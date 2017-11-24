11:25 24 ноября

РФ против НАТО. Роль авианосцев в ядерном конфликте



Недавно на ВО появилась чрезвычайно интересная статья – «Дорогой Хрущева или насколько опасны для России будут американские авианосцы». Выводы сводились к тому, что с учетом современных систем обнаружения и при наличии новейших крылатых ракет РФ имеет возможность надежно защитить свои берега от посягательств АУГ. Выскажем иную точку зрения по данному вопросу.

Следует признать, что конфликт между США и РФ крайне маловероятен, и если уж дойдет до военных действий, то скорее всего это будет конфликт между РФ и НАТО. Такой военный конфликт может протекать в двух формах – ядерной или безъядерной.


К сожалению, «в интернетах» постоянно приходится сталкиваться с репликами на тему «На нас нападут, а мы – весь мир в труху!» Увы… Ни российского, ни американского арсенала уже давно не хватает на то, чтобы превратить в труху этот самый мир. Вот, например, согласно данным Госдепа США о ходе выполнения СНВ-3 от 1 января 2016 г., на вооружении США находится 762 развёрнутых носителя ядерных боезарядов, у России — 526. Число боеголовок на развёрнутых носителях у США — 1538, у России — 1648. Но это – только на развернутых. По другим данным, у США – 1642 развернутых и 912 законсервированных боеголовок; у России – 1643 и 911 соответственно. Грубо говоря, и мы. и американцы способны нанести единомоментный удар, используя примерно 1500-1600 боеголовок (по другим данным, США слабее – порядка 1400 боеголовок) и… что это означает? Увы, для РФ – ничего хорошего.

Наша страна имеет примерно 1100 городов. Конечно, на уничтожение некоторых из них одной стандартной 100 Кт боевой части будет мало, но тем не менее. Что же касается США, то у них насчитывается порядка 19 000 городов. И поразить их все, ударив 1600 боеголовками, совершенно невозможно. Да и к тому же… не будет их 1600. Никогда не бывает так, что абсолютно все ракеты стартуют штатно – какой-то процент отказов все же будет. Возможно, не все ракетные подводные крейсера стратегического назначения смогут нанести удар – кто-то может погибнуть раньше, чем успеет отстреляться. Что-то отразит ПРО США, не то, чтобы автор всерьез верил в способность отражать удары баллистических ракет, но вот сколько-то крылатых ракет, запущенных со стратегических ракетоносцев, «победить» вполне могут. Вряд ли даже все это вместе взятое отберет большой процент, но все же следует понимать – какая-то часть наших БЧ все-таки до врага не долетит.

При взрыве боевой части мегатонного класса, в 10 километрах от эпицентра погибнет не более 5% находящегося там населения. Правда, еще 45% должны получить травмы различного уровня тяжести, но это только в том случае, если удар обрушится на ничего не подозревающих горожан. А вот если они будут готовы и предпримут хотя бы самые простые меры защиты, то потери будут значительно, если даже не кратно, снижены. А у нас далеко не все из 1600 боеголовок – мегатонного класса, есть и в 10 раз слабее, и таких много.

Радиоактивное заражение? Стоит отметить, что японцы после ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки приступили к восстановлению и заселению этих городов спустя какие-то два-три года. Да, конечно, последствия были – например, аномально высокий уровень лейкемии (превышающий норму как минимум вдвое) но все же заражение не угрожало гибелью расположившемуся в самом его центре социуму. Японцы оценивают масштабы заражения окружающей среды в Чернобыле как минимум в 100 раз превосходящие последствия взрыва бомбы над Хиросимой. А еще следует учитывать, что термоядерные боеприпасы, при определенных условиях, дают не слишком существенное заражение окружающей среды.

Ядерная зима? В США, СССР, Франции, Великобритании и Китае в общей сложности проведено не менее 2060 испытаний атомных и термоядерных зарядов, в том числе в атмосфере – 501 испытание. Нельзя сказать, что мир этого совершенно не заметил, но никаких последствий, хоть сколько-то приближенных к роковым, не наступило.

Иными словами, израсходовав весь свой развернутый сегодня стратегический ядерный потенциал, мы не то, чтобы мир – мы даже США в труху не смелем. Нанесем страшнейшие потери, уничтожим значительное количество городского населения – да. Ликвидируем большую часть промышленного потенциала – безусловно. Отбросим по развитию в район центральноафриканских стран – возможно, хотя даже это уже не факт.

«Весь мир в труху» - это из времен СССР. Когда у нас были не 2550-2600 боеголовок, а 46 000 (СОРОК ШЕСТЬ ТЫСЯЧ) – вот тогда – да, мы действительно могли «засеять» ими территорию США, да и, вероятно, всей Европы если не до полного уничтожения всякой разумной жизни, то очень близко к этому. Сейчас – увы, такой силой мы не располагаем. У нас давно уже нет возможностей СССР одной лишь термоядерной мощью стереть с земли США, Европу и военный потенциал НАТО вместе взятые.



В то же время мы сами, если американцы изберут приоритетной целью наши города, окажемся в крайне тяжелом положении. Подавляющая часть городского населения погибнет. В сущности, вряд ли наши потери превысят американские, но нужно понимать, что и городов, и населения у них значительно больше, чем у нас, и равные по размерам потери они перенесут значительно легче, чем мы. В США живет свыше 326 млн. человек, это в 2,22 раза больше, чем в РФ. Но имея примерный паритет в боеголовках, мы не можем рассчитывать нанести американцам в 2,22 раза больший ущерб.

Мы можем нанести удар, от которого разом умрут десятки миллионов американцев, и еще столько же – впоследствии, от травм, болезней, заражения и в результате разрушения инфраструктуры их страны. И мы сами, получив «полномасштабный ответ», вовсе не вымрем до последнего человека. Мы просто останемся на пепелище некогда великой страны перед лицом консолидированной и не тронутой ядерным огнем Европы. Это не в наших интересах, поэтому какое-то количество ядерного оружия наверняка будет потрачено на поражение военных целей на европейском континенте. А это, опять же, ослабляет наш удар по территории США.

Но… Если наше положение в ядерном конфликте заведомо хуже, чем у США, то это отнюдь не означает, что у США все хорошо. Все дело в том, что США по всей видимости также не имеют возможности одним только применением ЯО уничтожить и человеческий, и промышленный, и военный потенциал РФ.

Крылатые ракеты не слишком-то хорошо справляются с выведением из строя современных аэродромов. А если тратить на них ядерные боеприпасы, то… ну да, мы не РСФСР с его примерно 1450 гражданскими аэродромами. Их у нас осталось порядка 230, а после сердюковских реформ из 245 военных осталось в эксплуатации всего 70, но… Но это уже 300 аэродромов, которые для своего уничтожения потребуют, как минимум, 300 боеголовок. А сколько их на самом деле? Может ли получиться так, что коварные русские тихой сапой восстановили часть ранее заброшенных аэродромов? А может, не слишком-то они и заброшены? Может, только законсервированы? И ждут своего часа? Может так, а может и эдак, а как проверить наверняка? ЦРУ? Нет, тут полазить по инстаграммам и «вконтакте» совсем недостаточно, Джен Псаки тоже не справится, тут работать надо, а Джеймсы Бонды остались в кинолентах 20-го века…

А места дислокации сухопутных войск? Их ведь тоже нужно выводить из игры. Ну как русские, которым уже так и так терять нечего, возьмут, да и махнут на экскурсию до Ла Манша? Кто их будет останавливать? Бундесвер? Помилуйте, это в 1985 году был Бундесвер с большой буквы «Б», в составе 12 дивизий, включая 6 танковых, 4 мотопехотных, одной горнопехотной и одной – воздушно-десантной. При том что численность в мирное время составляла 75% штатной, а по штату в танковой дивизии состояло тогда аж 24 тысячи человек (т.е. по факту – это танковый корпус). И еще имелись территориальные войска «хайматшутц» в количестве 12 бригад и 15 полков, которые, хоть и были скадрованы и имели численность в мирное время не свыше 10% штатной, но зато на складах их дожидался полный комплект тяжелого вооружения. Бундесвер располагал 7 тыс. танков, 8,9 тыс. БМП и БТР, 4,6 тыс. орудий, минометов и РСЗО, с воздуха их поддерживала тысяча самолетов… А сейчас – что? Три дивизии, и на всех – аж 244 танка, из которых 95 боеспособны, 44 – на модернизации, 7 – на сертификации (что бы это ни значило) а 89 – «условно вышедшие из строя» и не могут в него вернуться по отсутствию запчастей.



Сухопутные войска Российской Федерации — это, конечно, тоже далеко не СССР, но….

Кроме того, у нашей армии есть небольшая такая колода козырей в рукаве, которая называется «тактическое ядерное вооружение» (ТЯО). Современная бригада РФ в наступлении – это неприятно само по себе, но когда эта бригада в любой момент может долбануть боеприпасом, килотонн эдак в пять, да не одним… Но ведь, если уж совсем терять нечего, собственно армейские подразделения могут «подпереть» росгвардейцы. С собственными БТР, артиллерией и вертолетами. Их бы, по-хорошему, тоже до начала конфликта как-то исключить из системы уравнений. А командные пункты? Объекты ПВО и ПРО? А система разведки, все эти загоризонтные РЛС и прочая? Военно-морские базы? Места хранения тактического и стратегического ядерного оружия, ведь у нас не все оно развернуто и США вовсе нежелательно, чтобы оно пошло в ход? Складские запасы обычных вооружений, чтобы нечем был вооружать резервистов? А транспортные узлы и развязки?

И опять же – нужно помнить, что не все боеголовки США достигнут территории нашей страны. Для американских ракет действуют те же законы, что и для наших – сколько-то не стартует, сколько-то не долетит по техническим причинам, сколько-то перехватят российские системы ПРО. И ведь для американских генералов плохо даже не это, а другое - что для поражения наиболее важных целей количество атакующих БЧ придется дублировать, что влечет за собой повышенный расход ЯО.

Если истратить ядерное оружие на все это, то на уничтожение промышленного потенциала РФ останется не так уж и много. А если направить удар на уничтожение городов и производств, то РФ сможет сохранить изрядный военный потенциал.

Конечно, как мы уже говорили ранее, ядерный арсенал США отнюдь не исчерпывается «оружием первого удара». У американцев есть и неразвернутое ядерное оружие, и ТЯО (в основном – в форме свободнопадающих бомб). И, к примеру, они вполне могут, направив удар стратегических сил на поражение стационарных целей, «додавливать» наши вооруженные силы неразвернутыми БЧ и ТЯО. Но для этого им самим необходимо будет сохранить определенный военный потенциал у наших границ.

Иными словами, даже США и НАТО не смогут обойтись одним только ядерным оружием, чтобы полностью сокрушить Российскую Федерацию. Им понадобится также и массовое применение обычных вооружений – речь идет об авиации, крылатых ракетах, им понадобятся сухопутные войска и все остальное, что обычно используется в войнах «конвенциональным» оружием.

Ядерная война в нынешних условиях – это отнюдь не конец всего сущего, и она совершенно не исключает дальнейших боевых действий уже обычным вооружением.

И тогда возникает вопрос. А какую роль в ядерной войне могут сыграть американские авианосцы?



По здравому размышлению – колоссальную. Дело в том, что у стратегических ядерных боеприпасов есть одна особенность – они предназначены для стационарных целей с известными координатами. Ушедшие в море авианосцы они поразить не могут. Ну вот и представим себе ситуацию: мир замер на грани ядерной войны. Американцы выводят в море свои авианосцы – не все десять, конечно, потому что часть их кораблей будет находиться в ремонте и в случае быстро разгоревшегося конфликта их попросту не успеют поставить в строй. Допустим, из десяти американских авианосцев в море могут выйти только шесть. Но эти шесть авианосцев доверху заставлены самолетами – атомный авианосец вполне в состоянии утащить и 90 самолетов, и даже больше. Разумеется, воевать он при этом не сможет, превратившись, по сути, в авиатранспорт, ну так больше от него ничего и не требуется.

Авианосцы выходят в океан… и теряются в его просторах.

А затем происходит Армагеддон. И мы, и США используем ядерные арсеналы на полную катушку. Мы в более уязвимом положении, но допустим, что у нас все получилось. И мы нанесли удар не только по территории США, но и сумели накрыть ядерным ударом основные военные цели в Европе. В том числе и авиабазы противника до того, как располагавшиеся там самолеты успели рассредоточиться.

Что в результате? Военные машины РФ и НАТО понесли тяжелейший урон. Значительная часть и нашего, и натовского военного потенциала сгорела в атомном пламени. И в этот момент из морской дымки выплывают те самые шесть атомных авианосцев США. Имея пятьсот сорок самолетов на борту.

Да ладно бы – только самолетов. Не секрет, что самолеты требуют обслуживания, самые непритязательные из современных машин «просят» 25 человеко-часов технических работ на каждый час полета. Это – специальные инструменты, подготовленные люди и т.д., но все это на американских авианосцах есть. А вот в Европе, чьи военные базы подверглись ядерным ударам, ничего этого может уже и не быть.

Множество авторов писали, пишут и будут писать о том, что военный потенциал американских авианосцев не слишком-то велик на фоне мощи ВВС западных стран. И это, безусловно, так. Но они совершенно не учитывают того, что в полномасштабном ядерном конфликте потенциалы ВВС понесут тяжелейший ущерб, а вот авианосная авиация может быть сохранена. У нас нет ни разведывательных средств, способных оперативно выявить вражеские авианосцы на просторах мирового океана, ни оружия, способного уничтожить их там. Идеи о том, что «мы их увидим через Google Maps и шарахнем «Сатаной»», прекрасны, если не учитывать, что корректировка полета баллистических ракет производится при помощи астрокоррекции. И для того, чтобы произвести смену координат удара, необходимо просчитать и прописать эталонные положения звезд, чтобы ракета могла ориентироваться по ним в полете, а это – совсем непростое и, самое главное, небыстрое дело, которое полностью исключает возможность атаки движущихся целей. Понятно также, что никто не будет засеивать боеголовками мегатонного класса сотни квадратных километров морского пространства, надеясь поразить район примерного нахождения вражеского авианосца. Уже хотя бы потому, что в случае Армагеддона Российская Федерация и так столкнется с тем, что количество целей, которые необходимо поразить, в разы превышает количество имеющихся в наличии стратегических боеголовок.

Возможно, накопи Российская Федерация достаточно неядерного высокоточного оружия, и использовав в Армагеддоне ТЯО на всю катушку, мы сможем нейтрализовать значительную часть военного потенциала НАТО в Европе. Но вывести из строя европейскую (и тем более – американскую) аэродромную сеть нам точно не по силам. В одной только Германии насчитывается 318 аэродромов с твердым покрытием. У турок – 91, Франция – 294, а всего в Европе их 1882. В Соединенных Штатах их 5 054.

Безусловно, одним из основных объектов ядерных ударов станут города-порты, с тем, чтобы воспрепятствовать переброске чего бы то ни было из США в Европу. Но США вполне по силам рассредоточить и сохранить основную массу транспортной авиации на собственной территории, и тогда…

Тогда по прибытии авианосцев к европейским берегам их самолеты перелетят на уцелевшие после Армагеддона аэродромы. Снабжение топливом и боеприпасами может быть осуществлено как из европейских запасов, так и из Метрополии, т.е. с территории США посредством транспортной авиации. Ремонт и обслуживание будут производиться непосредственно на авианосцах, расположившихся где-нибудь подальше от боевых действий.



Да, при описанном «раскладе» авианосцы США вообще не вступят в бой ни с каким противником. Они будут играть роль авиатранспортов на первом этапе конфликта, и авиамастерских – на последующих его этапах. Но вот полтысячи боевых самолетов, способных вести боевые действия уже ПОСЛЕ Армагеддона, вероятнее всего окажутся ультимативным аргументом в противостоянии РФ и НАТО. С огромной долей вероятности, защититься от этой угрозы нам будет нечем. Тем более, что как уже было сказано выше, значительная часть американского ТЯО представляет свободнопадающие авиабомбы.

Безусловно, описанный выше способ использования авианосцев совершенно утилитарен и предельно далек от всякой героики. И да, кто-то может рассмеяться: «Могучие властелины морей в роли плавмастерской?!». Но главное в войне – это не красивые позы, а победа, и, при определенных условиях, авианосцы в условиях современного полномасштабного ракетно-ядерного конфликта, вполне способны ее дать.

Но есть и еще один нюанс.

Возможно, ядерное возмездие Российской Федерации и не отбросит США в каменный век, но экономические потери "гегемона" будут столь велики, что о статусе сверхдержавы придется забыть очень надолго, если вообще не навсегда. Экономическая мощь США будет подорвана. Но если американцы при этом сохранят военно-морской потенциал, позволяющий им безусловно контролировать морские перевозки (и, соответственно, внешнюю торговлю мира, так как 80% ее грузооборота как раз идет по морю) то возможность удержаться в своем ранге у них останется, пусть не за счет экономической, а за счет военной силы.

Или кто-то считает, что такой подход для США аморален и неприемлем?

