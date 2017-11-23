09:31 23 ноября
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Зачем работает «АвтоВАЗ»?



«Там вдалеке завод дымит, гремя железом, не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым…»

Тема есть такая. Даже не наболевшая, а всеми (буквально всеми!) избитая — АвтоВАЗ называется. Как в советское время было принято (и разрешено) смеяться, например, над бракоделами, несунами и завмагами, так и теперь есть две такие вот «цели»: АвтоВАЗ и российская сборная по футболу. Что, кстати, отражает низкий уровень многих российских юмористов. (Петросян, кстати, смеётся над другими темами. Даже Петросян, Карл!)


Но «юмористы» не утихают, так что хотелось бы ответить по полной программе, то есть полно и развёрнуто. Про российский футбол как-нибудь в другой раз, а вот про АвтоВАЗ — здесь и сейчас. Машиностроительная тема потому как близка автору профессионально. И тот самый родной и любимый автозавод представляет собой только часть айсберга. Громадного такого, но почему-то «незамеченного».

Все почему-то, не замечая тот самый айсберг, набрасываются на несчастный Волжский автозавод и демонстрируют редкий юмор, а между тем всё не так просто и не так однозначно. Начать надо с того, что западные/восточные производители так и не сумели вытеснить АвтоВАЗ с российского рынка, что достаточно странно, учитывая разницу в технологиях и финансовых возможностях.

Насчёт госдотаций: сегодня практически все автозаводы в России (производителей грузовиков это тоже касается) находятся примерно в равных условиях — собирай те же грузовики в России, и ты можешь претендовать даже на бюджетные деньги. И да, «большая тройка» автопроизводителей в США (по крайней мере Крайслер и Дженерал Моторс) вполне на подобные деньги претендовали совсем недавно (и получали их!), а «топ-манагеры» обанкротившегося сверхгиганта американского автопрома даже прилетали к Обаме за этими деньгами на частном вертолёте, чем привели того в ярость.

Весьма странно то, что ни одному из «ведущих производителей» так и не удалось сделать «лучше и дешевле» АвтоВАЗа в России… парадоксально это… В принципе, этот завод приобрёл какой-то мистический оттенок, а между тем это была тупая покупка фиатовского производства легковых авто (в своё время). Какая тут мистика? Те самые автосборочные заводы, которые сегодня строятся, например, в Калуге, по идеологии очень мало чем от него отличаются. По идеологии — нет, по технологии — да (много времени прошло с той славной эпохи).

«Развитие линейки авто», конечно, проходило уже в советских условиях жёсткой экономии на ширпотребе — но это уже другой вопрос. А так, в принципе, АвтоВАЗ — банальный завод, а не место «сосредоточения тёмных сил» ни разу. Просто в 60-е годы так строили и так организовывали производство. С тех пор случилась ещё одна промышленная революция и размеры автозаводов резко «ужались».

Так что да: с «градообразующим автозаводом» всё одно придётся что-то делать. Такие автозаводы уже ушли в прошлое — это так, но демонизировать это самое производство достаточно странно. Не может быть в обыкновенном производстве ничего такого невероятного. Беда в том, что при отсутствии собственного производства товары импортные имеют тенденцию серьёзно дорожать — с инсулином бывали такие проблемы.

Проблема заключалась именно в «советском менеджменте» на протяжении десятилетий, что и привело к определённым «забавным» результатам. Десятки тысяч человек в Тольятти и сотни тысяч по всей России зависели от АвтоВАЗа как работодателя… такие дела. Что с этим надо было делать — сказать очень сложно, сегодня подобная проблема стоит перед Лукашенко в лице другого советского автогиганта — МАЗа… Кстати, сборочных производств в России у МАЗа нет.

Руководить индустрией не так просто, как многие думают. АвтоВАЗу тупо не повезло со сменой эпох: на нём оказалось слишком много людей, которые в таком количестве были уже не нужны, а вот гигантские финансовые ресурсы, необходимые в конце 20-го века для разработки новых моделей, отсутствовали начисто — отсюда и проблемы. Плюс «особенности» постсоветского менеджмента — отсюда и результаты. Всё закрыть и всех уволить в конце 90-х, а авто закупать за валюту — безусловно здорово, но малопрактично.

Вообще эта самая логика достаточно странная и удивительная — понять я её не мог ни разу: когда все начинают агитировать за покупку импортных авто. Дело тут как раз не в патриотизме, дело в валюте. Нет, в принципе, если бы у нас было что-то типа Голландии или бананово-лимонного Сингапура, тогда как раз понятно. Люди активно зарабатывают валюту для страны и их желание её же тратить — вполне понятны.

В России всё немного по-другому. Мало какое предприятие в России может похвастаться тем, что способно (без господдержки!) активно зарабатывать валюту. В больших количествах, а не разово. Кстати да, те самые новые сборочные автозаводы, построенные совсем недавно в РФ, теперь кое-где простаивают. Спрос внутри РФ упал. Так вот у нашего правительства родилась чудесная идея — перенаправить поток собранных авто на экспорт (мировые же бренды!). Однако практически никакого понимания у владельцев заводов эта идея не встретила.

Как это ни парадоксально, они создавались именно под российский рынок. Нет, какой-то небольшой экспорт безусловно имеет место, но в целом иногда проще остановить производство. Какая-то односторонняя глобализация. Что уж тут говорить про чисто российские заводы: они могут купить высококачественное импортное оборудование и высококачественный импортный инструмент (за хорошие деньги!). Однако продукция, на них произведённая, при этом может быть продана главным образом внутри России, ну или если это оборонка — государству/на экспорт, но это совсем другая история.

Как-то сложно, тяжело и натужно у нас обстоят дела с зарабатыванием валюты. Как-то неоднозначно. Сложно не удивляться такому вот «одностороннему» движению валюты. Она как бы здорово тратится, но не так здорово зарабатывается. В худшем случае мы имеем просто закупки (бесконечные) импортного оборудования и инструмента, в лучшем — попытки локализации, но опять же таки продажи планируются именно внутри России.
В любом случае для работы системы необходим постоянный внешний источник той самой валюты.

— А сколько у нас сейчас стоит доллар/евро?

— А сколько ваше предприятие заработало тех самых евро/долларов в прошлом годе?

Есть вот такая неприятная особенность в работе российского бизнеса: ребята любят кичиться собственной самодостаточностью: мы, дескать, зарабатываем деньги для страны. Однако большинство из них очень беспокоит вопрос с тем самым курсом валюты. Беда в том, что «товар» они во многом закупают за бугром: начиная от китайского ширпотреба и заканчивая турами на турецкие курорты. А продают они всё это «счастье» как раз за рубли. Поэтому вопрос стоимости валюты для них абсолютно критичен.

В момент кризиса это проявляется ярко и чётко: валюта подскакивает в цене, спрос падает, у бизнеса начинаются проблемы… То есть для процветания того самого бизнеса необходимо, чтобы были проданы «за бугор» газ/нефть/прочее сырьё, в страну пришла валюта… и вот тогда! Вот тут-то частный бизнес и расцветёт! На продаже китайско-турецкого барахла, купленного за те самые нефтедоллары.

Знаете, басни про особо высококачественные западные товары хорошо звучали в 70-е годы, когда они реально изготовлялись в США, ЕС и Японии. И, кстати, стоили неплохих денег, если кто не знает! Но в СССР это продавалось за копейки (надо было уметь достать!), что рождало мифы и легенды о западном качестве. Нет, оно в принципе было, но стоило достаточно дорого. Кстати и тогда было полно дешёвых/третьесортных товаров на мировом рынке, но СССР по понятным причинам их не закупал (не умели коммунисты торговать!).

Сегодня западные бренды штампуются в третьем мире, качество серьёзно упало, и говорить, что в КНР/Турции что-то могут, а вот в России нет — несерьёзно. Нет там какого-то принципиального технологического превосходства. Просто сложно это и напряжно что-то производить, а вот купить, продать и получить прибыль — куда как проще.

В принципе, с «локализованными» производствами случилось что-то подобное: в момент падения курса рубля в 2014 выяснилось, что зачастую основная статья расходов у них — закупка импортных компонентов (гораздо больше половины расходов, иногда под 80%, иногда больше). При падении курса отечественной валюты это вело к вполне предсказуемым последствиям. Знаете, иногда общаешься с подобными кадрами, читаешь интервью с ними, и тебя охватывает весьма странное чувство: взрослые люди, а ведут себя как дети.

Дескать, хочет государство иметь «производство в России» — ну, мы и развернём, какие проблемы. В плане крупноузловой сборки/перекраски… и типа все довольны. И на всех выставках такой производитель активно демонстрирует продукцию «сделано в России». Но потом «курс евры» улетает вверх и раздаётся ужасный/истошный вопль «российского производителя» (как будто ему прищемили что-то ценное). Ему же ещё валютные счета оплачивать… и валютные кредиты. То есть производитель, безусловно, «российский», но вот только все расходы у него главным образом не в рублях. Такая вот засада.

Старое же правило: бери кредиты в той валюте, в которой зарабатываешь. Как ни странно, с АвтоВАЗом под мудрым руководством Бу Андерса случилась такая-же незадача. Ему показалось сложным и напряжным разворачивать производство автокомпонентов внутри России. Особенно если есть возможность закупать их за рубежом у опытных производителей и стандартного качества.

А потом чужая валюта пошла вверх и у АвтоВАЗа начались недетские проблемы с окупаемостью. Санкции, удорожание евро/доллара, экономический спад в РФ, цены в рублях поднять невозможно, а компоненты у нас валютные… «пичалька».

Нет, безусловно, не всё так плохо и печально, как это было в конце 90-х. Россия и хлебом себя обеспечила/ стала крупнейшим экспортёром (потепление тоже сыграло роль), и буржуи тут автозаводов понастроили… жить вроде можно. Но проблема сохраняется. Российский бизнес (и население!) тратит гораздо больше валюты, чем её зарабатывает. Диспропорция такая сложилась, вся беда в том, что ни царь, ни Бог и ни Путин не обязаны обеспечивать нас валютой. Не прописано это нигде — ни в Библии, ни в Конституции.

Вы хотите ездить на иномарке немецкой сборки? Великолепно, просто здорово! А вы готовы заработать необходимую сумму в евро? Тогда вперёд! Нет, не Роснефть и не Вексельберг, а вот лично вы! Обычно вот в этом месте оппоненты начинают возбуждаться, махать руками и что-то там доказывать про «нефтепроизводящую страну» (и слюной брызгать во все стороны). И громко, возмущённо кричать.

Вообще, если кто не в теме, то экспорт нефти/газа создавался советским государством для решения стратегических государственных задач. Покупка Мерседеса «немецкой сборки» для Васи Пупкина стратегической задачей не является и являться не может. Валюту для подобных задач должен как раз заработать российский бизнес (и российская обрабатывающая промышленность, коя находится сегодня в частном владении!). Но этот самый бизнес (как мы уже выяснили) валюту предпочитает не зарабатывать, а тратить. Не знаю, ребята, чем вам помочь, просто не знаю.

Над «импортозамещением» и «поддержанием отечественного производителя» принято смеяться. Однако тот самый смех был бы как-то оправдан, если бы смеющиеся в массе своей зарабатывали валюту. Но российское народонаселение в массе своей её научилось только тратить. Зарабатывать её должен «кто-то другой».

В принципе ничего нового в этих рассуждениях нет — на эту тему острил лет 15 назад ещё Паршин в своей, ставшей классической «Почему Россия не Америка» (сможем ли мы всей страной заработать на один джип…). Теперь же можно окончательно констатировать, что российская модель «бизнеса» зашла в тупик. Для нормальной работы ему нужны приток валюты (для закупки импорта) и платёжеспособные население/предприятия внутри России (для высоких продаж)… вот тут-то он и развернётся! Вот тут-то он себя покажет!

То есть нефть должна быть «высокой», а доллар — «низким». А население — это скорее даже не «рабочая сила», а как раз «потребители» товаров и услуг (производят всё «дешёвые китайцы», а развозят на фурах/тележках «дешёвые украинцы» с таджиками...) А заработать валюту и дать людям работу должен как раз «кто-то другой». Бизнес же очень любит создавать бесконечные вакансии «менеджеров по продажам».

Зачем работает «АвтоВАЗ»?

Собственно говоря, сегодня мы как раз наблюдаем кризис этой самой «модели хозяйствования», если бы не санкции, она могла бы жить ещё какое-то время, но санкционное давление и «низкая нефть» попросту уничтожили её перспективы. «Решение» наш замечательный бизнес предлагает гениальное: зарплаты срезать, всех посадить на процент и выгонять в поля… увеличивать продажи… Или пусть как мухи дохнут с голоду. Как-то так.

В своё время «демократы» активно критиковали СССР за «сырьевой экспорт» и закупки ширпотреба на нефтедоллары, но как раз в рамках СССР/СЭВ существовало сверхмощное внутреннее производство, которое и создавало гигантское количество рабочих мест. Которых сегодня попросту не стало. Токаря сегодня не очень востребованы, как и технологи-конструкторы… по крайней мере хорошо платить им не совсем готовы (это если мерить по советским стандартам).

А вот «наращивать продажи» мечтают все. То есть эти «замечательные люди в дорогих костюмах» в отличие от плохих «комми» с их заводами и фабриками приходят не для того, чтобы дать работу, они приходят за деньгами, которые «кто-то» должен для них заработать. В Россию везётся импортный товар, продаётся, выручка конвертируется в валюту и… вывозится из страны. Ну, под давлением «партии и Медведева» прошла некая «локализация», но в целом направление движения валюты то же, пусть и поменьше. Да, возник определённый экспорт готовых товаров из России, но не сказать, чтобы мы затмили Японию с Кореей.

По-прежнему бизнес — это продажа импортного товара (купленного за нефтедоллары) россиянам. Всё как бы хорошо, но… «бездонный российский рынок» уже давным-давно освоен. Дальше «копать» просто некуда. Всё, господа, тупик. А не нравится никому эта простая идея… ведь так хорошо «зарабатывать» деньги в совсем простом цикле «купи-продай» — там так тепло и уютно, вот если бы ещё не «гадкий АвтоВАЗ» со своими «тазиками»… как бы всё было здорово.

Я же говорю, никто из тех, кто смеётся над шутками про «АвтоВАЗ» сам валюты не зарабатывает (ну почти никто). И делать этого не собирается. Забавная штука жизнь: очень многие мужчины в РФ могут популярно (в сравнении!) объяснить все плюса и минуса японских и немецких машин, но искусством зарабатывания валюты не владеет почти никто из «корифеев». В принципе и не интересуется никто… Зачем? Есть гадкий Газпром и гадкая Роснефть — вот они пусть и работают как папы Карло, а нам недосуг… Почему-то у большинства населения в голове как гвоздь сидит простая мысль, что валюта быть должна…

Ну, почти на протяжении всего 20-го века валюты у нас как раз для широких масс населения не было… Забыли? Вообще да, к хорошему (например, к избытку валюты) привыкаешь быстро, отвыкать всегда сложно. Чтобы понять, что почём и на что реально способен тот самый бизнес, который «не совок», достаточно одной простой вводной: работайте как хотите, но нефтедолларов больше нет. Свобода полная! Налоги минимальны, но все нефтедоллары (как и было задумано) идут на стратегические цели.

Смешно может получиться. Это примерно, как ограничение на продажу алкоголя сначала в киосках, а потом в магазинах. То есть если можно торговать водкой, то бизнес идёт на ура, если нельзя… то начинаются большие проблемы. Нерентабельно. Вообще-то исторически водка — основа российского бюджета (флот, утопленный японцами при Цусиме, был построен как раз на «пьяные» деньги). И вот, «ухватившись за горлышко бутылки», наш бизнес очень неплохо развернулся. Приватизация водочного бизнеса шла на ура. Движение в обратную сторону идёт весьма небыстро и сопровождается громкими воплями «потерпевших». С сигаретами, кстати, история похожая.

Что-то подобное мы имеем и с торговлей ширпотребом (сюда мы включим и Мерседесы) за нефтедоллары. Государство не брало на себя обязательство снабжать ими бизнес бесконечно, а сам по себе в достаточном количестве он их заработать не в состоянии. «Пичалька». Вот если не вдаваться в детали, а смотреть в целом (особенно с берегов Москвы-реки), то всё как бы выглядит неплохо… и всё как бы работает. Но стоит, например, внимательно отследить потоки валюты, как «благодать» рассеивается полостью и возникают неудобные вопросы.

А сможет это всё так же уверенно работать без нефтяных денег? Или хотя бы работатьвообще? Вот почему-то никто в этом направлении (в том числе из активных экономических субъектов) думать особо не желает. Сложно потому как, сложно и муторно. Они маялись круглые сутки, вытачивая шестерню… потом плюнули и продали тонну нефти — как-то так. И знаете, вот именно это как раз напрягает очень и очень сильно. Как поётся в одной известной песне: «Что же будет с Родиной и с нами?» Легендарный и широко разрекламированный бизнес парадоксальнейшим образом не берётся решать сложные и вечные вопросы, но бульдожьей хваткой вцепляется в самое вкусное.

Например, в торговлю водкой или в экспорт «отходов цветмета», или в нефтяной бизнес… Нет чтобы «замутить» гигантскую фабрику по изготовлению микросхем… или заняться прокладкой коммуникаций в удалённые районы страны. Было бы так здорово, но нет. Не будет наш бизнес этим заниматься. Не интересно. Вот по идее повышение курса доллара для производящей экономики — это благо. Наш товар становится дешевле. Если, конечно, это именно наш товар.

И вот ещё в 1998 году это было именно так: отечественные товаропроизводители резко выиграли от роста курса доллара. Их продукция иногда в валюте дешевела в разы. А вот в 2008 году всё было уже не совсем так… Никакого бурного роста производства (пусть в отдельных отраслях) как-то не наблюдалось. Ах, дело в том, что оборудование и комплектующие покупаются за рубежом? Международное разделение труда, говорите? Мужики, вы вообще производством заняты или «серым импортом»? Какова у вас «добавочная стоимость»? Не отрицательная случайно? (В случае локализации путём лишней разборки-сборки так бывает.)

«Апофигеем» такой вот схемы работы был «Сухой Суперджет», который позиционировался как новый российский самолёт. А почему из импортных комплектующих? А они сертифицированы для международного рынка. Для экспорта это важно. Потом оказалось, что, затратив миллиарды, мы собираем не самый лучший и не самый современный самолёт, в основном для себя, но «комплектовка» при этом покупается за валюту…

То есть по факту место России в этом «международном разделении труда» в том, чтобы тупо быть потребителем не у нас произведённых товаров? Не будучи при этом эмитентом доллара/евро? Незавидная участь, прямо скажем. И высокого жизненного уровня для большей части населения такая схема никак не предполагает. Да и сама по себе схема мал по малу разваливается: «дешёвые китайцы», наработав капитал, перестают быть такими уж дешёвыми. Всё, сегодня Китай перестал быть страной, готовой пахать за копейки. А американские банки отказались финансировать российский бизнес, и даже таджики стали качать права… «Парадиз» внезапно стал разваливаться.



Символом происходящего процесса стало «таджикское восстание» в ТЦ «Москва». Когда-то там был завод (Государственный подшипниковый завод номер 1). А сейчас ТЦ. И вот охранники (то ли молдаване, то ли украинцы) побили «толкателя тележек» из Таджикистана… Сильно так побили. А таджики, соответственно, восстали. Неблагодарные! И комментарии немедленно раздаются в российской прессе громкие и гневные, прямо скажем «антитаджикские» комментарии… Застращать их и депортировать… а потом откопать и ещё раз депортировать… Таджики, дескать, «стали представлять угрозу».

Проблема не в таджиках, а в весьма специфической организации современной российской экономики, где в бывших гигантских цехах, где трудились тысячи высококвалифицированных русских рабочих создаются ТЦ, куда «согласно законам рыночной» экономики нанимают грузчиков из Средней Азии… которые, живя в нечеловеческих условиях, тягают на тележках «высококачественные товары» из Поднебесной и земли турецкой…

Остаются вакансии и для «местных» в качестве охранников и «манагеров» по продажам, того самого ништяка, что тягают в тележках неприхотливые граждане среднеазиатских республик. Лепота… По факту имеет место примитивизация экономики, её деградация и неизбежное снижение жизненного уровня. Даже так, сколько ни рассказывай сказки про бесконечное «увеличение объёма продаж», как путь к повышению благосостояния (Увеличение за счёт кого? Подземных гномов?). Не может экономика 150-миллионной страны (самой большой в мире!) состоять главным образом из «таджиков» и «дальнобойщиков», «охранников» и «манагеров». Забыл про «топ-манагеров», простите. «Топ-манагер» — он как вишенка на торте, хотя и не сам торт…

Кто ж иначе донесет до нас простую идею, что главное не размер зарплаты, а стремление достичь поставленной цели? И деньги для работника не принципиальны изначально, главное —правильная организация труда… работники сети «Магнит» не дадут соврать.

В стране же будут иметь место рост безработицы и снижение жизненного уровня. Что, в принципе, уже происходит. И социальные волнения, и межнациональные столкновения, когда «осетра урежут окончательно».

