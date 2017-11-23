Зачем работает «АвтоВАЗ»?

Тема есть такая. Даже не наболевшая, а всеми (буквально всеми!) избитая — АвтоВАЗ называется. Как в советское время было принято (и разрешено) смеяться, например, над бракоделами, несунами и завмагами, так и теперь есть две такие вот «цели»: АвтоВАЗ и российская сборная по футболу. Что, кстати, отражает низкий уровень многих российских юмористов. (Петросян, кстати, смеётся над другими темами. Даже Петросян, Карл!)Но «юмористы» не утихают, так что хотелось бы ответить по полной программе, то есть полно и развёрнуто. Про российский футбол как-нибудь в другой раз, а вот про АвтоВАЗ — здесь и сейчас. Машиностроительная тема потому как близка автору профессионально. И тот самый родной и любимый автозавод представляет собой только часть айсберга. Громадного такого, но почему-то «незамеченного».Все почему-то, не замечая тот самый айсберг, набрасываются на несчастный Волжский автозавод и демонстрируют редкий юмор, а между тем всё не так просто и не так однозначно. Начать надо с того, что западные/восточные производители так и не сумели вытеснить АвтоВАЗ с российского рынка, что достаточно странно, учитывая разницу в технологиях и финансовых возможностях.Насчёт госдотаций: сегодня практически все автозаводы в России (производителей грузовиков это тоже касается) находятся примерно в равных условиях — собирай те же грузовики в России, и ты можешь претендовать даже на бюджетные деньги. И да, «большая тройка» автопроизводителей в США (по крайней мере Крайслер и Дженерал Моторс) вполне на подобные деньги претендовали совсем недавно (и получали их!), а «топ-манагеры» обанкротившегося сверхгиганта американского автопрома даже прилетали к Обаме за этими деньгами на частном вертолёте, чем привели того в ярость.Весьма странно то, что ни одному из «ведущих производителей» так и не удалось сделать «лучше и дешевле» АвтоВАЗа в России… парадоксально это… В принципе, этот завод приобрёл какой-то мистический оттенок, а между тем это была тупая покупка фиатовского производства легковых авто (в своё время). Какая тут мистика? Те самые автосборочные заводы, которые сегодня строятся, например, в Калуге, по идеологии очень мало чем от него отличаются. По идеологии — нет, по технологии — да (много времени прошло с той славной эпохи).«Развитие линейки авто», конечно, проходило уже в советских условиях жёсткой экономии на ширпотребе — но это уже другой вопрос. А так, в принципе, АвтоВАЗ — банальный завод, а не место «сосредоточения тёмных сил» ни разу. Просто в 60-е годыстроили и так организовывали производство. С тех пор случилась ещё одна промышленная революция и размеры автозаводов резко «ужались».Так что да: с «градообразующим автозаводом» всё одно придётся что-то делать. Такие автозаводы уже ушли в прошлое — это так, но демонизировать это самое производство достаточно странно. Не может быть в обыкновенном производстве ничего такого невероятного. Беда в том, что при отсутствии собственного производства товары импортные имеют тенденцию серьёзно дорожать — с инсулином бывали такие проблемы.Проблема заключалась именно в «советском менеджменте» на протяжении десятилетий, что и привело к определённым «забавным» результатам. Десятки тысяч человек в Тольятти и сотни тысяч по всей России зависели от АвтоВАЗа как работодателя… такие дела. Что с этим надо было делать — сказать очень сложно, сегодня подобная проблема стоит перед Лукашенко в лице другого советского автогиганта — МАЗа… Кстати, сборочных производств в России у МАЗа нет.Руководить индустрией не так просто, как многие думают. АвтоВАЗу тупо не повезло со сменой эпох: на нём оказалось слишком много людей, которые в таком количестве были уже не нужны, а вот гигантские финансовые ресурсы, необходимые в конце 20-го века для разработки новых моделей, отсутствовали начисто — отсюда и проблемы. Плюс «особенности» постсоветского менеджмента — отсюда и результаты. Всё закрыть и всех уволить в конце 90-х, а авто закупать за валюту — безусловно здорово, но малопрактично.Вообще эта самая логика достаточно странная и удивительная — понять я её не мог ни разу: когда все начинают агитировать за покупку импортных авто. Дело тут как раз не в патриотизме, дело в валюте. Нет, в принципе, если бы у нас было что-то типа Голландии или бананово-лимонного Сингапура, тогда как раз понятно. Люди активно зарабатывают валюту для страны и их желание её же тратить — вполне понятны.В России всё немного по-другому. Мало какое предприятие в России может похвастаться тем, что способно (без господдержки!) активно зарабатывать валюту. В больших количествах, а не разово. Кстати да, те самые новые сборочные автозаводы, построенные совсем недавно в РФ, теперь кое-где простаивают. Спрос внутри РФ упал. Так вот у нашего правительства родилась чудесная идея — перенаправить поток собранных авто на экспорт (мировые же бренды!). Однако практически никакого понимания у владельцев заводов эта идея не встретила.Как это ни парадоксально, они создавались именно под российский рынок. Нет, какой-то небольшой экспорт безусловно имеет место, но в целом иногда проще остановить производство. Какая-то односторонняя глобализация. Что уж тут говорить про чисто российские заводы: они могут купить высококачественное импортное оборудование и высококачественный импортный инструмент (за хорошие деньги!). Однако продукция, на них произведённая, при этом может быть продана главным образом внутри России, ну или если это оборонка — государству/на экспорт, но это совсем другая история.Как-то сложно, тяжело и натужно у нас обстоят дела с зарабатыванием валюты. Как-то неоднозначно. Сложно не удивляться такому вот «одностороннему» движению валюты. Она как бы здорово тратится, но не так здорово зарабатывается. В худшем случае мы имеем просто закупки (бесконечные) импортного оборудования и инструмента, в лучшем — попытки локализации, но опять же таки продажи планируются именно внутри России.В любом случае для работы системы необходим постоянный внешний источник той самой валюты.— А сколько у нас сейчас стоит доллар/евро?— А сколько ваше предприятие заработало тех самых евро/долларов в прошлом годе?Есть вот такая неприятная особенность в работе российского бизнеса: ребята любят кичиться собственной самодостаточностью: мы, дескать, зарабатываем деньги для страны. Однако большинство из них очень беспокоит вопрос с тем самым курсом валюты. Беда в том, что «товар» они во многом закупают за бугром: начиная от китайского ширпотреба и заканчивая турами на турецкие курорты. А продают они всё это «счастье» как раз за рубли. Поэтому вопрос стоимости валюты для них абсолютно критичен.В момент кризиса это проявляется ярко и чётко: валюта подскакивает в цене, спрос падает, у бизнеса начинаются проблемы… То есть для процветания того самого бизнеса необходимо, чтобы были проданы «за бугор» газ/нефть/прочее сырьё, в страну пришла валюта… и вот тогда! Вот тут-то частный бизнес и расцветёт! На продаже китайско-турецкого барахла, купленного за те самые нефтедоллары.Знаете, басни про особо высококачественные западные товары хорошо звучали в 70-е годы, когда они реально изготовлялись в США, ЕС и Японии. И, кстати, стоили неплохих денег, если кто не знает! Но в СССР это продавалось за копейки (надо было уметь достать!), что рождало мифы и легенды о западном качестве. Нет, оно в принципе было, но стоило достаточно дорого. Кстати и тогда было полно дешёвых/третьесортных товаров на мировом рынке, но СССР по понятным причинам их не закупал (не умели коммунисты торговать!).Сегодня западные бренды штампуются в третьем мире, качество серьёзно упало, и говорить, что в КНР/Турции что-то могут, а вот в России нет — несерьёзно. Нет там какого-то принципиального технологического превосходства. Просто сложно это и напряжно что-то производить, а вот купить, продать и получить прибыль — куда как проще.В принципе, с «локализованными» производствами случилось что-то подобное: в момент падения курса рубля в 2014 выяснилось, что зачастую основная статья расходов у них — закупка импортных компонентов (гораздо больше половины расходов, иногда под 80%, иногда больше). При падении курса отечественной валюты это вело к вполне предсказуемым последствиям. Знаете, иногда общаешься с подобными кадрами, читаешь интервью с ними, и тебя охватывает весьма странное чувство: взрослые люди, а ведут себя как дети.Дескать, хочет государство иметь «производство в России» — ну, мы и развернём, какие проблемы. В плане крупноузловой сборки/перекраски… и типа все довольны. И на всех выставках такой производитель активно демонстрирует продукцию «сделано в России». Но потом «курс евры» улетает вверх и раздаётся ужасный/истошный вопль «российского производителя» (как будто ему прищемили что-то ценное). Ему же ещё валютные счета оплачивать… и валютные кредиты. То есть производитель, безусловно, «российский», но вот только все расходы у него главным образом не в рублях. Такая вот засада.