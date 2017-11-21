Что происходит в центре Луганска?

В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатомётами. Похоже, Корнет решил "обжаловать решение суда" о своём увольнении с поста министра.



Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города.

Территория находится под контролем службы правительственной безопасности. Вооружённые люди не говорят, кто они. Они называют своей задачей блокированием въезда, подъезда к правительственным зданиям.

Приказ главы государства (главы ЛНР Игоря Плотницкого) о том, чтобы покинуть территории, сотрудники «Беркута» и эти непонятные вооружённые люди выполнять отказались.

Украинские информационные ресурсы смакуют материал, который горячие головы называют чуть ли не свидетельством «Луганского ГКЧП». При этом многие ссылаются на журналиста средства массовой информации, которое может в скором времени в России войти в список СМИ-иноагентов. Речь идёт о публикации человека по имени Андрея Дихтяренко из "Радио Свобода" в Фейсбуке.Из публикации Дихтяренко:Далее приводится материал ГТРК ЛНР, опубликованный в YouTube:Из комментария к видео:Один из военнослужащих отмечает, что в центре Луганска проводятся плановые совместные учения с бойцами «Беркута».Из комментария журналиста ГТРК ЛНР: