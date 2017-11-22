16:26 22 ноября

«Мальчиш-плохиш» и взрослые Иваны, не помнящие родства

Кажется, у нас появился антигерой года. И стал им… «кающийся» школьник. Выступая в Бундестаге, некий Коля Десятниченко из Уренгоя заявил, будто бы фашистские солдаты «не хотели воевать». Лежат, в общем, теперь несчастные солдатики после «Сталинградского котла», в неухоженных могилках…

«Мальчиш-плохиш» и взрослые Иваны, не помнящие родства


Эта «песнь» о «невинноубиенных бойцах Вермахта» была озвучена мальчиком 19 ноября на центральном траурном митинге, который был организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Другим организатором мероприятия стала компания Wintershall – спонсор проекта по обмену школьниками между гимназиями России и Германии.


И речь идет не о каком-нибудь «незнайке», а об одном из лучших учеников. Он рассказал, что давно увлекается историей Германии, что ищет истории немецких солдат. И особенно его тронула судьба одного из них, по имени Георг. Далее последовала «трогательная» повесть о том, как несчастный фашистик попал в окружение в «Сталинградском котле», а оттуда – в лагерь военнопленных. И не вернулся оттуда, а скончался «от тяжелых условий плена». А бедная семья Георга узнала об этом лишь в прошлом году.

Вот такая история… Интересно, знает ли этот мальчик о том, сколько солдат Красной армии пропали без вести? Сколько мирных жителей было заживо сожжено вот такими «несчастными Георгами»? И чему его вообще учили в семье и школе?

Юный гимназист к своему выступлению добавил, что посетил захоронения немцев около города Копейска. И там он расчувствовался: «Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал мой прадедушка».

По иронии судьбы, выступление юного антигероя пришлось аккурат на 75-ю годовщину Сталинградской наступательной операции. Да еще и в преддверии годовщины Нюрнбергского процесса, который начался 20 ноября 1945 года. И это еще больше шокировало граждан.

К сожалению, пример Украины показывает, что с такого оправдания врагов начинаются куда более страшные вещи – факельные шествия, прославления военных преступников, затем – осквернения памятников, а далее следуют уже и убийства людей, как в Одессе в Доме Профсоюзов. Кстати говоря, из постмайданной Украины снова идут неутешительные новости – второй раз за месяц в Киеве залили Вечный огонь цементом… Вряд ли это возмутит нашего жалостливого мальчика Колю, который плачет о неухоженных могилах «невинных солдат Вермахта».

Конечно, можно сказать, что «ребенок ни при чем». Так его воспитали взрослые. Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина заявила: «Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект... Эти вещи нужно в корне пресекать».

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, со своей стороны, призвал прекратить травлю школьника, который призвал «к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых».

Мама Николая оправдывает сына тем, что его выступление в последний момент пришлось урезать с 10 минут до 2-х. В результате «его неправильно поняли». А речь эту она составляла с сыном вместе, и в ней был рассказ и о прадеде-ветеране. Что ж, можно было не говорить о «невинных» фашистах, а рассказать именно о прадедушке. Но ведь в итоге оставили слова о «бедном» Георге, а не о ветеране, сражавшемся с этими «георгами».

История уже дошла до Государственной думы России. Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов сказал, что учителя не проработали с мальчиком его речь. «Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России», — подчеркнул депутат.

Можно списать выступление гимназиста на ту самую «простоту, что хуже воровства». Но действительно, виноват не только Коля. Виноваты взрослые. И не только те, кто непосредственно занимался с этим конкретным подростком.

Виноваты «Иваны, не помнящие родства», которых много развелось после развала Советского Союза. Виноваты те, кто приглашает в российский телеэфир различных «политологов», оправдывающих фашизм открыто, с экрана телевизора. Те, кто приравнивает Сталина к Гитлеру, создавая абсолютную путаницу в мозгах молодого поколения. Те, кто снимает спорные фильмы, типа «Сволочей», в которых показаны трогательные, но выдуманные истории. Те, кто тему политических репрессий ставит выше темы подвига советских солдат. Вся эта неразбериха и порождает речи о «невинных немецких солдатах».

Конкретного мальчика Колю можно сводить на Пискаревское кладбище в Ленинграде (да, назовем этот город именно тем именем, под которым он прославился своей стойкостью). Можно «завалить» его книгами – такими, как «Молодая гвардия», «Улица младшего сына», «Непокоренные», «Сильные духом» и многими другими… Устроить ему киносеанс с документальными фильмами о преступлениях фашизма.

Но что делать со взрослыми людьми, которые в детстве наверняка и читали книги, и смотрели фильмы, но льют грязь на историю нашей страны совершенно сознательно и наверняка не бескорыстно? В конце концов, именно на них лежит главная вина за то, что юное поколение по-иному относится к тому, что, казалось бы, должно быть незыблемо.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 87

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  1. Мар.Тира Сегодня, 12:10
    Когда я узнал,кем является его наставник("беженка") из Луганского университета,всё стало на свои места.Танцуй Россия,и плач Европа,а у нас,а у нас полная,,,,,!Многие ведь жалеют его,говорят что вы с пацаном воюете?Но пацан это последствия..Главное идеологи.которые вместо того,что бы исправить ошибки,настаивают на своей правоте.Вот они то и есть контра,которую нужно уничтожать.,пока не поздно.
    Мар.Тира
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:14
      Вчера уже была статья на ВО по этому поводу. Второй раз комментировать всю эту мерзость не хочется. Противно.
      Офицер запаса
      1. badens1111 Сегодня, 12:17
        СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ
        Сделано в России! Просто, без затей
        Пишут русофобы речи для детей,
        Платят русофобы детям - и не зря:
        Их везут в Европу, проще говоря,
        Обвинять Россию в смерти гитлерья!
        Сделано в России! Просто, без затей -
        Ненависть к России втюхивать в детей,
        Чтоб они звездели, духом воспаря,
        Им вины намордник выдали не зря -
        Обвинять Россию в смерти гитлерья!
        Сделано в России! Просто, без затей -
        Русофобы рвутся потреблять детей,
        Детские колонны эта потребля
        Выведет на митинг - ненависти для:
        Ненависть к России - рожа гитлерья!
        Сделано в России! Просто, без затей -
        Сдали русофобам, сдали в плен детей,
        В этом нет ни капли свежих новостей!
        Этим пленным детям влезть велят не зря
        В той вины намордник, что у гитлерья!
        Сделано в России! Просто, без затей
        Ставка русофобов - только на детей,
        Чтоб вины намордник, проще говоря,
        Надевали дети, духом воспаря,
        И по всей планете ездили не зря
        Обвинять Россию в смерти гитлерья!
        Юнна Мориц
        badens1111
        1. Hoc vince Сегодня, 12:34
          Скопировано из Интернета: "Пока некоторые стыдились Сталина, пришли те, кто гордится Гитлером"
          Hoc vince
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:41
            Цитата: Hoc vince
            Скопировано из Интернета: "Пока некоторые стыдились Сталина, пришли те, кто гордится Гитлером"