Старое же правило: бери кредиты в той валюте, в которой зарабатываешь. Как ни странно, с АвтоВАЗом под мудрым руководством Бу Андерса случилась такая-же незадача. Ему показалось сложным и напряжным разворачивать производство автокомпонентов внутри России. Особенно если есть возможность закупать их за рубежом у опытных производителей и стандартного качества.А потом чужая валюта пошла вверх и у АвтоВАЗа начались недетские проблемы с окупаемостью. Санкции, удорожание евро/доллара, экономический спад в РФ, цены в рублях поднять невозможно, а компоненты у нас валютные… «пичалька».Нет, безусловно, не всё так плохо и печально, как это было в конце 90-х. Россия и хлебом себя обеспечила/ стала крупнейшим экспортёром (потепление тоже сыграло роль), и буржуи тут автозаводов понастроили… жить вроде можно. Но проблема сохраняется. Российский бизнес (и население!) тратит гораздо больше валюты, чем её зарабатывает. Диспропорция такая сложилась, вся беда в том, что ни царь, ни Бог и ни Путин не обязаны обеспечивать нас валютой. Не прописано это нигде — ни в Библии, ни в Конституции.Вы хотите ездить на иномарке немецкой сборки? Великолепно, просто здорово! А вы готовы заработать необходимую сумму в евро? Тогда вперёд! Нет, не Роснефть и не Вексельберг, а вот лично вы! Обычно вот в этом месте оппоненты начинают возбуждаться, махать руками и что-то там доказывать про «нефтепроизводящую страну» (и слюной брызгать во все стороны). И громко, возмущённо кричать.Вообще, если кто не в теме, то экспорт нефти/газа создавался советским государством для решения стратегических государственных задач. Покупка Мерседеса «немецкой сборки» для Васи Пупкина стратегической задачей не является и являться не может. Валюту для подобных задач должен как раз заработать российский бизнес (и российская обрабатывающая промышленность, коя находится сегодня в частном владении!). Но этот самый бизнес (как мы уже выяснили) валюту предпочитает не зарабатывать, а тратить. Не знаю, ребята, чем вам помочь, просто не знаю.Над «импортозамещением» и «поддержанием отечественного производителя» принято смеяться. Однако тот самый смех был бы как-то оправдан, если бы смеющиеся в массе своей зарабатывали валюту. Но российское народонаселение в массе своей её научилось только тратить. Зарабатывать её должен «кто-то другой».В принципе ничего нового в этих рассуждениях нет — на эту тему острил лет 15 назад ещё Паршин в своей, ставшей классической «Почему Россия не Америка» (сможем ли мы всей страной заработать на один джип…). Теперь же можно окончательно констатировать, что российская модель «бизнеса» зашла в тупик. Для нормальной работы ему нужны приток валюты (для закупки импорта) и платёжеспособные население/предприятия внутри России (для высоких продаж)… вот тут-то он и развернётся! Вот тут-то он себя покажет!То есть нефть должна быть «высокой», а доллар — «низким». А население — это скорее даже не «рабочая сила», а как раз «потребители» товаров и услуг (производят всё «дешёвые китайцы», а развозят на фурах/тележках «дешёвые украинцы» с таджиками...) А заработать валюту и дать людям работу должен как раз «кто-то другой». Бизнес же очень любит создавать бесконечные вакансии «менеджеров по продажам».Собственно говоря, сегодня мы как раз наблюдаем кризис этой самой «модели хозяйствования», если бы не санкции, она могла бы жить ещё какое-то время, но санкционное давление и «низкая нефть» попросту уничтожили её перспективы. «Решение» наш замечательный бизнес предлагает гениальное: зарплаты срезать, всех посадить на процент и выгонять в поля… увеличивать продажи… Или пусть как мухи дохнут с голоду. Как-то так.В своё время «демократы» активно критиковали СССР за «сырьевой экспорт» и закупки ширпотреба на нефтедоллары, но как раз в рамках СССР/СЭВ существовало сверхмощное внутреннее производство, которое и создавало гигантское количество рабочих мест. Которых сегодня попросту не стало. Токаря сегодня не очень востребованы, как и технологи-конструкторы… по крайней мере хорошо платить им не совсем готовы (это если мерить по советским стандартам).