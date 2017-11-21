В Сочи состоялась встреча президентов России и Сирии
Президенты РФ и Сирии Владимир Путин и Башар Асад встретились в понедельник в Сочи, где обсудили вопросы политического урегулирования в Сирии, а также подготовку к проведению в ближайшие дни Конгресса народов Сирии. Беседа состоялась в рамках рабочего визита сирийского лидера в РФ, сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков.
Асад отметил успехи, которые достигнуты благодаря совместным действиям ВКС и правительственных войск. Он подчеркнул, что Россия спасла Сирию как государство. По его словам, операция российской авиации позволила также продвигать политическое урегулирование.
Российский лидер подчеркнул, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. Он отметил, что Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности.
Президент Сирии заявил, что Дамаск рассчитывает, что Москва поможет обеспечить невмешательство внешних игроков в политические процессы страны. При этом, по словам Путина, Россия рассчитывает на активное участие ООН в завершающей стадии процесса.
Он подчеркнул, что создание зон деэскалаций позволило начать практически впервые настоящий диалог с оппозицией.
Кроме того, президент РФ напомнил, что 22 ноября он проведет в Сочи встречу с президентами Турции Реджепом Эрдоганом и Ирана Хасаном Роухани.
В ходе встречи Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба. Как отметил сенатор Франц Клинцевич, встреча лидеров стала колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии, передает РИА Новости
Владимир Путин поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков.
Асад отметил успехи, которые достигнуты благодаря совместным действиям ВКС и правительственных войск. Он подчеркнул, что Россия спасла Сирию как государство. По его словам, операция российской авиации позволила также продвигать политическое урегулирование.
Российский лидер подчеркнул, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. Он отметил, что Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности.
Президент Сирии заявил, что Дамаск рассчитывает, что Москва поможет обеспечить невмешательство внешних игроков в политические процессы страны. При этом, по словам Путина, Россия рассчитывает на активное участие ООН в завершающей стадии процесса.
Он подчеркнул, что создание зон деэскалаций позволило начать практически впервые настоящий диалог с оппозицией.
Кроме того, президент РФ напомнил, что 22 ноября он проведет в Сочи встречу с президентами Турции Реджепом Эрдоганом и Ирана Хасаном Роухани.
В ходе встречи Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба. Как отметил сенатор Франц Клинцевич, встреча лидеров стала колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии, передает РИА Новости
Использованы фотографии: © Администрация Президента России
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