            Чему удивляетесь,если книга Mein Kampf по количеству изданий и тиражу соперничает с книгой Гарри Поттер.
            При этом ,наши власти и думать не хотят что-то менять ни в образовании,ни в патриотическом воспитании молодежи. Видимо считают,что Парада Победы и Бессмертного полка вполне достаточно.
            На телевидении всякий идиотизм в виде Дома-2 крутят,а показать фильм Обыкновенный фашизм не желают,тк не рейтинговый фильм.
            Тьфу.
            НЕКСУС
            1. Zibelew Сегодня, 12:56
              Слишком хорошо выступление недоросля согласуется с желанием Запада поставить на одну доску СССР и фашистскую Германию, чтобы его считать случайностью. В бундестаге был зачитан приговор нашей системе образования и воспитания, выстроенной по западным рецептам и на западные гранты. Между тем, отстаивать правильное понимание собственной истории в нашей собственной стране очень важно. Ведь если мы сами предадим, забудем, извратим память и понимание той войны, то не удержим и сегодняшнюю Российскую Федерацию.
              Zibelew
              1. Сергей-svs Сегодня, 13:14
                Цитата: Zibelew
                Слишком хорошо выступление недоросля согласуется с желанием Запада поставить на одну доску СССР и фашистскую Германию, чтобы его считать случайностью.В бундестаге был зачитан приговор нашей системе образования и воспитания, выстроенной по западным рецептам и на западные гранты...

                Реакция российского общества на сопливое покаяние "совестливого мальчика Коли", как раз очень даже здоровая. good Память о Великой Войне, подвиге солдат и генералов, память о жертвах народа образует как раз те скрепы духовных ценностей национального самосознания нашего народа. yes Как раз те скрепы, которые так ненавидят и пытаются высмеять всякие картавые журналисты, и прочие "грантососы" с "Эха Москвы" и "Радио Свобода", а так же поддерживающая их - российская либерастно-чиновничья "элитка"! negative
                Сергей-svs
            2. Гардамир Сегодня, 14:40
              не рейтинговый фильм.
              дело не в рейтингах. себе в ущерб будут показывать восхваление нацизма и унижать Союз.
              Гардамир
      2. Alber Сегодня, 15:14
        Цитата: Офицер запаса
        Вчера уже была статья на ВО по этому поводу. Второй раз комментировать всю эту мерзость не хочется. Противно.

        Цитата: Мар.Тира
        Когда я узнал,кем является его наставник("беженка") из Луганского университета,всё стало на свои места.Танцуй Россия,и плач Европа,а у нас,а у нас полная,,,,,!Многие ведь жалеют его,говорят что вы с пацаном воюете?Но пацан это последствия..Главное идеологи.которые вместо того,что бы исправить ошибки,настаивают на своей правоте.Вот они то и есть контра,которую нужно уничтожать.,пока не поздно.

        А кто виновен во всей дряни?
        Чиновники и виновны, правительство, министры...
        Эти мидынские, мудки и прочие бездельники набеулькины, панфиловы, голиковы...
        Чем занимаются сенаторы? Да и те же парламентарии
        Alber
        1. VeteranVSSSR Сегодня, 16:18
          Во всей этой дряни виноваты мы с Вами ,а сенаторы-сенатрствуют,парламентарии-парламентирую
          т....
          В школе ,вернее в школьной программе был вопрос о Первой мировой...и был ответ,что Первая мировая,была одной из предпосылок к ВСР 1917 года.И фсе и ни слова ни о мировом импеиолизме,ни о моем родном деде,потерявшем ногу за ,,царя и Отечество'',ну да и ладно..
          мой отец 1924-1963: от Минска до Берлина пешком
          мать и дед угнаны в фашистскую Германию...
          отчим -деревня Станьково сожженна хохлами ( отчим и две девочки смогли убежать)
          У моего президента отец погиб на ВОВ(с его слов),а то сам родился в 50-тые никого не волнует...
          VeteranVSSSR
      3. Курсант Сегодня, 15:26
        Cегодня утром в отделе за него заступались его земляки с Уренгоя, что мальчик такого сделал и зачем накинулись на него и т.д, эти люди заступаясь за него сами не понимают, что говорят.
        Курсант
        1. badens1111 Сегодня, 15:31
          Цитата: Курсант
          заступались его земляки с Уренгоя

          А вы дайте им почитать,на выбор три статьи на эту тему тут в ВО,пусть по комментариям посмотрят,кем считают "мальчика" Колю,тех кто его готовил,а равным образом их самих.коль они его оправдать стремятся.
          badens1111
    2. Венд Сегодня, 12:36
      Он рассказал, что давно увлекается историей Германии, что ищет истории немецких солдат.
      Вот и ответ на все вопросы. Элементарное преклонение пред Германией. Был у меня сокурсник, который преклонялся перед Наполеоном. Готов был петь дифирамбы по любому его поступку.
      Венд
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:54
        Цитата: Венд
        Был у меня сокурсник, который преклонялся перед Наполеоном.

        Так и при его жизни было то же самое, народ перед ним вставал на все четыре, личность была просто феерически сильная...
        Он и ошибся-то, по большому счету один-единственный раз - когда уверовал в свою "усимахучесть" и полез к нам laughing
        Андрей из Челябинска
        1. роман66 Сегодня, 12:59
          жаль, не встретился с Суворовым, лицом, так сказать. к лицу
          роман66
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:19
            Цитата: роман66
            жаль, не встретился с Суворовым, лицом, так сказать. к лицу

            Сложно сказать, что бы там получилось. С одной стороны, Наполеон дал куда больше сражений, чем Суворов и выиграл подавляющее большинство из них. С другой стороны, строго говоря, в тактике Наполеон ввел ряд новаций, опережающих взгляды Суворова.
            Но вот с третьей стороны... дело в том, что Суворов - это Суворов. Как ни крути, но по воинскому гению Суворов был на голову выше и Кутузова и Бенигсена, а ведь и тот и другой в общем-то могли сводить битвы с Наполеоном вничью (я о Бородино и Прейсиш-Эйлау). И если даже у них такое получалось, что что бы сделал Суворов?
            Ручаться не могу, но я - за Суворова.
            Андрей из Челябинска
            1. роман66 Сегодня, 14:02
              я - тоже hi soldier обеими руками
              роман66
        2. Венд Сегодня, 13:11
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: Венд
          Был у меня сокурсник, который преклонялся перед Наполеоном.

          Так и при его жизни было то же самое, народ перед ним вставал на все четыре, личность была просто феерически сильная...
          Он и ошибся-то, по большому счету один-единственный раз - когда уверовал в свою "усимахучесть" и полез к нам laughing

          Не один раз он ошибся. Но дело не в этом. На почве поклонения, много глупостей делается.
          Венд
      2. rkkasa 81 Сегодня, 13:34
        Цитата: Венд
        Элементарное преклонение пред Германией

        Скорее не просто искреннее и бескорыстное преклонение, а желание понравиться будущим работодателям.
        Мальчик, и я уверен его родители и наставники, хорошо понимают, какая трактовка истории сейчас в тренде в РФ. А именно - очернить и оболгать Советский Союз, уравнять советский строй и его руководителей с фашистами. За это платят, дают заказы на фильмы и книги ( из нашего кармана кстати ), а в будущем можно рассчитывать на хорошую карьеру.
        Ну и само собой, есть вероятность, что такое рвение будет по достоинству оценено немцами, в виде гранта на "честное и лишенное политических пристрастий" исследование.
        rkkasa 81
        1. Венд Сегодня, 15:22
          Цитата: rkkasa 81
          Цитата: Венд
          Элементарное преклонение пред Германией

          Скорее не просто искреннее и бескорыстное преклонение, а желание понравиться будущим работодателям.
          Мальчик, и я уверен его родители и наставники, хорошо понимают, какая трактовка истории сейчас в тренде в РФ. А именно - очернить и оболгать Советский Союз, уравнять советский строй и его руководителей с фашистами. За это платят, дают заказы на фильмы и книги ( из нашего кармана кстати ), а в будущем можно рассчитывать на хорошую карьеру.
          Ну и само собой, есть вероятность, что такое рвение будет по достоинству оценено немцами, в виде гранта на "честное и лишенное политических пристрастий" исследование.

          Скорее всего и это тоже. Искреннее поклонение, рождает искреннее желание понравиться и еще более искреннее желание получить грант.
          Венд
    3. Sovetskiy Сегодня, 13:56
      Цитата: Мар.Тира
      Но пацан это последствия..

      Такие "последствия" потом идут во власть и пишут "законы", а вот последствия этого "последствия" потом ощущает на себе вся страна.
      Sovetskiy
  2. Валерий Минск Сегодня, 12:24
    Это мемориал в деревне Красный Берег в Гомельской области: аккуратные белые парты из бетона. Школьный класс, из которого течет река детской крови… Во время войны здесь находился один из самых жутких концлагерей: немцы собирали белорусских детей в возрасте от 4 до 15 лет из соседних районов, чтобы переливать их кровь раненым немцам в госпиталях.
    В основном кровь забирали из вен, но здесь, в Красном Береге, был апробирован и новый, «научный» метод забора крови. Детей подвешивали под мышки, сжимали грудь. Чтобы кровь не сворачивалась, делали специальный укол. Кожу на ступнях надрезали или снимали полностью, и вся кровь стекала в герметичные ванночки.
    Потом «отработанный материал» – тела ребятишек – увозили и сжигали. Без малого 2000 детей прошло через это страшное место. Выжили всего 9 человек…
    Мемориал занимает небольшую площадку среди яблоневых садов. Скульптура девочки, вскинувшей руки в попытке защититься, «Мертвый класс», кораблик несбывшейся мечты, витражи из детских рисунков – и карта детских концлагерей на территории Беларуси. Красный Берег был не один. Их было 11.
    Валерий Минск
    1. внук героя Сегодня, 12:34
      Валера!!! Поклон тебе!!!
      Земляк из Витебска...
      внук героя
      1. Дедкастарый Сегодня, 12:39
        Валерий Минск ... горло перехватило,слёзы сами текут...
        Дедкастарый
        1. badens1111 Сегодня, 12:42
          Цитата: Дедкастарый
          горло перехватило,слёзы сами текут

          Был в Хатыни...вроде уже и взрослый,вроде и навидался всякого и кровавого,но от ощущения той бездны ужаса,что там...никогда не забуду свои ощущения и понимание того подвига что сделали наши деды,разгромив всю эту нелюдь в виде черного рейха..
          badens1111
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:06
            Цитата: badens1111
            Был в Хатыни...

            Да чего там... У нас вон в открытой продаже лежит (лежала, по крайней мере) книга "СС в действии" Там в основном подборки документов о действиях СС - все эти сведения о концагерях, ну там - сколько десятков вагонов одежды умерщвленных в этом месяце отправили в рейх. Или вот зимой пригнали состав, выгрузили людей, раздели, облили водой, отправили по снегу за столько-то километров до концлагеря, с интересом считали процент дошедших...
            В общем, это единственная в моей жизни книга, дочитать которую до конца я так и не смог. Хотел, вот просто хоть из уважения к павшим, но... не смог
            Андрей из Челябинска
      2. Sovetskiy Сегодня, 13:58
        Цитата: внук героя
        Валера!!! Поклон тебе!!!
        Земляк из Витебска...

        Присоединяюсь!
        Sovetskiy
    2. фигвам Сегодня, 13:08
      Валерий Минск

      Много читал о зверствах, но чтоб таким способом выдавливать из детей...
      Спасибо нашим дедам, которые дали нам право жить на земле.
      фигвам
    3. SCHWERIN Сегодня, 13:17
      Отправьте Пескову....
      SCHWERIN
  3. svp67 Сегодня, 12:29
    Далее последовала «трогательная» повесть о том, как несчастный фашистик попал в окружение в «Сталинградском котле»,
    В тексте данного "мальчиша","Сталинградский котел" назван "так называемым"... У меня просто нет слов.
    И кто то наконец огласит список руководства этой делегации, кто там за что отвечал.
    svp67
  4. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:31
    Ели коротко - феерический дурдом. Ели длиннее, то шокируют комментаторы "при больших погонах" - только вчера какая-то дама от образования выступила в том ракурсе, что мальчика травить не надо, и вообще в Великой Отечественной надо относиться без идеологии, причем этот свой тезис мадам подчеркнула многократно.
    Позорище....
    А выход во всем этом - только один. Не уставать, не лениться и повторять еще и еще раз повторять о роли СССР и беспримерном подвиге наших дедов в той войне. Говорить обоснованно, приводя цифры и факты, уничтожать мифы о ВОВ, которые плодятся во множестве (вот, погибших уже до 50 млн дотянули)
    В сущности, есть определенный тренд сегодня у нашего руководства, и выглядит он так - вот при царе - хорошо, а в СССР было плохо. Совсем уж антисоветского разгула стараются не допускать, потому что поняли, что РФ среди врагов, тут надо патриотизм у электората воспитывать. Но все же копают под СССР.
    Андрей из Челябинска
    1. badens1111 Сегодня, 12:35
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В сущности, есть определенный тренд сегодня у нашего руководства, и выглядит он так - вот при царе - хорошо, а в СССР было плохо. Совсем уж антисоветского разгула стараются не допускать, потому что поняли, что РФ среди врагов, тут надо патриотизм у электората воспитывать. Но все же копают под СССР.

