14:58 21 ноября

Что происходит в центре Луганска?

Украинские информационные ресурсы смакуют материал, который горячие головы называют чуть ли не свидетельством «Луганского ГКЧП». При этом многие ссылаются на журналиста средства массовой информации, которое может в скором времени в России войти в список СМИ-иноагентов. Речь идёт о публикации человека по имени Андрея Дихтяренко из "Радио Свобода" в Фейсбуке.

Из публикации Дихтяренко:
В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатомётами. Похоже, Корнет решил "обжаловать решение суда" о своём увольнении с поста министра.

Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города.



Что происходит в центре Луганска?


Далее приводится материал ГТРК ЛНР, опубликованный в YouTube:


Из комментария к видео:
Территория находится под контролем службы правительственной безопасности. Вооружённые люди не говорят, кто они. Они называют своей задачей блокированием въезда, подъезда к правительственным зданиям.


Один из военнослужащих отмечает, что в центре Луганска проводятся плановые совместные учения с бойцами «Беркута».

Из комментария журналиста ГТРК ЛНР:
Приказ главы государства (главы ЛНР Игоря Плотницкого) о том, чтобы покинуть территории, сотрудники «Беркута» и эти непонятные вооружённые люди выполнять отказались.

Использованы фотографии: ГТРК ЛНР
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Livonetc Сегодня, 12:49
    Это они своих укрограждан пытаются отвлечь от собственной порнографии.
    Livonetc
    1. сибиралт Сегодня, 12:54
      ЛНР - новое молодое государство. Но люди не бегут из него, а возвращаются после диких бомбежек, тех, кто в Европу собрался за труселями.
      сибиралт
      1. словак Сегодня, 14:03
        не передергивайте, как вам не стыдно! В Гейропе труселя не нужны, все толерантно снимают их....
        словак
    2. Ami du peuple Сегодня, 13:02
      Цитата: Livonetc
      Это они своих укрограждан пытаются отвлечь
      Там вообще-то граждане с паспортами ЛНР. Это их Вы называете "укрогражданами"?
      А вот Плотного давно уже пора в бан отправить..
      Ami du peuple
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:18
        Цитата: Ami du peuple
        Там вообще-то граждане с паспортами ЛНР. Это их Вы называете "укрогражданами"?

        Собственно,что паниковать по поводу "укрограждан" ?
        Я доподлинно не знаю подробностей по количеству паспортов ЛНР полученных гражданами,но в ДНР,этот процесс затягивают бюрократическими проволочками и препонами до "не могу"...
        Довольно геморна процедура + очереди + очередь для тех кто без очереди (блатных)

        Я вот, тоже с паспортом "громадянина Украiни",но с военным билетом ДНР fellow
        И пока, нисколько не парюсь по сему поводу.
        Сепар ДНР
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:21
          я над курдами смеялся, над их потугами сделать единый курдистан

          а у нас тут под боком не могут свои же объединиться. ЛНР, ДНР. К чему вообще это все я хз
          с-т Petrov
          1. шура матросов Сегодня, 13:47
            Объедениться значит потерять часть министерских постов, сфер влияния и т.д. А кто добровольно согласится на подобное? Патриотизм и высокие цели - это хорошо, но и теплые хлебные места терять мало кому хочется.
            шура матросов
            1. словак Сегодня, 14:06
              не рано делать выводы? Укрож...лиз написал в фейсе и все приняли его версию?
              словак
              1. шура матросов Сегодня, 14:28
                Сам факт происходящего в Луганске наводит на грустные мысли. Скажите, что мешает Луганску и Донецку объеденится? Вроде цели одни, проблемы одни... Ведь сообща и "батьку бить легче".
                шура матросов
            2. Сепар ДНР Сегодня, 14:06
              Закрыл уже сайт. Думал отдохну... Да нет же,события в ЛНР не дадут...
              В центре Луганска замечена бронетехника, в Сети пишут о подготовке арестов руководства ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна
              Источники «Русской Весны» в Луганске подтверждают, что правительственный квартал столицы ЛНР в настоящее время перекрыт людьми в военной форме, в центре города замечена бронетехника.
              В свою очередь, пользователи соцсетей пишут, что в настоящее время в городе готовится штурм правительственных зданий и аресты руководителей Республики по обвинению в госизмене.
              В частности, речь идет о руководстве Генпрокуратуры, МГБ и депутатах Народного совета ЛНР.

