Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил программу неофициального визита в Королевство Таиланд и покинул главную базу ВМС Таиланда Саттахип,

Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» завершили программу неофициального визита в Таиланд, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «19 и 20 ноября экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" принял участие в военно-морском параде, который состоялся в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором были задействованы 25 боевых кораблей из 18 стран». Российский корабль возглавил одну из парадных колонн.В ходе визита БПК посетили сотрудники российских загранучреждений в Таиланде, для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттая.Покинув базу Саттахип, боевой корабль и судно обеспечения ТОФ продолжили выполнение задач похода.Справка пресс-службы: