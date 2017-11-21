10:51 21 ноября

В Сочи состоялась встреча президентов России и Сирии

Президенты РФ и Сирии Владимир Путин и Башар Асад встретились в понедельник в Сочи, где обсудили вопросы политического урегулирования в Сирии, а также подготовку к проведению в ближайшие дни Конгресса народов Сирии. Беседа состоялась в рамках рабочего визита сирийского лидера в РФ, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков.

В Сочи состоялась встреча президентов России и Сирии



Асад отметил успехи, которые достигнуты благодаря совместным действиям ВКС и правительственных войск. Он подчеркнул, что Россия спасла Сирию как государство. По его словам, операция российской авиации позволила также продвигать политическое урегулирование.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. Он отметил, что Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности.

Президент Сирии заявил, что Дамаск рассчитывает, что Москва поможет обеспечить невмешательство внешних игроков в политические процессы страны. При этом, по словам Путина, Россия рассчитывает на активное участие ООН в завершающей стадии процесса.

Он подчеркнул, что создание зон деэскалаций позволило начать практически впервые настоящий диалог с оппозицией.

Кроме того, президент РФ напомнил, что 22 ноября он проведет в Сочи встречу с президентами Турции Реджепом Эрдоганом и Ирана Хасаном Роухани.

В ходе встречи Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба. Как отметил сенатор Франц Клинцевич, встреча лидеров стала колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии, передает РИА Новости

Использованы фотографии: © Администрация Президента России
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Комментарии 19

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  1. Житель Урала Сегодня, 10:03
    Владимир Путин поздравил Асада с успешной борьбой Владимира Путина с терроризмом.
    Житель Урала
    1. 210окв Сегодня, 10:05
      Асад прав.Мы спасли и Сирию и его лично.И продолжаем спасать..
      Цитата: Житель Урала
      Владимир Путин поздравил Асада с успешной борьбой Владимира Путина с терроризмом.
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 10:07
        Не безвозмездно, Надеюсь... Нефти то хоть перепадет...
        Anarchist
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:21
          Цитата: Anarchist
          Не безвозмездно, Надеюсь... Нефти то хоть перепадет...

          ну не полосатые же компании будут вести добычу? это был бы полный нонсенс request
          Angel_and_Demon
        2. хрыч Сегодня, 10:24
          Цитата: Anarchist
          Не безвозмездно, Надеюсь... Нефти то хоть перепадет...

          в 2009-11 годах были проведены изыскания на сирийском шельфе, где были обнаружены огромные запасы углеводородов, эти изыскания на сирийском шельфе проводились американскими и скандинавскими компаниями.... Примечательно, что сразу после того, как эти данные были официально опубликованы, началась гражданская война в Сирии вместе с попытками перевести Дамаск под внешнее управление известных мировых сил... Здесь не надо забывать, что сирийские углеводороды находятся очень близко к европейскому рынку сравнительно тех же стран Персидского залива...
          Поэтому РФ в накладе не останется laughing
          хрыч
        3. Сепар ДНР Сегодня, 10:43
          Цитата: Anarchist
          Не безвозмездно, Надеюсь... Нефти то хоть перепадет...


          Не нефтью единой...
          Военные базы РФ на территории Сирии,как инструмент геополитики тоже чего-то да стоят.

          Вот только не было б так хорошо,если б не было так плохо...

          США,также,"обзавелись" ОДИНАДЦАТЬЮ (!!!) хоть и не законными но базами, там же.
          И похоже,желают там обосноваться на долго. recourse
          Сепар ДНР
      2. Джедай Сегодня, 10:15
        Дмитрий! hi
        Цитата: 210окв
        Асад прав.Мы спасли и Сирию и его лично.И продолжаем спасать..

        Я очень надеюсь что у Сирии не такая короткая память, как у некоторых.
        Джедай
        1. 210окв Сегодня, 10:16
          Максим hi И я надеюсь...Но арабы...Они такие.
          Цитата: Джедай
          Дмитрий! hi
          Цитата: 210окв
          Асад прав.Мы спасли и Сирию и его лично.И продолжаем спасать..

          Я очень надеюсь что у Сирии не такая короткая память, как у некоторых.
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 10:19
            Цитата: 210окв
            Но арабы...Они такие.

            Именно поэтому я использовал слово "надежда", а не "уверенность".
            Джедай
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:26
            Цитата: 210окв
            И я надеюсь...Но арабы...Они такие.

            надеюсь у них
            Angel_and_Demon
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:03
    Сейчас, начнут нарезать на куски, бледную страну:(
    Сибирский цирюльник
    1. Silkway0026 Сегодня, 10:14
      Именно так - начнут нарезать на куски наши олигархи . Вопрос - а российскому народу от этого что перепадет ? Очередное подоражание бензина ? Нлоги на транспорт ? На недвижимость ?
      Silkway0026
      1. с-т Petrov Сегодня, 10:37
        Именно так - начнут нарезать на куски наши олигархи . Вопрос - а российскому народу от этого что перепадет ?


        вас в инкубаторе почкованием множат? и в голову закладывают стандартный набор вопросов и оборотов про олегархов и народу перепадёт?

        ощущение что на потоке прямо. конвеер. Солженицын про гулаг, неполживцы про алегархов которые не делятся с народом

        распечатай листовку, на той стороне нет врагов и алегархов и используй ее для прохода

        с-т Petrov
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 10:04
    Президент Сирии заявил, что Дамаск рассчитывает, что Москва поможет обеспечить невмешательство внешних игроков в политические процессы страны. При этом, по словам Путина, Россия рассчитывает на активное участие ООН в завершающей стадии процесса.
    очень хотелось бы на это надеяться, но полосатые....... negative
    Angel_and_Demon
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:12
    Главное оставить военные базы на территории Сирии, ну и конечно участвовать во внутриполитических процессах, не давать полосатым свести на нет все наши успехи в этом регионе. Афганистан тому пример.
    Alexey-74
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
    Он подчеркнул, что Россия спасла Сирию как государство.

    ... это без преувеличения правдиво... решают без мерикатосов, их пустили по-боку...
    a.s.zzz888
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:27
      Цитата: a.s.zzz888
      решают без мерикатосов, их пустили по-боку...

      а их это бесит - как же без исключительных laughing
      Angel_and_Demon
  6. Runoway Сегодня, 10:23
    А вот по сути о какой Асадовской Сирии может идти речь??? До нашего прихода у него в Дамаске 1.5 улицы осталось.
    Боюсь только получится у нас как всегда, всем поможем, победим,а потом нас в жопу пошлют
    Runoway
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:25
    Американцы у телевизора рвут волосы наблюдая встречу двух лидеров, которые им поперек горла. Завтра пол Сената и Конгресса будут лысоватыми, а Маккейна хватит удар.
    rotmistr60
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