              Источник: http://rusvesna.su/news/1511261186

              Сепар ДНР
  2. 210окв Сегодня, 12:50
    Тренируются.И правильно делают.Наше дело тренироваться-а дело этих господ из "свобод"брызгать слюной.
    210окв
    1. MoJloT Сегодня, 12:53
      Скорее не все так однозначно.
      MoJloT
    2. kapitan92 Сегодня, 12:58
      Тренировка или несогласие подчиненных уволенного министра МВД ЛНР ? Плотницкий убирает неугодных или потенциальных конкурентов? Не все так гладко в "луганском королевстве"!
      hi
      kapitan92
    3. Джедай Сегодня, 13:05
      Очередная попытка укроСМИ воспользоваться отсутствием точной информации о происходящем и поставить всё на уши. Пропагандёры, за собой следили бы лучше. negative
      Джедай
    4. Сепар ДНР Сегодня, 13:33
      Цитата: 210окв
      Тренируются

      Цитата: kapitan92
      Тренировка или несогласие подчиненных уволенного министра МВД ЛНР ? Плотницкий убирает неугодных или потенциальных конкурентов? Не все так гладко в "луганском королевстве"!

      21.11.2017 - 12:58
      В МВД ЛНР не смогли прокомментировать оцепление центра Луганска (ВИДЕО) | Русская весна
      Руководитель Центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) Министерства внутренних дел ЛНР Сергей Колесников не смог прокомментировать журналистам факт оцепления центральных улиц Луганска вооруженными людьми.

      Источник: http://rusvesna.su/news/1511257562

      Сепар ДНР
  3. Немезида Сегодня, 12:53
    Если Плотницкого снимут хуже не будет.Не далеко он от Кернеса ушел.Лучше объединить Донецк и Луганск под властью Захарченко....
    Немезида
    1. MoJloT Сегодня, 12:58
      Это в интересах только Захарченко, жителей естественно в расчет не берем, они ни чего не решают.
      MoJloT
      1. Немезида Сегодня, 13:03
        Ну почему же?Это в интересах тех,кто желает видеть Донбасс в составе России...Захарченко с бандеровцами не по пути,а Плотницкий,как Кернес,с ними торгуется....с казаками и добровольцами из РФ Плотницкий перепортил все отношения...
        Немезида
        1. MoJloT Сегодня, 13:07
          Я ничего утверждать не могу, но если Плотницкий таким образом пытается улучшить реальное положение людей живущих в ЛНР, пока бОльшие политические задницы хвостом вертять в Минске, то это один вопрос. Ну а если он сливает ЛНР, то он самоубийца.
          MoJloT
        2. Berkut24 Сегодня, 13:47
          И Захарченко, и Плотницкий - это продукт местных экономических, политических, военных и криминальных течений. Все их заявления - это не больше чем "внешняя политика". Эти регионы сейчас так же отличаются от России, как и от Украины. Да, им не нужны киевкие олигархи и то, что кто-то за них будет решать в их регионе. Они поделили уже результаты передела бизнеса и монетизировали котлы, обстрелы, гуманитарную помощь и т.д. Создался некий местный консенсус.
          Но. Им также не нужны и московские олигархи, наша федеральная власть, наши налоговые органы и т.д. Всё, что им нужно от России - военная помощь на случай обострения. Ни Плотницкий, ни Захарченко не являются фигурами, которые будут выполнять то, что говорит Москва от и до. Они о чем-то договариваются с Россией и прислушиваются к ней когда Москва где-то перекрывает им кислород. И в этом смысле бесполезно влезать туда и пытаться одних заменить на других. Донецкие группировки - одни из старейших. С ними можно общаться, о чем-то договориться, но чтобы что-то там поменять нужно быть частью этой местечковой системы. А мы не часть этого.
          А что до казаков и добровольцев - так для них это пришлые со своим самоваром. Местные не потерпят, чтобы кто-то со стороны им читал нотации как жить и вести бизнес. Для них ближе конкретные дела по понятиям Донбасса, а не абстрактные "братские народы" и "русский мир". Помогли - до свидания. Дальше сами. А кто не в их системе и на что-то претендует, тот повторяет судьбу Мозгового.
          Berkut24
          1. MoJloT Сегодня, 13:49
            Согласен 100%
            MoJloT
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:55
    Вот кому точно там не место так это именно Плотницкому, идушему на поводу у укроинской власти! Из за него оттуда уехали не только мой племянник, кадровый офицер, но многие добровольцы !!!!!
    Геркулесыч
    1. MoJloT Сегодня, 12:59
      Такая ситуация вроде в тренде уже давно и не в ЛНР но и в ДНР
      MoJloT
  5. федоров Сегодня, 13:02
    . Вооружённые люди не говорят, кто они

