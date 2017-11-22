16:30 22 ноября

Кинозал: и тут Троцкий на лихом коне…

Наконец-то завершился показ очередного «шедевра» доморощенных спилбергов, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской революции. «Наконец-то» даже не потому, что очередную псевдоисторическую халтуру выкинули на телевизионный рынок, а потому, что периодически натыкаться на акты публичного онанизма в прямом эфире в продвижении этого полуфабриката раздражает. Ну, знаете, когда актёры, жизненно заинтересованные в рекламе своей картины, возносят её до небес в эфире телеканала, продюсеры которого эту картину и состряпали. Это всегда подаётся до приторности гладко с умным видом объективного взгляда и с расчётом на уж очень усреднённый интеллект аудитории. На этот раз в эротическом поглаживании своего «эго» продюсеры уступили по шкале экстаза лишь своим же рекламным потугам в связи с не менее убогим «Викингом». Тогда я боялся включить даже утюг, чтобы оттуда не выскочили Эрнст или Козловский, или все вместе.

Кинозал: и тут Троцкий на лихом коне…


Разумеется, удивить наше общество, повидавшее михалковские парусные танковые войска и голый зад люфтваффе, ветеранов МЧС с семью отцами Бондарчука мл. и его же пародию на Дом Павлова, достаточно сложно. Но авторы «Троцкого», видит Бог, старались. Кто же они?


В качестве режиссёров выступили Александр Котт и Константин Статский. Первый, после успеха неплохой, уже потому что НКВДэшники не едят на завтрак младенцев, картины «Брестская крепость», пустился снимать телевизионный сериальный ширпотреб и лютый трэш вроде «Ёлки 5». Коллега же и вовсе из сериального чёса не выныривал, если, конечно, не брать в расчёт детский фильм «Сказка. Есть», похожий на результат воздействия тяжёлых наркотиков.



Картины за авторством режиссёров "Троцкого"

Спродюсировал «Троцкого» Константин Эрнст, периодически заполняющий весь свободный телеэфир своего канала рекламой его же кинопродукции. Его сообщником в этом деле был Александр Цекало, который уже много лет тужится прославиться в качестве продюсера, сценариста, ведущего и т.д., но всё равно остаётся в народной памяти персонажем из низкосортной попсы «Кабаре-дуэт «Академия».

Про историчность этого телевизионного фильма говорить не стоит. Бульдозером исторических фактов по сценарию этой «сказки» не проехался разве что ленивый. Сценаристами были Павел Тетерский, улыбчивый парень из Львова и один из членов дружной команды журнала «Playboy» (остаётся ли он им сейчас неизвестно), Руслан Галеев писатель-фантаст и Олег Маловичко, приложивший руку ко всему, что только возможно – от провалившегося «Притяжения» до жутковатых экспериментов по реинкарнации советской комедии «Весёлые ребята».


Известный "историк" Александр Цекало: "Гражданская война - это и есть Троцкий"

Посему обратимся к самому телефильму. Хвалить качество операторской работы, самой картинки и визуальных эффектов, по моему скромному мнению, глупо. Это тоже самое, что лёжа в инфекционном отделении после промывки желудка философствовать – «та икра, конечно, лютый яд, но баночка была красоты неописуемой». Так что как бы ни была прекрасна картинка, содержания она не скрасит.
Главным героем является, естественно, Троцкий. Один из ярких деятелей Октябрьской революции. В картине это нервный несколько истеричный персонаж, страдающий бесконечными мистическими припадками и визуальными галлюцинациями. Иногда они выглядят некими флэшбэками (нечто вроде ретроспективы), но не несут никаких функций этого кинематографического инструмента, так как никак не раскрывают главного героя, кроме того, что Троцкий страдает шизофренией.

Но как не дико звучит, это работает. Потому что создателям ленты до зубного скрежета необходимо сделать Троцкого хоть немного интересным персонажем. А так как историю авторы спустили в унитаз вместе с реальными речами и высказываниями своего героя, то всё, что он изрекает лишь представления этих самых авторов о Троцком. И эти представления укачивающе утлые, как и любые стереотипы родом из 90-х. Поэтому периодические «приходы» Троцкого хоть какая-то встряска для зрителя.

