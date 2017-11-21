10:56 21 ноября

Офицер ВВС США пожаловался на F-22 Raptor и на российских лётчиков

Командование соединениями американских ВВС выражает неудовлетворение в связи с тем, что у США нет возможности осуществлять полноценное наблюдение за действиями российской военной авиации в Сирии. В частности, приводится заявление командира 95-й экспедиционной эскадрильи ВВС США для издания «Aviation Week». Эскадрилья базируется на одном из аэродромов Объединённых Арабских Эмиратов.

Офицер рассказал журналистами издания о том, что американской коалиции становится всё сложнее отслеживать маршруты перемещения самолётов ВКС России. По его словам, обнаружился важный недостаток у новейших американских истребителей F-22. Самолёты не имеют набора инфракрасных устройств и специализированной оптики, способных позволить вести наблюдение в ночное время суток. Американский военнослужащий отмечает, что у F-15 и у F-35 такие возможности есть, но чаще для патрулирования сирийского неба командование ВВС США использует именно F-22.

Из интервью в упомянутом издании:
Также у нашего самолёта (F-22) нет возможности самостоятельно передавать информацию через тактическую систему Link 16, используемую другими самолётами ВВС США. Самолёт слабо интегрирован в единое информационное пространство при выполнении операций. Пилоты вынуждены использовать обычные рации и в радиоэфире озвучивать то, что видят перед собой. Кроме того, у нас нет нашлемной системы целеуказания. Нам приходится буквально вертеть головой и искать чужой самолёт, который видели некоторое время назад. Всё это вместо того, чтобы знакомиться с координатами этого самолёта на шлеме. Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают.



Офицер ВВС США пожаловался на F-22 Raptor и на российских лётчиков


Офицер ВВС США:
Я даже не могут сказать, следят ли русские за этой частотой или нет.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. Uncle Lee Сегодня, 07:08
    но те на сигналы не отвечают.
    - это ниже нашего достоинства ! stop
    Uncle Lee
    1. volodya Сегодня, 07:11
      Цитата: Uncle Lee
      но те на сигналы не отвечают.
      - это ниже нашего достоинства ! stop

      А кто их туда звал?
      volodya
    2. сибиралт Сегодня, 07:26
      И в чем не прав американский летчик? Хреново им в Сирии, да и только. laughing
      сибиралт
    3. Джедай Сегодня, 07:35
      Володя, привет ! hi
      Цитата: Uncle Lee
      это ниже нашего достоинства !

      Чтобы американцы поняли твои слова им прежде всего надо растолковать что это такое "достоинство". soldier
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:02
        Привет Макс ! hi У них и слова "совесть" нет !
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 08:05
          Именно это я и имел ввиду: слишком много есть понятий у нас, чуждых западному менталитету.
          Джедай
          1. Монос Сегодня, 08:54
            Доброго утра всем! hi
            Тепловизора и ПНВ нет; слушают их частоты или нет не знают; что происходит вокруг не видят... Феерично! Сильнейшая армия на планете с лучшей техникой... Кажется так недавно сказал Трамп? smile
            Монос
            1. Джедай Сегодня, 09:04
              Привет, Витя! hi
              Цитата: Монос
              Сильнейшая армия на планете с лучшей техникой... Кажется так недавно сказал Трамп?

              Многие грешат, выдавая желаемое за действительное. wink
              Джедай
      2. pjastolov Сегодня, 08:19
        Цитата: Джедай
        Чтобы американцы поняли твои слова им прежде всего надо растолковать что это такое "достоинство".

