Офицер ВВС США пожаловался на F-22 Raptor и на российских лётчиков
Командование соединениями американских ВВС выражает неудовлетворение в связи с тем, что у США нет возможности осуществлять полноценное наблюдение за действиями российской военной авиации в Сирии. В частности, приводится заявление командира 95-й экспедиционной эскадрильи ВВС США для издания «Aviation Week». Эскадрилья базируется на одном из аэродромов Объединённых Арабских Эмиратов.
Офицер рассказал журналистами издания о том, что американской коалиции становится всё сложнее отслеживать маршруты перемещения самолётов ВКС России. По его словам, обнаружился важный недостаток у новейших американских истребителей F-22. Самолёты не имеют набора инфракрасных устройств и специализированной оптики, способных позволить вести наблюдение в ночное время суток. Американский военнослужащий отмечает, что у F-15 и у F-35 такие возможности есть, но чаще для патрулирования сирийского неба командование ВВС США использует именно F-22.
Из интервью в упомянутом издании:
Офицер ВВС США:
Офицер рассказал журналистами издания о том, что американской коалиции становится всё сложнее отслеживать маршруты перемещения самолётов ВКС России. По его словам, обнаружился важный недостаток у новейших американских истребителей F-22. Самолёты не имеют набора инфракрасных устройств и специализированной оптики, способных позволить вести наблюдение в ночное время суток. Американский военнослужащий отмечает, что у F-15 и у F-35 такие возможности есть, но чаще для патрулирования сирийского неба командование ВВС США использует именно F-22.
Из интервью в упомянутом издании:
Также у нашего самолёта (F-22) нет возможности самостоятельно передавать информацию через тактическую систему Link 16, используемую другими самолётами ВВС США. Самолёт слабо интегрирован в единое информационное пространство при выполнении операций. Пилоты вынуждены использовать обычные рации и в радиоэфире озвучивать то, что видят перед собой. Кроме того, у нас нет нашлемной системы целеуказания. Нам приходится буквально вертеть головой и искать чужой самолёт, который видели некоторое время назад. Всё это вместо того, чтобы знакомиться с координатами этого самолёта на шлеме. Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают.
Офицер ВВС США:
Я даже не могут сказать, следят ли русские за этой частотой или нет.
Использованы фотографии: Википедия
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