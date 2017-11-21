Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд
Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» завершили программу неофициального визита в Таиланд, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Сообщается, что «19 и 20 ноября экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" принял участие в военно-морском параде, который состоялся в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором были задействованы 25 боевых кораблей из 18 стран». Российский корабль возглавил одну из парадных колонн.
В ходе визита БПК посетили сотрудники российских загранучреждений в Таиланде, для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттая.
Покинув базу Саттахип, боевой корабль и судно обеспечения ТОФ продолжили выполнение задач похода.
Справка пресс-службы: «Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока в дальний поход 2 октября. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится около четырех месяцев».
Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил программу неофициального визита в Королевство Таиланд и покинул главную базу ВМС Таиланда Саттахип,говорится в релизе.
Сообщается, что «19 и 20 ноября экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" принял участие в военно-морском параде, который состоялся в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором были задействованы 25 боевых кораблей из 18 стран». Российский корабль возглавил одну из парадных колонн.
В ходе визита БПК посетили сотрудники российских загранучреждений в Таиланде, для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттая.
Покинув базу Саттахип, боевой корабль и судно обеспечения ТОФ продолжили выполнение задач похода.
Справка пресс-службы: «Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока в дальний поход 2 октября. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится около четырех месяцев».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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