    Если я дал присягу, понятно что обязан исполнять приказ...и соответственно могу рассказать журналюгам все что угодно.
    Другое дело что сама личность Плотницкого - лучше промолчу...а хочется ругаться. И на то есть причины, там остались друзья моего отца по службе, сам не успел, мелкий был. Так не очень лицеприятно о нем отзываются - Гребет все под себя. Подробности статьи не хватит.
    федоров
  6. HAM Сегодня, 13:03
    Что-то,судя по последним заявлениям Плотницкого,он становится похожим на Путчдемона..
    HAM
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:13
      Поверьте, но таким он был всегда! И свои слова, и обещания он точно не держит, а перед укроинской властью заигрывает вовсю! !!!
      Геркулесыч
      1. MoJloT Сегодня, 13:14
        Официальная позиция России - ЛНР часть Украины.
        MoJloT
        1. Геркулесыч Сегодня, 13:27
          Офицеальная, или офицеально озвученная? Ибо это две огромных разницы! !!
          Геркулесыч
          1. MoJloT Сегодня, 13:43
            Не то и не другое, на самом деле офицИальная
            MoJloT
        2. XXXIII Сегодня, 13:39
          Цитата: MoJloT
          часть Украины
          Часть не целого уже.... hi
          XXXIII
          1. MoJloT Сегодня, 13:50
            ... уже дробное
            MoJloT
  7. Макаров Сегодня, 13:24
    А я думал Вы дадите ответ на вопрос который поставили в заголовке...
    Макаров
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:31
    То есть никто ничего пояснить не может?!
    Ratmir_Ryazan
  9. Сергей уи Сегодня, 13:32
    От ополченца Андрея Викторовича "Пушкин"*: "Ситуация патовая:
    -От театра до здания МВД- оцепление вв днр...
    -Компромата, выложенного в сеть, достаточно для ареста всего НС ЛНР
    - Все командиры Ополчения поддержали Корнета
    - Корпус будет придерживаться нейтралитета, т.к. реальных командиров там не осталось...
    - По сути, жаба пошел ва-банк... Места , в случае отставки, ни в ЛНР, ни в РФ ему нет...
    ТЕЗИСЫ:
    1. Арест всего состава НС ЛНР, арест жабы, арест руководства ГП ЛНР, арест руководства МГБ ЛНР
    2. Введение военного положения, ликвидация т.н. гражданских администраций
    3. Призыв и восстановление в правах и обязанностях депутатов первого созыва
    4. Призыв и возвращение на действительную воинскую службу первых командиров ополчения
    5. Реализация всей доказательной базы по коррупции
    Так победим!
    П/п-к НМ ЛНР Пушкин".

