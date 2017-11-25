«История Украины для детей» как опорный камень современной русофобии



Иллюстрация М. Фартуха «Москали разоряют Киев» к описанию взятия Киева в 1169 году как раз из «Истории…» Лотоцкого. Издание 1936 года

Большинство граждан стран, окружающих Украину, сегодня уже с некоторым равнодушием наблюдают за стремительным падением не только экономики, идеологии и культуры в этом государстве. Мы видим стремительное изменение сущности самых украинцев. Возрождение самой мерзкой и самой отвратительной черты - предательство любого союзника ровно тогда, когда союз перестает приносить дивиденды Украине и украинцам. Это сегодня прекрасно видно в отношениях уже не только с Россией, но и со всеми соседями. Пожалуй, нет ни одной страны, которая находится в "пределах досягаемости" Украины, которая бы не подвергалась критике со стороны либо государства, либо народа незалежной.После публикации предыдущей статьи, точнее после знакомства с мнением читателей по поднятой теме, у авторов возникла мысль о продолжении разговора об истоках антироссийских, да и прочих анти- на Украине. Наверное, это некоторых удивит, но мы продолжаем считать украинцев частью русского народа. Продолжаем думать, что здоровая часть украинцев в конечном счете победит. Но на сегодня, как это не прискорбно, мы продолжаем существовать как единый народ только с Белоруссией.Истоки силы России в её истории. Мы веками противостояли попыткам колонизации и захвата и с запада, и с востока. Мы научились на генетическом уровне понимать свои интересы, понимать, как устроен современный мир. Мы научились драться за себя. Если хотите, мы научились быть народом.И, соответственно, тех, кто живет рядом и в равной степени делил с нами все тяготы этой борьбы, мы считаем такими же как мы. Не по внешнему виду, не по языку или традициям, по сути. По сущности. По способности быть народом. Однако, в этом случае возникает вопрос об Украине. Почему? Сколько выходцев из этой страны остались в истории России на века. Писатели, ученые, генералы, конструкторы... Сотни выдающихся каждое в своей области имен.Сегодня ситуация реально складывается не в нашу пользу. Русофобия становится неотъемлемой частью бытия на Украине. И, как следствие, удобным способом оправдания всего, что там происходит. Но все чаще и чаще поневоле задаешь себе вопрос: а почему все именно так? Почему Россия и ее обитатели являются для украинцев этакой помойной ямой, в которую можно свалить абсолютно все?Ответ на этот вопрос мы неожиданно нашли в истории Украины. В той истории, которая давно закладывается в головы украинских детей. Той истории, которая формирует человека, становится фундаментом для построения личности.Многие из нас до сих пор уверены, что негативное отношение к русским и России стало культивироваться на Украине после распада СССР. А достигло своего пика уже после последнего майдана. Мы часто слышим и читаем в комментариях читателей об удивительной метаморфозе, которая произошла с украинцами. Вдруг и сразу! Увы, такое мнение ошибочно. Отсутствие информации, привело большинство к неправильному построению всей цепочки рассуждений в дальнейшем.Большинство из нас никогда даже не задумывалось над простым вопросом. Почему, к примеру, после увольнения из рядов ВС СССР, отставники стремились переехать в УССР? Простой, но интересный вопрос. А ответ?Он тоже прост. Помните обеспечение на Украине в советское время? Никто и никогда не скрывал, что оно было выше, чем в России. Украинцы, приезжая в русские города удивлялись отсутствию многого, что для Украины было нормой. Да что там обеспечение. Посмотрите на собственную дачу. Почему вы не построили двух этажный коттедж? Зарплата позволяла. Запрещено. Но только не на Украине. Про климат даже говорить не буду. Отсюда появился и другой миф СССР. Украина житница! Кормилица всего Союза.Ровно в этом необходимо искать истоки антирусских настроений на Украине. Ухудшение экономического положения в СССР стало той основой, на которой возродился украинский национализм. Тот, который взращивался украинской элитой ещё в начале прошлого века. Национализм, изначально построенный на предательстве. Всех и каждого. Ради Украины.Проще говоря, в головы украинцев уже на государственном уровне стал закладываться культ Иуды. Или мазеповщина, если угодно. Сегодня нам пытаются дать "упрощенную версию" украинства. Вся проблема в языке. Однако, этот взгляд легко разрушается после просмотра любого ролика тренировок украинских националистов. В этой среде, необъяснимый для многих парадокс, звучит русская речь! И гораздо чаще, чем мова.