Производством же заниматься сложно и геморройно, однако это фактически единственный путь к повышению занятости и зарплат. Это единственный путь к массовому созданию «дорогих» рабочих мест. И только то «производство» может считаться производством без кавычек, которое получает бонусы от снижение курса национальной валюты. Парадоксальным образом и в Турции (сегодня мы везём в Турцию зерно, а вывозим станки для гибки металла!) и тем более в Китае (где производится практически всё) развитие происходит именно по этому сценарию, а мы всё тщимся призвать к порядку «зарвавшихся» Рамшанов с Джамшутами…

Напрасные старания. Единственный реальный путь к массовому повышению благосостояния — производство и экспорт высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. То, что мы научились смеяться над АвтоВАЗом — это замечательно, просто чудесно… но вот когда смеющиеся научаться зарабатывать валюту лучше, чем они её умеют тратить, нас будет просто не остановить.

Автор: Олег Егоров


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 06:39
    Вопрос к статье.Какие автомобили у нас на первом месте по продажам?Ну,вы доморощенные "юмористы"и "бизнесмены"за деньги готовые мать продать?Все!Вопрос отпал.
    210окв
    1. Greenwood Сегодня, 07:21
      Цитата: 210окв
      Какие автомобили у нас на первом месте по продажам?
      Ну это смотря какой регион брать. Я вот Ладу Приору, как и всякие Гранты, Весты и т.п. видел только на картинках в интернете, вживую ни разу. У нас таких автомобилей просто нет.
      Greenwood
      1. Олежек Сегодня, 09:31
        . Я вот Ладу Приору, как и всякие Гранты, Весты и т.п. видел только на картинках в интернете, вживую ни разу.


        Надо будет к вам Медведева на Х Ray -е заслать....
        Представляете - стоите вы в пробке, а рядом иксрэй а в ём Медведев...

        Разве после этого вы не побежите в салон АвтоВАЗа?
        Олежек
    2. woron333444 Сегодня, 08:07
      Первая машина была ваз-21063. Верой и правдой отслужила 15 лет. Тогда дороги были (или вернее сказать не было совсем) не сравнить с теперешними. Вторая Ниссан-Ванет. 9лет у меня была, за это время прошла 50000км, 4 капиталки двигателя. Продал. Теперь ВАЗ-2115 2004г, прошла 160тыс.км. Поменял стойки передние и генератор. Езжу по горам в основном летом. Машина нравится. 4 года назад купил диагностику сыну и иногда помогаю ему. Хочу сказать, что в ремонт в основном едут иномарки и ремонт дороже жигулей в разы.
      woron333444
  2. Дратуй Сегодня, 06:39
    Кто ж иначе донесет до нас простую идею, что главное не размер зарплаты, а стремление достичь поставленной цели? И деньги для работника не принципиальны изначально, главное —правильная организация труда… работники сети «Магнит» не дадут соврать.<=.... Это шо такое.. crying
    Дратуй
  3. Дедкастарый Сегодня, 06:39
    Никакого бурного роста производства (пусть в отдельных отраслях) как-то не наблюдалось. Ах, дело в том, что оборудование и комплектующие покупаются за рубежом? Международное разделение труда, говорите? Мужики, вы вообще производством заняты или «серым импортом»?
    ВАЗ уже не ВАЗ,а цех по сборке конструктора "лего". нашего там наверное только воздух. даже "суперджет" нервно курит в сторонке..Среди поставщиков автокомпонентов значатся:

    Daewon — сиденья,
    Koito — оснастка светотехники,
    ZF — настройки и калибровка трансмиссии AMT, рулевой механизм с тягами, опоры радиатора,
    BROSE — стеклоподъёмники ручные и электрические,
    Valeo — климатика, сигнализация, парктроники, приводы и генераторы, стартер, фары противотуманные,
    Continental — шины,
    Bosch — привод стеклоочистителя, гидроагрегаты, датчики скорости колес, генератор, педаль акселератора,
    АЕ2 — детали интерьера и экстерьера,
    Edscha Automotiv — петли нового поколения,
    Magna — зеркало заднего вида внутреннее,
    Contitech — трубопровод конденсатора в сборе для двигателя ВАЗ,
    TRW — тормоза и дефлекторы вытяжной вентиляции,
    Lear — блок управления кузовной электроники EMM,
    Visteon — радиатор,
    Kiekert — замок багажника. Импортозамещение...
    Дедкастарый
    1. Greenwood Сегодня, 07:16
      А на выходе всё равно получаются "Жигули". lol
      Greenwood
      1. woron333444 Сегодня, 08:09
        Тут как-то писал про БМВ. В Германии только отверточная сборка, а комплектующие Китай. Немцы сами плюются, но собирают, потому что дешевые комлектующие.
        woron333444
    2. Ингвар 72 Сегодня, 07:31
      Цитата: Дедкастарый
      Импортозамещение...

      А что еще ждать от полуотверточного , французко-японского предприятия? request
      Ингвар 72
      1. Олежек Сегодня, 07:57
        (как в статье и указывается)

        . Как ни странно, с АвтоВАЗом под мудрым руководством Бу Андерса случилась такая-же незадача. Ему показалось сложным и напряжным разворачивать производство автокомпонентов внутри России.


