:45
    rосударственный департамент США одобрил документ, предусматривающий поставки летального оружия Грузии. Речь идёт о возможности продажи противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 75 млн долларов.
    да дйте им хоть лазерные мечи ,грузия как была какой -такой грузией и останется....не европе не сша она побольшому счету не нужна... только как страна провокатор на закавказких рубежах России,которого можно и кинуть...
    anjey
  11. К-50 Сегодня, 06:46
    В Пентагоне заявляют, что будущие поставки ПТРК грузинской армии позволят ей не только лучше подготовить материально-техническую базу под стандарты НАТО, но и повысит возможность обороны Грузии

    А из Грузии они "плавно" перекочуют на Уркаину и "здравствуй" обострение. sad
    К-50
  12. Озеленитель Сегодня, 06:51
    Мишико наверно решит,что абхазия не повторится.
    Озеленитель
  13. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Это че за бред? Как могут быть ПТРК б/у? ?? fool Может быть, речь идет скажим, о партии ракет с некими дефектами, может быть с усеченными возможностями, типа по дальности, но извините, ракеты б/у??? fool Автор их сам из осколков назад воссоздавал ???Редатируйте, пожалуйста, статьи должным образом! !!!
    Геркулесыч
    1. purple Сегодня, 07:55
      не б/у, а с истекающим сроком хранения к примеру
      purple
      1. профессор Сегодня, 08:29
        Цитата: Геркулесыч
        Это че за бред? Как могут быть ПТРК б/у? ?? Может быть, речь идет скажим, о партии ракет с некими дефектами, может быть с усеченными возможностями, типа по дальности, но извините, ракеты б/у??? Автор их сам из осколков назад воссоздавал ???Редатируйте, пожалуйста, статьи должным образом! !!!

        "Б/у" это те, что воткнулись в танк и не взорвались, ведь Джавелин но английски это "копье". laughing

        ПС
        Ракеты с дефектами не покидают пределы завода изготовителя, а бракуются.
        профессор
  14. APASUS Сегодня, 07:35
    Я так понимаю история с поставками для ВСУ ПТРК Javelin подходит к концу?Судя по всему США не желают на прямую поставлять ПТРК Украине из-за обострения отношений с русскими,они просто поставят их Прибалтике и Грузии,Польше.А уже эти страны самостоятельно принимают решение о поставке,якобы самостоятельно....................
    APASUS
  15. Runoway Сегодня, 08:04
    Срочно и окончательно заблокировать переводы из РФ в Грузию и на Украину am
    Runoway
  16. профессор Сегодня, 08:26
    Если учесть, что цена одного ПТРК Javelin составляет на сегодняшний день около 250 тысяч долларов США, то можно говорить о том, что США направили в Грузию меньше комплексов, нежели было запрошено Грузией. Либо речь идёт о «б/у» системах.

    С какого потолка взята цена в $250к?
    Командно-пусковой блок (КПБ) M98A1 Цена — $126000 (2002 г.)
    Ракета в транспортно-пусковом контейнере и блок энергоснабжения и охлаждения Цена — $78000 (2002 г.)
    https://topwar.ru/35953-srednyaya-broneboynaya-or
    uzheynaya-sistema-javelin.html

    Заказ МО США 2015гг. 338 комплексов за $77.7м. Итого $230к за "штуку". Что входит в "штуку" не ясно. Сколько КПБ, сколько ракет и сколько стоит инструктаж, техобслуживание и прочие сопутствующие расходы.
    http://comptroller.defense.gov/Portals/45/documen
    ts/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf#page=60
    профессор
  17. Equalized Сегодня, 09:08
    У нас есть украинские ПТРК "Скиф" (точнее не чисто украинские как "Стугна", а версия с Белорусским прицелом наведения). Отличная новость для грузинской армии. "Cкифы" в роли длинной руки (бьют на 5.5км), джавелины в резерве. Механизированные подразделения предполагаемого противника в большой жопе...хотя не подумайте что мы воевать собираемся, отнюдь. Нынешнее правительство в отличии от Саакашвили - прагматичное. Работаем в чисто оборонном направлении, по крайней мере с 2012 года агрессивной риторики с нашей стороны нет. ПВО тоже прикупили во Франции, первые поставки должны быть с 2018 года.


    А на счет поставок этих ПТРК в украину - смешно! Делать нам нечего еще и их снабжать! ЛОЛ!
    У них чуть ли не самая большая армия в Европе и производство собственных ПТРК. Нехай ныть, пусть делают. Жмоты. Лишь бы халяву.

    Грузия закупила украинские ракеты раньше самой украины. Показательно.
    Equalized
  18. Monster_Fat Сегодня, 09:08
    Ну, значит, из Грузии они ("Джавелины") скоро перекочуют на Украину-типа и "волки сыты и овцы целы"-по-американски. Если "что", то "это-не мы(американцы), это-грузины....." winked
    Monster_Fat
  19. dvina71 Сегодня, 09:38
    Не..грузинские джав. украине не надо.. Украине птрк получить надо именно от США и бесплатно..,это принципиально.
    dvina71
  20. a.s.zzz888 Сегодня, 09:51
    Ранее Грузия запрашивала поставки из США более 400 ПТРК Javelin.
    ... читай - передадут укронацистам.... angry
    a.s.zzz888
  21. datur Сегодня, 10:35
    а че так все дрочат на джавелины типа они решат все ихпроблемы drinks
    datur
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