        они уже все знают, Макс Привет hi
        pjastolov
        1. Джедай Сегодня, 08:29
          Привет, Володя! hi Картинка - зверь! Вот пусть и тренируются. lol
          Джедай
          1. pjastolov Сегодня, 08:34
            Тренировки идут полным ходом, и давно
            pjastolov
        2. Viktorfi Сегодня, 08:58
          Русская готовится к встрече с американцами

          Viktorfi
          1. NordUral Сегодня, 09:04
            Потешь себя, дружок.
            NordUral
          2. pjastolov Сегодня, 09:07
            Все возможно, а у полосатых что лучше?
            Количество запусков космических аппаратов в РФ и США в 2004-2010:

            2005
            Россия - 26 удачных, 3 неудачных
            США - 11 удачных, неудачных нет

            2006
            Россия - 25 удачных, 2 неудачных
            США - 18 удачных, 1 неудачный

            2007
            Россия - 26 удачных, 1 неудачный
            США - 18 удачных, 2 неудачный

            2008
            Россия - 27 удачных, 1 неудачный
            США - 15 удачных, 1 неудачных

            2009
            Россия - 32 удачных, неудачных нет
            США - 24 удачных, 1 неудачный

            2010
            Россия - 30 удачных, 1 неудачный
            США - 16 удачных, неудачных нет
            pjastolov
          3. Виктор Дубовицкий Сегодня, 10:18
            [quote=Viktorfi]Русская готовится к встрече с американцами

            Обычная авария Этому фильму 30 лет. И такое впечатление, что очередная ж.......а радуется, что русские не сбили вражескую ракету (аэроплан) и он (она) в данном случае- арабская, благополучно долетит до цели в Израиле. У нас общие враги, глубоко неуважаемый. Так что, радуетесь напрасно. Или не напрасно? Тогда вам следует опасаться своих правоохранителей.
            Виктор Дубовицкий
        3. zhekazs Сегодня, 09:29
          Цитата: pjastolov
          Цитата: Джедай
          Чтобы американцы поняли твои слова им прежде всего надо растолковать что это такое "достоинство".

          они уже все знают, Макс Привет hi


          Примеряют русское достоинство ))
          zhekazs
    4. Esoteric Сегодня, 07:37
      Цитата: Uncle Lee
      но те на сигналы не отвечают.
      - это ниже нашего достоинства ! stop

      Как у Владимира Семёновича:
      Все стало для нас непонятно, —
      Сигнал посылаем: Вы что это там?-
      А нас посылают обратно.
      Esoteric
    5. andrewkor Сегодня, 08:22
      И где мы видим 5-е поколение?Может быть богоизбранные видят?Аж писаются от воссторга от этой железяки!
      andrewkor
      1. kartalovkolya Сегодня, 09:16
        А Вы чего ждали от "лунных аферистов",да они этот "пепелац" расхваливают не из-за его качеств,а по принципу :"...бизнес и ничего личного...",а как ещё можно "впарить" это недоразумение своим союзникам за такую баснословную цену?
        kartalovkolya
        1. Железякин Сегодня, 10:37
          Не путайте, F-22 ни каким союзникам не продавался. Он на вооружении только у Штатов. Это F-35 создавался в широкой коалиции (Пентагон доил пол мира) и изначально планироваля для поставок союзным странам...
          Железякин
    6. Мар.Тира Сегодня, 09:34
      Плохому танцору всегда знаете ли что нибудь мешает!
      Мар.Тира
  2. Viktorfi Сегодня, 07:09
    Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают.


    Вот редиски sad wassat
    Viktorfi
    1. LSA57 Сегодня, 07:22
      Цитата: Viktorfi
      Вот редиски

      в угол их поставить. в пятый
      LSA57
      1. pjastolov Сегодня, 09:07
        Цитата: LSA57
        в угол их поставить. в пятый

        в пентагон что ли?
        pjastolov
        1. LSA57 Сегодня, 09:47
          Цитата: pjastolov
          в пентагон что ли?

          пусть там свои стоят
          LSA57
  3. новичок Сегодня, 07:10
    а ты, милок, мамке пожалуйся. laughing всё в порядке: значить, наши ВКС всё делают на высшем уровне.
    новичок
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:12
    "Получишь ракету в брюхо, узнаешь, что тебя видят" wassat
    Что вы там вообще делаете, в сирийском небе? А, полосатоухие?
    Горный стрелок
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают.

