11:03 25 ноября

«История Украины для детей» как опорный камень современной русофобии



Большинство граждан стран, окружающих Украину, сегодня уже с некоторым равнодушием наблюдают за стремительным падением не только экономики, идеологии и культуры в этом государстве. Мы видим стремительное изменение сущности самых украинцев. Возрождение самой мерзкой и самой отвратительной черты - предательство любого союзника ровно тогда, когда союз перестает приносить дивиденды Украине и украинцам. Это сегодня прекрасно видно в отношениях уже не только с Россией, но и со всеми соседями. Пожалуй, нет ни одной страны, которая находится в "пределах досягаемости" Украины, которая бы не подвергалась критике со стороны либо государства, либо народа незалежной.

После публикации предыдущей статьи, точнее после знакомства с мнением читателей по поднятой теме, у авторов возникла мысль о продолжении разговора об истоках антироссийских, да и прочих анти- на Украине. Наверное, это некоторых удивит, но мы продолжаем считать украинцев частью русского народа. Продолжаем думать, что здоровая часть украинцев в конечном счете победит. Но на сегодня, как это не прискорбно, мы продолжаем существовать как единый народ только с Белоруссией.


Истоки силы России в её истории. Мы веками противостояли попыткам колонизации и захвата и с запада, и с востока. Мы научились на генетическом уровне понимать свои интересы, понимать, как устроен современный мир. Мы научились драться за себя. Если хотите, мы научились быть народом.

И, соответственно, тех, кто живет рядом и в равной степени делил с нами все тяготы этой борьбы, мы считаем такими же как мы. Не по внешнему виду, не по языку или традициям, по сути. По сущности. По способности быть народом. Однако, в этом случае возникает вопрос об Украине. Почему? Сколько выходцев из этой страны остались в истории России на века. Писатели, ученые, генералы, конструкторы... Сотни выдающихся каждое в своей области имен.

Сегодня ситуация реально складывается не в нашу пользу. Русофобия становится неотъемлемой частью бытия на Украине. И, как следствие, удобным способом оправдания всего, что там происходит. Но все чаще и чаще поневоле задаешь себе вопрос: а почему все именно так? Почему Россия и ее обитатели являются для украинцев этакой помойной ямой, в которую можно свалить абсолютно все?

Ответ на этот вопрос мы неожиданно нашли в истории Украины. В той истории, которая давно закладывается в головы украинских детей. Той истории, которая формирует человека, становится фундаментом для построения личности.

Многие из нас до сих пор уверены, что негативное отношение к русским и России стало культивироваться на Украине после распада СССР. А достигло своего пика уже после последнего майдана. Мы часто слышим и читаем в комментариях читателей об удивительной метаморфозе, которая произошла с украинцами. Вдруг и сразу! Увы, такое мнение ошибочно. Отсутствие информации, привело большинство к неправильному построению всей цепочки рассуждений в дальнейшем.

Большинство из нас никогда даже не задумывалось над простым вопросом. Почему, к примеру, после увольнения из рядов ВС СССР, отставники стремились переехать в УССР? Простой, но интересный вопрос. А ответ?

Он тоже прост. Помните обеспечение на Украине в советское время? Никто и никогда не скрывал, что оно было выше, чем в России. Украинцы, приезжая в русские города удивлялись отсутствию многого, что для Украины было нормой. Да что там обеспечение. Посмотрите на собственную дачу. Почему вы не построили двух этажный коттедж? Зарплата позволяла. Запрещено. Но только не на Украине. Про климат даже говорить не буду. Отсюда появился и другой миф СССР. Украина житница! Кормилица всего Союза.

Ровно в этом необходимо искать истоки антирусских настроений на Украине. Ухудшение экономического положения в СССР стало той основой, на которой возродился украинский национализм. Тот, который взращивался украинской элитой ещё в начале прошлого века. Национализм, изначально построенный на предательстве. Всех и каждого. Ради Украины.

Проще говоря, в головы украинцев уже на государственном уровне стал закладываться культ Иуды. Или мазеповщина, если угодно. Сегодня нам пытаются дать "упрощенную версию" украинства. Вся проблема в языке. Однако, этот взгляд легко разрушается после просмотра любого ролика тренировок украинских националистов. В этой среде, необъяснимый для многих парадокс, звучит русская речь! И гораздо чаще, чем мова.

Увы, но мазеповщина заключается в другом. Не в любви к языку, не с традиционном культе сала или галушек, не в борще украинском... Мазеповщина это предательство! Сознательное предательство собственной культуры, собственной идентичности, себя, в конечном счете. Мазеповщина в создании антирусского государства.

Для понимания этого факта достаточно просто заглянуть в недавнее прошлое. В то время, когда Союз трещал по швам, но держался. В 1990 год. Именно в этот год украинцы получили "новую" историю Украины. Точнее, "новую историю" получили украинские дети. Да и новой её можно назвать условно. Написана эта история для украинских детей писателем Антоном Лотоцким ещё в 1934 году.