      Печально...но идет все..по вот такому сценарию...
      С просторов Инета.
      --Поймите, Штирлиц, по-настоящему огромное значение этого события. Мы готовили его 30... нет, 70 лет! И вот свершилось. Русский мальчик в стенах Рейхстага кается за сталинские преступления против Германии. Это как новая Фултонская речь Черчилля. Шейнины, стариковы, соловьевы могут теперь прыгать и вопить сколько угодно. Это крики вслед уходящему поезду. Дело сделано, и этот фарш невозможно провернуть назад. Речь в Рейхстаге видел весь мир. А прыжки Шейнина видят только десять миллионов готовящих щи домохозяек. Теперь открыта дорога для КонтрНюрнберга, который мы проведем в Ульяновске или в Гори... Штирлиц, я, пожалуй, выпью стакан своей любимой русской водки. А вы помассируйте мне голову...
      и вот так.
      Сейчас патриотизм нескольких уровней:..1. 4.11.1612- по 7.11.1917- считается патриотом...2.с 7.11.1917 по 22.06.1941 это не патриот. ссылка на 3.22.06.1941 - по 09.05.1945- патриот..09.05.1945 по 21.08.1991..это не патриот...У нас идеология патриотизма разбита на временные периоды...С- по это патриотично и с - по не патриотично..не идеология , а конфликт левого и правого мозгового полушарий..
      Причем этот конфликт насадили всей стране..
      И не стоит удивляться выступлению Коли, а тем более возмущаться, к этому и идем...Страна 404 к этому пришла быстрее, к этому придем и мы...Вы же видите , как на президента ссылаются...
      badens1111
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:02
        Цитата: badens1111
        Сейчас патриотизм нескольких уровней:..1. 4.11.1612- по 7.11.1917- считается патриотом...2.с 7.11.1917 по 22.06.1941 это не патриот. ссылка на 3.22.06.1941 - по 09.05.1945- патриот..09.05.1945 по 21.08.1991..это не патриот..

        good drinks
        Я бы не смог сказать лучше
        Андрей из Челябинска
    2. Dzmicer Сегодня, 12:38
      А выход во всем этом - только один. Не уставать, не лениться и повторять еще и еще раз повторять о роли СССР и беспримерном подвиге наших дедов в той войне.

      Реакция будет ровно обратной. Как будто вы подростков не знаете.
      И чем больше победобесия, тем больше в молодежной среде будет симпатии к фрицам.
      Dzmicer
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:00
        Цитата: Dzmicer
        Реакция будет ровно обратной. Как будто вы подростков не знаете.

        Я знаю подростков и знаю, как формируется общественное мнение. Информационный фон имеет огромное значение. Иными словами, если значительное, а еще лучше - подавляющее количество инет-инфы будет содержать правдивые данные о той войне, то и таких вот "иванов, родства не помнящих" будет очень мало, в пределах статпогрешности.
        Цитата: Dzmicer
        И чем больше победобесия

        Чем Вас так бесит наша Победа?
        Андрей из Челябинска
        1. Варяг_0711 Сегодня, 13:58
          Андрей из Челябинска Сегодня, 13:00 ↑
          Чем Вас так бесит наша Победа?
          Ну видимо тем, что она наша!
          Кстати, он на ВО не одинок, тут не мало идолопоклонников фашистов окопалось в последнее время.
          Варяг_0711
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:30
            Цитата: Варяг_0711
            Кстати, он на ВО не одинок, тут не мало идолопоклонников фашистов окопалось в последнее время.

            Согласен. Вот и надо их ложь того... В общем, не лениться устраивать "сеансы магии с последующим разоблачением"
            Андрей из Челябинска
          2. Dzmicer Сегодня, 14:38
            С чего вы взяли, что я "идолопоклонник" нацистов? Мне одинаково противны как германские национал-социалисты, так и большевики. И те, и другие преступники, повинные в истреблении русского народа.
            Dzmicer
            1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:47
              Цитата: Dzmicer
              Мне одинаково противны как германские национал-социалисты, так и большевики.

              Историю учить не пробовали?:)))) Желательно, не по Солженицину?:))) Или все так, по верхам, как в случае с минированием Киева?:)))
              Я много видел людей, разделяющих Ваши взгляды. Но вот незадача - у подавляющего большинства из них ненависть к большевикам - первична. То есть они не учат историю, чтобы знать ее, а ищут в истории основания для своей ненависти. А если при этом факты говорят обратное - что же, тем хуже для фактов!
              Андрей из Челябинска
              1. Dzmicer Сегодня, 14:50
                Отношение к большевикам - это не вопрос истории, это вопрос морали и этики. И здесь либо вы зло принимаете, либо нет.
                Dzmicer
                1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:54
                  Цитата: Dzmicer
                  Отношение к большевикам - это не вопрос истории, это вопрос морали и этики.

                  Я про то и говорю, Ваша ненависть к ним - первична. Все остальное Вы подстраиваете под нее
                  Андрей из Челябинска
                  1. Dzmicer Сегодня, 14:55
                    То же самое можно сказать о гитлиризме.
                    Dzmicer
                    1. badens1111 Сегодня, 15:18
                      Цитата: Dzmicer
                      То же самое можно сказать о гитлиризме.

                      О..да вы еще не грамотный вдобавок..."ГИТЛЕРИЗМ",так правильно пишется,но сдается,что вам этот самый гитлеризм куда как близок по духу,ибо кто,как не Гитлер со своей ордо,пытался уничтожить так ненавидимую вами Россию.которая была БОЛЬШЕВИСТСКОЙ на тот момент времени.
                      Вы такой же...как и все амнуэли и прочие,нынешние пособники антисоветчины и русофобии.
                      Вас от 9 мая по мне,прям в корчи бросает..
                      badens1111
                      1. Dzmicer Сегодня, 15:43
                        Уж простите за неровный почерк)
                        этот самый гитлеризм куда как близок по духу,ибо кто,как не Гитлер со своей ордо,пытался уничтожить так ненавидимую вами Россию

                        СССР не Россия. Нацисты собирались истребить мой народ - русский народ - и поэтому я их ненавижу.
                        До них тем же самым истреблением русского народу успешно занимались большевики - посему и к ним у меня закономерная ненависть.
                        Вас от 9 мая по мне,прям в корчи бросает..

                        Меня не раздражает День Победы, меня выводят из себя скоты, которые используют этот грустный праздник как обоснование необходимости геноцида русского народа.
                        Зачем убивали священников и разрушали храмы? - Зато Победа!
                        Зачем уничтожили/принудили к бегству лучших сынов России - Победа!
                        Зачем отняли у крестьян землю, а тех, кто сопротивлялся либо убили, либо выслали на солнечные курорты Сибири и Казахстана? - Победа!
                        Зачем заключили союз с нацистской Германией? - Зато Победа, а ты фашист! Заткнись уже!
                        Dzmicer
                    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:29
                      Цитата: Dzmicer
                      То же самое можно сказать о гитлиризме.

                      С Вашей стороны - возможно, с моей - нет. Я-то свое отношение основываю на документах и проч, при чем тут эмоции?
                      Андрей из Челябинска
                      1. Dzmicer Сегодня, 15:45
                        Я-то свое отношение основываю на документах и проч

                        Как и я.
                        И эти документы и факты однозначно указывают на то, что большевизм является определенно абсолютным злом. Оправдания которому нет.
                        Dzmicer
                      2. badens1111 Сегодня, 16:18
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        Я-то свое отношение основываю на документах и проч, при чем тут эмоции?

                        Вы да..но этот...
                        Цитата: Dzmicer
                        И эти документы и факты однозначно указывают на то, что большевизм является определенно абсолютным злом. Оправдания которому нет.

                        Видать сожалеет о казни краснова и власова,шкуро и прочих панвицей.
                        А читает сплошь мемуары битой немецкофашисткской мразоты.
                        Или бредни Игорька Чубайса с пивоваровым на парую
                        badens1111
        2. Dzmicer Сегодня, 14:00
          Иными словами, если значительное, а еще лучше - подавляющее количество инет-инфы будет содержать правдивые данные о той войне, то и таких вот "иванов, родства не помнящих" будет очень мало, в пределах статпогрешности.

