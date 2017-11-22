«Леди, а вы сами прошли бы такую проверку?» Чем пахнет американская политика
Вмешательство в выборы — вовсе не русская идея. Доктор наук Ицхак Кальдерон Адизес призывает поразмыслить на эту тему. Вмешиваться в чужие выборы? Да ведь это придумали американцы, считает он. Поэтому смехотворными выглядят попытки нынешних американских политиков обвинять «во вмешательстве» Москву. Американцы сами не прошли бы ту проверку, которую они устраивают русским.
Обозреватель «Huffington Post», доктор наук и президент Adizes Institute Ицхак Кальдерон Адизес (Ichak Kalderon Adizes) считает, что США, продолжающие обвинять Россию во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, ведут себя смехотворно. Ведь вмешательство в выборы придумано вашингтонскими политиками, которые лезли к чужому электорату при любой удобной и неудобной возможности.
Отношения между Россией и США являются напряжёнными. Тому масса причин. Россия, «по-видимому, вмешивалась в президентские выборы в США». Также Россия — сторонница Ирана, страны, которую США считают «государством зла». Русские поддерживают в Сирии Асада — человека, которого США хотели бы свергнуть. Есть подозрения, что Россия «намерена выйти за свои границы и вторгнуться на восток Украины». Возможно, вторжение грозит и «некоторым странам Балтии». Москва уже «взяла Крым, не так ли»? «Достаточно оснований для беспокойства, правильно?» — продолжает иронизировать Адизес.
Но можно ли быть во всём этом уверенным? Эксперт предлагает проанализировать все приведённые выше «причины для беспокойства».
Что насчёт возможного вмешательства России в выборы?
Ну, это напоминает известный еврейский анекдот.
Старуха идёт к мяснику, чтобы купить целую курицу. Мясник даёт ей курицу. Она поднимает одно крыло, нюхает под ним и морщит лицо. Потом поднимает второе крыло и говорит: «Фу!» Наконец старуха поднимает хвост, нюхает гузку и вся кривится от отвращения.
Мясник, возвышающийся над нею, говорит: «Леди, а вы сами прошли бы такую проверку?»
Так кого пытаются одурачить американцы? ЦРУ манипулировало и выборами, и революциями, и играло «в королевский двор» повсюду, где считало нужным.
Кто свергнул Альенде в Чили? А ведь этого человека демократически избрал народ!
Именно США придумали электоральное вмешательство, но теперь они ведут себя так, как будто такого «манёвра никогда не было и не должно быть».
Как насчёт тех подозрений, согласно которым Россия решила расширить свои границы?
Адизес считает, что «средний человек с улицы» не понимает, что между Советским Союзом и Россией существует различие. Да, Советский Союз, исповедующий коммунизм, желал распространить коммунизм на весь мир. Да, Советский Союз угрожал рыночной экономике Запада. Но сегодняшняя-то Россия — не коммунистическая! В культурном плане эта страна даже «более капиталистическая» (и материалистическая), нежели США, замечает эксперт.
Обратите-ка внимание: у России есть фондовый рынок. Россия имеет частную собственность. В России живут бизнесмены-миллиардеры. «Правда, многие из них коррумпированы, — пишет далее автор, — однако Россия сейчас находится в таком своём жизненном цикле, в каком США находились во время правления их железнодорожных баронов». И в те годы США были «не менее коррумпированными», чем нынешняя Россия. Поэтому не следует пока судить о том, что у России не столь развит правопорядок, как в США. «Россия и США находятся в разных точках жизненного цикла», — подчёркивает публицист.
Как Запад может иметь в союзниках Россию, в которой правит диктатор? Ведь в Америке поддерживается демократия.
Пора бы прекратить подобное лицемерие, полагает Ицхак Кальдерон Адизес. Ведь сами США бесконечно «поддерживали диктаторские режимы». Это делалось в тех случаях, когда такие режимы «отвечали их интересам».
Следующее утверждение Запада: у России и США разные геополитические интересы. Россия «вмешивается в Восточную Украину и незаконно завладела Крымом».
Аналитик предлагает здесь кое-что «уточнить». Путин, «как и любой другой политик», напоминает автор, хочет «сохранить своё кресло». Восстание против коррупции на Украине «угрожало власти Путина», напоминает Адизес. Эта революция «могла распространиться и на Москву». Россия ведь «тоже коррумпирована». В итоге Путин «сделал что-то» и тем самым «защитил свою власть». Он «захватил Крым, регион, который большинство россиян всё равно считает русским». После этого оппозиция, действующая против Путина, «потеряла голос», подытоживает Адизес, а вот популярность Путина «значительно возросла». И угроза цветной революции для него исчезла.
