Записки Колорадского Таракана. Сепаратисты из киевского морга и праздники, праздники…

Приветствую вас, мои дорогие и старые друзья! Приветствую и тех, кто в первый раз увидел заголовок с Тараканом. Надеюсь и вы станете моими хорошими знакомыми или противниками. Правда, тех, кто против моих мыслей, я тоже люблю. Они как камешек в ботинке. С одной стороны, мешают нормально идти, а с другой стороны, напоминают, что ты не стоишь на месте, не закис в рутине, а все-таки перемещаешься в пространстве и времени.Думаете, постарел Таракан? Вычурно стал здороваться? И вы будете правы. Действительно, постарел ещё на один год. Точнее, помудрел ещё на один год. Слово какое-то получилось странное. Не знаю, есть в русском языке такое, или я, как часто бывает, опять что-то "изобрел". Но не только я. У нас тут вся страна от торжеств начинает вспучиваться.Наверное, самое главное торжество будет 21 ноября. Мы все-таки нашли собственное 7 ноября! В смысле, собственную революцию будем праздновать. Не русскую, а украинскую! Вчера на телеэкране показывали трагическое лицо нашего гаранта. Рассказывал нам, как мы жизни не жалели за гидность и незалежность. Как бросались на пули "Беркута" и под бутылки с зажигательной смесью с той же стороны. А потом, после нескольких трагических театральных пауз, заявил, что у нас теперь тоже будет музей революции. Даже какую-то картонку вручил архитекторам, которые будут его строить. На 3 млн. гривен!Вот сижу сейчас и думаю. Плохо, что вы царя скинули. Не подумали о тараканах. Москальский эгоизм. Не случись этого, написал бы я сейчас челобитную царю. "Прошу набить чело этому, вот этому и этим двум!". И проблема была бы решена парой-тройкой казачьих сотен...Есть ещё новый/старый праздник. Рада приняла закон и праздновании католического Рождества. Теперь у нас 25 декабря выходной. Правда, как картошку сажать будут громадяне, не ясно пока. Этот выходной за счет 2 мая появился. Ну да ладно. Европейцам посадка картошки не нужна. Мы в магазине будем покупать. А вот "здоровье поправлять" после Первомая станет проблематично... Кстати, не думайте, что это конец нашим "приключениям".Я совершенно ответственно заявляю, что среди украинских мусульман уже появились вполне законные требования. "А мы что рыжие? Наш рамадан тоже должен стать выходным!". По крайней мере, я это уже слышал. И, думаю, проблема будет решаться. Даже знаю за счет какого праздника. Мы европейцы! И празднуем окончание Второй Мировой войны 8 мая. Значит, 9 мая нам не нужен. Единственное препятствие, которое останавливает Раду, в том, что дата этого самого рамадана "плавающая". Как у пасхи христианской.Думаете, Таракан сбрендил? Щас. Вы, наверное, не знаете, но у нас больше нет такого понятия как "Великая Отечественная война"! Тихо, без помпы и фанфар, мы отказались официально от Победы. В законе о статусе ветеранов, точнее в поправках к этому закону, принятыми 14 ноября, такого понятия уже нет. У нас теперь только вторая мировая в документах... Эх, революция манкуртов... Мерзко это.Вот скажите, почему так устроен человеческий мир? Мудрецы чаще открывают глаза, чтобы его видеть, а глупцы рот, чтобы рассказать какой он не правильный. И идут ведь за глупцами... Если человеки забыли, может мне напомнить материалы Нюрнбергского процесса и "Меморандум Канариса" от 12 ноября 1939 года? Как раз по поводу активизации наших националистов в "борьбе" с поляками и евреями? Именно после него наши херои стали обучаться в нацистских лагерях. Получается, что мы начали войну в 1939-м...В Мариуполе как раз к этому событию подгадали со сносом Аллеи городов-героев Великой Отечественной войны. Но ведь это логично. Не было такой войны, значит, не было и городов-героев. И что вы думаете, кто пришел защищать памятник? Старички и старушки. Да и то потому, что в городе слухи распространились, что на месте Аллеи будет памятник Петлюре. Остальным совсем никак такие события. А памятник все равно поставят. Петлюра наше всё. Иногда задумываюсь, наверное, совесть придумали злые люди, чтобы она мучила добрых... Или специально для тараканов эта самая совесть придумана?