Продолжение следует…
Автор: Андрей из Челябинска


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. ADmA_RUS Сегодня, 06:55
    Автор вылез из сферы своей компетенции и даже не хочет подумать. Зачем разрушать города? Это логика англосаксов. В этом нет смысла. Города без электроэнергии, воды и еды быстро вымрут сами, без разрушения.
    Могу посоветовать изучить вопрос взаимосвязи испытательных ядерных взрывов и землетрясений. А ещё как отреагируют активные и спящие вулканы на повышенную сисмическую активность. Подумать, что произойдет с заводами и фабриками использующие токсические вещества при их полном или частичном разрушение. И как вишенка на торте. Посчитать сколько есть АЭС, и сколько из каждой вылитит "гадости" при ее разрушение.
    Или почитать мемуары академика Сахарова. У него там есть любопытные предложения.
    ADmA_RUS
    1. рюрикович Сегодня, 07:14
      Автор лишь высказывает СВОЮ точку зрения на определенную проблему, и тем более она основана на ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ. request И если она приводится в контексте доказательства необходимости определенного вида вооружения, то имеет право существовать. У академиков свои взгляды на мир, у простого люда - свои. И это не значит, что точка зрения академиков является неоспоримой.
      Статья о аргументации существования авианосцев, и мне кажется,вполне нормальная,тем более автор не пытается что-то утверждать, а делает вполне логические выводы, пусть и предположительные hi
      рюрикович
      1. ADmA_RUS Сегодня, 08:03
        А я высказал свою. Дальше, что?
        ADmA_RUS
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:47
      Цитата: ADmA_RUS
      Автор вылез из сферы своей компетенции и даже не хочет подумать

      Смело!:)
      Цитата: ADmA_RUS
      Зачем разрушать города? Это логика англосаксов. В этом нет смысла. Города без электроэнергии, воды и еды быстро вымрут сами, без разрушения.

      Осталось только выяснить, куда исчезнет энергия, вода и еда. Старик Хоттабыч прилетит, в голубом вертолете, или что?
      Вам подсказать, сколько станций в США вырабатывают электроэнергию? Порядка 8000. Из них 1300 - ГЭС. Как Вы их уничтожите 1600 боеголовками? Каждую распилите на 5 частей?:)))
      Цитата: ADmA_RUS
      Могу посоветовать изучить вопрос взаимосвязи испытательных ядерных взрывов и землетрясений.

      Связь практически отсутствует
      Цитата: ADmA_RUS
      А ещё как отреагируют активные и спящие вулканы на повышенную сисмическую активность.

      Никак. Для вулканов это полное тьфу, наша атомная энергия
      Цитата: ADmA_RUS
      Подумать, что произойдет с заводами и фабриками использующие токсические вещества при их полном или частичном разрушение.

      Ничего. Собственно говоря, если завод или фабрика окажется в зоне поражения атомного взрыва, то тут есть 2 варианта - или он будет уничтожен, или нет. Если - нет, то впоследствии данный завод может быть восстановлен, невзирая ни на какие вредные выбросы
      Цитата: ADmA_RUS
      И как вишенка на торте. Посчитать сколько есть АЭС, и сколько из каждой вылитит "гадости" при ее разрушение.

      АЭС в США 62. А сколько гадости вылетит... есть ощущение, что значительно меньше, чем в том же чернобыле, потому что при внешнем атомном ударе существенная часть "гадости" будет аннигилирована
      Цитата: ADmA_RUS
      Или почитать мемуары академика Сахарова. У него там есть любопытные предложения.

      Есть. Одна беда - его предложения работать не будут.
      Андрей из Челябинска
      1. Alex_59 Сегодня, 09:28
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Ничего. Собственно говоря, если завод или фабрика окажется в зоне поражения атомного взрыва, то тут есть 2 варианта - или он будет уничтожен, или нет. Если - нет, то впоследствии данный завод может быть восстановлен, невзирая ни на какие вредные выбросы

        У нас в городе когда упал Боинг в котором генерал Трошев погиб, была у хомячков версия что злые басмачи хотели этот самолет направить на нефтезавод, и что якобы самолет упав на нефтезавод вызовет такой взрыв, что уничтожит миллионный город длиной 70 км )))))))))) Блондинки были в панике.
        Народ просто не в курсе, что на этом нефтезаводе каждые полгода что-то бахает. И все живы. )))))))
        Alex_59
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:20
          Цитата: Alex_59
          Народ просто не в курсе, что на этом нефтезаводе каждые полгода что-то бахает.

          good drinks
          Андрей из Челябинска
      2. собаковод Сегодня, 09:38
        Ай ай ай! Пойдём сдаваться! Кто успеет первым, тому бочку варенья и вагон печенья!
        собаковод
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:19
          Цитата: собаковод
          Ай ай ай! Пойдём сдаваться!

          Статья вообще-то была об авианосцах, если что. Но Вы сдавайтесь, если Вам так надо:)
          Андрей из Челябинска
          1. собаковод Сегодня, 10:44
            Да нет, нам другое надо. Просто, за последних три дня, Вы и вам подобные играете в войнушки. Создаётся впечатление, что самые умные на ВО, а в МО РФ сидят, мягко сказать лохи. Если всё так прискорбно с российскими вооружёнными силами, почему же по нашим улицам не маршируют бравые янки? Может, анализ Ваш уж больно однобок и не учитывает множество других деталей? Почему Россия, имея заранее проигрышный исход в Апокалипсисе, всё-таки ввязалась в Сирию, и имеет неплохие результаты, не смотря на все препоны, чинимые коалицией? Ну и отдельно про авианосцы, думаю, и этот фактор учтён нашими военными. А по поводу третьей мировой, которую Вы описали в пугающе-пораженческих красках, не думаю, что в Конгрессе или Белом доме настолько горячие головы, чтоб начать то, что не гарантирует США победы, которой просто может не быть. Ни для кого.
            собаковод
            1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:15
              Цитата: собаковод
              Если всё так прискорбно с российскими вооружёнными силами, почему же по нашим улицам не маршируют бравые янки?

              Потому что Вы сами дали этому ответ
              Цитата: собаковод
              не думаю, что в Конгрессе или Белом доме настолько горячие головы, чтоб начать то, что не гарантирует США победы, которой просто может не быть. Ни для кого.

              Просто Вы, видимо, не дали себе труда обдумать то, что сказали.
              Для того, чтобы начинать войну, необходимо одно изначальное условие, а именно: мир, лучший довоенного. Войн должна принести какой-то профит, иначе она бессмысленна. НАТО сильнее РФ и могут победить РФ в войне, при этом США не будут уничтожены нашим ядерным потенциалом. Но США при этом огребут такие потери, при которых победа для них будет пирровой, потому что мира, лучше довоенного, они не получат. Они сейчас - сверхдержава, а после Апокалипсиса таковой быть перестанут, скорее всего. Это нивелирует все плюшки от гибели РФ.
              Цитата: собаковод
              Может, анализ Ваш уж больно однобок и не учитывает множество других деталей?

              Цитата: собаковод
              Ну и отдельно про авианосцы, думаю, и этот фактор учтён нашими военными.

              Вам такое словосочетание "конструктивное критика" о чем-то говорит? Есть что возразить по существу - бардзо проше, а если нет, если Вы, без какого либо анализа "думаете, что фактор учтен" - ну, вопросы веры для меня священны, я их не обсуждаю:)))
              А насчет того, что "в МО все учитывают"...У нас даже в СССР китайский фактор был учтен так - при штабных учениях, все наши войска умножались на 10. Естественно, реально их не было и быть не могло, но в противном случае штабные учения не имели смысла
              Андрей из Челябинска
      3. УВБ Сегодня, 10:43
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Вам подсказать, сколько станций в США вырабатывают электроэнергию? Порядка 8000. Из них 1300 - ГЭС. Как Вы их уничтожите 1600 боеголовками? Каждую распилите на 5 частей?:)))

        Для выведения из строя энергосистемы вовсе не нужно разрушать электростанции! Вспомните масштабные отключения в США, Канаде, Мексике и сколько понадобилось усилий для восстановления работы. И это от природных факторов, при отсутствии разрушений.
        УВБ
      4. Alexey RA Сегодня, 10:46
        Приветствую! hi
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Осталось только выяснить, куда исчезнет энергия, вода и еда. Старик Хоттабыч прилетит, в голубом вертолете, или что?
        Вам подсказать, сколько станций в США вырабатывают электроэнергию? Порядка 8000. Из них 1300 - ГЭС. Как Вы их уничтожите 1600 боеголовками? Каждую распилите на 5 частей?:)))

        Хе-хе-хе... а если вспомнить все поражающие факторы ядерного взрыва?
        Подсказываю:

        Не нужно физически уничтожать генерирующие мощности. При нанесении ядерного удара в качестве побочного эффекта будет нанесён удар по сетям распределения электроэнергии, а главное - по потребителям оной энергии (и сетям связи). Сколько процентов бытовой и промышленной электроники и электрики защищено от ЭМИ? И быстро восстановить ту же систему распределения будет невозможно - это не обычный сбой, а массовое физическое выгорание.
        А теперь представим жизнь обычного города без электричества... belay
        Alexey RA
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:15
          Цитата: Alexey RA
          Не нужно физически уничтожать генерирующие мощности. При нанесении ядерного удара в качестве побочного эффекта будет нанесён удар по сетям распределения электроэнергии, а главное - по потребителям оной энергии (и сетям связи). Сколько процентов бытовой и промышленной электроники и электрики защищено от ЭМИ?