        НУ да, типа того request

        Можно, но данное решение имеет свои "минусы"
        Олежек
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:05
          Цитата: Олежек
          Можно, но данное решение имеет свои "минусы"

          А не нужно было ничего разворачивать - производство автокомпонентов было! Просто Бу Андерсон поставил "АвтоВАЗагрегату" невыполнимые условия для продолжения контракта с ВАЗом. И не только ему. hi
          Ингвар 72
          1. Stas157 Сегодня, 09:26
            Цитата: Ингвар 72
            Просто Бу Андерсон поставил "АвтоВАЗагрегату" невыполнимые условия для продолжения контракта с ВАЗом. :

            Эти условия касались качества, банально, которого, доморощенные поставщики, выполнить не могли. А ещё Бу Андерсен хотел оптимизировать производство. Сократить лишних рабочих, чем навлекает на себя гнев Чемезова. Чтобы Бу радикального не предпринимал - ему давали по рукам. В результате, имеем, что имеем. Дорогие и некачественные авто, которые не имеют никакого спроса за рубежом. Там где нет дотаций на них.
            Кстати, налаживание производства прорывой модели Весты в Ижевске, заслуга уволенного Чемезовым, Бу Андерсена.
            Stas157
  4. василий50 Сегодня, 06:41
    Нередкое умение гладко объяснять-разъяснять достаточно простые процессы с неудобными для *политкорректности* словам и понятиями.
    Строили Автоваз для насыщения рынка автомобилями. То что автогигант стал *осваивать* криминал, так это была целенаправленная операция тогдашнего КГБ, как и анекдоты и закрытые письма по обкомам-райкомам. Вылилось это в откровенное откармливание будущих кадров для криминальных авторитетов и банд, которые резвились в девяностые со стрельбой и прочими шалостями. Выращивание Березовского был процесс трудный в Лондоне вскрылось то что его с самого начала карьеры курировали и охраняли выходцы из КГБ, одного из них даже публично травили полонием. Тесные связи с криминалом, которых сами же выращивали, выходцы из *госструктуры* даже не скрывали.
    Сегодня криминалитет стал респектабельным от того и менее публичным, осознание что без государства они никто, заставляет их хоть как то но развиваться. Элементарное выживание заставляет думать и планировать не только на сегодня.
    василий50
  5. Bastinda Сегодня, 06:50
    Все верно. Но к сожалению, наше государство(правительство) не интересуется экономикой. Отсюда и проблемы.
    Еще одна проблема ВТО! Ориентировано на развал нашей экономики.
    Bastinda
  6. народник Сегодня, 07:03
    Такую модель экономики развивали в Латинской Америке в 70е годы. Называлась эта модель неоколонизмом.
    народник
  7. К0щей Сегодня, 07:05
    с удовольствием беру именно российское, если оно хорошее по качеству (даже можно подороже), принципиально не беру любое польское, прибалтийское; но автоваз... имел "удовольствие" водить это геморрой на колесах. спасибо, больше не хочу. проблем с подержанными "японками" в разы меньше. вот говорят веста кросс ничего так по цене/качеству, но это надо будет хотя бы через пол года оценивать.
    ЗЫ и конечно, смысл говорить про футбольную сборную? ее нет - бегает стадо какое-то за хорошие деньги.
    К0щей
    1. Greenwood Сегодня, 07:14
      Цитата: К0щей
      с удовольствием беру именно российское, если оно хорошее по качеству (даже можно подороже), принципиально не беру любое польское, прибалтийское; но автоваз... имел "удовольствие" водить это геморрой на колесах. спасибо, больше не хочу. проблем с подержанными "японками" в разы меньше. вот говорят веста кросс ничего так по цене/качеству, но это надо будет хотя бы через пол года оценивать.
      А не проще ли брать то, что выигрывает по соотношению цена\качество, а не смотреть на производителя? Мы всё таки при капитализме живём, конкуренция там, невидимая рука рынка, вот это всё.... lol
      Greenwood
      1. К0щей Сегодня, 07:17
        Цитата: Greenwood
        А не проще ли брать то, что выигрывает по соотношению цена\качество, а не смотреть на производителя?

        не проще. предпочитаю вкладывать свои деньги все-таки в российские товары. также как и большинство людей в капиталистических странах, предпочитает в свои.
        да и просто есть вещи, которые наши делать умеют (да та же обувь например), а есть которые тупо не умеют - домашние ПК. или ПО - базы данных типа 1С: Бухгалтерия или антивирусы - у наших на уровне мировых, а вот ОС - кривая (как у почти всех) лажа на линухе. такого "добра" не надо, спс.
        К0щей
        1. Greenwood Сегодня, 07:19
          Цитата: К0щей
          также как и большинство людей в капиталистических странах, предпочитает в свои.
          То-то народ в Штатах попересаживался на экономичных японцев.
          Greenwood
  8. Greenwood Сегодня, 07:12
    западные/восточные производители так и не сумели вытеснить АвтоВАЗ с российского рынка, что достаточно странно, учитывая разницу в технологиях и финансовых возможностях.
    Автор, напомню тебе, что в 90-х, до введения пошлин на ввоз импортных автомобилей, праворукие японки довозили даже до Москвы. Через владивостокскую таможню в середине 00-х проходило по 200-300 тыс. автомобилей в год. У нас на ДВ на них ездило 95% автомобилистов (впрочем и сейчас ситуация не сильно изменилась). Из-за введения пошлины во Владивостоке в 2008-ом году митинговали автомобилисты. И если представить, что грабительскую пошлину на ввоз отменят или хотя бы уменьшат на 50%, а АвтоВаз лишится бесконечных денежных вливаний от государства, то импортные тачки (и новые, и б/у) очень быстро вытеснят автовазовскую продукцию и ваш хвалёный АвтоВаз отправится на свалку истории.
    Greenwood
    1. Олежек Сегодня, 08:05
      Автор, напомню тебе, что в 90-х, до введения пошлин на ввоз импортных автомобилей, праворукие японки довозили даже до Москвы. Через владивостокскую таможню в середине 00-х проходило по 200-300 тыс. автомобилей в год.


