10:51 21 ноября

В штате Техас разбился учебный самолет Talon ВВС США

В понедельник в штате Техас разбился сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет T-38 Talon, один пилот погиб, другой с тяжелыми травмами доставлен в госпиталь, передает ТАСС.

В штате Техас разбился учебный самолет Talon ВВС США


Согласно сообщению военной базы, расположенной близ города Дель-Рио, авиакатастрофа произошла примерно в 16:00 по местному времени (около 01:00 вторника мск) в 22 километрах к северо-западу от аэродрома. Самолет упал недалеко от города Сан-Антонио у мексиканской границы.


В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб и представители авиабазы. О причинах произошедшего пока не сообщается.

Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon широко используются американскими ВВС для проведения тренировок. Как сообщается на официальном сайте Военно-воздушных сил США, в распоряжении военных находятся более 500 таких машин. Стоимость одного самолета данного типа по современным оценкам может составлять около 6-ти млн. долларов.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 09:37
    Ну и туда ему и дорога..В свете последних событий нечего их жалеть.
    210окв
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:01
      Цитата: 210окв
      .В свете последних событий нечего их жалеть.

      врагов не жалеют, а в свете последних событий - мы для них враги negative
      Angel_and_Demon
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:38
    ... что летает - падает ВСЁ... не исключение и этот самолёт...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 09:47
      Привет! hi Самолёт совсем не жаль, да и к погибшему и пострадавшему пилотам жалости особой не испытываю. Это военные лётчики и понятно против кого их готовили.
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
        Джедай Сегодня, 09:47 ↑ Новый
        Привет! hi Самолёт совсем не жаль, да и к погибшему и пострадавшему пилотам жалости особой не испытываю. Это военные лётчики и понятно против кого их готовили.

        Привет hi !... а чего врагов жалеть?... request
        a.s.zzz888
  3. дьяк-феофан Сегодня, 09:41
    Да ну....всякая дребедень сыпется... Нет, чтоб Раптор или ф-35. а эта чепуха копеечная...
    дьяк-феофан
    1. ПалБор Сегодня, 10:31
      Цитата: дьяк-феофан
      Да ну....всякая дребедень сыпется... Нет, чтоб Раптор или ф-35. а эта чепуха копеечная...

      Дорога в тысячу ли начинается с первого шага wink
      Хотя что там 1000 ли - 500 км. lol
      ПалБор
    2. Немезида Сегодня, 10:41
      С одной стороны вы правы,а с другой стороны летчик сегодня стоит дороже самолета...А тут один синий и второй,похоже,отлетался...Так что не все так плохо...Хотя, разбитая спарка F-22B была бы краше...
      Немезида
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:29
    Рука Кремля, не иначе.
    Генерал Песчаных Карьеров
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