          Ну, без телевизоров и микроволновок придется пожить:))))
          Андрей из Челябинска
    3. тлауикол Сегодня, 09:01
      75% электроэнергии в США это ТЭЦ - по 3-5 теплоцентралей на средний город, эдак и сотни городов не задушить. Про влияние ЯО на сейсмическую активность - это, да, очень смешно - но не более того
      тлауикол
    4. avt Сегодня, 10:24
      Цитата: ADmA_RUS
      Автор вылез из сферы своей компетенции и даже не хочет подумать. Зачем разрушать города? Это логика англосаксов.

      wassat bully Походу комментатор вообще не то что
      Цитата: ADmA_RUS
      своей компетенции
      а вообще ни в какие,,компетенции" не влезал , от слова - вообще , в части познания для чего и как собственно предназначено Оружие Массового Поражения . Даже не входил в ,,компетенцию" понимания самого этого , недавно мною приведённого термина . bully
      Цитата: рюрикович
      Автор лишь высказывает СВОЮ точку зрения на определенную проблему,

      what Хуже! bully Гора-а-а-аздо хуже ! Вот внима-а-а-ательно вчитаемся в этот пассаж
      Множество авторов писали, пишут и будут писать о том, что военный потенциал американских авианосцев не слишком-то велик на фоне мощи ВВС западных стран.
      wassat Да автор таки замахнулся на Олега нашего Капцова ! bully В
      Цитата: рюрикович
      аргументации существования авианосцев,

      ЕРЕТИК! Пусть покается и завтра о броне покаянную статью напишет! bully
      avt
      1. Alexey RA Сегодня, 10:47
        Цитата: avt
        ЕРЕТИК! Пусть покается и завтра о броне покаянную статью напишет!

        Или о "Замволте". А ещё лучше - о бронированном "Замволте"! smile
        Alexey RA
  2. рюрикович Сегодня, 06:57
    С автором соглашусь - что бы там не говорили про авианосцы,они являются передвижными аэродромами для авиации. Неважно - дорогие они или нет, эффективные или нет, уязвимые или нет. В данном случае это дополнительные козырь в кармане со своим,пусть и небольшим в сравнении с сухопутной авиабазой, ресурсом,но позволяющий влиять на ситуацию во время конфликта в целом. И с ним придётся считаться. Конечно, современные средства разведки и поиска вряд ли так уж бесповоротно позволят затеряться на просторах акияна авиагруппе во главе с авианосцем, но представьте себе, что нынешняя Россия - это не СССР с его 260 АПЛ. И КОН весьма плачевен для ВМС РФ - экономика-с поди её туды.
    Так что авианосец - это не какая-то там супердорогая игрушка, а вполне серьёзная вещь,которая может доставить головной боли противнику в любом конфликте,атомном или неатомном.
    Приветствую,Андрей Николаевич! drinks hi
    рюрикович
    1. Per se. Сегодня, 08:19
      Цитата: рюрикович
      Так что авианосец - это не какая-то там супердорогая игрушка, а вполне серьёзная вещь,которая может доставить головной боли противнику в любом конфликте,атомном или неатомном.
      К этому хочется присовокупить, что роль авианосцев в "профилактике войны", путём купирования локальных конфликтов, их решения в свою пользу, а так же в "предстартовом состоянии" на угрожаемый период, скорее, даже более важно, чем в самой ядерной войне, случись такое.
      Per se.
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:49
      Цитата: рюрикович
      Приветствую,Андрей Николаевич!

      И Вам здравствуйте, уважаемый рюрикович!
      Цитата: рюрикович
      Конечно, современные средства разведки и поиска вряд ли так уж бесповоротно позволят затеряться на просторах акияна авиагруппе во главе с авианосцем

      Да, в общем-то, легко. Даже во времена СССР мы на их сопровождение в океане особо не рассчитывали
      Андрей из Челябинска
  3. sezam Сегодня, 06:57
    19000 городов - а как распределены люди по этим городам? Что - то мне подсказывает, что 50 % населения сосредоточены не более чем в 20 городах.
    sezam
    1. Alex_59 Сегодня, 08:33
      Цитата: sezam
      19000 городов - а как распределены люди по этим городам? Что - то мне подсказывает, что 50 % населения сосредоточены не более чем в 20 городах.

      На месте нашего командования я бы взял 15 первых американских городов в списке и засеял бы их имеющимися БГ предельно плотно. 1600 БГ у нас. Ну пусть 30% не стартуют. Значит полетело 1100. Из них что-то перехватит ПРО, пусть штук 200. Долетит 900. 900/15=60 боеголовок на один город.
      Берем наш многострадальный Нью-Йорк. Площадь его наиболее урбанизированного центра 40х40=1500 км2. 1500 км2 / 60 БГ = 25 км2 на одну боеголовку. Т.е. одна боеголовка попадает в квадрат 5х5 км. Боеголовка мощностью 150 Кт создает лунный пейзаж в радиусе одного километра, и пейзаж а-ля "сталингард" в радиусе 2,5 км.
      Думаю что Нью-Йорку смело можно при таком плотном засеве БГ сказать прощай.
      И это Нью-Йорк, самый крупный город, а на остальные даже меньше надо БГ. Реально накрыть можно городов 25. Где проживает порядка 40 миллионов человек. Формально это не апокалипсис конечно. Но как жить дальше после этого решительно не понятно. Как говорится "живые позавидуют мертвым".
      Alex_59
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:01
      Цитата: sezam
      19000 городов - а как распределены люди по этим городам? Что - то мне подсказывает, что 50 % населения сосредоточены не более чем в 20 городах.

      Отправьте Ваше "что-то", которое Вам подсказывает, учить матчасть. В 20 крупнейших городах США проживает чуть более 33 млн чел, т.е. 1/10 населения США.
      А вот, например, в населенных пунктах численностью менее 2500 чел проживает выше 64 млн американцев
      Андрей из Челябинска
      1. EvilLion Сегодня, 09:33
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%
        D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%
        D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D1%81_%D0%BD%D0%B
        0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
        _%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%
        D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%
        D0%B5%D0%B9

        Считайте первые 15 и не пишите глупости.

        Н/п на 2500 чел. научную и промышленную базу не обеспечивают, в принципе.
        EvilLion
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:21
          Цитата: EvilLion
          Считайте первые 15 и не пишите глупости.

          Именно оттуда и считал. А Вас калькулятор забанил?
          Андрей из Челябинска
  4. komvap Сегодня, 07:47
    Вся статься основана на неверном предположении, что авианосцы могут "спрятаться" от потенциального противника.
    Авианосцы самая простая для отслеживания местоположения цель.
    В случае начала неограниченного ядерного конфликта будут уничтожены в первую очередь и со 100 процентным результатом.
    Авианосцы нужен только для стран, ведущих колониальную(в нынешние времена завуалированную пафосной демагогией) политику,для устрашения и наказания заведомо слабых, безответных противников., чем собственно, и занимаются нынешние американцы, перенявшие эстафету у англичан.
    У России нет никаких задач на применение авианосцев.
    Опыт сирийского похода Кузнецова это отлично продемонстрировал.
    Надеюсь никаких авантюр со строительством авианосцев(как и других больших(более 8000 ви) военных кораблей) в России не будет.
    komvap
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:03
      Ну как всегда - набор трескучих лозунгов, без малейшего обоснования. И почему я не удивлен?
      Начнем с простого
      Цитата: komvap
      Авианосцы самая простая для отслеживания местоположения цель.

      Ну вот и расскажите во всех леденящих душу подробностях, каким образом Вы их собрались отслеживать
      Андрей из Челябинска
    2. СкептикЦиник Сегодня, 09:36
      Цитата: komvap
      Авианосцы самая простая для отслеживания местоположения цель.
      В случае начала неограниченного ядерного конфликта будут уничтожены в первую очередь и со 100 процентным результатом.