          Под правдой вы, разумеется, подразумеваете пропаганду, так ведь?
          Потому что если "подавляющее количество инет-инфы будет содержать правдивые данные", то количество зигометов может только увеличиться. Для примера, оставив Киев, РККА его заминировала, не предупредив мирных жителей. Чьи дома на следующий день после занятия города немцами начали взрываться, обрушиваться и гореть, не разбирая немцев и русских.
          Чем Вас так бесит наша Победа?

          1. Ваша? Вы лично Берлин брали?
          2. Победа меня не "бесит". Раздражают люди, утроившие из этого трагического события "со слезами на глазах" то ли культ, то ли карнавал, то ли и то и другое одновременно. Праздник, буквально, на человеческих костях.
          Dzmicer
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:28
            Цитата: Dzmicer
            Под правдой вы, разумеется, подразумеваете пропаганду, так ведь?

            Под правдой понимается результат многолетнего изучения источников, как документальных, так и мемуаров как с той так и с другой стороны.
            Цитата: Dzmicer
            Потому что если "подавляющее количество инет-инфы будет содержать правдивые данные", то количество зигометов может только увеличиться.

            Увы, данный бред анализом не подтверждается.
            Цитата: Dzmicer
            Для примера, оставив Киев, РККА его заминировала, не предупредив мирных жителей.

            Верно. Только вот Вы забыли указать, что вместе с заминированными домами (а преимщественно минировали как раз не жилые дома, а иные здания и сооружения) в Киеве остались так же несколько разведывательно-диверсионных групп НКВД, которые, судя по всему, и управляли взрывами. А вот сведений о потерях среди гражданского населения увы, похоже так никто и не собрал - немцам этого было не нужно. Таким образом, оценить потери наших людей невозможно.
            Скорее всего было следующее - поскольку из Киева много кого эвакуировали, минировали именно опустевшие дома, тем более что они сами "напрашивались" под размещение немецких войск. А подрыв осуществляли бойцы НКВД. Интересно, что даже тот самый неизвестный рабочий, предупредивший немцев о минах, вполне возможно был из НКВД
            Разумеется, какое-то количество гражданских наверняка погибло - по случайности, или от распространившихся пожаров. Это война. Когда мы отвоевывали города, то на улицах стреляли, иногда даже - из пушек и потери среди гражданского населения в ходе освободительных боев были тоже. Только вот не Вам лить по ним крокодиловы слезы. Вина за их гибель лежит не на бойцах красной армии, а на фашистских захватчиках.
            Так было . А вот такую вот мифологию
            Цитата: Dzmicer
            Чьи дома на следующий день после занятия города немцами начали взрываться, обрушиваться и гореть, не разбирая немцев и русских

            надо давить в зародыше.
            Андрей из Челябинска
            1. badens1111 Сегодня, 15:26
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Верно. Только вот Вы забыли указать

              Нет коллега,он ничего не "забыл",все укладывается четко в рамки доктрины-испохабить все относящееся к Великой Отечественной,унизить РККА.НКВД,всех наших воинов и по максимуму обелить гитлеровцев,их пособников.
              Цитата: Андрей из Челябинска
              надо давить в зародыше.

              И вы правы носителей данной идеологии,нужно именно давить,пока вирус предательства не поразил всю страну.
              badens1111
          2. Гардамир Сегодня, 14:52
            Праздник, буквально, на человеческих костях.
            Маршалы той Победы, Победу отметили один раз и начали страну восстанавливать. Потом к власти пришли полковники им захотелось вспомнить те года, посмотрите хотя бы фильм "Белорусский вокзал". Но теперь у власти власовцы и вот они то и затеяли победобесие.
            Гардамир
            1. Dzmicer Сегодня, 15:47
              Маршалы той Победы, Победу отметили один раз и начали страну восстанавливать.

              Именно. Иначе те, кто помнил ЦЕНУ ПОБЕДЫ подняли бы их на штыки.
              Но теперь у власти власовцы и вот они то и затеяли победобесие.

              Тоже верно подмечено. Логичнее всего действия и политика властей РФ объясняются, если воспринимать эти власти как оккупационные.
              Образование и наука - уничтожены.
              Медицина - уничтожена.
              Народ - вымирает, на его место завозятся безграмотные среднеазитские полурабы.
              Правоохранительные органы исполняют исключительно карательные функции.
              Экономика - сырьевой придаток Еврорайха.
              И т.д.
              Dzmicer
  5. twviewer Сегодня, 12:35
    А помнишь как ты меня и наше дело проклятым буржуинам за бочку варенья и пачку печенья продал?

    эту передачу по центральному каналу показывали много лет
    twviewer
  6. Mestny Сегодня, 12:39
    Конкретного мальчика Колю можно сводить на Пискаревское кладбище в Ленинграде

    Поинтересуйтесь сколько "мальчику Коле" на самом деле лет. Поинтересуйтесь так же, из какой семьи происходит "мальчик", кто у него мама и папа.
    И тут станет понятно, что водить его куда то уже поздно. Всё что надо ему уже объяснили.
    Mestny
  7. badens1111 Сегодня, 12:46
    Цитата: Dzmicer
    И чем больше победобесия, тем больше в молодежной среде будет симпатии к фрицам.

    О..знакомые словечки из лексикона самой продажной части российского общества-навального и К...( в общем вообще всей либеральной тусовки)
    badens1111
  8. Kashtanov Alexey Сегодня, 13:01
    Мальчик. Мальчик. Этому мальчику скоро Родину защищать надо. А судя по защитникам, это ему ни к чему. Он благополучно получит "отличное образование" где-нибудь за бугром и прощай "немытая Россия". Оттуда будет сочувствовать "невинно погибшим немецким солдатам". Посмотри. оболтус, на комментарий Валерия из Минска, включи свои мозги, если они есть. Миллионы убитых " не хотевшими воевать немецкими солдатами" это не про советских людей. Это так, про пришельцев из космоса. А защитникам самим надо бы и в том числе маме, почитать про войну. Про ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ, а не про абстрактную вторую. А дедушка уже видимо перевернулся в гробу. Жалейщик паршивый.
    Kashtanov Alexey
  9. aries2200 Сегодня, 13:06
    а песков...глашатый путина...крышует этого ка.
    aries2200
    1. elenagromova Сегодня, 14:01
      Пескова можно понять. В чем-то он прав. Ну, зачем сейчас Кремлю, да и всем остальным, чтобы пацана довели до чего-то там... Это ж какой подарок либералам будет! "Невинно уморили". Да и угрожать дурачку - это и вправду слишком.
      Дело-то - не только в конкретном юнце... И он тут не главный. Главная вина - на тех, кто постарше и повыше.
      elenagromova
      1. Гардамир Сегодня, 14:53
        подарок либералам будет!
        Путин и Песков либералы и есть это во первых, именно при власти Путина выросли эти "Коли"!
        Гардамир
        1. twviewer Сегодня, 15:58
          они не выросли, их выращивают, терпеливо и планомерно, страной тупых и виноватых легче управлять, но у нее нет будущего
          Собчак-Чубайс-Ельцын-Путин-друзья олигархи это все одна команда.
          twviewer
  10. iouris Сегодня, 13:28
    мальчика Колю можно сводить на Пискаревское кладбище в Ленинграде
    Не надо его никуда водить, идеологически его уже сформировали и завели куда надо. Бандеровско-власовская идеология торжествует.
    iouris
  11. Деверь Сегодня, 13:31
    Да, согласен, что уже поздно таким юным "дарованиям" что-то объяснять. И то, что он до сих пор публично не извинился за свой "косяк" и даже не признал его таковым - уже о многом говорит. Тут уже не воспитывать надо, а наказывать, а с учётом общественного резонанса - наказывать жёстко и прилюдно. Это во-первых, а во-вторых не забыть и взрослых, кто это всё устроил.
    Деверь
  12. Altona Сегодня, 13:51
    Странно одно, стенать по "невинно-убиенному" бывшему царю, по раскулаченному дедушке-кулаку, по артистику или интеллигентику, да даже по фашистскому солдату можно, а если начнешь припоминать своего убитого под Минском деда и его двух братьев под Ржевом, то ты уже экзальтированный угнетатель "мальчика-гимназиста", раскачиватель элитных лодок и чуть ли не агент Госдепа, покушающийся на "стабильность".
    ВАМ НЕ СТРАННО?
    Altona
    1. Altona Сегодня, 13:53