Сама личность этого писателя достаточно интересна. В период Первой мировой войны Лотоцкий добровольцем вступил в армию Австро-Венгерской империи в так называемый легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС). Был старшиной в этом легионе. Участвовал в боях с русской армией. Активно сотрудничал с идеологическим и культурно-просветительским отделом УСС. Ярый украинофил.

Однако, это не помешало ему после окончания войны остаться на Украине и даже стать учителем гимназии в Рогатине. Но вот во время Второй мировой Лотоцкий предпочел остаться на оккупированной территории и вполне комфортно жил в этот период. Сотрудничал или не сотрудничал с фашистами, история умалчивает. А вот книги свои издавал... После освобождения Украины от фашистов (1944 г) жил во львовском доме престарелых, где и умер.

Оставим пока пана Лотоцкого и займемся его «Историей Украины для детей». Младшего и среднего школьного возраста. Аж в четырех томах.

Честно признаемся, мы осилили только два тома.

Вся проблема в том, что Лотоцкий был действительно хороший детский писатель. И его книги расходились весьма приличными тиражами и пользовались уважением. Сказки так и вообще зачитаться можно.

Но русофобии там столько, что просто диву даешься, с чего это вдруг человек так окрысился на Россию.

«История Украины для детей» как опорный камень современной русофобии
Иллюстрация М. Фартуха «Москали разоряют Киев» к описанию взятия Киева в 1169 году как раз из «Истории…» Лотоцкого. Издание 1936 года


Да, дело было. Киев действительно захватывали соседи. Но почему жители Владимиро-Суздальского княжества, которых автор рассматривает как отдельный этнос вдруг стали «москалями»? Если посмотреть любую историю, стольным княжеским городом (не столицей всея Руси) Москва станет почти через сто лет.

Потерпите пару цитат?

"Сын Юрия Долгорукого — князь Андрей Боголюбский — совсем уже стал чужим Украине, и, сидя в Суздале и Москве, завистливо смотрел на Киев, что он такой великий город. Наконец, 10 марта 1169 он со своим войском напал на Киев и взял его. Убил всех киевлян, а женщин забрал в плен. Ограбил церкви и забрал с собой иконы. С тех пор Киев на долгие века пришел в упадок и потерял свое давнее значение"

"Юрий Долгорукий создал на севере свое отдельное государство. Населяли то государство финны из племени чудь, а к ним он привел с севера Украины еще много украинцев. С этой мешанины людей начал рождаться новый народ и новое государство, названное Московским. Пошло это название от города Москвы, который заложил тот же Юрий, сын Мономаха. Потомки Юрия Долгорукого, хотя и происходили из украинского рода, стали затем крупнейшими врагами Украины"

Очень сложно сказать, куда в 1936 году смотрели соответствующие органы, и почему Лотоцкого не упекли на Соловки. Видимо, в НКВД книг его не читали.

Отдельного упоминания заслуживает история Хмельницких. Долго не могли врубиться, почему Богдан Хмельницкий до сих пор национальный герой. Он же с москалями договор подписал и все такое. Спасибо, просветили знающие украинцы. На основании все той же «Истории…».

Так вот, Богдан Хмельницкий – герой. Он создал самостийную и незалежную Украину. И дрался за ее независимость. Со всеми, кто на нее посягал.

Правда, скромно умалчивается о реверансах Хмельницкого с татарским ханом Ислямом III Гиреем, знатно пограбившим Украину, но это мелочи. В принципе, Хмельницкий за это поплатился в 1649 году, когда союзники просто его предали за польское золото и выпасы.

Но деяния Хмельницкого трактуются как просто союзнический договор с Россией, не более того. Украина же была вольной и независимой. Отсюда однозначно Богдан Хмельницкий – народный и национальный герой.

Ну мы и не против такой трактовки.

А вот Юрий (Юрась) Хмельницкий, его сын – однозначный предатель. Но не потому, что изменил договору отца, предал войска Шереметева и принес присягу польскому королю. Не потому, что принял протурецкие настроения атамана Дорошенко и фактически стал турецким ставленником на Украине.

Главное предательство Юрия – подписание Переяславских статей, сильно ограничивших вольницу казачества.

Нормальный украинский подход, нормальное понимание сути. Все, что делается против москалей – на благо. И плевать на все остальное, ибо оно все вершилось на благо Украины. А польскими или турецкими саблями – это без разницы.
Между прочим, кроме издания в 1936 году во Львове и Ивано-Франковске, «История» издавалась также в 1942 и 1943 годах Во Львове и Кракове. Что в целом дает прекрасную картинку к пониманию сути содержания.

Господин Геббельс в своих рядах идиотов не держал и «фишку рубил».

Ну а как только запахло «незалежностью», так и вообще лепота началась.

Даже раньше. Первое переиздание «Истории…» состоялось в 1990 году. В Тернополе, как на исторической родине Лотоцкого. А потом понеслось триумфальное шествие книги по всем городам независимой Украины. Проще сказать, где ее не издавали.