      Каким образом? Авианосец прикрывает экспорт не хуже чем Москву "бетонные" кольца.
      СкептикЦиник
    3. avt Сегодня, 10:30
      Цитата: komvap
      вианосцы самая простая для отслеживания местоположения цель.

      bully Жаль! Очень жаль , что об этом не знало советское военное руководство ! bully
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ну вот и расскажите во всех леденящих душу подробностях, каким образом Вы их собрались отслеживать

      Да Вы садист батенька! Этож ему надо мышку рукой двигать, по клаве стучать, в работе поисковиком . А тут отстучал в лёгкую коммент , отловил малую порцию в рейтинг , благо минусов нет, и погончик глядишь звёздочкой засветит. А Вы ему предлагаете мозгом шевелить в поисках знаний о том как и какими силами и средствами в СССР ,,в лёгкую" отслеживали АУГ и какие силы планировали на уничтожение. Коекакерство рулит !
      avt
  5. КОСМОС Сегодня, 07:48
    Что же касается США, то у них насчитывается порядка 19 000 городов

    В США около 10 городов милионников и около 20 городов в районе 500 000 человек. Нафига все эти города бомбить знает только шелкопер. Будут атакованы наиболее значимые цели, где сосредоточен основной промышленный потенциал, кстати даже сухопутный войска сша бомбить не надо, достаточно уничтожить военноморские базы и крупнейшие порты, без этого в изоляции америка не сможет прожить на своем континенте. Плюс густонаселенность и плотность населения на порядки выше, основной промышленный и военный потенциал сконцентрирован на побережьх. Исходя из этого, вполне логично предположить что боеголовка одинаковой мощности, наибольший ущерб причинит именно США.
    Касательно эффективности авианосца в пост ядерную эру, вообще смешно, такое впечатление что российским "патриотам" американского авианосного флота, уже незачто зацепиться в оправдании наличия его в США, вот и пытаються выдумать всякую откровенную лажу. Скольцо хватит ресурса одному авианосцу? На сколько часов, вылетов, бомб, обьектов? Кроме того авианосец в одиночку вообще полный ноль, а суда входящие в состав АУГ требуют топливо. При этом не надо забывать что после обмена яо ударами аналогично авианосцам уцелеет и морская в том числе подводная составляющая флота РФ.... Короче статья несерьезная и по детски очень наивная.
    КОСМОС
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:14
      Цитата: КОСМОС
      Будут атакованы наиболее значимые цели, где сосредоточен основной промышленный потенциал

      (смеясь) географию уточните, пожалуйста:))) Где он конкретно сосредоточен и сколько БЧ понадобиться для его уничтожения?
      Цитата: КОСМОС
      кстати даже сухопутный войска сша бомбить не надо, достаточно уничтожить военноморские базы и крупнейшие порты

      На территории США, Вы забыл добавить. А что будете делать с тем, что американцы перебросят на континент до начала конфликта?
      Цитата: КОСМОС
      Скольцо хватит ресурса одному авианосцу? На сколько часов, вылетов, бомб, обьектов?

      Что мне нравится в большинстве противников авианосцев, так это полная неспособность выйти за пределы раз заученных мантр
      В статье написано
      Тогда по прибытии авианосцев к европейским берегам их самолеты перелетят на уцелевшие после Армагеддона аэродромы. Снабжение топливом и боеприпасами может быть осуществлено как из европейских запасов, так и из Метрополии, т.е. с территории США посредством транспортной авиации. Ремонт и обслуживание будут производиться непосредственно на авианосцах, расположившихся где-нибудь подальше от боевых действий.

      Вам какое слово непонятно? Авианосец в предложенном мной формате - это реммастерская, там ЛЮДИ и ОБОРУДОВАНИЕ для обслуживания самолетов. А все снабжение идет из иных источников.
      Цитата: КОСМОС
      шелкопер

      Хамить Вы научились, это хорошо. Вам бы еще чтение освоить:)
      Андрей из Челябинска
      1. Alexey RA Сегодня, 11:08
        Цитата: Андрей из Челябинска
        (смеясь) географию уточните, пожалуйста:))) Где он конкретно сосредоточен и сколько БЧ понадобиться для его уничтожения?

        Я так понимаю, что кое-кто призывает бомбить Китай. smile
        Alexey RA
    2. saturn.mmm Сегодня, 10:01
      Цитата: КОСМОС
      в том числе подводная составляющая флота РФ....

      И что там на данный момент есть на ходу против американской подводной составляющей?
      saturn.mmm
  6. DesToeR Сегодня, 08:04
    Не учтен эффект синергии при одновременном ударе 3000 боеголовок.
    DesToeR
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:04
      Цитата: DesToeR
      Не учтен эффект синергии при одновременном ударе 3000 боеголовок.

      Я стараюсь учитывать то, что есть, а вот синергетического эффекта от 3 000 боеголовок, разбросанных по двум континентам я не вижу
      Андрей из Челябинска
  7. Alex_59 Сегодня, 08:17
    Иными словами, израсходовав весь свой развернутый сегодня стратегический ядерный потенциал, мы не то, чтобы мир – мы даже США в труху не смелем.
    Андрей, не уподобляйтесь Капцову. Не надо брать пропагандистский штамп и пытаться его аргументированно опровергать. Никто давно "весь мир в труху" не планирует. Это болтовня. Но вот нанести "неприемлемый ущерб" мы можем точно. И такой, что жить в США не захочется никому. В этом и есть смысл. Ущерб должен быть такой, чтобы те кто решает нападать на РФ или нет понимали, что после ответного удара им проще будет основать новое государство в Антарктиде, чем тут что-то восстанавливать. И этот ущерб мы нанести можем.
    В сущности, вряд ли наши потери превысят американские, но нужно понимать, что и городов, и населения у них значительно больше, чем у нас, и равные по размерам потери они перенесут значительно легче, чем мы. В США живет свыше 326 млн. человек, это в 2,22 раза больше, чем в РФ.
    Как раз наоборот. У них очень высокая урбанизация. Три боеголовки в Нью-Йорк, это не тоже самое что три боеголовки в "замкадск". Взять мою Пермь. Наш город не имеет четко выраженного "центра" - это сопля вдоль реки Камы разделенная на несколько отделенных друг от друга лесными массивами районов. Чтобы мой город разрушить больше чем наполовину надо боеголовок десять. И погибнет от этого тысяч 300 человек. А если десять боеголовок так же засеят Нью-Йорк? Сколько там народу в одном только здании WTC погибло? Когда наша БГ взорвется в центре Нью-Йорка можо быть точно уверенным что каждый джоуль энергии найдет свою цель и пойдет в дело. А когда их БГ рванет у нас, то точно половина этой энергии уйдет на подметание пустырей или снос двухэтажных исторических купеческих особняков. КПД не тот.
    У нас нет ни разведывательных средств, способных оперативно выявить вражеские авианосцы на просторах мирового океана, ни оружия, способного уничтожить их там.
    Обнаружить вполне есть средства. По крайней мере в теории. Это ИСЗ радиотехнической и оптической разведки. Конечно оперативность там не какая-то дикая - раз в 7-8 часов информация обновляется. Но этого достаточно для грубого наведения подводных лодок. Утопит хотя бы один или два мы можем даже сейчас, а если реанимацией подводного флота заниматься более активно, то можно и больше.
    Alex_59
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:12
      Цитата: Alex_59
      Андрей, не уподобляйтесь Капцову.

      ???
      Цитата: Alex_59
      Не надо брать пропагандистский штамп и пытаться его аргументированно опровергать. Никто давно "весь мир в труху" не планирует. Это болтовня.

      Это Вы понимаете. А большинство спорщиков-противников АУГ уверены, что РФ может выделить десятки а то и сотни БЧ для их ликвидации, не понимая, что ЯО у нас сейчас банально мало
      Цитата: Alex_59
      Но вот нанести "неприемлемый ущерб" мы можем точно. И такой, что жить в США не захочется никому. В этом и есть смысл.

      Ну почему же? Скорее всего - жить смогут. Население сильно сократится, да, но...
      Смысл ядерного оружия сегодня не в том, на мое глубокое ИМХО. Вы правильно говорите о неприемлемом ущербе, но на мой взгляд, он сейчас трактуется по другому.
      Смысл любой войны - это мир, лучше предвоенного. Так вот, после ЯО лучше довоенного не будет точно, и даже до довоенного США придется работать так, как они впахивали в 19 веке.
      Цитата: Alex_59
      Как раз наоборот. У них очень высокая урбанизация.

      Как раз наоборот, их население значительно размазаннее по территории чем наше.
      Цитата: Alex_59
      Взять мою Пермь. Наш город не имеет четко выраженного "центра" - это сопля вдоль реки Камы разделенная на несколько отделенных друг от друга лесными массивами районов.

      Пермь - это город миллионник, его в принципе одной боеголовкой не уничтожить, как и любой другой миллионник. Сравните это с "одноэтажной" американкой застройкой, где основная масса народа живет в пригородах.
      Цитата: Alex_59
      Когда наша БГ взорвется в центре Нью-Йорка можо быть точно уверенным что каждый джоуль энергии найдет свою цель и пойдет в дело

      Верно, но в Москве будет немногим лучше. Ве дело в том, что в нескольких миллионниках США плотность населения действительно запредельная, но что такое - миллионники США? Их всего 10 и проживает в них 25 млн 224 тыс человек.
      Цитата: Alex_59
      А когда их БГ рванет у нас, то точно половина этой энергии уйдет на подметание пустырей или снос двухэтажных исторических купеческих особняков. КПД не тот.

      В 15 крупнейших городах США проживают 29 млн 456 ты чел. В 15 крупнейших городах РФ проживает 32 млн 997 тыс чел. Боюсь, этим все сказано.
      Цитата: Alex_59
      Обнаружить вполне есть средства. По крайней мере в теории.