      Зато ведь стабильность. Нам ведь не стыдно. Всё хорошо?
      Altona
      1. Selevc Сегодня, 14:12
        Ну-ну фрицы - уши распустили, слушают байки мальчиков и девочек а в это время "Рука Каддафи" и "Тень Хуссейна" готовят вам сюрпризы и причем много сюрпризов !!!
        Selevc
  13. Демо Сегодня, 14:01
    Люди вы вообще тут взрослые или как? ну и ежу понятно что мальчик не сам это придумал. Мы его не оправдываем...головой надо было все ровно думать и просто пропустить сомнительные цитаты... Но порадовала наша страна...реально порадовала .не стала молчать... а показала всем что врагов наших дедов не стоит оправдывать...
    Демо
    1. Sovetskiy Сегодня, 14:19
      Цитата: Демо
      Люди вы вообще тут взрослые или как? ну и ежу понятно что мальчик не сам это придумал

      ???
      Мама "младенца" Коленьки заявила, что текс выступления они готовили вместе. Так "мальчик" не сам это придумал и даже не учавствовал?)
      Sovetskiy
  14. 16112014nk Сегодня, 14:09
    А шавка гаранта письков чё то возбудился. Обычно у него ответ на всё - нет информации. А тут прям такие слова знает - " экзальтированная травля" бедного мальчика, которому, как говорят 21 год. Кто пытается оправдать наших врагов - сам враг.
    16112014nk
  15. Гардамир Сегодня, 14:37
    Опять пустые разговоры,

    С концами не свести концы…

    Нас учат честной жизни воры

    И — благородству — подлецы.

    Хорошо сказано особенно о тех кто мальчика защищает.
    Гардамир
  16. BAI Сегодня, 14:37
    оставили слова о «бедном» Георге,

    Давайте еще немного поговорим о "бедном" Георге.
    Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года. Но «зачистка» и принятие в плен последних военнослужащих 6-й армии Паулюса продолжалось вплоть до 22 февраля 1943 года. Всего в период с 10 января по 22 февраля 1943 года в городской черте Сталинграда были взяты в плен 91 545 человек.

    Для размещения этой огромной массы людей был экстренно создан лагерь № 108 с центром в сталинградском рабочем посёлке Бекетовка.

    В плен попали люди, которые последние три месяца находились на грани голодной смерти, вызванной острейшим дефицитом продовольствия. Они были крайне истощены и нуждались в экстренной помощи.

    Для них делали все, что возможно. Однако не было у Советского Союза в 1943 году пятизвездочных отелей и «мишленовских» ресторанов для приема гостей города на Волге. Проблемой было накормить и вылечить мальчишек и девчонок, выживших в руинах Сталинграда. В блокаде оставался Ленинград. В тылу женщины и подростки делали снаряды, гранаты и автоматы для нужд фронта, получая скудный паек.

    Пленным солдатам Паулюса честно выделяли то, чем сами располагали. Несмотря на это, от последствий голодных месяцев окружения к июню 1943 года умерло 27 078 немецких солдат и офицеров. К этому же времени на излечении в госпиталях находились 35 099 пленных.

    Усилия советских медиков дали результаты: смертность снизилась в разы. С лета 1943 по начало 1949 года, когда состоялась массовая репатриация военнопленных в Германию, в лагере скончались по разным причинам 1777 человек.

    Последний факт: согласно показаниям немецких военнопленных, в последний период существования Сталинградского котла нормы выдачи хлеба в разных подразделениях колебались от 25 до 100 грамм в день.

    Норма хлеба, установленная во фронтовых лагерях военнопленных в соответствии с директивами Генштаба и НКВД, составляла 600 грамм ржаного хлеба в день.

    Для многих солдат армии Паулюса плен действительно стал избавлением. Георгу Йоханну Рау не повезло. Но «тяжелые условия плена» тут ни при чем.
    BAI
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:52
      Есть очень простая и понятная статистика.
      Во время войны СССР находился на грани голода. Положение с продовольствием было крайне тяжелым. На Урале были случаи детской смертности от недоедания. Но при всем при этом из 5 попавших в плен немецких солдат домой вернулось четверо (хотя кое-кто остался здесь, их тоже считаем)
      В Германии, в Берлине бюргеры жрали сосиски под пивко еще в 1943 г. Но из каждых трех советских военнопленных выжил только один.
      Андрей из Челябинска
    2. BAI Сегодня, 14:52
      А в это время в Ленинграде:
      Суточные нормы хлеба для населения (грамм)
      Дата
      установления нормы - 23 февраля 1943

      Рабочие горячих цехов - 700
      Рабочие и ИТР - 600
      Служащие - 500
      Иждивенцы - 400
      Дети до 12 лет - 400
      BAI
  17. Altona Сегодня, 14:39
    Цитата: elenagromova
    Пескова можно понять.