Увы, но мазеповщина заключается в другом. Не в любви к языку, не с традиционном культе сала или галушек, не в борще украинском... Мазеповщина это предательство! Сознательное предательство собственной культуры, собственной идентичности, себя, в конечном счете. Мазеповщина в создании антирусского государства.Для понимания этого факта достаточно просто заглянуть в недавнее прошлое. В то время, когда Союз трещал по швам, но держался. В 1990 год. Именно в этот год украинцы получили "новую" историю Украины. Точнее, "новую историю" получили украинские дети. Да и новой её можно назвать условно. Написана эта история для украинских детей писателем Антоном Лотоцким ещё в 1934 году.Сама личность этого писателя достаточно интересна. В период Первой мировой войны Лотоцкий добровольцем вступил в армию Австро-Венгерской империи в так называемый легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС). Был старшиной в этом легионе. Участвовал в боях с русской армией. Активно сотрудничал с идеологическим и культурно-просветительским отделом УСС. Ярый украинофил.Однако, это не помешало ему после окончания войны остаться на Украине и даже стать учителем гимназии в Рогатине. Но вот во время Второй мировой Лотоцкий предпочел остаться на оккупированной территории и вполне комфортно жил в этот период. Сотрудничал или не сотрудничал с фашистами, история умалчивает. А вот книги свои издавал... После освобождения Украины от фашистов (1944 г) жил во львовском доме престарелых, где и умер.Оставим пока пана Лотоцкого и займемся его «Историей Украины для детей». Младшего и среднего школьного возраста. Аж в четырех томах.Честно признаемся, мы осилили только два тома.Вся проблема в том, что Лотоцкий был действительно хороший детский писатель. И его книги расходились весьма приличными тиражами и пользовались уважением. Сказки так и вообще зачитаться можно.Но русофобии там столько, что просто диву даешься, с чего это вдруг человек так окрысился на Россию.Да, дело было. Киев действительно захватывали соседи. Но почему жители Владимиро-Суздальского княжества, которых автор рассматривает как отдельный этнос вдруг стали «москалями»? Если посмотреть любую историю, стольным княжеским городом (не столицей всея Руси) Москва станет почти через сто лет.Потерпите пару цитат?"Сын Юрия Долгорукого — князь Андрей Боголюбский — совсем уже стал чужим Украине, и, сидя в Суздале и Москве, завистливо смотрел на Киев, что он такой великий город. Наконец, 10 марта 1169 он со своим войском напал на Киев и взял его. Убил всех киевлян, а женщин забрал в плен. Ограбил церкви и забрал с собой иконы. С тех пор Киев на долгие века пришел в упадок и потерял свое давнее значение""Юрий Долгорукий создал на севере свое отдельное государство. Населяли то государство финны из племени чудь, а к ним он привел с севера Украины еще много украинцев. С этой мешанины людей начал рождаться новый народ и новое государство, названное Московским. Пошло это название от города Москвы, который заложил тот же Юрий, сын Мономаха. Потомки Юрия Долгорукого, хотя и происходили из украинского рода, стали затем крупнейшими врагами Украины"Очень сложно сказать, куда в 1936 году смотрели соответствующие органы, и почему Лотоцкого не упекли на Соловки. Видимо, в НКВД книг его не читали.Отдельного упоминания заслуживает история Хмельницких. Долго не могли врубиться, почему Богдан Хмельницкий до сих пор национальный герой. Он же с москалями договор подписал и все такое. Спасибо, просветили знающие украинцы. На основании все той же «Истории…».Так вот, Богдан Хмельницкий – герой. Он создал самостийную и незалежную Украину. И дрался за ее независимость. Со всеми, кто на нее посягал.Правда, скромно умалчивается о реверансах Хмельницкого с татарским ханом Ислямом III Гиреем, знатно пограбившим Украину, но это мелочи. В принципе, Хмельницкий за это поплатился в 1649 году, когда союзники просто его предали за польское золото и выпасы.Но деяния Хмельницкого трактуются как просто союзнический договор с Россией, не более того. Украина же была вольной и независимой. Отсюда однозначно Богдан Хмельницкий – народный и национальный герой.Ну мы и не против такой трактовки.А вот Юрий (Юрась) Хмельницкий, его сын – однозначный предатель. Но не потому, что изменил договору отца, предал войска Шереметева и принес присягу польскому королю. Не потому, что принял протурецкие настроения атамана Дорошенко и фактически стал турецким ставленником на Украине.Главное предательство Юрия – подписание Переяславских статей, сильно ограничивших вольницу казачества.