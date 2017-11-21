Что происходит в центре Луганска?
Украинские информационные ресурсы смакуют материал, который горячие головы называют чуть ли не свидетельством «Луганского ГКЧП». При этом многие ссылаются на журналиста средства массовой информации, которое может в скором времени в России войти в список СМИ-иноагентов. Речь идёт о публикации человека по имени Андрея Дихтяренко из "Радио Свобода" в Фейсбуке.
Из публикации Дихтяренко:
Далее приводится материал ГТРК ЛНР, опубликованный в YouTube:
Из комментария к видео:
Один из военнослужащих отмечает, что в центре Луганска проводятся плановые совместные учения с бойцами «Беркута».
Из комментария журналиста ГТРК ЛНР:
Из публикации Дихтяренко:
В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатомётами. Похоже, Корнет решил "обжаловать решение суда" о своём увольнении с поста министра.
Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города.
Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города.
Далее приводится материал ГТРК ЛНР, опубликованный в YouTube:
Из комментария к видео:
Территория находится под контролем службы правительственной безопасности. Вооружённые люди не говорят, кто они. Они называют своей задачей блокированием въезда, подъезда к правительственным зданиям.
Один из военнослужащих отмечает, что в центре Луганска проводятся плановые совместные учения с бойцами «Беркута».
Из комментария журналиста ГТРК ЛНР:
Приказ главы государства (главы ЛНР Игоря Плотницкого) о том, чтобы покинуть территории, сотрудники «Беркута» и эти непонятные вооружённые люди выполнять отказались.
Использованы фотографии: ГТРК ЛНР
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