      :))))) Вот именно, что в теории:))))
      Цитата: Alex_59
      Это ИСЗ радиотехнической и оптической разведки. Конечно оперативность там не какая-то дикая - раз в 7-8 часов информация обновляется

      ИСЗ оптики за сутки облетает земшар один раз, где ж там 7-8 часов? И это при том, что 2/3 пространства он просто не видит из за облачности.
      Цитата: Alex_59
      Но этого достаточно для грубого наведения подводных лодок

      Даже при СССР не было достаточно, к сожалению
      Андрей из Челябинска
      1. Alex_59 Сегодня, 10:45
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Ну почему же? Скорее всего - жить смогут. Население сильно сократится, да, но...

        В этом и смысл. Жить пусть смогут. Вопрос - как жить. Поэтому дешевле Россию не долбить. А общипывать другими методами, не ввязываясь в большую бойню. Собственно на этом мы и палимся уже давно, на этом и СССР погорел. Смысл именно в том, что никакой глобальной войны не будет. Будет только видимость что это возможно. А реально будут по краям откусывать, душить экономически, прессовать союзников, обрезать по переферии. Пока пациент (мы) сидит в окопе в готовности отразить ядерный удар, американцы вокруг нашего окопа все под себя подмяли. И им в принципе уже пофиг что мы будем в своем окопе делать дальше, это не их проблемы. Мировая война стала гибридной и перманентной давно. А в гибридной войне авианосцам самое место.
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Боюсь, этим все сказано.

        А что сказано-то? Примерно поровну. Но в каноническом виде США должны, нанося удар первыми, значительную часть своего ЯО потратить на ликвидацию наших стартовых позиций РВСН, стремясь не допустить ответки. Благодаря этому "плотность засева" по нашим городам существенно меньше, чем можем сделать мы. Потому что мы, стреляя вторыми уже не будем долбить пустые шахты американских МБР. Наша цель по сути очень поганая - просто убить как можно больше, или сделать жизнь выживших невыносимо ужасной. Разрушить как можно больше инфраструктуры и убить людей. На этом все и держится. Не нужна такая "картина маслом" американской элите.
        Сравните это с "одноэтажной" американкой застройкой, где основная масса народа живет в пригородах.
        При такой постановке вопроса конечно долбить частный сектор это абсурд. Долбить надо так чтобы ликвидировать интеллектуальную элиту общества. Если дело днем - то я бы стрелял в промышленные и деловые центры. Если ночью, когда народ как раз рассосался по одноэтажным пригородам - я бы долбил по инфраструктуре, а уж сколько там людей под замес попадет, это вторично.
        Их всего 10 и проживает в них 25 млн 224 тыс человек.
        Но это именно интеллектуальная и культурная элита, которая делает 90% американской экономики. Не фермеров же на ранчо в пустынях долбить! И в час пик эта элита сидит намного плотнее чем у нас. Деловые центры Нью-Йорка и Вашингтона вмещают на квадратный километр намного больше инженеров и менеджеров от которых зависит жизнь их страны, чем у нас. Поэтому риск им умереть всем разом в одну секунду в разы выше.
        Цитата: Андрей из Челябинска
        ИСЗ оптики за сутки облетает земшар один раз, где ж там 7-8 часов?
        Один ИСЗ? Ну если один, тогда да, всё плохо. ))) Впрочем пока у нас на орбите не один ИСЗ. А в идеале системой ЕМНИП из 6 ИСЗ обеспечивается частота в 7-8 часов. Как-то так, я могу ошибаться в кол-ве ИСЗ в системе, данных под рукой нет.
        Alex_59
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:23
          Цитата: Alex_59
          Поэтому дешевле Россию не долбить.

          Конечно. Я не предлагаю Армагеддон как решение проблем:))) Конечно, наша триада угрожает ША неприемлемым ущербом, в том плане что в случае Армагеддона они огребут море проблем. Но ЕСЛИ Армагеддон все же случится...
          Цитата: Alex_59
          Но это именно интеллектуальная и культурная элита, которая делает 90% американской экономики.

          Не думаю:)))) А вообще - свои научные кадры они рассортируют по углам еще в период обострения
          Цитата: Alex_59
          Не фермеров же на ранчо в пустынях долбить!

          Зато эти фермеры США потом обратно восстановят, да еще нас добрым словом помянут, за то что
          Цитата: Alex_59
          Но это именно интеллектуальная и культурная элита, которая делает 90% американской экономики.

          отправили в небытие:))))
          Андрей из Челябинска
  8. sevtrash Сегодня, 08:20
    Непонятно, чего автор так отмел вероятность наступления "ядерной зимы" с ее вариантами. Сравнивать с испытаниями довольно странно - говоря о возможном ударе 3 тысяч боеголовок практически одномоментно - но такого количества никогда не взрывались за время испытаний одномоментно, тем более испытания проводились под водой, под землей, не только наземные. Наземных, к слову, у американцев было не более трети.
    Тотальная война будет катастрофой для цивилизации что с авианосцами, что без них. Может люди и выживут, надолго ли, другой вопрос.
    sevtrash
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:27
      Цитата: sevtrash
      Непонятно, чего автор так отмел вероятность наступления "ядерной зимы" с ее вариантами

      Да очень просто. Потому что туфта это все.
      В современных работах 2007, 2008 гг. компьютерное моделирование показывает, что небольшая ядерная война, когда каждая воюющая сторона использует около 50 зарядов (примерно 0,3 % от текущего мирового арсенала на 2009 год), каждый из которых по мощности равен бомбе, взорванной над Хиросимой, взрывая их в атмосфере над городами, даст беспрецедентный климатический эффект, сравнимый с малым ледниковым периодом
      То есть, на секундочку - речь идет о 100 зарядах по 20 килотонн или о двухмегатонной боеголовке! И ученые уже грозят малым ледниковым. А мы грохнули царь-бомбу в 50 Мт, и где ледники?
      Андрей из Челябинска
    2. BAI Сегодня, 10:42
      Выживут. https://regnum.ru/news/analitics/1713256.html
      BAI
  9. avia12005 Сегодня, 08:25
    Но подавляющее большинство населения США живет скученно в городских агломерациях вдоль побережья океанов.
    avia12005
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:17
      Могу лишь повторить - в 15 крупнейших городах США проживают 29 млн 456 тыс чел. В 15 крупнейших городах РФ проживает 32 млн 997 тыс чел. Никакой "подавляющей скученности" в США нет, наоборот, у них довольно-таки размазанное по территории население.
      Андрей из Челябинска
      1. Сергей Алексеев Сегодня, 10:46
        а Вы гляньте карту плотности населения. как-то сразу понятно становится. бОльшая часть населения США живет на побережьях, и очень плотно заселен восток страны, в России же более размазано население
        Сергей Алексеев
  10. VIK1711 Сегодня, 08:29
    Даже если авианосцы и переживут первый удар, то где они будут причаливать?
    ВМБ и все крупные порты выключат из списков целей? Да и останутся они Самой Желанной Целью для каждого летчика, ракетчика, подводника... Долго проживут?
    VIK1711
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:16
      Цитата: VIK1711
      Даже если авианосцы и переживут первый удар, то где они будут причаливать?

      А им оно надо?:)))
      Андрей из Челябинска
  11. Romario_Argo Сегодня, 08:45
    на 6 авианосцев ВМС США, вполне хватит 8-ми ПЛАРК пр. 949А и МКРЦ Лиана
    - являются основным средством противодействия ВМФ России ударным авианосным группам ВМС США
    Romario_Argo
    1. тлауикол Сегодня, 09:15
      4 спутника и 4 лодки ( остальные в ремонте ) - вот и вся система ! Если случайно повезет встретить АУГ, то на два авианосца хватит
      тлауикол
      1. Romario_Argo Сегодня, 09:23
        ПЛАРК пр. 949 ходят всегда(!) в составе крейсеров пр. 1144 (1) или 1164 (3)
        и конечно же БПК 1155 или Эм 956
        и всё это чудо прикрывают ПЛАТ пр. 971
        как раз 4 Ударные группы
        а то что 4 спутника так это 100% конфигурация
        Romario_Argo
        1. тлауикол Сегодня, 09:40
          два из этих крейсеров базируются совсем в др. местах. Ходовых Щук тоже 4. Про эсминцы вообще молчу. Для боя с одной АУГ едва ли наскребем кораблей со всех флотов.
          4 спутников не хватит чтобы круглосуточно отслеживать авианосцы
          тлауикол
          1. Romario_Argo Сегодня, 09:58
            При использовании разнородных сил ВМФ РФ
            1 РК пр. 1164, 1 ПЛАРК пр. 949А
            БК 40 ПКР Гранит с дальность 500 км. – эквивалент 16 ЭМ Арли Берк
            (рубеж атаки ПКР Гарпун 280 км.)
            СФ:
            1-я УГ 1 РК пр. 1164, 1 ПЛАРК пр. 949А, 1 ПЛАТ пр. 971 - 24
            2-я УГ 1 ТАРК пр 1144, 1 ПЛАРК пр. 949АМ, 1 ПЛАТ пр. 885 – 81
            ТОФ:
            3-я УГ 1 РК пр. 1164, 1 ПЛАРК пр. 949А, 1 ПЛАТ пр. 971 - 24
            Средиземноморская оперативная группа:
            4-я УГ 1 РК пр. 1164, 1 ПЛАТ пр. 949АМ, ПЛАТ пр. 971 – 24
            Эквивалент: 182 ЭМ Арли Берк 68/ КР Тикондерога 22 - в наличии только 90 и 10 авианосцев
            4 Ударных Групп могут 1,8 раза уничтожить 100 кораблей ВМС США
            Romario_Argo
            1. тлауикол Сегодня, 10:18


