Военная обстановка в Сирии: Войска отрезают ИГИЛ от Ирака и берут боевиков в «котел»

Два дня назад, спустя более недели напряженных боев, город Абу-Кемаль, находящийся на границе с Ираком, взят силами САА при поддержке проиранских бойцов. Операцией командовал генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Большинство террористов были уничтожены в уличных столкновениях, однако около 150 боевикам удалось выйти из города и сдаться проамериканским отрядам SDS.