    От ополченца "Конкин"*: "Друзья! Сегодня знаменательный день, с минуты на минуту начнется штурм Дома Правительства ЛНР в котором спрятался Колыван со товарищи! Негодяй должен предстать перед судом народа вместе с подельниками. За смерть Мозгового и Дремова, за травлю казачества, и Колыван и Шашлычник должны предстать перед судом!"

    От журналистов: "Собственный корреспондент Царьграда сообщает о тревожных событиях в Луганске."Люди в форме перекрыли центральные улицы города. "Людьми в камуфляже, в масках на лице и с белыми повязками на рукаве перекрыт административный квартал города. Ведут себя корректно, но твердо, не пуская на территорию, где находится здание администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого, никого. Включая даже главу местной телерадиокомпании Анастасию Шуркаеву, личную подругу руководителя администрации главы республики Ирины Тейцман, - говорит корреспондент Царьграда. - Белые повязки на рукавах военных могут означать что угодно, но в республике все помнят, что во время интенсивных боев в 2014 и 2015 годах это было отличительным знаком ополченцев, сражавшихся с киевскими карателями". С кем и против кого готовы сражаться эти бойцы сегодня, пока не очень понятно."
    Сергей уи
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:42
      Цитата: Сергей уи
      Ситуация патовая

      Спасибо за предоставление альтернативной информации. Но будем посмотреть. yes
      Сепар ДНР
    2. MoJloT Сегодня, 13:47
      Беспросветный бардак, вселяющий ужас, за обреченных жителей, многострадальных областей... Нет слов.
      MoJloT
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:50
        Цитата: MoJloT
        Беспросветный бардак, вселяющий ужас, за обреченных жителей, многострадальных областей...

        С чего,это вдруг, мы "обречённые" ?
        Сепар ДНР
        1. MoJloT Сегодня, 13:52
          А какие у вас перспективы?
          MoJloT
          1. Сепар ДНР Сегодня, 14:14
            Цитата: MoJloT
            А какие у вас перспективы?

            Широчайшие.
            Сепар ДНР
            1. MoJloT Сегодня, 14:18
              Как в ПМР или еще глубже ?
              MoJloT
              1. Сепар ДНР Сегодня, 14:22
                Цитата: MoJloT
                Как в ПМР или все же в глубину ?

                В ПМР,ситуация давно стала бы иной,имей они ОБЩУЮ с РФ границу. wink
                Поэтому постичь всю глубину наших широчайших возможностей,просто не возможно.

                Но и возможность нашего продвижения в глубину укроповской обороны глупо сбрасывать со счетов.
                Сепар ДНР
                1. MoJloT Сегодня, 14:41
                  Куда бы там не двигаться (хотя и это уже сомнительно), ни признания, ни равных с гражданами РФ возможностей, ни мало мальского образования, здравоохранение от поветушек, ни собственного государства и тд.и тп... в обозримом будущем нет. Кланово-бандитский местечковый алегорхат, полу рабское устройство общества, гипер коррупция, вечно на копеечных заработках по съемным квартирам родственники... выглядит более реальным. Близость границы играет роль, но не является определяющей, для граждан ПМР которые сейчас живут в России все равно по сути в 100 или в 1000 км граница.
                  MoJloT
                  1. Сепар ДНР Сегодня, 14:45
                    В Донбассе нет образования ? Здравоохранения ? И прочее...fool
                    Да после таких тезисов мне окончательно понятно,что имею дело с человеком совершенно не далёким...
                    Сепар ДНР
                    1. MoJloT Сегодня, 14:47
                      Товарищ это вопрос времени, кто все это будет содержать? И что теперь диплом ВУЗа ДНР? Он уже дешевле бумаги на которой напечатан! В ПМР тоже много что было, прошли годы и что стало.
                      MoJloT
                      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:51
                        Цитата: MoJloT
                        что теперь диплом ВУЗа ДНР? Он уже дешевле бумаги на которой напечатан

                        Дипломы ВУЗ ДНР признанны в РФ,потому гарантируют трудоустройство в ДНР,ЛНР,РФ.
                        Возможно вам этого мало,но ПОКА(подчёркиваю ПОКА) : Где родился там и пригодился.
                        Цитата: MoJloT
                        В ПМР тоже много что было, прошли годы и что стало.