    Наши делом занимаются и им недосуг отвлекаться на разговоры с кем-либо. А если так хочется поговорить, то создайте переговорную площадку, на которой можно будет решать вопросы (если нам это будет интересно).
    rotmistr60
    1. Skay Сегодня, 08:31
      Чай по-американски вызывали. Идите американцы, русский язык учите! smile
      Skay
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:24
    Кто нибудь, кто поближе вытрите ему слезы и сопли, а то взрослый дядька в них утонет! lol Фу22 у вас как бы неимеющийаналоговфвовселенной, wassat так что пользуйтесь тем что есть, если у ваших инженеров не хватает умишки поставить на самолет качественную оптику, и уж тем более, интегрировать ее в единое информационное пространство. ...
    Геркулесыч
  7. anjey Сегодня, 07:24
    Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают.
    нечего отвлекать от дела российских летчиков,да еще глупыми старыми анекдотами на английском...,или на психику давит-а вдруг нападут по тихому молча,не ссыте не наш метод....
    anjey
  8. tchoni Сегодня, 07:26
    Ну что сказать!? Сий опус, или, если угодно, крик души бравого американишен зольдатен наглядно показывает чего боятся американские летчики, летающие на "рапторах" в небе Сирии. А боятся они ближнего воздушного боя. Что, в общем то, закономерно. А, еще,боятся они получить нежданчик ввиде внезапной атаки, ибо чуют, что несколько всех поддостали... и что у наших маленько чешутся кулаки...
    tchoni
    1. Viktorfi Сегодня, 07:29
      Цитата: tchoni
      А, еще,боятся они получить нежданчик ввиде внезапной атаки, ибо чуют, что несколько всех поддостали.


      Мне кажется российские пилоты это боятся тоже не меньше, учитывая инцидент с Турцией...
      Viktorfi
      1. новичок Сегодня, 07:39
        не заметно как то страха у наших лётчиков, судя по их действиям. а сбить бомбардировщик из засады (да ещё в упор), большое достижение авиапрома янки и османского пилота.
        новичок
        1. Viktorfi Сегодня, 07:48
          Цитата: новичок
          не заметно как то страха у наших лётчиков, судя по их действиям


          По действиям США тоже незаметно.

          Цитата: новичок
          а сбить бомбардировщик из засады (да ещё в упор), большое достижение авиапрома янки и османского пилота.


          Проблема не в том, достижение или нет, а то что взяли и сбили. Вдруг их ещё раз петух клюнет..
          Viktorfi
          1. да уж Сегодня, 08:03
            уже не клюнет,бомбардировщики сопровождают 35,так что без потерь не получится,а "шкуру свою" они ценят и на размен не пойдут
            да уж
          2. новичок Сегодня, 08:11
            зато заметно по их воплям и жалобам. а последствия провокации, могли и вас затронуть.
            новичок
            1. Viktorfi Сегодня, 08:22
              Цитата: новичок
              зато заметно по их воплям и жалобам


              Разные подходы. Одни держат в себе, другие жалуются.

              Это, кстати, заметно и по F35 и Су-57, американцы не боятся публиковать информацию о проблемах, а в России почти все держится в секрете.

              Разные подходы в общем и в жизни и в прочем.
              Viktorfi
              1. новичок Сегодня, 10:16
                полностью согласен. не вижу разницы между ф22 и СУ30/35. разница моральном духе и как Бодров говаривал: “В чём сила, брат?“.
                новичок
      2. Сепар ДНР Сегодня, 08:15
        Цитата: Viktorfi
        Мне кажется российские пилоты это боятся тоже не меньше, учитывая инцидент с Турцией...

        Выстрел исподтишка ,в заднюю полусферу,вы считаете ближним воздушным боем ?
        Сепар ДНР
        1. Viktorfi Сегодня, 08:27
          Цитата: Сепар ДНР
          Выстрел исподтишка ,в заднюю полусферу,вы считаете ближним воздушным боем ?


          А я писал что-то про ближний бой?
          Viktorfi
          1. Сепар ДНР Сегодня, 08:29
            Цитата: Viktorfi
            А я писал что-то про ближний бой?