      90-е - вообще славное времечко... столько хорошего было..

      Вопрос был задан в статье к любителям иномарок - как оне планируют зарабатывать валюту, потребную для покупки оных?
      Или вопрос не по адресу?
      Олежек
  9. traktir64 Сегодня, 07:13
    Очень краткая статья , предельно сжата мысль !!!
    Как работаем , так и живем и такие автомобили и строим .
    traktir64
  10. Nix1986 Сегодня, 07:21
    Ну насчёт дешевых китайцев автор немного не в теме лет как 6, погуглил бы сколько получает тот же инженер средней руки в шеньчжене, поболее чем его коллега в замкадье. За тарелку риса там уже давно никто не работает. А вот, что факт, так то, что производство комплектующих у нас так и не пошло. Ведь как занятно было с той же камрюхой, в тучные 2000-е при старом курсе она стоила на 8-10к баксов дороже чем в США, и когда строили завод тойоты в питере, то и обещали убрать эту разницу, но не взлетело, причина та же, из наших комплектующих там условно коврики да стекла. Но производство комплектующих нужно было налаживать в те же тучные 2000-е, кто рискнет его сейчас открывать когда спроса нет?! Пока тупик.
    Nix1986
    1. Олежек Сегодня, 07:59
      "дешёвые китайцы закончились" примерно так в статье и написано
      А з/п на толковом заводе в КНР выше - так как там именно есть производство и оно развивается
      Олежек
    2. Олежек Сегодня, 08:00
      Ведь как занятно было с той же камрюхой, в тучные 2000-е при старом курсе она стоила на 8-10к баксов дороже чем в США, и когда строили завод тойоты в питере, то и обещали убрать эту разницу, но не взлетело, причина та же, из наших комплектующих там условно коврики да стекла.


      Тогда это импорт, а не производство - только и делов
      Олежек
  11. Ингвар 72 Сегодня, 07:28
    О, Егоров зацепил мой родной Тольятти и АвтоВАЗ! laughing Так почему же статья получилась в среднем ни о чем? Посоветоваться не судьба? Ну или хоть по Тольяттинским сайтам полазить?
    Начать надо с того, что западные/восточные производители так и не сумели вытеснить АвтоВАЗ с российского рынка
    Они его купили, Олежек, купили! wink И угробили всю научно-техническую базу. Да, она была, не удивляйтесь. Сейчас "новинки" АвтоВАЗа не совсем, как бы сказать отечественные. А про "ненужных людей" на производстве, так это вообще перл! Сколько ненужных людей сократили - аж 80000 с гаком человек! Раньше завод работал не только для прибыли, а еще для обеспечения людей жизни в моногороде. Садики, санатории, и многие другие соц.объекты содержались АвтоВАЗом. Может поэтому он был не сильно прибылен?
    По поводу качества автомобилей - всегда бесят разговоры о том, что наши авто это консервные банки. Назовите мне автомобиль класса "Калины" за те же деньги? Ну не выпускаем мы бизнес класс, поймите. request
    Ингвар 72
    1. Олежек Сегодня, 08:02
      Они его купили, Олежек, купили!


      Не скажу что это минус/трагедия.
      Сегодня выжить просто автозаводу крайне сложно - ребята с МАЗа (не проданного никому!)
      соврать не дадут - завод тихо гибнет
      Олежек
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:08
        Цитата: Олежек
        завод тихо гибнет

        Олег - завод(МАЗ) гибнет от невозможности развивать производство, т.е из за очень ограниченного рынка сбыта. hi
        Ингвар 72
        1. Олежек Сегодня, 09:03
          т.е из за очень ограниченного рынка сбыта


          Вернее так: из-за очень ограниченных объёмов того рынка, где он рассматривается как товар.
          Олежек
  12. kytx Сегодня, 07:51
    Токари говоришь не востребованы? Ну ну...
    kytx
    1. Олежек Сегодня, 08:04
      А готовы те, кто "востребует" токарей платить им по "савецким" стандартам???
      С учётом социалки и прочего???
      Олежек
  13. Гардамир Сегодня, 08:41
    Начать надо с того, что западные/восточные производители так и не сумели вытеснить АвтоВАЗ с российского рынка, что достаточно странно, учитывая разницу в технологиях и финансовых возможностях.
    а автоВАЗ он чей? Рено-Ниссан и директор швед или всё-таки пока ещё можно считать российским?
    Гардамир
  14. Rey_ka Сегодня, 08:45
    Тальяттинский автозавод частное предприятие компании "Рено"! Если так собственнику выгодно может не будем совать нос не в свои дела? давайте уже перестанем жить нараскоряку одной ногой в капитализме другой в развитом социализме, как то неустойчиво получается!
    Rey_ka
    1. Олежек Сегодня, 09:27
      не будем совать нос не в свои дела?