              без комментариев
              тлауикол
            2. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:33
              Почему бы Вам, перед тем как писать, не почитать что-нибудь о войне на море? Ну, чтобы не позориться?
              Андрей из Челябинска
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:15
      Цитата: Romario_Argo
      на 6 авианосцев ВМС США, вполне хватит 8-ми ПЛАРК пр. 949А и МКРЦ Лиана

      Вы всерьез полагаете, что 2 работающих спутника + 2 ограниченно годных - это МКРЦ?:)))))))
      А глупые СССР впридачу к 949А зачем то строил сотни Ту-22, РКР, авианосцы...
      Андрей из Челябинска
    3. avt Сегодня, 10:35
      Цитата: Romario_Argo
      на 6 авианосцев ВМС США, вполне хватит 8-ми ПЛАРК пр. 949А и МКРЦ Лиана
      - являются основным средством противодействия ВМФ России ударным авианосным группам ВМС США

      fool А ,,Лоси" с ,,Девственницами" будут стоять где нибудь в Китсап-Бангоре, или Сан Диего и тихо плакать ! bully
      avt
  12. EvilLion Сегодня, 09:30
    Ни российского, ни американского арсенала уже давно не хватает на то, чтобы превратить в труху этот самый мир


    Вы правда считаете, что уничтожения 20-30 крупнейших городов США не будет достаточно, чтобы не только у янки пропало желание воевать, но и чтобы США, как государство прекратили свое существование?

    Дело не только в миллионах напрямую убитых, дело в потере всей промышленной и научной базы.
    EvilLion
  13. BAI Сегодня, 09:37
    шарахнем «Сатаной»», прекрасны, если не учитывать, что корректировка полета баллистических ракет производится при помощи астрокоррекции

    А кто сказал, что против авианосцев будут так воевать? Охотников на авианосцы с ядерными торпедами (противокорабельными ракетами) никто не отменял.
    BAI
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:34
      Цитата: BAI
      А кто сказал, что против авианосцев будут так воевать? Охотников на авианосцы с ядерными торпедами (противокорабельными ракетами) никто не отменял.

      Их отменил распад СССР. У нас сегодня нет ил и средств осуществлять слежение за АУГ в океане (собственно, это даже СССР было едва ли под силу)
      Андрей из Челябинска
  14. Галеон Сегодня, 09:42
    Браво автору: продуманная и хорошо выверенная точка зрения. Я бы добавил еще, что каждый авианосец - это 144 ядерных боеприпаса из того разряда свободно падающих бомб, ТЯО. 6 авианосцев - без малого 900 зарядов. Не слабо.
    Очень глупой и тупой выглядит критика статьи со стороны оппонентов, оказавшихся не способными даже понять прочитанного, и уж тем более не знакомых с американской концепцией выбора целей для нанесения ядерных ударов.
    Еще раз спасибо за статью. Большая ошибка отказывать противнику в уме и стратегическом мышлении.
    Цитата: Romario_Argo
    на 6 авианосцев ВМС США, вполне хватит 8-ми ПЛАРК пр. 949А и МКРЦ Лиана
    - являются основным средством противодействия ВМФ России ударным авианосным группам ВМС США

    напомню: скорость АПЛ в скрытном режиме - около 5 км/ч. Скорость авианосца при проведении взлета/посадки авиации - 55км/ч. Сколько ПЛ нужно для поиска, обнаружения такой надводной цели и выхода на дистанцию стрельбы? Дистанция стрельбы торпедой - около 30км. Далее: противоторпедная защита авианосца - это 5-кратное дублирование подводного борта. Пробить их все - это 2-3 раза (не меньше!) попасть торпедами в одно и то же место. При затоплении одного отсека балластная система не даст вывести корабль в небоеготовое состояние. Надо попадать неоднократно в 3 разных места в правом или левом борту, чтобы авианосец получил критичный для полетов крен - 3-5 градусов.
    Не отказывайте противнику в уме.
    Галеон
    1. Alex_59 Сегодня, 10:17
      Цитата: Галеон
      Не отказывайте противнику в уме.

      Именно поэтому никакой ядерной войны не будет. А авианосцы будут. Все хотят жить уютно и сыто - ну зачем им там эти проблемы с ликвидацией последствий ядерного удара русских? Жизнь хороша, барбекю по выходным, работа, жена, любовница, Бритни Спирс по телевизору. Ну какая к черту ядерная битва? Путина наказать? Кому он нужен...
      А вот авианосцы... хе хе хе. Пока мы обсуждаем как они могли бы действовать в ядерной бойне, они вполне реально работают над переформатированием мира по американским желаниям. Там Ливию отформатируют. Тут Сирию. Там Гренаду, тут Вьетнам, Сомали, Югославию и так далее. Вот она, война без войны. Потихоньку, помаленьку. Не ввязываясь ни в какие бойни с русскими в открытую у русских по тихому отжимают сферы влияния. Всё хорошо. И главное ничего с этим не поделаешь - не будешь же ты топить американский авианосец, бомбящий союзную, но формально чужую Югославию? Ну правда, мы же тут тоже хотим жить спокойно, пусть у нас и нет барбекю по выходным, но работа, жена и любовница тоже имеются.
      Тем авианосцы и сильны. Тем что никакой глобальной войны не будет, это всё теория. А на практике они вполне конкретно приносят США прибыль.
      Alex_59
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:35
      Цитата: Галеон
      Браво автору: продуманная и хорошо выверенная точка зрения.

      Спасибо!
      Андрей из Челябинска
  15. Галеон Сегодня, 09:45
    Цитата: DesToeR
    Не учтен эффект синергии при одновременном ударе 3000 боеголовок.

    А вы умеете рассчитывать и прогнозировать этот эффект синергии? Если да - расскажите. Это было бы интересно.
    Галеон
  16. savage1976 Сегодня, 09:56
    Во многом автор прав, авианосцы это сила, а вот в мелочах сильно заблуждается. В России город называется населенный пункт в котором проживает свыше 12-15 тысяч человек, в США город от 2500 жителей. Тратить на деревню ядерный заряд смысла нет. В России 167 городов с населением более 100 000 в США 273. Уже совсем другие числа выходят.
    Так и появляются статьи о том, что все пропало, пора сдаваться. А по сути, нам есть куда переселиться из заражённых городов, Сибирь и Крайний Север большие, а им с побережья куда? В пустыню Невады.....
    savage1976
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:56
      Цитата: savage1976
      В России 167 городов с населением более 100 000 в США 273. Уже совсем другие числа выходят.

      Не выходят, увы.
      В Росии 170 городов с населением свыше 100 тыс чел. И в них проживает 75 339 595 чел. Это 51% общего населения РФ.
      В США 295 городов с численностью населения свыше 100 тыс чел. Но проживают в них всего 89 102 318 чел. Это всего лишь 27% всего населения США
      В сельской местности США проживает 64 млн чел. А еще 172 млн проживает как раз в небольших городах, менее 100 тыс населения
      Цитата: savage1976
      Так и появляются статьи о том, что все пропало, пора сдаваться

      ???
      Цитата: savage1976
      А по сути, нам есть куда переселиться из заражённых городов, Сибирь и Крайний Север большие, а им с побережья куда? В пустыню Невады.....

      О да, у США как раз есть, куда переселяться, потому что у них ближе к Мексике климат если и не райский, то субтропический. А вот как Вы собрались выживать в районах того же Ханты-Мансийска с его -50 каждую зиму?:)))))))
      Андрей из Челябинска
  17. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:01
    Задача не в том, чтобы стереть США в "труху", а нанести неприемлемый ущерб, наверное.
    При ядерном конфликте,мне кажется, немалую роль сыграет фактор "русской рулетки": что то не взлетит,что то собьют,и у тех и у тех..
    Сколько? Практика покажет ( тьфу-тьфу) Того,что есть,на данный момент, думается,что достаточно.
    А,авианосные соединения нам нужны, ессно. Хотя бы,для повышения боевой устойчивости наших РПКСН.Но, опять же,для начала нужен эскорт,которого у нас нет:( К сожалению, корабли океанской зоны,у нас,не закладываются ( ошибаюсь?).
    Сибирский цирюльник
  18. raw174 Сегодня, 10:08
    Думаю что в сценарии моего земляка не учтен один важный момент, а именно навигация авианосца. В случае разрушения каналов связи и вывода из строя центров управления космическими аппаратами, смогут ли авианосцы найти дорогу? Дойдут ли? не думаю что капитан авианосца США владеет достаточными знаниями о карте звёздного неба и имеет достаточное количество бумажных карт и приборов способных позиционировать его без привязки к спутникам...
    raw174
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:57
      Цитата: raw174
      В случае разрушения каналов связи и вывода из строя центров управления космическими аппаратами, смогут ли авианосцы найти дорогу? Дойдут ли? не думаю что капитан авианосца США владеет достаточными знаниями о карте звёздного неба и имеет достаточное количество бумажных карт и приборов способных позиционировать его без привязки к спутникам...

      laughing good drinks Это пять, спасибо, ржал аки конь:)))))
      Андрей из Челябинска
  19. xtur Сегодня, 10:14
    За полёт фантазии поставил автору плюс...
    Но уровень ядерных сил поддерживается на уровне нанесения неприемлемых потерь. А это значит, что всё, что мы думаем, это не реальность, а фантазии, т.к на нашем уровне знания всё выглядит так, как показывает автор. Но ничего из этого не тянет на неприемлемые потери...