Ещё одной росписью в собственном бессилии владения художественными инструментами стала попытка выделить фигуру Троцкого искусственным низведением с исторического пьедестала всех остальных революционеров. Т.е., имея карт-бланш на изнасилование истории, они сначала сделали своего героя пугалом, страшилкой в стиле «Кошмар на улице вязов». Потом, поняв, что такой персонаж неинтересен даже по пьяному угару, решили и всех остальных опустить до карикатурного уровня. Так, Ленин предстал мямлей, а Коба кавказским гопником из подворотни.



И тут Троцкий на лихом коне...

Словно всего этого горячечного бреда было мало, авторы, видимо, понимая конъюнктуру и стереотипное мышление определённых обывательских групп, превратили почти всех революционеров, кроме Троцкого, в антисемитов. А этот ярлык заразнее сифилиса – подцепишь и не вылечишь. А учитывая, что сериал толкнули за кордон ещё до премьеры в России, то этот ярлык начинает играть новыми красками.

Но вернёмся в родные пенаты. Мнение, что данный опус не что иное как ещё одна попытка фальсификации истории, по-моему, верное. И то, что это носит явный пропагандистский характер тоже. Правда, теперь же это агитационное варево будет слито и на внешнего потребителя за кордоном.

Главное же, что сами авторы «Троцкого» так старались демонизировать своих героев, что девальвировали весь агитационный задел. Девальвировали настолько, что даже покемонное поколение не сможет вычленить «Троцкого» из ряда фэнтезийных картин вроде Гарри Поттера с вездесущим Волан-де-Мортом. И беспокоиться о промывке мозгов целому поколению в данном случае не стоит, так как с этим прекрасно справляется наша система образования, а не частный случай нескладного телефильма.

Вместо тонких ненавязчивых художественных инструментов авторы ковали образ Троцкого молотом спецэффектов и откровенного сюра. В итоге персонаж получился настолько нереальным, что рассуждать о нём не имеет никакого смысла.

Нет, конечно, часть критиков истошно кричала, что стоит воспринимать всё происходящее только как художественное осмысление. Только вот эта же часть с таким пылом придиралась к каждому шву на форме «панфиловцев» и в итоге загнала себя в кокон либеральной тусовки, каждый визг которой уже давно имеет вес только внутри самой тусовки.



Ярким примером убогости телефильма «Троцкий» является эпизод с путешествием Льва Давыдовича на инфернальном паровозе по степям и весям России. Антураж картинки настолько жёсткая смесь какого-то стимпанка и «Звёздных Войн», что хохот вырывается сам собой. Замотанный в кожу радикально чёрного цвета с не менее характерными своему вождю кожаными красноармейцами Троцкий, вышагивающий из клубов пара, просто требует пустить саундтреком «Имперский марш» Джона Уильямса. Ну, а если бы в эту секунду я услышал немецкую речь, то точно ожидал бы начала БДСМ-вечеринки.



И всё это в стране, где есть богатый опыт создания персонажей, внушающих трепет. И я имею ввиду не каких-то там «Фредди Крюгеров», а вполне живых людей. Вспомнить только образ генерала Хлудова из картины «Бег», воплощённый гениальным Владиславом Дворжецким. Никаких спецэффектов, только актёрская игра. И после этого наблюдать за истеричными потугами сделать Троцкого чем-то сатанинским с периодическими приходами просто смешно.

Я намеренно подождал, пока сериал закончит своё «шествие» по экрану «Первого канала», так как был убеждён, что на свалку истории он отправится сразу же с последними титрами. Так и случилось. Теперь его судьба забивать эфир спутниковых каналов, как и судьба большинства телекартин за авторством новых режиссёров с их «новым видением». Беда в другом – последовательной адекватной альтернативы подобным лентам фактически нет. Именно поэтому «28 панфиловцев» приковывают к себе внимание просто фактом появления, но это как раз констатирует глубокий кризис.
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 32