А вот «наращивать продажи» мечтают все. То есть эти «замечательные люди в дорогих костюмах» в отличие от плохих «комми» с их заводами и фабриками приходят не для того, чтобы дать работу, они приходят за деньгами, которые «кто-то» должен для них заработать. В Россию везётся импортный товар, продаётся, выручка конвертируется в валюту и… вывозится из страны. Ну, под давлением «партии и Медведева» прошла некая «локализация», но в целом направление движения валюты то же, пусть и поменьше. Да, возник определённый экспорт готовых товаров из России, но не сказать, чтобы мы затмили Японию с Кореей.По-прежнему бизнес — это продажа импортного товара (купленного за нефтедоллары) россиянам. Всё как бы хорошо, но… «бездонный российский рынок» уже давным-давно освоен. Дальше «копать» просто некуда. Всё, господа, тупик. А не нравится никому эта простая идея… ведь так хорошо «зарабатывать» деньги в совсем простом цикле «купи-продай» — там так тепло и уютно, вот если бы ещё не «гадкий АвтоВАЗ» со своими «тазиками»… как бы всё было здорово.Я же говорю, никто из тех, кто смеётся над шутками про «АвтоВАЗ»валюты не зарабатывает (ну почти никто). И делать этого не собирается. Забавная штука жизнь: очень многие мужчины в РФ могут популярно (в сравнении!) объяснить все плюса и минуса японских и немецких машин, но искусством зарабатывания валюты не владеет почти никто из «корифеев». В принципе и не интересуется никто… Зачем? Есть гадкий Газпром и гадкая Роснефть — вот они пусть и работают как папы Карло, а нам недосуг… Почему-то у большинства населения в голове как гвоздь сидит простая мысль, что валюта быть должна…Ну, почти на протяжении всего 20-го века валюты у нас как раз для широких масс населения не было… Забыли? Вообще да, к хорошему (например, к избытку валюты) привыкаешь быстро, отвыкать всегда сложно. Чтобы понять, что почём и на что реально способен тот самый бизнес, который «не совок», достаточно одной простой вводной: работайте как хотите, но нефтедолларов. Свобода полная! Налоги минимальны, но все нефтедоллары (как и было задумано) идут на стратегические цели.Смешно может получиться. Это примерно, как ограничение на продажу алкоголя сначала в киосках, а потом в магазинах. То есть если можно торговать водкой, то бизнес идёт на ура, если нельзя… то начинаются большие проблемы. Нерентабельно. Вообще-то исторически водка — основа российского бюджета (флот, утопленный японцами при Цусиме, был построен как раз на «пьяные» деньги). И вот, «ухватившись за горлышко бутылки», наш бизнес очень неплохо развернулся. Приватизация водочного бизнеса шла на ура. Движение в обратную сторону идёт весьма небыстро и сопровождается громкими воплями «потерпевших». С сигаретами, кстати, история похожая.Что-то подобное мы имеем и с торговлей ширпотребом (сюда мы включим и Мерседесы) за нефтедоллары. Государство не брало на себя обязательство снабжать ими бизнес бесконечно, а сам по себе в достаточном количестве он их заработать не в состоянии. «Пичалька». Вот если не вдаваться в детали, а смотреть в целом (особенно с берегов Москвы-реки), то всё как бы выглядит неплохо… и всё как бы работает. Но стоит, например,отследить потоки валюты, как «благодать» рассеивается полостью и возникают неудобные вопросы.А сможет это всё так же уверенно работатьнефтяных денег? Или хотя бы работать? Вот почему-то никто в этом направлении (в том числе из активных экономических субъектов) думать особо не желает. Сложно потому как, сложно и муторно. Они маялись круглые сутки, вытачивая шестерню… потом плюнули и продали тонну нефти — как-то так. И знаете, вот именно это как раз напрягает очень и очень сильно. Как поётся в одной известной песне: «Что же будет с Родиной и с нами?» Легендарный и широко разрекламированный бизнес парадоксальнейшим образом не берётся решать сложные и вечные вопросы, но бульдожьей хваткой вцепляется в самое вкусное.Например, в торговлю водкой или в экспорт «отходов цветмета», или в нефтяной бизнес… Нет чтобы «замутить» гигантскую фабрику по изготовлению микросхем… или заняться прокладкой коммуникаций в удалённые районы страны. Было бы так здорово, но нет. Не будет наш бизнес этим заниматься. Не интересно. Вот по идее повышение курса доллара для производящей экономики — это благо. Наш товар становится дешевле. Если, конечно, это именно наш товар.