                        Граница fool ,ГРАНИЦА с метрополией fool Что ? Не очевидна разница в географическом,экономическом и политическом расположении ДНР,ЛНР и ПМР ?
                        Сепар ДНР
  10. XXXIII Сегодня, 13:38
    Что происходит в центре Луганска?
    Учатся брать объекты в густо населенных пунктах, городах, странах, в мире..... request bully
    XXXIII
  11. Житель Урала Сегодня, 14:00
    Не понял я кто против кого. МГБ против Плотницкого?
    Житель Урала
    1. Sergey53 Сегодня, 14:26
      МГБ это его охранка. Примерно.
      Sergey53
  12. Sergey53 Сегодня, 14:26
    МВД накопало на Плотного. Ранее были склады с неучтённым товаром, сейчас продажа должностей ставленникам местных олигархов.Многих неугодных ему уже зачистили. Это продолжение.
    Sergey53
  13. VadimSt Сегодня, 14:33
    В ЛНР, все завязано на самодержавии Плотницкого! Других лидеров нет, потому, что быть не должно...но вот не все с этим согласны. А многие, из рядов первых организаторов и активистов народного ополчения, готовы выставить ему счет и он будет не малым, - устранение от выборов В.Болотова в 2014, не понятно озвученные попытки гос переворота, странная гибель Цыпкалова, последние заявления Дейнего, - все это звенья одной цепи. Да и народ, пока не может сказать своего слова - выборы плотницкому не нужны, ни в ближайшей , ни в долгосрочной перспективе, даже опасны. Сейчас все решит позиция армии ЛНР, но, и там не все так радужно для Плотницкого, 4 ("Призрак" А.Мозгового) и 6 ("Полк им Платова" Дремова) бригада НМ ЛНР, никогда не были сторонниками Плотницкого.
    VadimSt
    1. Сепар ДНР Сегодня, 14:39
      Цитата: VadimSt
      В ЛНР, все завязано на самодержавии Плотницкого!

      И это вершина айсберга. У "подножия" много ещё чего. И то,о чём вы упомянули и ещё прочая,прочая,прочая yes
      Шлейф длиннющий.
      Сепар ДНР
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:40
    Никаких войнушек нет. Так как я в Луганске, сейчас пойду проверю.

    А вообще, у нас всегда вооруженные бойцы патрулируют город. И караульных полно. Не вижу в этом проблем.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. УВБ Сегодня, 14:54
    21.11.17. Заявление Министра внутренних дел ЛНР И. А. Корнета

    "Сегодня ночью силами МВД ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионнотеррористических актов. Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников.

    В настоящее время ситуация в Республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности.

    Также хочу развеять слухи о моей отставке.

    В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до Главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности.

    Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины.

    Я, как представитель правопорядка, привык говорить открыто, поэтому не собираюсь никого выгораживать.

    В результате реализованных МВД и МТБ Республики оперативнорозыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб.

    Установлена причастность руководителя Администрации Главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего Управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

    Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел.

    После того, как у МВД оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последними были приняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников Министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ.

    Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы Главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК ЛН Анастасии Шуркаевой, руководителя Администрации Главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов.

    Повторюсь, что ситуация нами полностью контролируется.

    ЦВО МВД ЛНР"
    УВБ
  16. MoJloT Сегодня, 14:56
    Сепар ДНР,
    Признан и дальше? Приходят двое один из МГУ и один из Донецкого христианского университета, ладно подходит нам диплом Дончанина, мы его все равно НЕ ВОЗЬМЕМ НА ГОС.РАБОТУ ТАК КАК ОН ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН!
    MoJloT
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