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  1. Антианглосакс Сегодня, 08:39
    Очередной раз показали, что власть предержащие в России и есть основной костяк пятой колонны. Говорить не о чем.
    Антианглосакс
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:21
      Честно скажу, что посмотрел одну серию этого "шедевра". Очередное тупое творение с целью показать полными ничтожествами Ленина и Сталина.
      Эрнст все плачется про падающий рейтинг 1-го канала. Ну а что удивляться этому, если так откровенно плевать в лицо своего зрителя.
      Офицер запаса
      1. Варяг_0711 Сегодня, 13:26
        Офицер запаса Сегодня, 12:21 ↑ Новый
        Честно скажу, что посмотрел одну серию этого "шедевра".
        Тезка, честно скажу, что принципиально не смотрел, ни "Троцкого", ни "Демона революции". Да и вообще не смотрю последние "киношедевры", исключением стал современный "Экипаж" и то, по настоянию жены. В принципе, кроме омерзения и желании обложить семиэтажным матом всю эту шушеру, по недоразумению считающую себя "режиссерами" и "творцами", других эмоций новые киновысеры не вызывают. Поэтому смотрю исключительно советскую киноклассику, ну и каюсь иногда что нибудь из голливудских фильмов. Вообще от современного телевидения уже тошнит, причем от всех каналов одновременно одинаково. Исключение телеканал Звезда, да и там иногда такую ахинею показывают, что хоть плачь.
        И чего мы потом все возмущаемся мальчиком Колей? Это типичный продукт современного общества потребления. Не на чем им воспитываться. Советские фильмы для них не интересны, а современные... в общем имеем то, что имеем. А точнее то, что нас имеют все эти бондарчуки, михалковы, райкины, рейхельгаузы, сванидзе и прочая шваль. Прям пичаль-бида, да и только! crying
        Варяг_0711
        1. свой1970 Сегодня, 16:02
          И кожанки, и поезд, и истеричный Троцкий - все это БЫЛО. Включая две машины на поезде для поездок..И особая форма со специальными знаками у команды поезда...

          Во времена боев за Солянку - Чапаев в ней выпорол 40 мужиков (не давали лес/медленно строили).И мост построили за сутки...
          1)просто представьте себе: что у вас разбирают крышу на доме на мост- а потом когда вы начинаете возражать-вас, прилюдно,на площади, сняв штаны - порют...
          Я б вот застрелился бы от такого - ну или Чапаева шлепнул бы
          2)Лес в нашу местность везли за 250 км на быках-очень долго, муторно и дорого.Даже сейчас при развитом транспорте - лес у нас стоит примерно в 2 раза дороже.... а тогда -это жесть лютая..
          свой1970
      2. gm9019 Сегодня, 14:09
        Вот вы какой терпеливый, я и первую не досмотрела - очень тягостное зрелище! negative

        Кстати, кожанки всё-таки были! Вспомните незабвенную строчку "катим в дилижансе.. Шухер! - Впереди кожанки!" winked
        gm9019
        1. Krasnodar Сегодня, 16:29
          Цитата: gm9019
          Вот вы какой терпеливый, я и первую не досмотрела - очень тягостное зрелище! negative

          Кстати, кожанки всё-таки были! Вспомните незабвенную строчку "катим в дилижансе.. Шухер! - Впереди кожанки!" winked

          Это Розенбаумом в конце 80-х было написано про людей Урицкого
          Krasnodar
  2. ДэнСабака Сегодня, 09:30
    Спасибо за рекламу... Вы так талантливо распиарили этот опус, что невольно хочется посмотреть.... надеюсь, что ледоруб там то же есть....
    кстати, кожаная форма у охраны Льва Давидовича - факт исторический, а не БДСМ-фантазия киношников....
    ДэнСабака
    1. Восточный ветер Сегодня, 13:10
      Дорогой товарищ, за исторический факт никто не спорит. Вот, к примеру...



      А вот смещения акцентов вы не увидели. Акцентируя внимание всеми средствами на данном моменте, авторы напрочь убили остальное. Пораскиньте на досуге, за Высоцким водился грех алкоголя и наркотиков - да, факт. Вот и любуйтесь картиной "Высоцкий. Спасибо, что живой". Есть там Высоцкий - нет, есть исторический факт, а Высоцкого нет.
      Восточный ветер
  3. ШВЕДский_стол Сегодня, 09:42
    Отсутствие звездочек и комментариев говорит о том, что 1) многие сериал просто не смотрели. Они не могут ни согласится ни опровергнуть доводы автора 2) статья сама подается за мнение как единственное правильное и другого быть не может. А если не согласен с мнением автора то ты "контра", если не дай бог ты начнешь приводить доводы что тебе что-то понравилось то все, хана тебе. 3) статья слишком эмоциональная. Ни о чем. Вброс на вентилятор. Ну и от себя. Надоели вы всюду пихать Викинга, Сталинград и Утомленные солнцем. Вот к чему они тут? Они вообще не в тему. Вот понравился мне Викинг и что теперь? Большая часть статьи это мнение автора, а не о том, что в фильме не правда. Даже Шарий лучше рассказал что не понравилось, чем эта "глубокая аналитическая статья".
    ШВЕДский_стол
    1. AllXVahhaB Сегодня, 12:22
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Вот понравился мне Викинг и что теперь?

      belay Это вас характеризует, однако...
      AllXVahhaB
      1. Krasnodar Сегодня, 13:08
        Цитата: AllXVahhaB
        Цитата: ШВЕДский_стол
        Вот понравился мне Викинг и что теперь?

        belay Это вас характеризует, однако...

        А мне нравятся мультики Соуф Парк и фильм Баллада о Солдате
        Меня это как то характеризует? )))
        Krasnodar
      2. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:12
        У меня есть друг который занимался историческим фехтованием в этой эпохе. И ему тоже понравился фильм. Дальше что? Сколько людей столько и мнений.
        ШВЕДский_стол
      3. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:14
        Зато такие комментарии отлично характерезуют Вас. Вы обратили внимание на то, что мне нравится фильм Викинг а не на то что я хотел донести своим комментарием.
        ШВЕДский_стол
  4. апро Сегодня, 12:35
    Как сегодня нам ,которые помнят и уважают советское кино,обсуждать весь этот бред идущий мутным потоком с экранов?нет слов...
    Персонажи которые это ........ выпускают на широкие экраны,создают новую реальность,и я в ней лишний.
    апро
  5. Boris55 Сегодня, 12:35
    Троцкисты торжествуют, а народ молча скупает ледорубы ...
    Boris55
  6. wildcat3981 Сегодня, 12:57
    Статья, как справедливо заметил один из комментаторов - вброс на вентилятор классический. Апелляция сугубо к эмоциям, аналитики ноль. Как и знания истории. Безусловно,фильм художественный, так что требовать от него дотошного следования исторической правде было бы глупо. По моменту с поездом и Троцким в кожаном плаще - пусть автор почитает книжки. Любил Лев Давидович эффекты, а по нашему - понты, так что все показано в соответствии. Да и набирал себе Троцкий в "свиту" сплошь высоких,статных, да хорошо сложенных. С ориентацией у него все в порядке было, просто..."преторианцы", знающий поймет. По поводу карикатурности Ленина со Сталиным - не заметил аж нисколько. Видимо либо автор на эмоциях видел лишь то,что хотел видеть. Либо сознательно и цинично подтасовывает факты. Вообще статейка пахнет немного попыткой сознательного манипулирования, имхо. Автору личный минус. Возможно субъективный. Но и автор статьи субъективен донельзя, так что всё тут по честному yes
    wildcat3981
  7. vlad007 Сегодня, 12:59
    Плачевное состояние современного кино связано в первую очередь с отсутствием качественной литературной основы. Прошу извинить за банальный пример, но сериал "Игра престолов" снят по серии книг "Песнь льда и пламени" Дж. Мартина, которые стали бестселлерами в Мире, трилогия Дж.Брауна "Код Да Винчи и пр." тоже побила все рекорды по продажам и эти примеры можно продолжить. А у нас какие книги за последние 20-25 лет стали бестселлерами - кроме серии книг А.Константинова "Бандитский Петербург" и вспомнить нечего. Кроме того должен заметить со слов того же А.Константинова в программе "Итоги недели", что гонорары сценаристов настолько низкие, что желающих участвовать в создании ДОБРОТНОГО сценария современных сериалов становится все меньше, тем более, когда речь идет о таком сложном историческом фильме как "Троцкий". Бюджет фильма "Викинга", упомянутого здесь - 1,25 млрд. рублей, миллиард с четвертью, задумайтесь о цифре, а гонорар сценаристов в этой цифре, со слов компетентных специалистов, ничтожно мал, точные цифры не разглашаются, т.к. это коммерческая тайна.
    vlad007
  8. pav15 Сегодня, 13:44
    Хабенский очень хорош. Но я прекратил просмотр сериала после сцены, где премьер-министр РИ Столыпин уговаривает Государя устроить Кровавое Воскресение. Это уже не просто незнание истории - это реальное ее переписывание. Согласен с тем, что Сталин и Ленин в угоду сценаристам показаны карликами на фоне Гулливера Троцкого. Финансирование Троцкого враждебными странами также не раскрыто, смотришь и тебе показывают, что Троцкий это глыба мирового масштаба, приведшая большевиков к власти лишь силой свей харизмы, а не миллионами долларов и мощной политической поддержкой своих работодателей с Уолл-стрит.
    pav15
    1. medvedron Сегодня, 14:31
      Финансирование Троцкого враждебными странами также не раскрыто, смотришь и тебе показывают, что Троцкий это глыба мирового масштаба, приведшая большевиков к власти лишь силой свей харизмы, а не миллионами долларов и мощной политической поддержкой своих работодателей с Уолл-стрит.
      Вот с этим вашим утверждением не согласен.Там как раз показано как хитрый еврей всех перехитрил,кинув и америкосов и немцев,и Ленина с Сталиным.А вообще считаю что к сериалу стоит немного снисходительнее относиться,всё таки это не историческая программа а худ фильм главная цель которого привлечь внимание к изучению этого исторического периода,и с этой целью,на мой взгляд,авторы справились.
      medvedron
    2. Krasnodar Сегодня, 15:16
      Цитата: pav15
      Хабенский очень хорош. Но я прекратил просмотр сериала после сцены, где премьер-министр РИ Столыпин уговаривает Государя устроить Кровавое Воскресение. Это уже не просто незнание истории - это реальное ее переписывание. Согласен с тем, что Сталин и Ленин в угоду сценаристам показаны карликами на фоне Гулливера Троцкого. Финансирование Троцкого враждебными странами также не раскрыто, смотришь и тебе показывают, что Троцкий это глыба мирового масштаба, приведшая большевиков к власти лишь силой свей харизмы, а не миллионами долларов и мощной политической поддержкой своих работодателей с Уолл-стрит.

      Во всех конспиралогиях Троцкого с Лениным финансировал немецкий генштаб, посредником выступал некий Правус. Ну а роль Уолл Стрит в социалистической революции, которая научила "дурному" эксплуатируемые классы США, чем увеличила стоимость производства мне неизвестна.
      Krasnodar
  9. батька ангел Сегодня, 13:45
    Убогая брань,а не разбор.В чём причина такой ненависти?В том,что с большевиками поступили точно так же как они поступали со своими предшественниками?Дык и здесь ничего нового:"какою мерою вы меряете,такой и вам отмеряно будет."
    батька ангел
  10. polpot Сегодня, 13:45
    Сляпали пошлый комикс к очередной дате ,бюджетных денег попилили ,любовникам и любовницам заработать дали, ни чего нового ,публика через час забыла что сей шедевр был, на этой неделе с показа сняли Крылья Империи рейтинг оказался крайне низок авторы такие же халтурщики .
    polpot
  11. роман66 Сегодня, 14:00
    еврей на коне - было что-то у Бабеля....
    роман66
  12. Хаджи Мурат Сегодня, 14:14
    фильм смотрел как зритель и как историк....истории мало,вымысла много, очередное гов.о 1 канала....только так и смотреть....и не забывайте, кто делает рейтинг ТВ в России, а это для массовой культуры, каковым и является сей фильм, главное....
    Хаджи Мурат
    1. батька ангел Сегодня, 14:20
      Любая история-это приобщение к тому или иному мифу.Объективный взгляд невозможен по определению.Естественно,если вы сторонник большевицкого мифа,то сия картина вам не по душе.Хотелось бы,однако,уточнить:работу Троцкого"Преданная революция" изволили читать?Там Троцкий очень убедительно(1939 год!)раскрывает тему отчего неизбежно рухнет СССР.Не желаете ознакомиться?А то вы и подобные вам только о врагах талдычите.А ,может быть,главные враги-это вы?Просто вы как глаз,не вооруженный зеркалом,не видите самого себя.
      батька ангел
  13. sa-ag Сегодня, 14:20
    Ну где же фильм про генерала Алексеева, Родзянко, Гучкова, и А.Ф.Керенском?
    sa-ag
    1. батька ангел Сегодня, 14:33
      Они не любопытны:обычные предатели,нарушители присяги и слабаки.
      батька ангел
      1. sa-ag Сегодня, 14:38
        Цитата: батька ангел
        Они не любопытны:обычные предатели,нарушители присяги и слабаки.