    ------------------------
    Ага, щазз...Таракана усатого с его облезлыми формулировками и понимать не надо, комод от иностранных паспортов и аусвайсов ломится, жены и детей.
    Altona
  18. Seld Сегодня, 14:41
    Не уверен, что претензии "только к школе" / "мамке с папкой" / "дедке с бабкой"...
    Получается, пацанчег ВООООООБЩЕ не отдавал себе отчёт в том, что вещал?!?!?!?!?! и ему было плевать, чо там в бумашке накарябано?!?!? Главное, успеть по Берлину с колбасками под пиво погулять?!?!?
    Ну, т.е., если бы он и вовсе похвалил алоизовича, тооооо, опять претензии к школе?!?!?! А этому митрофанушке меж тем ужой 16-17 лет...
    И если таки да, чувачёг не может отдавать себе отчёт в том, что гутарит, так зачем его выпускать на свет божий за бугор?!?!?!? Его в больницу надо сначала, на предмет адекватности и способности "отдавать отчёт"!!!!
    Нет, ну а как же???? Он ведь "не отдаёт себе отчёт"... А вдруг, он и в поступках тоже, того, не отдаёт отчёт?!?!?! Завтра зарежет кого-нибудь, иииии, снова, претензии к школе... "Отчёт не отдавал", чего взять-то с мальца, виноваты все вокруг...
    Я бы вот ещё чего проверил: не исключено, что текст этого "вещания" был сначала составлен на.... НЕМЕЦКОМ!!!! А затем перетолмачен на русский! и получилося в итоге "добрый несчастный ганс", "молодой страдалец-Вертер"...
    К слову, а немцы не хотят теперя зеркально к нам приехать, похвалить и оплакать наших бойцов, которых полегло немало, скажем, в Берлине или Кёнигсберге?!?!?! И тот сотрудник нашего посольства в Берлине (первый, второй, третий консул или как там их!?!?!?!), который 100% был извещён о таком выступлении (иначе - просто бардак), тоже должОн чивой-та мяукнуть на предмет проверки этой самой прокламации на территории вполне себе официального ведомства ФРГ. Бундестаг всё ж, не общественный туалет на Унтер-ден-Линден таки...
    А если нет, то получается, любой прыщавый пубертанец может приехать в дойчланд и от имени "всея руси" начать "пропаганду в рейхстаге"... (!?!?!?!)
    И для размышления: делегация из Уренгоя считается официальной, так ведь? Ну, через границу их как пропускали? с какими визами? Тур.виза запрещает, к слову, публичные и прочие демарши. Значит, вполне себе официальная как виза, таки и делегация, на основе официального пригалешиня....
    Или?!?!?!?!?!
    И если таки виза(ы) туристская, (ну, так, для сведения), то пацанчег наружил закон...
    Seld
  19. Хаджи Мурат Сегодня, 14:49
    Слава Богу, что у меня, как преподавателя истории нет таких учеников.... со школы объясняем, показываем, заинтересовываем, а тут...слов нет....
    Хаджи Мурат
  20. Ручник Сегодня, 15:01
    Согласен с автором, его можно и нужно ввести в курс дела относительно "несчастных Георгов" и миллионов убитых людей, даже не воен мирное население,чтобы понял и осознал - не имбицыл,а отличник- хорошист. И не возить по стране и покпзввать,много денег на такого "пионера" просто жаль,а заставить просмотреть материал с точки зрения советского человека и ротом попросить сопоставить его выступление и полученный материал. И вкатить наказание,если будет найден состав правонарушения.
    А вот с препод.составом, тоже умными но сложившимися характерами и взглялами людьми нужно пристально поработать. Предположу что лешить их права заниматься преподавательской деятельностью,а при наличии признаков правонарушения- вкатить накпзание. Но чтобы все по закону.

    Проверить верхушку отдела образованич,понять кто,когда и при каких обстоятельствпх этих людей к должности привел,и вдруг О господи,обнаружится что ни будь интересное в системе образования.

    Но чтобы все по писаному и только в рамках действующего.

    Ошибки есть,запись с телефона.
    Ручник
  21. Altona Сегодня, 15:03
    Цитата: Андрей из Челябинска
    В Германии, в Берлине бюргеры жрали сосиски под пивко еще в 1943 г. Но из каждых трех советских военнопленных выжил только один.

    ------------------------------
    Неполживые либералы и демократический запад считают, что Сталин должен был чуть ли не каждому фашистскому изуверу в плену выдавать полный рацион. И это несмотря на то, что к тому времени немцы поглотили всю нашу густонаселенную территорию, где было 70% экономики и проводили ее разграбление с геноцидом советского народа.
    Altona
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:31
      Цитата: Altona
      Неполживые либералы и демократический запад считают, что Сталин должен был чуть ли не каждому фашистскому изуверу в плену выдавать полный рацион.

      Конечно! Они же невинные! Невинно, понимаешь,
      Цитата: Altona
      поглотили всю нашу густонаселенную территорию, где было 70% экономики и проводили ее разграбление с геноцидом советского народа
      Андрей из Челябинска
  22. Altona Сегодня, 15:06
    Цитата: Seld
    И для размышления: делегация из Уренгоя считается официальной, так ведь? Ну, через границу их как пропускали? с какими визами? Тур.виза запрещает, к слову, публичные и прочие демарши. Значит, вполне себе официальная как виза, таки и делегация, на основе официального пригалешиня....
    Или?!?!?!?!?!

    --------------------------------
    Я тоже писал в Твиттере, что сомнительно, чтобы это выступление ни одна официальная чиновничья душа с пониженной социальной ответственностью не прочла. Поэтому сейчас столько отмазок и просьб "не нагнетать". Гнать надо эту позорную власть взашей вместе с гарантом, который все это прикрывает.
    P.S. Надоело уже это лицемерие. Против ВВП я буду голосовать в любом случае.
    Altona
  23. andrej-shironov Сегодня, 15:12
    Уважаемая Елена! Я скажу короче но не менее честно: ВИНОВАТА НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ. В ТОМ ЧИСЛЕ И НЫНЕШНИЙ ПРЕЗИДЕНТ.
    andrej-shironov
  24. sir Сегодня, 15:15
    специально нашёл его выступление и ничего экстроординарного не услышал.опять кому-то надо из ничего делать сенсацию.а ведь абсолютное большенство рассуждают услышав только вырванные из контекста слова.народ может пора и своей головой думать?
    sir
  25. Немезида Сегодня, 15:17
    Лишить гражданства РФ и депортировать на историческую Родину,за антироссийскую деятельность,этого врага народа и его бандеровскую семью
    Немезида
  26. Altona Сегодня, 15:22
    Цитата: BAI
    Давайте еще немного поговорим о "бедном" Георге.