Когда-то слышал словосочетание "Бог все видит...". А ведь и правда всё видит. Только вот кто? У меня с Богом отношения как-то не очень. Он сам по себе, я сам. Иногда встречаемся. Но вот то, что сегодня происходит в стране, мне так кажется, его рук (или чего там у него) дело. Люди на Украине стремительно исчезают. Не уезжают или там погибают в АТО. Просто вымирает Украина.Только в этом году и по официальной (!) статистике мы потеряли 150 тысяч человек. В прошлом более 200 тысяч... Смерть есть, а рождений нет! 100 человек положили в гроб, а 64 забрали из роддомов... Не хочет Бог, чтобы украинцы продолжали жить на Украине. Наши яйцеголовые подсчитали, что к 2050 году украинцев останется меньше 5,5 миллионов человек.У нас даже теория появилась по этому поводу. Зачем стимулировать рождаемость? Детей должны рожать сильные люди. Которые могут не только родить, но и вырастить, прокормить, дать образование. Зачем стране дети от слабых родителей? Украинцы должны быть сильными! Тьфу, мерзость какая. Сам написал и самому же противно стало. Одно радует, не я придумал. И не на Украине. Много раньше придумал другой "сверхчеловек". Земля ему железобетоном.Как-то не очень весело сегодня у меня на душе. Расскажу-ка я вам одну историю из вашей, человеческой жизни. Старую, но правдивую. В 1066 году Вильгельм Завоеватель во главе нормандской армии высадился в Англии. Там расстояния, по современным меркам, всего ничего. Ла-Манш пересек и всё. Вот Вильгельм и решил турне по Англии совершить.И надо же такому было случиться, что спрыгнул на побережье этот самый Вильгельм неудачно. Лап то две. Ну и носом в песок закопался. Туристическая группа, в смысле, нормандская армия, в ужасе. Люди тогда вообще были суеверные. "Валим отсюда! Удачи не будет!". Валим - в смысле отваливаем от берега и обратно в Европу. Щас...А Вильгельму так хотелось пограб... посмотреть Англию. И что удумал шельмец. "Слава господу! Английская земля у меня в руках!". Ну а дальше все пошло согласно плана. Физиономии воинов тоже в песок уткнулись. Много тогда англичан эту историю знали. Или узнавали перед смертью...В украинском варианте эта история звучит малость по-другому. Вы уже знаете о ежедневных гранатах Украины. Такая у нас традиция. Каждый день взрывать гранату где-нибудь. Чтобы народ не забывал, что у нас с вами война. Ну и про волонтера, который привез в подарок собственной школе из зоны АТО три "Мухи". В школьный музей. А при осмотре экспонатов нажал случайно на кнопочку... Завуч и библиотекарь к атошникам сразу и отправились. Но это волонтер. А вот воины света у нас герои.В Константиновке собрались ребята выпить-закусить. Нормально. Понимаете, любой воин света имеет... В смысле, имеет чем воевать. Ну и показал хозяин гостю гранату. Вроде того, пойдут силы тьмы, а я их... Выдергивает чеку и... Чтобы натурально, значит, показать. А она почему-то обратно не вставляется.Спасибо АТО! В результате грамотных действий героя, все за столом остались живы. Выбросил герой гранату на улицу. Там и рванула. Благо никого рядом не было.Надо при встрече Богу спасибо сказать, что родились мы не в Азербайджане. Там, говорят, гранаты прямо на деревьях растут. Вот где страшно реально жить. Это же любой волонтер может сорвать и "нажать на кнопочку". Бррр... Хотя, наверное, азербайджанцы мирные люди. Или не знают для чего граната предназначена. Или знают, но умеют пользоваться. Не гранатой, головой.Вообще пить надо меньше. Или совсем не пить. В смысле, алкоголь. Я сейчас вам процитирую протокол киевской полиции. Поймете почему я так написал."15 ноября в Васильковское отделение полиции поступило заявление от 24-летнего мужчины, что ночью двое неизвестных напали на него и с применением физического насилия удовлетворили свою половую страсть неестественным способом". "Потерпевший в супермаркете АТБ-маркет познакомился с двумя неизвестными лицами, которые предложили совместно принять алкогольные напитки, на что последний согласился".