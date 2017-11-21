В штате Техас разбился учебный самолет Talon ВВС США
В понедельник в штате Техас разбился сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет T-38 Talon, один пилот погиб, другой с тяжелыми травмами доставлен в госпиталь, передает ТАСС.
Согласно сообщению военной базы, расположенной близ города Дель-Рио, авиакатастрофа произошла примерно в 16:00 по местному времени (около 01:00 вторника мск) в 22 километрах к северо-западу от аэродрома. Самолет упал недалеко от города Сан-Антонио у мексиканской границы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб и представители авиабазы. О причинах произошедшего пока не сообщается.
Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon широко используются американскими ВВС для проведения тренировок. Как сообщается на официальном сайте Военно-воздушных сил США, в распоряжении военных находятся более 500 таких машин. Стоимость одного самолета данного типа по современным оценкам может составлять около 6-ти млн. долларов.
Согласно сообщению военной базы, расположенной близ города Дель-Рио, авиакатастрофа произошла примерно в 16:00 по местному времени (около 01:00 вторника мск) в 22 километрах к северо-западу от аэродрома. Самолет упал недалеко от города Сан-Антонио у мексиканской границы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб и представители авиабазы. О причинах произошедшего пока не сообщается.
Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon широко используются американскими ВВС для проведения тренировок. Как сообщается на официальном сайте Военно-воздушных сил США, в распоряжении военных находятся более 500 таких машин. Стоимость одного самолета данного типа по современным оценкам может составлять около 6-ти млн. долларов.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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