            Простите,недопонял.
            Сепар ДНР
            1. новичок Сегодня, 10:18
              а вы, Сепар, не тормозите. по смыслу правильно написали.
              новичок
      3. tchoni Сегодня, 08:34
        Вот как раз из-за инциндента с Турцией наши на драку и заряжены. Их сбили, подло исподтишка. Сирийцев так же сбивали. Представте: стоящий с вами в очереди человек отпускает вам затрещину и тут же начинает извинятся. и так несколько раз. Будете вы хотеть ему моську намылить? Думаю да.
        tchoni
      4. Виктор Дубовицкий Сегодня, 10:28
        Цитата: Viktorfi
        Цитата: tchoni
        А, еще,боятся они получить нежданчик ввиде внезапной атаки, ибо чуют, что несколько всех поддостали.


        Мне кажется российские пилоты это боятся тоже не меньше, учитывая инцидент с Турцией...

        Турки, будучи почти союзниками в борьбе с террористами в Сирии, сделали внезапно, сбили невооружённый для воздушного боя бомбардировщик. После чего мы сопровождаем всех достойными истребителями. Американцы никогда в Сири не были нашими союзниками. От них всегда ожидали подлость.
        Кроме того, после гибели наших людей, у нас там есть С-300 и С-400, не считая средств ПВО меньшего радиуса действия.
        Почему, интересно, после этого американцы вывели f-35, и не летают на f-22 в районе, прикрытом нашими радарами? Не хотят опозориться со своей "невидимостью"? Сбивать, конечно, мы не будем, а вот предъявить доказательства, что.... могли бы. Вы были бы очень расстроены, что покупаете говно за такие деньги.
        Виктор Дубовицкий
  9. Джунгар Сегодня, 07:27
    Раптор - отстой.... Гыыы
    Джунгар
  10. Джунгар Сегодня, 07:28
    Если им что то не нравится - пусть забьются в угол и поплачут....
    Джунгар
  11. Одиссей Сегодня, 07:30
    Да,вопрос оснащать или не оснащать F-22 передающим модулем Link 16 имеет давнюю истории.С одной стороны это демаскирует самолет,с другой стороны для современного самолета интегрированость в единое информационное пространство имеет очень большое значение.
    Здесь эти жалобы ,по видимому, имеют своей целью стремление добиться заказа на очередную модернизацию F-22.
    Одиссей
    1. Арон Заави Сегодня, 07:37
      Цитата: Одиссей

      Здесь эти жалобы ,по видимому, имеют своей целью стремление добиться заказа на очередную модернизацию F-22.

      Согласен на 100%. Командование ВВС США давно добиаается модернизации БРЭО F-22, напирая на то что с середины 90-х когда эти машины стали производиться , произошла технологическая революция.
      Арон Заави
      1. Идущий Сегодня, 08:09
        Значит в 2019 году бюджет перевалит за 800 ярдов , Пентагон потирает руки.
        Идущий
    2. xtur Сегодня, 09:58
      >Да,вопрос оснащать или не оснащать F-22 передающим модулем Link 16 имеет давнюю истории.

      это всё разговоры в пользу бедных, а по факту самый дорогой истребитель в истории, распиареный по самое немогу, от имени которого все адепты США впадают в полный экстаз и перестают воспринимать сигналы из внешнего мира, вдруг оказывается :
      1) бесполезен ночью
      2) оказывается не соответствует одному из критериев пятого поколения, т.к не имеет интегрированости в информационную среду
      3) просто сделан неэргономично

      Просто уму недостижим уровень распилов при изготовлении новой техники в США. Любопытно, сколько бы они дополнительно распили денег на то, что бы этот самолёт обладал всеми необходимыми качествами, если бы им дали столько денег.

      Недоперераспилили
      xtur
  12. cariperpaint Сегодня, 07:30
    Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают

    я от подобных заявлений иногда в ступор впадаю. это как они себе представляют? мы вас не видим но вы скажите где вы что бы знали? что за бред сказочный? у них летчики от термина боевая обстановка отказались что ли или просто не понимают что это?
    cariperpaint
    1. Мих1974 Сегодня, 08:05
      Ну что вы как маленький lol для мерикасов "боевая обстановка" это - когда Они всех видят, а их Никто tongue А тут совсем не "боевая обстановка" тут у матрасного летчика "усиленная работа сфинктера и переполнения памперса" laughing
      Мих1974
  13. Runoway Сегодня, 08:02
    Это всё лирика и не факт,что правда. Больше интересно:" ФАКТ-ЛЕТАЮТ ВАФЛИ НАД СИРИЕЙ" , теперь вопрос к нашим ноу-хао (с-400,су-30см,су-35) "ВИДЯТ/НЕ ВИДЯТ" и на сколько хорошо
    Runoway
  14. Идущий Сегодня, 08:06
    Самолёты не имеют набора инфракрасных устройств и специализированной оптики, способных позволить вести наблюдение в ночное время суток.


