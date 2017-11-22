Кинозал: и тут Троцкий на лихом коне…

Наконец-то завершился показ очередного «шедевра» доморощенных спилбергов, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской революции. «Наконец-то» даже не потому, что очередную псевдоисторическую халтуру выкинули на телевизионный рынок, а потому, что периодически натыкаться на акты публичного онанизма в прямом эфире в продвижении этого полуфабриката раздражает. Ну, знаете, когда актёры, жизненно заинтересованные в рекламе своей картины, возносят её до небес в эфире телеканала, продюсеры которого эту картину и состряпали. Это всегда подаётся до приторности гладко с умным видом объективного взгляда и с расчётом на уж очень усреднённый интеллект аудитории. На этот раз в эротическом поглаживании своего «эго» продюсеры уступили по шкале экстаза лишь своим же рекламным потугам в связи с не менее убогим «Викингом». Тогда я боялся включить даже утюг, чтобы оттуда не выскочили Эрнст или Козловский, или все вместе.Разумеется, удивить наше общество, повидавшее михалковские парусные танковые войска и голый зад люфтваффе, ветеранов МЧС с семью отцами Бондарчука мл. и его же пародию на Дом Павлова, достаточно сложно. Но авторы «Троцкого», видит Бог, старались. Кто же они?В качестве режиссёров выступили Александр Котт и Константин Статский. Первый, после успеха неплохой, уже потому что НКВДэшники не едят на завтрак младенцев, картины «Брестская крепость», пустился снимать телевизионный сериальный ширпотреб и лютый трэш вроде «Ёлки 5». Коллега же и вовсе из сериального чёса не выныривал, если, конечно, не брать в расчёт детский фильм «Сказка. Есть», похожий на результат воздействия тяжёлых наркотиков.Спродюсировал «Троцкого» Константин Эрнст, периодически заполняющий весь свободный телеэфир своего канала рекламой его же кинопродукции. Его сообщником в этом деле был Александр Цекало, который уже много лет тужится прославиться в качестве продюсера, сценариста, ведущего и т.д., но всё равно остаётся в народной памяти персонажем из низкосортной попсы «Кабаре-дуэт «Академия».Про историчность этого телевизионного фильма говорить не стоит. Бульдозером исторических фактов по сценарию этой «сказки» не проехался разве что ленивый. Сценаристами были Павел Тетерский, улыбчивый парень из Львова и один из членов дружной команды журнала «Playboy» (остаётся ли он им сейчас неизвестно), Руслан Галеев писатель-фантаст и Олег Маловичко, приложивший руку ко всему, что только возможно – от провалившегося «Притяжения» до жутковатых экспериментов по реинкарнации советской комедии «Весёлые ребята».Посему обратимся к самому телефильму. Хвалить качество операторской работы, самой картинки и визуальных эффектов, по моему скромному мнению, глупо. Это тоже самое, что лёжа в инфекционном отделении после промывки желудка философствовать – «та икра, конечно, лютый яд, но баночка была красоты неописуемой». Так что как бы ни была прекрасна картинка, содержания она не скрасит.Главным героем является, естественно, Троцкий. Один из ярких деятелей Октябрьской революции. В картине это нервный несколько истеричный персонаж, страдающий бесконечными мистическими припадками и визуальными галлюцинациями. Иногда они выглядят некими флэшбэками (нечто вроде ретроспективы), но не несут никаких функций этого кинематографического инструмента, так как никак не раскрывают главного героя, кроме того, что Троцкий страдает шизофренией.Но как не дико звучит, это работает. Потому что создателям ленты до зубного скрежета необходимо сделать Троцкого хоть немного интересным персонажем. А так как историю авторы спустили в унитаз вместе с реальными речами и высказываниями своего героя, то всё, что он изрекает лишь представления этих самых авторов о Троцком. И эти представления укачивающе утлые, как и любые стереотипы родом из 90-х. Поэтому периодические «приходы» Троцкого хоть какая-то встряска для зрителя.Ещё одной росписью в собственном бессилии владения художественными инструментами стала попытка выделить фигуру Троцкого искусственным низведением с исторического пьедестала всех остальных революционеров. Т.е., имея карт-бланш на изнасилование истории, они сначала сделали своего героя пугалом, страшилкой в стиле «Кошмар на улице вязов». Потом, поняв, что такой персонаж неинтересен даже по пьяному угару, решили и всех остальных опустить до карикатурного уровня. Так, Ленин предстал мямлей, а Коба кавказским гопником из подворотни.Словно всего этого горячечного бреда было мало, авторы, видимо, понимая конъюнктуру и стереотипное мышление определённых обывательских групп, превратили почти всех революционеров, кроме Троцкого, в антисемитов. А этот ярлык заразнее сифилиса – подцепишь и не вылечишь. А учитывая, что сериал толкнули за кордон ещё до премьеры в России, то этот ярлык начинает играть новыми красками.Но вернёмся в родные пенаты. Мнение, что данный опус не что иное как ещё одна попытка фальсификации истории, по-моему, верное. И то, что это носит явный пропагандистский характер тоже. Правда, теперь же это агитационное варево будет слито и на внешнего потребителя за кордоном.Главное же, что сами авторы «Троцкого» так старались демонизировать своих героев, что девальвировали весь агитационный задел. Девальвировали настолько, что даже покемонное поколение не сможет вычленить «Троцкого» из ряда фэнтезийных картин вроде Гарри Поттера с вездесущим Волан-де-Мортом. И беспокоиться о промывке мозгов целому поколению в данном случае не стоит, так как с этим прекрасно справляется наша система образования, а не частный случай нескладного телефильма.Вместо тонких ненавязчивых художественных инструментов авторы ковали образ Троцкого молотом спецэффектов и откровенного сюра. В итоге персонаж получился настолько нереальным, что рассуждать о нём не имеет никакого смысла.Нет, конечно, часть критиков истошно кричала, что стоит воспринимать всё происходящее только как художественное осмысление. Только вот эта же часть с таким пылом придиралась к каждому шву на форме «панфиловцев» и в итоге загнала себя в кокон либеральной тусовки, каждый визг которой уже давно имеет вес только внутри самой тусовки.Ярким примером убогости телефильма «Троцкий» является эпизод с путешествием Льва Давыдовича на инфернальном паровозе по степям и весям России. Антураж картинки настолько жёсткая смесь какого-то стимпанка и «Звёздных Войн», что хохот вырывается сам собой. Замотанный в кожу радикально чёрного цвета с не менее характерными своему вождю кожаными красноармейцами Троцкий, вышагивающий из клубов пара, просто требует пустить саундтреком «Имперский марш» Джона Уильямса. Ну, а если бы в эту секунду я услышал немецкую речь, то точно ожидал бы начала БДСМ-вечеринки.И всё это в стране, где есть богатый опыт создания персонажей, внушающих трепет. И я имею ввиду не каких-то там «Фредди Крюгеров», а вполне живых людей. Вспомнить только образ генерала Хлудова из картины «Бег», воплощённый гениальным Владиславом Дворжецким. Никаких спецэффектов, только актёрская игра. И после этого наблюдать за истеричными потугами сделать Троцкого чем-то сатанинским с периодическими приходами просто смешно.Я намеренно подождал, пока сериал закончит своё «шествие» по экрану «Первого канала», так как был убеждён, что на свалку истории он отправится сразу же с последними титрами. Так и случилось. Теперь его судьба забивать эфир спутниковых каналов, как и судьба большинства телекартин за авторством новых режиссёров с их «новым видением». Беда в другом – последовательной адекватной альтернативы подобным лентам фактически нет. Именно поэтому «28 панфиловцев» приковывают к себе внимание просто фактом появления, но это как раз констатирует глубокий кризис.