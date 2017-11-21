10:58 21 ноября

Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд

Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» завершили программу неофициального визита в Таиланд, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд


Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил программу неофициального визита в Королевство Таиланд и покинул главную базу ВМС Таиланда Саттахип,
говорится в релизе.


Сообщается, что «19 и 20 ноября экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" принял участие в военно-морском параде, который состоялся в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором были задействованы 25 боевых кораблей из 18 стран». Российский корабль возглавил одну из парадных колонн.

В ходе визита БПК посетили сотрудники российских загранучреждений в Таиланде, для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттая.

Покинув базу Саттахип, боевой корабль и судно обеспечения ТОФ продолжили выполнение задач похода.

Справка пресс-службы: «Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока в дальний поход 2 октября. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится около четырех месяцев».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:48
    Ходили мы походами в дальние края ! soldier
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 09:55
      Что, Володя, воспоминания захлестнули? wink
      Джедай
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
      Uncle Lee Сегодня, 09:48
      Ходили мы походами в дальние края ! soldier

      ... матросы и офицеры повесят на грудь за ДП... good drinks
      a.s.zzz888
  2. 210окв Сегодня, 09:50
    Хотите посетить за государственный счёт зарубежные порты?Идите на флот! soldier
    210окв
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