        Ну как же, патриоты страны, опять же для Учителя продолжение его кинопроизведения напрашивается, могу рабочее название подкинуть "Зеленая ящерица или разбитая любовь"
        sa-ag
  14. BAI Сегодня, 15:12
    превратили почти всех революционеров, кроме Троцкого, в антисемитов

    Я фильму не смотрел, но мне кажется, что говоря про революцию, нельзя обойтись без Зиновьева, Каменева, Бухарина и Свердлова. Если они есть в фильме - они тоже антисемиты?
    BAI
  15. Sovetskiy Сегодня, 15:29
    Заметил еще одну "закономерность". Даже по "Звезде", на которой больше всех показывали советских фильмов, наметилась такая тенденция, все что создано в СССР, показывать после нулей. Хотя формально квота на показ советских фильмов вроде бы не нарушена, - идут аж до шести утра. Сам проверял. Про другие каналы вообще молчу.
    Так что там наша власть говорит об "отсутствии" идеологии и ст.13-й Основного закона? Может пора набраться смелости и объявить народу, что ст.13-я касается только Советской идеологии и всего советского?)
    Sovetskiy
  16. Altona Сегодня, 15:33
    Не смотрел ни "ДерЬмона рыголюции" ни "ТроцЪкаго", потому что зная умственные возможности киноконцерна Эрнст-Мединский Пикчерз предполагал, что снимут очередной не имеющий отношения к реальным событиям трэш.
    Altona
  17. Altona Сегодня, 16:12
    Цитата: батька ангел
    Естественно,если вы сторонник большевицкого мифа,то сия картина вам не по душе.Хотелось бы,однако,уточнить:работу Троцкого"Преданная революция" изволили читать?Там Троцкий очень убедительно(1939 год!)раскрывает тему отчего неизбежно рухнет СССР.Не желаете ознакомиться?А то вы и подобные вам только о врагах талдычите.А ,может быть,главные враги-это вы?Просто вы как глаз,не вооруженный зеркалом,не видите самого себя.

    ---------------------------------------
    Вы о чем написали вообще? При чем тут мифы? Речь же не идет о разногласиях Троцкого и Сталина, что будет много позже. В фильме должны были показать сам момент революции, с чего все начиналось, то есть какой-то маленький отрезок времени 1917-1918 годы. Мы и без мифом знаем, по каким лекалам делалась революция и какими статьями она обосновывалась. Мне лично не по душе, хотя я её и не смотрел. Я сижу за компом, а телевизор бурчал что-то невнятное, показывая лицо Ленина, которое выглядело как морда разомлевшего кота. На кинохронике Ленин ну нисколько не такой, он живой и страстный, активно жестикулирует. В фильме он на приказчика похож. В обоих фильмах. В "ДерЬмоне" так вообще не революция, а обсуждение немецких денежных переводов, прямо не Ленин, а Ельцин ждущий от МВФ транша в 1995-1998 году. Троцкий в одной серии пытался изображать из себя Вольфа Мессинга дискутируя то ли с Фрейдом, то ли с Юнгом. В общем, все за гранью добра и зла.
    Altona
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