    Повторяю название термина - неприемлемые, т.е после этого США не будет способно вести войну. И да - куча мегатонных ракет нацелены на супервулканы США и зоны разломов. А супервулканы в США это не только Жёлтый Камень.

    Прорабатываются так же всякие "статусы", которые просто вызывают цунами высотой в км и просто смывают всё восточное побережье США в океан, советского гуманизма, усилиями тех же США, больше нет.

    Так что боюсь авианосцы просто заберут воздушным десантом, после того, как выяснится, что после апокалипсиса США уже нет, а РФ всё ещё есть
    xtur
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:00
      Цитата: xtur
      Повторяю название термина - неприемлемые, т.е после этого США не будет способно вести войну.

      Извините, но "неприемлемые" - это всего лишь слово, а все остальное - Ваша его трактовка. Я могу привести другую трактовку - неприемлемые потери, это потери, которые исключают возможность достижения по результатам войны мира, который был бы лучше довоенного.
      Андрей из Челябинска
      1. xtur Сегодня, 11:12
        >Извините, но "неприемлемые" - это всего лишь слово

        это определение состояния, на котором основана концепция ядерного сдерживания, благодаря которой никто за более чем полвека больше не применил ядерного оружия
        xtur
        1. rudolff Сегодня, 11:25
          Неприемлемый ущерб, это когда предполагаемые потери в войне превышают выгоды. Например, США хочет уничтожить Россию и готовы заплатить за это определенную цену. Если возможный ущерб превышает эту цену, он считается неприемлемым. Термин имеет значение только, как фактор сдерживания начала войны. Если же война (ядерная) все же началась по каким-либо причинам, термин теряет всякий смысл. Война будет вестись до полного уничтожения, истощения, капитуляции или договорного прекращения военных действий.
          rudolff
    2. тлауикол Сегодня, 11:00
      попросите Андрея написать бонусную статью про ЯО и Йеллоустоун, ну и про цунами тоже , чтобы развенчать очередной дурацкий миф - я уже не могу каждый день видеть эту галиматью. fool
      Ув. Андрей , просим !
      тлауикол
      1. xtur Сегодня, 11:11
        >попросите Андрея написать бонусную статью про ЯО и Йеллоустоун

        он у нас всезнайка, да ?
        Как и вы ?
        xtur
  20. Сергей Алексеев Сегодня, 10:29
    Цитата: savage1976
    Во многом автор прав, авианосцы это сила, а вот в мелочах сильно заблуждается. В России город называется населенный пункт в котором проживает свыше 12-15 тысяч человек, в США город от 2500 жителей. Тратить на деревню ядерный заряд смысла нет. В России 167 городов с населением более 100 000 в США 273. Уже совсем другие числа выходят.
    Так и появляются статьи о том, что все пропало, пора сдаваться. А по сути, нам есть куда переселиться из заражённых городов, Сибирь и Крайний Север большие, а им с побережья куда? В пустыню Невады.....

    Полностью согласен. В штатах как раз очень густозаселенные территории, соответственно очень уязвимые для удара.
    При этом автор говорит о отсутствии эффекта ядерной зимы, и в качестве довода приводит отсутствие последствий при испытаниях ядерного оружия. Странный аргумент, по-моему. Испытывают один-два заряда, а в случае конфликта практически одномоментно произойдет более 4000 взрывов разной мощности. Я так понимаю не только США и Россия используют в случае войны все свое ядерное оружие. Китай, Индия и все кто его имеет, будут использовать весь имеющийся арсенал.И, я полагаю, эффект от применения будет, да еще какой.
    Труха не труха, но для планеты последствия будут необратимыми.
    Сергей Алексеев
  21. Вишневая девятка Сегодня, 11:02
    Андрей, очень милая статья. Честно говоря, не ожидал от Вас.

    Увы… Ни российского, ни американского арсенала уже давно не хватает на то, чтобы превратить в труху этот самый мир.

    Андрей, я никогда не поддерживал предложений людей с особенно хорошими лицами о необходимости массовых расстрелов т.н. патриотов. Но Ваше "Увы" - отличная попытка меня переубедить.
    останемся на пепелище некогда великой страны перед лицом консолидированной и не тронутой ядерным огнем Европы

    Это не та проблема, о которой следует беспокоиться. По реализации описанных Вами мероприятий консенсус по вопросу о геноциде русских следует считать практически гарантированным.
    какое-то количество ядерного оружия наверняка будет потрачено на поражение военных целей на европейском континенте

    Забавно. А боеголовки Франции и Британии не забыли посчитать в балансе? Кстати, к вопросу о консенсусе, подобные меры заметно помогут его добиться.
    Грубо говоря, и мы. и американцы способны нанести единомоментный удар, используя примерно 1500-1600 боеголовок

    Андрей, мухлевать нехорошо.
    СЯС РФ по Вике
    РВСН - 958 зарядов. Надёжность носителей - допустим, как у РН "Протон", 90% Выйдут 862.
    БРПЛ 752 заряда. Следует учитывать только те носители, которые. 1. Боеготовы. 2. Не получат торпеду от Вирджинии в момент открытия крышек. 3. Не будут накрыты трайдентом на базе, не успев отработать. Из отработавших - надёжность считаем за те же 90% Сколько в итоге? КМК, половина - очень оптимистичный результат.
    Стратегическая авиация, 798 зарядов. Не дойдет ни один.
    Несложно заметить, что 798+752+958 это ни фига не 1561. Даже приняв самую приятную для патриота арифметику, получим 958*0,9+(1561-958)*0,5=1163 заряда. Это более - менее максимум, который достигается, если Государь нажимает кнопочку с бухты-барахты, без всякого предвоенного периода, при этом не получает сразу же пулю в затылок от представителя шестой колонны.
    Возможные последствия для противника при ударе по городам.
    Основное население США сосредоточено в нескольких агломерациях. Новая Англия (Бостон-Вашингтон), Калифорния (Сан-Франциско-Сан-Диего), Великие Озера, Флорида, Южный Техас. Это примерно половина населения США.
    Замечу, что это очень большие территории без четкого центра. Головка мегатонного класса - это 50 кв.км. сплошного поражения (считаем, что все такие). Упоминавшийся БосВаш - 300 тыс.кв.км. 16% площади. При ударе всеми силами по одному мегаполису. При этом ни о каком контрсиловом ударе говорить уже не приходится.
    Так что при ударе по наиболее урбанизированным частям мегаполисов - убьете десятки миллионов человек. 10% населения. Ну 20.
    А теперь самое интересное.
    Ликвидируем большую часть промышленного потенциала – безусловно

    Не так уж. Промышленный потенциал и население территориально разнесены. Либо то, либо другое.
    Отбросим по развитию в район центральноафриканских стран

    Это самый большой прокол. В центральноафриканских странах живут центральноафриканцы. В Америке - американцы. В чем разница - можно проследить на примере крупных землетрясений в Японии и на Гаити. Америка останется почти такой же, какой была. Только очень, очень злой.

    В России, тем временем, не останется ни одного крупного города и ни одного арсенала тех же неиспользованных боеголовок (их ок 6 тыс., кажется). А дальше упоминавшийся консенсус.
    Вишневая девятка
  22. burigaz2010 Сегодня, 11:04
    Андрей есть такое понятие недопустимый ущерб!! Если хотя бы половина наших ракет попадает это и будет тот самый недопустимый ущерб!!!
    burigaz2010
  23. Kars Сегодня, 11:12
    Ну думаю все же ядерного оружия РФ хватит чтобы уничтожить военно морские базы США,и основные города США,не вижу смысла бомбить какой нибуть задрыпанный Спрингфилд.а остальное уничтожит техногенноя среда,сколько атомных станций взорвётся,химических заводов и тд.а авианосцыпро плавоют пока у них авиабензин кончится и боеприпасы к самолетам.
    Kars
Картина дня