    ----------------------------
    Я вчера тоже коротко написал об этом, но меня видимо не поняли, так как я просто дал ссылку на описание этого лагеря. В общем, видимо "злобное советское энкаведэ" должно было Георгу тушенку и теплые вещи прямо в окружение кидать, чтобы не сдохла эта фашистская скотина в нашем плену.
    Altona
  27. kiparis Сегодня, 15:39
    а я считаю, что это только ягодки! Таких со временем будет еще больше! Если министр образования вместе с Н.Солженицыной работают над программой средней школы! Вот уж точно,скоро будут улицы именем Гитлера называть. Да, и еще. В 15 лет НЕ ребенок! А,если дитя , то нечего по бундестагам шататься. Детям место в песочнице!
    kiparis
  28. Nikolaevich I Сегодня, 15:56
    Мы уже знаем,какую волну возмущения вызвало выступление "мальчика(?) Коли"...но вот,что удивительно:есть "силы",которые пытаются вызвать "контр-волну" с оправданием этого пакостника !Тут печатается и оправдание самого Десятниченко (мол:"вырвали из контекста"),и оправдание от чношника Пескова(опять "контекст" виноват !) и прочее подобное.Слова:"могилы невинно погибших" (солдат вермахта) тоже "вырваны из контекста" ? Как же так:солдаты вермахта вторглись в нашу страну с оружием в руках,сея смерть и разрушения:убивая защитников нашей страны,уничтожая пленных,сжигая города и сёла,насилуя и обрекая на голод,рабский труд население,называя наших людей "недочеловеками"....и они "НЕВИННЫ" ??? Наш Народ Должен Каяться,что Сопротивлялся Тотальному Уничтожению себя ??? Кого же пожалел "мальчик Коля" ?:
    Вот, например, что в одной из своих речей говорил Генрих Гиммлер: «Мы должны... вести себя по-товарищески по отношению к людям одной с нами крови и более ни с кем. Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. Мы возьмём от других наций ту здоровую кровь нашего типа, которую они смогут нам дать. Если в этом явится необходимость, мы прибегнем к отбиранию у них детей и воспитанию их в нашей среде. Живут ли другие народы в благоденствии или они издыхают от голода, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны как рабы для нашей культуры, в ином смысле это меня не интересует. Погибнут или нет от изнурения при создании противотанкового рва 10000 русских баб, интересует меня лишь в том отношении, готов ли для Германии противотанковый ров... Если кто-нибудь придёт и скажет мне: „Я не могу сделать противотанковый ров с помощью женщин и детей, это бесчеловечно, это их погубит“, — то я отвечу ему: „Вы убийца людей вашей крови, так как, если этот ров не будет закончен, то германские солдаты погибнут, а они сыновья германских матерей“. Известно, что такое славяне. Славянин никогда не был способен сконструировать что-либо. Славяне — смешанный народ на основе низшей расы с каплями нашей крови, не способный к поддержанию порядка и к самоуправлению. Этот низкокачественный человеческий материал сегодня так же не способен поддерживать порядок, как не был способен 700 или 800 лет назад, когда эти люди призывали варягов, когда они приглашали Рюриков. Мы, немцы, единственные в мире, кто хорошо относится к животным. Мы будем прилично относиться и к этим человеческим животным. Однако было бы преступлением перед собственной кровью заботиться о них и внушать им какие бы то ни было идеалы и тем самым ещё больше затруднять нашим .......Что...и теперь будем каяться за "тяжёлые условия плена для немцев?
    И теперь?:
    Потери СССР в Великой Отечественной войне уточняются и подсчитываются до сих пор. Согласно данным, которые к семидесятилетию Победы обнародовало управление Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, общие потери составили 26,6 миллиона человек. Из них, по разным оценкам, от 9 до 11,6 млн приходится на военнослужащих. Потери мирного населения СССР составили около 14 миллионов человек.
    Из 14 миллионов почти 7,5 миллиона были истреблены в результате непосредственно боевых действий, бомбардировок, артобстрелов, а также стали жертвами систематически проводившихся карательных операций. Еще более 4 миллионов стали жертвами гуманитарной катастрофы: голода, эпидемий, отсутствия медицинской помощи. Более 2 миллионов погибли на принудительных работах на оккупированных территориях и в Германии.
    На Нюрнбергском процессе было озвучено число жертв блокады Ленинграда: 630 тысяч человек. По оценкам ряда современных исследователей, в действительности погибло более миллиона мирных жителей.
    Ленинград в тисках блокады держали подразделения вермахта, состоявшие из тех, кого российский школьник Николай Десятниченко назвал «невинно погибшими людьми».
    Жертвами бомбардировки Сталинграда в один только день 23 августа 1942 года, по самым приблизительным подсчетам, стали более 40 тысяч человек, в основном — мирных жителей. Эти жертвы имеют прямое отношение к солдатам вермахта, оказавшимся в плену после Сталинградской битвы.

    В материалах Нюрнбергского процесса хранятся документальные свидетельства преступлений против мирного населения СССР, совершенных военнослужащими вермахта.
    Из показаний пленного обер-ефрейтора 2-й роты 9-й танковой дивизии Арно Швагера: «При отступлении из Курска... мы получили приказ все оставляемые нами пункты сжигать. Если городское население отказывалось оставлять свои дома, то таких жителей запирали и сжигали вместе с домами...»
    Из показаний обер-ефрейтора 2-го авиапехотного полка 4-й авиапехотной дивизии Ле-Курте: «Кроме фотоснимков я выполнял и другие работы в свободное от работы время ради своего интереса... В ноябре 1942 года я принимал участие в расстреле 92 граждан. С апреля я принимал участие в расстреле 55 человек советских граждан, я их расстрелял... Кроме этого, я ещё участвовал в карательных экспедициях, где занимался поджогом домов. Всего мной было сожжено более 30 домов в разных деревнях. Я в составе карательной экспедиции приходил в деревню, заходил в дома и предупреждал население, чтобы из домов никто не выходил, дома будем жечь. Я поджигал дома, а если кто пытался спастись, то никто не выпускался из дома, я их загонял обратно в дом или расстреливал. Таким образом, мною было сожжено более 30 домов и 70 человек мирного населения, в основном старики, женщины, дети...»
    Из воспоминаний Ганса Прюдхоффа, военнослужащего 110-го танково-гренадерского полка 11-й танковой дивизии: «По дороге я видел пленных русских солдат, которых избивали прикладами за то, что они брали воду у местного населения... Немецкие офицеры били русских женщин палками, выгоняя на уличные работы. Детей этих женщин на время работы запирали в избу. Последнее, что оставалось у населения, уничтожалось, а людей просто выгоняли из собственного дома, потому что немецкие „культуртрегеры“ не могут жить под одной крышей с русскими недочеловеками. Зимой с 1942 на 1943 г. я видел сотни пленных русских солдат, расстрелянных у дорог. Русские санитарки лежали расстрелянными с оголенной грудью, с сорванной одеждой, с оголенной нижней частью тела... Могу добавить ругательства, которыми покрывали носители германской культуры эти женские тела: „Ты совсем не возбуждаешь! — Да нет, они уже остыли. — Тогда нужно поддать огоньку, и это дело снова подогреется“...»
    Свидетельства подобного рода можно продолжать до бесконечности. Это не повод для ненависти к современным немцам, которые неповинны в грехах своих предков. Но это повод никогда и ни при каких обстоятельствах не уравнивать солдат вермахта и бойцов Красной армии.
    Nikolaevich I
  29. лапшанга Сегодня, 15:59
    Умнейший наш патриарх Кирилл недавно сказал-грех демонстрируется самым притягательным способом-через кино через театр-это видно невооруженным глазом! Я бы добавил--а то что выступая в стране которая закопала в могилу 27 млн наших граждан не сказать об этом тоже ГРЕХ! И это не вина этого отличника а всей нашей воспитательной системы! Сегодня все делается чтобы вдолбить в головы ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ-и это не видит только слепой !!!
    лапшанга
  30. EvgTan Сегодня, 16:03
    Разговор с ветераном.
    — А сколько людей вы убили за время войны?
    — Ни одного.
    — А откуда у вас столько наград?
    — Фашистов убивал.

    «Сынок, мне совершенно не нравятся люди, которые окружают тебя в последнее время..» – писала фрау Паулюс в 1943-м сыну под Сталинград.
    EvgTan
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