И вот ещё в 1998 году это было именно так: отечественные товаропроизводители резко выиграли от роста курса доллара. Их продукция иногда в валюте дешевела в разы. А вот в 2008 году всё было уже не совсем так… Никакого бурного роста производства (пусть в отдельных отраслях) как-то не наблюдалось. Ах, дело в том, что оборудование и комплектующие покупаются за рубежом? Международное разделение труда, говорите? Мужики, вы вообще производством заняты или «серым импортом»? Какова у вас «добавочная стоимость»? Не отрицательная случайно? (В случае локализации путём лишней разборки-сборки так бывает.)«Апофигеем» такой вот схемы работы был «Сухой Суперджет», который позиционировался как новый российский самолёт. А почему из импортных комплектующих? А они сертифицированы для международного рынка. Для экспорта это важно. Потом оказалось, что, затратив миллиарды, мы собираем не самый лучший и не самый современный самолёт, в основном для себя, но «комплектовка» при этом покупается за валюту…То есть по факту место России в этом «международном разделении труда» в том, чтобы тупо быть потребителем не у нас произведённых товаров? Не будучи при этом эмитентом доллара/евро? Незавидная участь, прямо скажем. И высокого жизненного уровня для большей части населения такая схема никак не предполагает. Да и сама по себе схема мал по малу разваливается: «дешёвые китайцы», наработав капитал, перестают быть такими уж дешёвыми. Всё, сегодня Китай перестал быть страной, готовой пахать за копейки. А американские банки отказались финансировать российский бизнес, и даже таджики стали качать права… «Парадиз» внезапно стал разваливаться.Символом происходящего процесса стало «таджикское восстание» в ТЦ «Москва». Когда-то там был завод (Государственный подшипниковый завод номер 1). А сейчас ТЦ. И вот охранники (то ли молдаване, то ли украинцы) побили «толкателя тележек» из Таджикистана… Сильно так побили. А таджики, соответственно, восстали. Неблагодарные! И комментарии немедленно раздаются в российской прессе громкие и гневные, прямо скажем «антитаджикские» комментарии… Застращать их и депортировать… а потом откопать и ещё раз депортировать… Таджики, дескать, «стали представлять угрозу».Проблема не в таджиках, а в весьма специфической организации современной российской экономики, где в бывших гигантских цехах, где трудились тысячи высококвалифицированных русских рабочих создаются ТЦ, куда «согласно законам рыночной» экономики нанимают грузчиков из Средней Азии… которые, живя в нечеловеческих условиях, тягают на тележках «высококачественные товары» из Поднебесной и земли турецкой…Остаются вакансии и для «местных» в качестве охранников и «манагеров» по продажам, того самого ништяка, что тягают в тележках неприхотливые граждане среднеазиатских республик. Лепота… По факту имеет место примитивизация экономики, её деградация и неизбежное. Даже так, сколько ни рассказывай сказки про бесконечное «увеличение объёма продаж», как путь к повышению благосостояния (Увеличение за счёт кого? Подземных гномов?). Не может экономика 150-миллионной страны (самой большой в мире!) состоять главным образом из «таджиков» и «дальнобойщиков», «охранников» и «манагеров». Забыл про «топ-манагеров», простите. «Топ-манагер» — он как вишенка на торте, хотя и не сам торт…Кто ж иначе донесет до нас простую идею, что главное не размер зарплаты, а стремление достичь поставленной цели? И деньги для работника не принципиальны изначально, главное —правильная организация труда… работники сети «Магнит» не дадут соврать.В стране же будут иметь место рост безработицы и снижение жизненного уровня. Что, в принципе, уже происходит. И социальные волнения, и межнациональные столкновения, когда «осетра урежут окончательно».Производством же заниматься сложно и геморройно, однако это фактически единственный путь к повышению занятости и зарплат. Это единственный путь к массовому созданию «дорогих» рабочих мест. И только то «производство» может считаться производством без кавычек, которое получает бонусы отнациональной валюты. Парадоксальным образом и в Турции (сегодня мы везём в Турцию зерно, а вывозим станки для гибки металла!) и тем более в Китае (где производится практически всё) развитие происходит именно по этому сценарию, а мы всё тщимся призвать к порядку «зарвавшихся» Рамшанов с Джамшутами…Напрасные старания. Единственный реальный путь к массовому повышению благосостояния — производство ивысокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. То, что мы научились смеяться над АвтоВАЗом — это замечательно, просто чудесно… но вот когда смеющиеся научатьсявалюту лучше, чем они её умеют тратить, нас будет просто не остановить.