      В конце концов мы живём в свободной стране! laughing И можем обсуждать всё, что взбредёт в голову!
      Олежек
  15. EvilLion Сегодня, 08:50
    «Апофигеем» такой вот схемы работы был «Сухой Суперджет», который позиционировался как новый российский самолёт. А почему из импортных комплектующих? А они сертифицированы для международного рынка. Для экспорта это важно. Потом оказалось, что, затратив миллиарды, мы собираем не самый лучший и не самый современный самолёт, в основном для себя, но «комплектовка» при этом покупается за валюту…


    Это принципиально некорректный пример. Самолетов в мире производителей не так уж и много и выбор очень простой, либо для нового самолета берется лучшее, что можно вообще купить за деньги, либо нечего вообще этим заниматься, потому что продажи будут нулевые. Ждать, пока кто-то вложит десятки миллиардов в сложнейшие разработки и это даст результат никто не будет. И это касается всех производителей, даже "Боинг" уже давно не американский на 100%. В авиации всё очень дорого и очень строго. Это айфон можно в магазине купить, сгорит и хрен с ним, самолет без миллиона бумажек, подтверждающих всевозможные параметры, не купит никто. Что характерно, SSJ идет и на экспорт, т. е. валютные вложения хотя бы частично возвращаются напрямую, да и родной "Аэрофлот" на долларах экономит.

    И потом оказалось, что самолет очень даже продается. В отличие от некоторых других, вроде Ту-334, который устарел еще в чертежах, но зато "очещещтвенный". Впрочем, Ту-334 - это тоже бизнес, по получению дотаций от государства на вечное спасение.

    Да и автомобиль можно как перепродать под своим шильдиком, так и поставить на него немецкую коробку передач с японским бортовым компьютером. Степень локализации даже в 50% лучше отсутствия производства вообще.

    Собственно СССР тоже покупал много чего за рубежом, в том числе и АвтоВАЗ. Да, за валюту, купил технологии, которые потом использовались для продаж внутри страны в основном. Потому что тогда это, видимо, было выгоднее, чем отрывать ресурсы от чего-то еще для полностью самостоятельного создания автомобильного производства.

    Единственный реальный путь к массовому повышению благосостояния — производство и экспорт высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.


    Автор, за это я мог бы сразу поставить минус, да нет такой фичи. Потому что в той же Турции тоже понимают, что для их благосостояния надо продавать что-то высокотехнологичное, а значит с высокой добавочной стоимостью. Даже в Чаде это понимают. Все это понимают, и все хотят жить хорошо. И нам никто не даст, например, просто закрыть внутренний рынок и заставить тот же "Аэрофлот" брать только Ту-204, мы тут же получим ответку в виде аналогичных действий, например, нам не продадут что-то нам нужное, или не пустят нас на свой рынок. Так что прежде чем писать псевдоумные банальности, следует думать. Политика - это искусство возможного. Хотим Крым? Придется терпеть наезды тех, кто не хочет, чтобы у нас был Крым. Хотим свой авиапром? Придется что-то делать с "Боингом" и "арбузом", они будут сопротивляться. Это в Германии в 45-ом можно было требовать от немцев подписать, что угодно, но сейчас не 45-ый, а перед 45-ым всегда есть и 44-ый, и 43-ий,... когда приходится преодолевать сопротивление. И не всегда это заканчивается, как в 45-ом, иногда получается 1905-ый. Так что думать надо, прежде чем начинать против кого-то откровенно враждебные действия, неважно, военные, или экономические.
    EvilLion
    1. Олежек Сегодня, 09:01
      Потому что в той же Турции тоже понимают, что для их благосостояния надо продавать что-то высокотехнологичное, а значит с высокой добавочной стоимостью. Даже в Чаде это понимают. Все это понимают, и все хотят жить хорошо.


      Даже в России это понимают не только лишь все...
      мало кто это понимает laughing
      Стандартное решение ( (повторённое миллион раз) закрыть АвтоВАЗ am и закупать иномарки "за бугром"
      Вопрос зарабатывания потребной валюты при этом не рассматривается никак.
      Не верите?
      Загляните на любой автофорум.
      Олежек
  16. антивирус Сегодня, 08:54
    Проблема заключалась именно в «советском менеджменте» на протяжении десятилетий, что и привело к определённым «забавным» результатам.

    СОВ МЕНЕДЖМЕНТ БЫЛ ПРАВИЛЬНЫЙ-- ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ МЕНТАЛИТЕТА КРЕСТЬЯН В ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ -ГРАЖДАН НУЖНО ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К НОВОЙ ЖИЗНИ. П
    по моему мнению процесс должен был состояться к 2010 -15 гг
    20 лет не хватило. Это много . еще 50 млн чел "обучить" денег и времени не хватило.
    антивирус
  17. Wedmak Сегодня, 09:15
    И чего на АвтоВАЗ набросились? Вы для начала покажите иностранную машину за 700к рублей с комплектацией Весты? Фигу найдете. Если только старый рыдван, выглядящий хорошо только снаружи. И вот не надо сравнивать новую машину с гарантией со этим старьем, где запчасти можно найти только под заказ с таких же старых машин.
    Большая часть населения просто не может себе позволить машину за полтора-два миллиона. И не тыкайте в 800-900к на прайсах иномарочных салонов - вы сначала найдите эту самую минимальную комплектацию. Я вообще сомневаюсь что таковая существует в железе.
    А по обслуживанию вообще дешевле ВАЗа нет. Запчасти на каждом углу и ремонт - копейки.
    Wedmak
  18. Комментарий был удален.
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