«Мальчиш-плохиш» и взрослые Иваны, не помнящие родства
Кажется, у нас появился антигерой года. И стал им… «кающийся» школьник. Выступая в Бундестаге, некий Коля Десятниченко из Уренгоя заявил, будто бы фашистские солдаты «не хотели воевать». Лежат, в общем, теперь несчастные солдатики после «Сталинградского котла», в неухоженных могилках…
Эта «песнь» о «невинноубиенных бойцах Вермахта» была озвучена мальчиком 19 ноября на центральном траурном митинге, который был организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Другим организатором мероприятия стала компания Wintershall – спонсор проекта по обмену школьниками между гимназиями России и Германии.
И речь идет не о каком-нибудь «незнайке», а об одном из лучших учеников. Он рассказал, что давно увлекается историей Германии, что ищет истории немецких солдат. И особенно его тронула судьба одного из них, по имени Георг. Далее последовала «трогательная» повесть о том, как несчастный фашистик попал в окружение в «Сталинградском котле», а оттуда – в лагерь военнопленных. И не вернулся оттуда, а скончался «от тяжелых условий плена». А бедная семья Георга узнала об этом лишь в прошлом году.
Вот такая история… Интересно, знает ли этот мальчик о том, сколько солдат Красной армии пропали без вести? Сколько мирных жителей было заживо сожжено вот такими «несчастными Георгами»? И чему его вообще учили в семье и школе?
Юный гимназист к своему выступлению добавил, что посетил захоронения немцев около города Копейска. И там он расчувствовался: «Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал мой прадедушка».
По иронии судьбы, выступление юного антигероя пришлось аккурат на 75-ю годовщину Сталинградской наступательной операции. Да еще и в преддверии годовщины Нюрнбергского процесса, который начался 20 ноября 1945 года. И это еще больше шокировало граждан.
К сожалению, пример Украины показывает, что с такого оправдания врагов начинаются куда более страшные вещи – факельные шествия, прославления военных преступников, затем – осквернения памятников, а далее следуют уже и убийства людей, как в Одессе в Доме Профсоюзов. Кстати говоря, из постмайданной Украины снова идут неутешительные новости – второй раз за месяц в Киеве залили Вечный огонь цементом… Вряд ли это возмутит нашего жалостливого мальчика Колю, который плачет о неухоженных могилах «невинных солдат Вермахта».
Конечно, можно сказать, что «ребенок ни при чем». Так его воспитали взрослые. Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина заявила: «Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект... Эти вещи нужно в корне пресекать».
Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, со своей стороны, призвал прекратить травлю школьника, который призвал «к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых».
Мама Николая оправдывает сына тем, что его выступление в последний момент пришлось урезать с 10 минут до 2-х. В результате «его неправильно поняли». А речь эту она составляла с сыном вместе, и в ней был рассказ и о прадеде-ветеране. Что ж, можно было не говорить о «невинных» фашистах, а рассказать именно о прадедушке. Но ведь в итоге оставили слова о «бедном» Георге, а не о ветеране, сражавшемся с этими «георгами».
История уже дошла до Государственной думы России. Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов сказал, что учителя не проработали с мальчиком его речь. «Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России», — подчеркнул депутат.
Можно списать выступление гимназиста на ту самую «простоту, что хуже воровства». Но действительно, виноват не только Коля. Виноваты взрослые. И не только те, кто непосредственно занимался с этим конкретным подростком.
Виноваты «Иваны, не помнящие родства», которых много развелось после развала Советского Союза. Виноваты те, кто приглашает в российский телеэфир различных «политологов», оправдывающих фашизм открыто, с экрана телевизора. Те, кто приравнивает Сталина к Гитлеру, создавая абсолютную путаницу в мозгах молодого поколения. Те, кто снимает спорные фильмы, типа «Сволочей», в которых показаны трогательные, но выдуманные истории. Те, кто тему политических репрессий ставит выше темы подвига советских солдат. Вся эта неразбериха и порождает речи о «невинных немецких солдатах».
Конкретного мальчика Колю можно сводить на Пискаревское кладбище в Ленинграде (да, назовем этот город именно тем именем, под которым он прославился своей стойкостью). Можно «завалить» его книгами – такими, как «Молодая гвардия», «Улица младшего сына», «Непокоренные», «Сильные духом» и многими другими… Устроить ему киносеанс с документальными фильмами о преступлениях фашизма.
