Офицер ВВС США пожаловался на F-22 Raptor и на российских лётчиков

Также у нашего самолёта (F-22) нет возможности самостоятельно передавать информацию через тактическую систему Link 16, используемую другими самолётами ВВС США. Самолёт слабо интегрирован в единое информационное пространство при выполнении операций. Пилоты вынуждены использовать обычные рации и в радиоэфире озвучивать то, что видят перед собой. Кроме того, у нас нет нашлемной системы целеуказания. Нам приходится буквально вертеть головой и искать чужой самолёт, который видели некоторое время назад. Всё это вместо того, чтобы знакомиться с координатами этого самолёта на шлеме. Часто мы пытаемся вызвать на связь российских лётчиков, но те на сигналы не отвечают.

Я даже не могут сказать, следят ли русские за этой частотой или нет.