Вот к чему приводит употребление алкоголя с неизвестными... Мда уж. Но я ведь всегда сохраняю интригу. Чтобы вы в тонусе находились. Потому "продолжаем разговор", как говаривал старина Карлссон в известном мультике. Так вот, пострадавшим оказался... 24-летний сотрудник полиции. Это что же тогда получается? Мы действительно гейропа?А полицейский оказался героем. Другой бы комплексовал. Постарался бы спрятать от правоохранительных органов информацию. А этот и заявление написал и детали преступления рассказал. Новая полиция! Старая милиция бы как поступила? По-тихому разобралась бы с гопниками. Жестко. А полиция будет искать по закону. Долго. Только вот мысль у меня в мозгу засела. Сколько этих самых гопников захотят повторить подвиг этой парочки...А с другой стороны, вроде как и повезло. Не убили полицейского. А то мороки для родственников бы было. Вам не понять того, что я сейчас напишу. Но это факт из жизни столицы нашей Родины. В Шевченковском районе Киева прошла забастовка... работников морга! Паталогоанатомы отказались проводить вскрытия, выдавать справки о смерти и вообще работать.Холодно им понимаешь. И горячей воды с лета нет. "В помещении, которое морг снимает в соседней медицинской Академии последипломного образования, тоже холодно. По коридорам прогуливаются студенты и преподаватели в куртках и шубах, и только проректор сидит у себя в кабинете в костюме". Вот патриот проректор. А остальные сепаратисты. Они бы у трупов спросили, как им лучше. В тепле или в холоде.Я, грешным делом, сбегал туда посмотреть. Траншею выкопали метров на 200... Трубу разыскивали. Это же надо быть такими тупыми. Трубу не увидеть. Ну сгнила напрочь. И что? Археологи вон копают и находят. А коммунальщики у нас элита... Им всё новое подавай. Один так ответил на вопрос о новой трубе. Когда её привезут наконец: "...когда ее привезут, а в морге, соответственно, появится отопление – вопрос философский". Многоточие впереди фразы означает не украинские матерные слова этого "Эммануила Канта".Некоторые читатели сейчас подумали о том, почему я этих самых работников морга сепаратистами назвал. Чисто как законопослушный гражданин Украины. Президент Порошенко сказал: «Прощай, немытая Россия»? Сказал! И что это означает в конкретном случае? А означает это, что покойники мытые! И, они не Россия! Хотя, кто его знает, может скоро и трупы бастовать начнут. "Дайте нам спокойно захорониться!". Ой, аж мурашки побежали, как эту картину представил.Теперь я вам действительно про перемогу напишу. Вы вот знаете, что криптовалюта GOLIX на зимбабвийской бирже после задержания президента Мугабе выросла почти вдвое по сравнению с другими биржами? 134 999 долларов! Прикиньте, сколько миллионеров в этой самой Зимбабве сейчас появилось. Особенно если учесть, что собственных денег там нет и используются американские доллары и южноафриканские рэнды. Сейчас многие украинцы срочно меняют свои биткоины на эти голиксы. Это же как можно "подняться" в январе 2018-го... Интересно, а в России с этим как? Или вы все ещё МММ вспоминаете? Леню Голубкова?Или вот другая перемога. Вы помните я вам писал о частной границе в Закарпатье. Наши пограничники почитали и решили провести спецоперацию по захвату этой самой границы в зад. В смысле, вернуть её государству. Ну и 16 ноября начали операцию. Причем, учитывая опыт АТО, наступление решили вести по двум главным направлениям.Во-первых, ударить по Мукачево. Изъять бумаги у чиновников. Проверить, как продавалась граница. Удар наносили более 60 работников военной прокуратуры, более 150 сотрудников спецподразделения Госпогранслужбы, более 70 работников контрразведки СБУ, а также 70 единиц автомобильной техники и спецтехники. Задействовали также вертолет.