    Нечего по ночам шляться , сидите дома. lol
    Идущий
  15. temirtau72 Сегодня, 08:13
    Пусть учатся семафорить флажками.
    Увидел российские опознавательные знаки, выскочил на крыло и семафорь:"Поворачивай! Поворачивай! Здесь я лечу!"
    temirtau72
  16. Pacifist Сегодня, 08:35
    Я даже не могут сказать, следят ли русские за этой частотой или нет.

    Следят, Следят. bully
    И тихо ржут в маску. 140млн баксов без ОЛС и с обычной рацией, без полноценной интеграции по линку, это просто праздник какой-то. drinks
    Pacifist
  17. AlexG83 Сегодня, 08:51
    Так они что, забили на секретность ЭПР? Или с линзами летают?
    AlexG83
  18. Rostislav Сегодня, 09:06
    Когда враг жалуется, это всегда душу греет.
    Rostislav
  19. kartalovkolya Сегодня, 09:08
    Ай-ай-ай,это какое-то безобразие,так "обижать" самых-самых.опять эти русские летают и воюют не по американским правилам:ведь всему миру сказано о том,что F-22 самый лучший в мире а эти русские или не понимают или не хотят соглашаться с таким положением дел! Ну хоть плачь пилотам США от такого не уважения и не понимания!
    kartalovkolya
  20. ADmA_RUS Сегодня, 09:28
    Сколько было трындежа про сензетивность)
    Самолёт без как они выразились
    набора инфракрасных устройств и специализированной оптики, способных позволить вести наблюдение в ночное время суток.
    не актуальны с 1990-х.
    От сюда и отсутствие пиитета у нас к технологии стелса. Что толку от малой заметности в ограниченном диапазоне, если его видно в ИК спектре за многие десятки километров.
    ADmA_RUS
  21. NN52 Сегодня, 09:36
    Я так понял теплопеленгатора у него нет?

    А Link 16 на нем вроде стоит, работает только на приём. И в чём проблема у них?

    С Авакса подсказок нет?
    NN52
  22. a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
    Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают.

    ... распустили слюни... вояки великие, без памперсов - никуда... bully
    a.s.zzz888
  23. роман66 Сегодня, 09:48
    пусть Тома Круза к себе вызовут - может , хоть чему-то их научит
    роман66
  24. Runoway Сегодня, 10:18
    Цитата: Viktorfi
    Цитата: новичок
    зато заметно по их воплям и жалобам



    Это, кстати, заметно и по F35 и Су-57, американцы не боятся публиковать информацию о проблемах, а в России почти все держится в секрете.

    А чего бояться?! Всё равно заказчики от контрактов не откажутся . Да и русские не агрессор не будут на них нападать ежу понятно,на протяжении всей истории только отбиваемся.
    Runoway
  25. voyaka uh Сегодня, 10:21
    "нет возможности самостоятельно передавать информацию через тактическую систему Link 16"////

    Самый главный недостаток Ф-22.
    Сейчас их пытаются апгрейдить, чтобы работать с Линк16, но у них электроника 80-х годов.
    Все современное подсоединяется очень трудно.
    voyaka uh
  26. ilkham77 Сегодня, 10:28
    они что летят и в матюкальник кричат ,русский ты где ау отзовись?
    ilkham77
  27. Стройбат запаса Сегодня, 10:34
    Зато самый луччий и ЕДИНСТВЕННЫЙ иштребитель 5-го поколения, который стоит на вооружении уже 20 лет, "а у ваты ничонет!!!" laughing
    Стройбат запаса
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