Кроме того, полагает учёный, Путин «должен был поддержать русских на востоке Украины». Жители Восточной Украины не поддержали киевскую идею о вступлении страны в НАТО. Реализация такого плана могла бы поставить украинцев против России. Многие люди в Восточной Украине «даже не говорят на украинском языке», указывает автор. И они «отождествляют себя с Россией». Путин «не мог их игнорировать». Если бы стал их игнорировать, люди сочли бы его «предателем», предполагает Адизес. И Путин, разумеется, не мог позволить НАТО продвинуться до украинской границы России. Он не мог допустить, чтобы ещё больше ракет приблизилось к Москве.
Так чему удивляется Запад? США «почти пошли на войну» из-за ракет, поставленных Советским Союзом на Кубе во время Карибского кризиса. Ракеты эти оказались «слишком близко к Вашингтону».
Далее. Из-за событий в Крыму Запад ввел определённые антироссийские санкции. Путин дал на это свой ответ. Он подорвал позиции Запада в Сирии и в Иране, указывает аналитик. Это типичная игра властей разных государств, которую можно описать примерно так: раз вы сделали то-то, я сделаю то-то, а там поглядим…
Россия «не должна быть врагом», резюмирует публицист. Она «не враг». У России нет стремлений сойтись в конфликте с США или с какой-либо другой западной державой. Россия «даже пыталась вступить в НАТО», и эта идея в своё время была отвергнута. Но почему? А потому, что американскому промышленному комплексу нужно «иметь врага». Без врага «оборонные бюджеты усыхают».
Кого же ещё назначить врагом, как не Россию?
Может, всё-таки Китай? Да, это «хороший кандидат», допускает обозреватель. Это «союзник нашего самого опасного врага, Северной Кореи». Однако «нет, ни за что». Китайский рынок «слишком велик». И он нужен «деловому сообществу».
«Я считаю, — пишет Адизес, — что внешняя политика США только публично объясняется проблемами прав человека. За кулисами внешнюю политику ведут деловые интересы».
Какая там демократия! «Не права человека, а деньги. Деньги. Деньги», — подчёркивает автор. Поэтому превратить Россию во врага — это «политический манёвр, обусловленный деловыми интересами».
Ицхак Кальдерон Адизес с присущей ему злой иронией, заметим, предлагает американским политикам самим пройти ту проверку, которую они пытаются устроить русским. Пройдут ли? Ответ очевиден.
То, в чём сегодня со скандалами на уровне Конгресса США обвиняется Россия, давно придумали и давно практикуют сами вашингтонские ястребы. Чтобы сделать здесь правильный вывод, достаточно вспомнить мистера Маккейна, предвыборные сенатские кампании которого щедро оплачивает военно-промышленный комплекс.
Обозреватель «Huffington Post», доктор наук и президент Adizes Institute Ицхак Кальдерон Адизес (Ichak Kalderon Adizes) считает, что США, продолжающие обвинять Россию во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, ведут себя смехотворно. Ведь вмешательство в выборы придумано вашингтонскими политиками, которые лезли к чужому электорату при любой удобной и неудобной возможности.
Отношения между Россией и США являются напряжёнными. Тому масса причин. Россия, «по-видимому, вмешивалась в президентские выборы в США». Также Россия — сторонница Ирана, страны, которую США считают «государством зла». Русские поддерживают в Сирии Асада — человека, которого США хотели бы свергнуть. Есть подозрения, что Россия «намерена выйти за свои границы и вторгнуться на восток Украины». Возможно, вторжение грозит и «некоторым странам Балтии». Москва уже «взяла Крым, не так ли»? «Достаточно оснований для беспокойства, правильно?» — продолжает иронизировать Адизес.
Но можно ли быть во всём этом уверенным? Эксперт предлагает проанализировать все приведённые выше «причины для беспокойства».
Что насчёт возможного вмешательства России в выборы?
Ну, это напоминает известный еврейский анекдот.
Старуха идёт к мяснику, чтобы купить целую курицу. Мясник даёт ей курицу. Она поднимает одно крыло, нюхает под ним и морщит лицо. Потом поднимает второе крыло и говорит: «Фу!» Наконец старуха поднимает хвост, нюхает гузку и вся кривится от отвращения.
Мясник, возвышающийся над нею, говорит: «Леди, а вы сами прошли бы такую проверку?»
Так кого пытаются одурачить американцы? ЦРУ манипулировало и выборами, и революциями, и играло «в королевский двор» повсюду, где считало нужным.
Кто свергнул Альенде в Чили? А ведь этого человека демократически избрал народ!
Именно США придумали электоральное вмешательство, но теперь они ведут себя так, как будто такого «манёвра никогда не было и не должно быть».
Как насчёт тех подозрений, согласно которым Россия решила расширить свои границы?