Дальше, как речник новой АТО, цитирую официальный документ:"Установлено, что на протяжении 2015-2016 гг. служебные лица Главного управления Госгеокадарства в Закарпатской области и подчиненного ему Береговского районного управления, злоупотребляя властью и служебным положением, действуя в интересах организованной группы лиц, совершили противоправные действия относительно переоформления земель, которые расположены в приграничной полосе. Таким образом было отчуждено в частную собственность свыше 140 га земли. Бывшему чиновнику предъявлено подозрение".Во-вторых, ударили по самой границе. В Мукачево, в санатории «Карпаты», в четверг, 16 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Большая Бийгань Горвата Аттилу по прозвищу Доки по делу о контрабанде. Далее опять сводка боевых действий:"Так называемая "частная граница" на Закарпатье - это ряд земельных участков, выделенных в частную собственность сельскими советами Закарпатья в пределах преимущественно Береговского района. На этих землях якобы должны заниматься сельским хозяйством, сажать кукурузу и разводить свиней. Но на самом деле эти земельные участки использовались как плацдарм для контрабанды. На них обустроили смотровые вышки и их контролировали представители "охотничьих" обществ или отрядов самообороны с оружием. Речь идет о 134 га земли в 5 км вдоль линии границы. По разным версиям, к афере могут быть причастны не только местные чиновники, но и работники прокуратуры".А закончить сегодня хочу новостями культуры. Причем, прямо связанными с Россией. Вы знаете, как много друзей Украины в среде творческой интеллигенции России. Прямо спят и видят, как к нам приехать и гривны наши у народа забрать.Один из таких артистов как-то умудрился просочиться в Одессу. Константин Райкин. Наверное, повелся на вашу прессу. Типа Одесса - русский город. Щас, два раза. Короче, решил спектакль в музыкально-драматическом театре им. Василько сыграть. "Над балаганном небо..." называется. Это Украина балаган? Вышел на сцену и начал. Ага…Ребята из Правого Сектора пришли и выгнали Райкина, как дворняжку. Сбежал он со сцены. А вся эта карикатура транслировалась главным одесским правосеком Сергеем Стерненко в прямом эфире. Сепаратисты из зала возмущались. А патриоты стояли на своем. Полиция прибежала. Послали туда-же, куда сбежал Райкин. Демократия у нас.Где-то я такое уже видел. Только рубашки были не черные, как в нашем случае, а коричневые. И выкрикивали не "Украина понад усё", а "Дойчланд юбер алес". Но мне другое интересно. Как ваши либеральные каналы будут это рассказывать. Как об этом скажет сам Константин Райкин. Эй, московская либерально-продвинутая интеллигенция, что скажете?Ну всё. Достаточно на сегодня вам "мутить мысли", а нам "тянуть нерву". Как бы то ни было, а жизнь продолжается. Жизнь она вообще-то сильная. Люди асфальт придумали, чтобы траву победить. А она, трава эта растет! Через асфальт, через бетон растет. А за травой и кусты-деревья идут... А потом и живность возвращается. Сегодня многим кажется, что асфальт на Украине победил... Но травинки, тоненькие, хилые, почти белые от недостатка света, есть. И они пробьют асфальт фашизма и человеконенависти...Да, чуть не забыл. Тут прочитал, что тараканов в России почти не осталось. Ну и наивные же вы. Я же вам ещё три года назад рассказывал о нашем роде. Мы древнее вас! Значит мудрее и более приспособлены к жизни. Попробуйте питаться бетоном. А мы можем. Так вот, никуда российские тараканы не делись. Живут припеваючи. Только не там, где вы развесили все эти провода компьютеров и сотовых телефонов. Нам эта гадость, от которой пользы только для врачей и гробовщиков, не нужна. Хотите увидеть наших русских братьев - вперед в коллекторы с теплыми трубами водоснабжения и отопления. Наши там как на курорте живут.За сим прощаюсь. Труба зовет! В смысле, на кухне вкусно пахнет. Надо пробу снять и изобразить умирающего от голода мужа. Тараканушка любит, когда я "умирающий от голода". А вам удачи и здоровья. Понимания того, что происходит вокруг. Любви и радости каждый день. Будьте сами счастливы и дарите счастье всем окружающим.