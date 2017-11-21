10:51 21 ноября

Военная обстановка в Сирии: Войска отрезают ИГИЛ от Ирака и берут боевиков в «котел»

Два дня назад, спустя более недели напряженных боев, город Абу-Кемаль, находящийся на границе с Ираком, взят силами САА при поддержке проиранских бойцов. Операцией командовал генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Большинство террористов были уничтожены в уличных столкновениях, однако около 150 боевикам удалось выйти из города и сдаться проамериканским отрядам SDS.




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