Адизес считает, что «средний человек с улицы» не понимает, что между Советским Союзом и Россией существует различие. Да, Советский Союз, исповедующий коммунизм, желал распространить коммунизм на весь мир. Да, Советский Союз угрожал рыночной экономике Запада. Но сегодняшняя-то Россия — не коммунистическая! В культурном плане эта страна даже «более капиталистическая» (и материалистическая), нежели США, замечает эксперт.
Обратите-ка внимание: у России есть фондовый рынок. Россия имеет частную собственность. В России живут бизнесмены-миллиардеры. «Правда, многие из них коррумпированы, — пишет далее автор, — однако Россия сейчас находится в таком своём жизненном цикле, в каком США находились во время правления их железнодорожных баронов». И в те годы США были «не менее коррумпированными», чем нынешняя Россия. Поэтому не следует пока судить о том, что у России не столь развит правопорядок, как в США. «Россия и США находятся в разных точках жизненного цикла», — подчёркивает публицист.
Как Запад может иметь в союзниках Россию, в которой правит диктатор? Ведь в Америке поддерживается демократия.
Пора бы прекратить подобное лицемерие, полагает Ицхак Кальдерон Адизес. Ведь сами США бесконечно «поддерживали диктаторские режимы». Это делалось в тех случаях, когда такие режимы «отвечали их интересам».
Следующее утверждение Запада: у России и США разные геополитические интересы. Россия «вмешивается в Восточную Украину и незаконно завладела Крымом».
Аналитик предлагает здесь кое-что «уточнить». Путин, «как и любой другой политик», напоминает автор, хочет «сохранить своё кресло». Восстание против коррупции на Украине «угрожало власти Путина», напоминает Адизес. Эта революция «могла распространиться и на Москву». Россия ведь «тоже коррумпирована». В итоге Путин «сделал что-то» и тем самым «защитил свою власть». Он «захватил Крым, регион, который большинство россиян всё равно считает русским». После этого оппозиция, действующая против Путина, «потеряла голос», подытоживает Адизес, а вот популярность Путина «значительно возросла». И угроза цветной революции для него исчезла.
Кроме того, полагает учёный, Путин «должен был поддержать русских на востоке Украины». Жители Восточной Украины не поддержали киевскую идею о вступлении страны в НАТО. Реализация такого плана могла бы поставить украинцев против России. Многие люди в Восточной Украине «даже не говорят на украинском языке», указывает автор. И они «отождествляют себя с Россией». Путин «не мог их игнорировать». Если бы стал их игнорировать, люди сочли бы его «предателем», предполагает Адизес. И Путин, разумеется, не мог позволить НАТО продвинуться до украинской границы России. Он не мог допустить, чтобы ещё больше ракет приблизилось к Москве.
Так чему удивляется Запад? США «почти пошли на войну» из-за ракет, поставленных Советским Союзом на Кубе во время Карибского кризиса. Ракеты эти оказались «слишком близко к Вашингтону».
Далее. Из-за событий в Крыму Запад ввел определённые антироссийские санкции. Путин дал на это свой ответ. Он подорвал позиции Запада в Сирии и в Иране, указывает аналитик. Это типичная игра властей разных государств, которую можно описать примерно так: раз вы сделали то-то, я сделаю то-то, а там поглядим…
Россия «не должна быть врагом», резюмирует публицист. Она «не враг». У России нет стремлений сойтись в конфликте с США или с какой-либо другой западной державой. Россия «даже пыталась вступить в НАТО», и эта идея в своё время была отвергнута. Но почему? А потому, что американскому промышленному комплексу нужно «иметь врага». Без врага «оборонные бюджеты усыхают».
Кого же ещё назначить врагом, как не Россию?
Может, всё-таки Китай? Да, это «хороший кандидат», допускает обозреватель. Это «союзник нашего самого опасного врага, Северной Кореи». Однако «нет, ни за что». Китайский рынок «слишком велик». И он нужен «деловому сообществу».
«Я считаю, — пишет Адизес, — что внешняя политика США только публично объясняется проблемами прав человека. За кулисами внешнюю политику ведут деловые интересы».
Какая там демократия! «Не права человека, а деньги. Деньги. Деньги», — подчёркивает автор. Поэтому превратить Россию во врага — это «политический манёвр, обусловленный деловыми интересами».
Ицхак Кальдерон Адизес с присущей ему злой иронией, заметим, предлагает американским политикам самим пройти ту проверку, которую они пытаются устроить русским. Пройдут ли? Ответ очевиден.
То, в чём сегодня со скандалами на уровне Конгресса США обвиняется Россия, давно придумали и давно практикуют сами вашингтонские ястребы. Чтобы сделать здесь правильный вывод, достаточно вспомнить мистера Маккейна, предвыборные сенатские кампании которого щедро оплачивает военно-промышленный комплекс.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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