Но что делать со взрослыми людьми, которые в детстве наверняка и читали книги, и смотрели фильмы, но льют грязь на историю нашей страны совершенно сознательно и наверняка не бескорыстно? В конце концов, именно на них лежит главная вина за то, что юное поколение по-иному относится к тому, что, казалось бы, должно быть незыблемо.
Эта «песнь» о «невинноубиенных бойцах Вермахта» была озвучена мальчиком 19 ноября на центральном траурном митинге, который был организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Другим организатором мероприятия стала компания Wintershall – спонсор проекта по обмену школьниками между гимназиями России и Германии.
И речь идет не о каком-нибудь «незнайке», а об одном из лучших учеников. Он рассказал, что давно увлекается историей Германии, что ищет истории немецких солдат. И особенно его тронула судьба одного из них, по имени Георг. Далее последовала «трогательная» повесть о том, как несчастный фашистик попал в окружение в «Сталинградском котле», а оттуда – в лагерь военнопленных. И не вернулся оттуда, а скончался «от тяжелых условий плена». А бедная семья Георга узнала об этом лишь в прошлом году.
Вот такая история… Интересно, знает ли этот мальчик о том, сколько солдат Красной армии пропали без вести? Сколько мирных жителей было заживо сожжено вот такими «несчастными Георгами»? И чему его вообще учили в семье и школе?
Юный гимназист к своему выступлению добавил, что посетил захоронения немцев около города Копейска. И там он расчувствовался: «Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал мой прадедушка».
По иронии судьбы, выступление юного антигероя пришлось аккурат на 75-ю годовщину Сталинградской наступательной операции. Да еще и в преддверии годовщины Нюрнбергского процесса, который начался 20 ноября 1945 года. И это еще больше шокировало граждан.
К сожалению, пример Украины показывает, что с такого оправдания врагов начинаются куда более страшные вещи – факельные шествия, прославления военных преступников, затем – осквернения памятников, а далее следуют уже и убийства людей, как в Одессе в Доме Профсоюзов. Кстати говоря, из постмайданной Украины снова идут неутешительные новости – второй раз за месяц в Киеве залили Вечный огонь цементом… Вряд ли это возмутит нашего жалостливого мальчика Колю, который плачет о неухоженных могилах «невинных солдат Вермахта».
Конечно, можно сказать, что «ребенок ни при чем». Так его воспитали взрослые. Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина заявила: «Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект... Эти вещи нужно в корне пресекать».
Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, со своей стороны, призвал прекратить травлю школьника, который призвал «к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых».
Мама Николая оправдывает сына тем, что его выступление в последний момент пришлось урезать с 10 минут до 2-х. В результате «его неправильно поняли». А речь эту она составляла с сыном вместе, и в ней был рассказ и о прадеде-ветеране. Что ж, можно было не говорить о «невинных» фашистах, а рассказать именно о прадедушке. Но ведь в итоге оставили слова о «бедном» Георге, а не о ветеране, сражавшемся с этими «георгами».
История уже дошла до Государственной думы России. Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов сказал, что учителя не проработали с мальчиком его речь. «Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России», — подчеркнул депутат.
Можно списать выступление гимназиста на ту самую «простоту, что хуже воровства». Но действительно, виноват не только Коля. Виноваты взрослые. И не только те, кто непосредственно занимался с этим конкретным подростком.
Виноваты «Иваны, не помнящие родства», которых много развелось после развала Советского Союза. Виноваты те, кто приглашает в российский телеэфир различных «политологов», оправдывающих фашизм открыто, с экрана телевизора. Те, кто приравнивает Сталина к Гитлеру, создавая абсолютную путаницу в мозгах молодого поколения. Те, кто снимает спорные фильмы, типа «Сволочей», в которых показаны трогательные, но выдуманные истории. Те, кто тему политических репрессий ставит выше темы подвига советских солдат. Вся эта неразбериха и порождает речи о «невинных немецких солдатах».
Конкретного мальчика Колю можно сводить на Пискаревское кладбище в Ленинграде (да, назовем этот город именно тем именем, под которым он прославился своей стойкостью). Можно «завалить» его книгами – такими, как «Молодая гвардия», «Улица младшего сына», «Непокоренные», «Сильные духом» и многими другими… Устроить ему киносеанс с документальными фильмами о преступлениях фашизма.
Но что делать со взрослыми людьми, которые в детстве наверняка и читали книги, и смотрели фильмы, но льют грязь на историю нашей страны совершенно сознательно и наверняка не бескорыстно? В конце концов, именно на них лежит главная вина за то, что юное поколение по-иному относится к тому, что, казалось бы, должно быть незыблемо.
Автор: Елена Громова
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