Нормальный украинский подход, нормальное понимание сути. Все, что делается против москалей – на благо. И плевать на все остальное, ибо оно все вершилось на благо Украины. А польскими или турецкими саблями – это без разницы.Между прочим, кроме издания в 1936 году во Львове и Ивано-Франковске, «История» издавалась также в 1942 и 1943 годах Во Львове и Кракове. Что в целом дает прекрасную картинку к пониманию сути содержания.Господин Геббельс в своих рядах идиотов не держал и «фишку рубил».Ну а как только запахло «незалежностью», так и вообще лепота началась.Даже раньше. Первое переиздание «Истории…» состоялось в 1990 году. В Тернополе, как на исторической родине Лотоцкого. А потом понеслось триумфальное шествие книги по всем городам независимой Украины. Проще сказать, где ее не издавали.Ради справедливости заметим, что и наши не отставали. Издательство «Феникс» в Москве, в 1993 году тоже издало «Историю…» на русском языке.В общем украинские специалисты оценивают тираж «Истории…» в 3,5-3,8 млн экземпляров.На примере "Истории Украины для детей" Лотоцкого прекрасно видно, как уже в раннем возрасте можно формировать ненависть к "москалям", культ предательства ради "высокой идеи". Думающие читатели уже увидели суть такого воспитания. А некоторые и ту "мину", которая закладывалась при этом. Мину, которая должна разорвать государство. Парадокс? Отнюдь...Ненависть к русским, по мысли украинских националистов, должна была привести к преследованию русских на Украине. Однако, националисты забыли простую истину. Советский Союз был государством интернационалистов. Может не идейных, но интернационалистов. Работала прекрасно отлаженная "система перемешивания" народов. Система превращения людей в "единый советский народ".Отсюда, преследование русских на Украине вылилось в совершенно неожиданную для националистов форму. Оно превратилось в преследование украинцев. Украинцев как части того самого советского, а значит русского народа. Вот они где всплыли 30 серебреников Иуды. Вот она, та самая "мина", которая заложена Лотоцким.Мальчикам и девочкам, которые воспитывались на "Истории..." Лотоцкого сегодня под и за 30. Это они сегодня воюют добровольцами на Донбассе. Это они принимают идиотские законы в Раде. Именно эти потомки Иуды сегодня методично и последовательно убивают Украину. И их уже не перевоспитать. Как не перевоспитать их детей. Ненависть и предательство стало частью их натуры. Частью их самих.Частично потому, что с малых лет в головы вбивалась именно эта мысль: от русских хорошего не ждать. И вторая: если нужно предать ради идеи Великой Украины – предавай.Любому здравомыслящему человеку понятно, что ВСУ никогда не будет сильнее армии России. А, следовательно, Украина никогда не добьется военной победы над Россией. Ясно так же и то, что разрыв любых, подчеркиваем любых, отношений с Россией для украинского государства вреден. Это ведет у "угасанию" украинской государственности как таковой. Не может существовать конечность отдельно от тела. Можно сказать ещё жестче - не может вампир жить без чужой крови.Разрушение системы социальных гарантий, уничтожение системы здравоохранения, гражданская война, уничтожение промышленности и сельского хозяйства, чьих рук это дело? Россиян? Нет, это сделали и продолжают делать сами украинцы. Те самые иудины дети.Стала жизнь украинцев лучше? Увеличились пенсии, заработная плата? Стало больше порядка на улицах? Может преступность исчезла? Расцвела наука? Кто-то вообще может назвать реальную украинскую "перемогу"? Иудиным детям, из числа воспитанных на новых украинских учебниках истории, это не нужно. Странно? Украинцам не нужна Украина!В конце статьи необходимо вернуться к тому, о чем мы уже неоднократно писали. Увы, но тот братский украинский народ, который мы знаем, доживает свои последние годы. Доживает в буквальном смысле этого слова. Чисто по биологическим причинам. Люди смертны. И жизнь их ограничена. А те, кому сейчас 30 плюс-минус уже не братья. Просто граждане соседнего государства. И братьями русским уже не будут никогда. Сегодня это враги. Возможно, если Украине повезет сохраниться как единой стране, в будущем мы станем просто соседями. Но братьями...Многие могут справедливо заметить, что "Истории..." по тиражу и воздействию до "Майн Кампф" или "Истории КПСС" весьма далеко. Согласны. Но это просто камень в фундаменте русофобии, камень, который закладывают в душу и голову ребенка с малых лет.А потом идут более серьезные труды. В которых, кстати, ссылок на Лотоцкого полно. И мы к ним придем весьма скоро, познакомим.