Ради справедливости заметим, что и наши не отставали. Издательство «Феникс» в Москве, в 1993 году тоже издало «Историю…» на русском языке.

В общем украинские специалисты оценивают тираж «Истории…» в 3,5-3,8 млн экземпляров.

На примере "Истории Украины для детей" Лотоцкого прекрасно видно, как уже в раннем возрасте можно формировать ненависть к "москалям", культ предательства ради "высокой идеи". Думающие читатели уже увидели суть такого воспитания. А некоторые и ту "мину", которая закладывалась при этом. Мину, которая должна разорвать государство. Парадокс? Отнюдь...

Ненависть к русским, по мысли украинских националистов, должна была привести к преследованию русских на Украине. Однако, националисты забыли простую истину. Советский Союз был государством интернационалистов. Может не идейных, но интернационалистов. Работала прекрасно отлаженная "система перемешивания" народов. Система превращения людей в "единый советский народ".

Отсюда, преследование русских на Украине вылилось в совершенно неожиданную для националистов форму. Оно превратилось в преследование украинцев. Украинцев как части того самого советского, а значит русского народа. Вот они где всплыли 30 серебреников Иуды. Вот она, та самая "мина", которая заложена Лотоцким.

Мальчикам и девочкам, которые воспитывались на "Истории..." Лотоцкого сегодня под и за 30. Это они сегодня воюют добровольцами на Донбассе. Это они принимают идиотские законы в Раде. Именно эти потомки Иуды сегодня методично и последовательно убивают Украину. И их уже не перевоспитать. Как не перевоспитать их детей. Ненависть и предательство стало частью их натуры. Частью их самих.

Частично потому, что с малых лет в головы вбивалась именно эта мысль: от русских хорошего не ждать. И вторая: если нужно предать ради идеи Великой Украины – предавай.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что ВСУ никогда не будет сильнее армии России. А, следовательно, Украина никогда не добьется военной победы над Россией. Ясно так же и то, что разрыв любых, подчеркиваем любых, отношений с Россией для украинского государства вреден. Это ведет у "угасанию" украинской государственности как таковой. Не может существовать конечность отдельно от тела. Можно сказать ещё жестче - не может вампир жить без чужой крови.

Разрушение системы социальных гарантий, уничтожение системы здравоохранения, гражданская война, уничтожение промышленности и сельского хозяйства, чьих рук это дело? Россиян? Нет, это сделали и продолжают делать сами украинцы. Те самые иудины дети.

Стала жизнь украинцев лучше? Увеличились пенсии, заработная плата? Стало больше порядка на улицах? Может преступность исчезла? Расцвела наука? Кто-то вообще может назвать реальную украинскую "перемогу"? Иудиным детям, из числа воспитанных на новых украинских учебниках истории, это не нужно. Странно? Украинцам не нужна Украина!

В конце статьи необходимо вернуться к тому, о чем мы уже неоднократно писали. Увы, но тот братский украинский народ, который мы знаем, доживает свои последние годы. Доживает в буквальном смысле этого слова. Чисто по биологическим причинам. Люди смертны. И жизнь их ограничена. А те, кому сейчас 30 плюс-минус уже не братья. Просто граждане соседнего государства. И братьями русским уже не будут никогда. Сегодня это враги. Возможно, если Украине повезет сохраниться как единой стране, в будущем мы станем просто соседями. Но братьями...

Многие могут справедливо заметить, что "Истории..." по тиражу и воздействию до "Майн Кампф" или "Истории КПСС" весьма далеко. Согласны. Но это просто камень в фундаменте русофобии, камень, который закладывают в душу и голову ребенка с малых лет.

А потом идут более серьезные труды. В которых, кстати, ссылок на Лотоцкого полно. И мы к ним придем весьма скоро, познакомим.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Сергей-svs Сегодня, 07:34
    С каждым днем маразм только крепчает. fool Удивительный народ, который не перестаёт удивлять! lol



    laughing laughing laughing
    Сергей-svs
    1. Ольгович Сегодня, 09:52
      Удивительный народ, который не перестаёт удивлять
      Таким его создали около ста лет назад-именно тогда придумали укристорию, укркультуру. Имнно тогда были снесены русские памятники, русские названия улиц, площадей , тетров и появились памятники шевченко на площади шевченко, рядом с библиотекой шевченко на проспекте шевченко. А для превращения русских в украинцев был официально приглашен укронацист Грушевский с десятками тысяч сподвижников-националистов, чем они успешно и занимались.В перестройку "вдруг" выяснилось, что ВЕСЬ цвет украинской элиты (писатели ипр)-махровые националисты. Они не с Марса прилетели, а были воспитаны в укрсовшколах и ВУЗах. Так же как и Порошенко с Ярошами и пашинскими. Увы. Хотели "национальное по форме, социалистическо по содержанию". А получилось нац. по форме и нацистское-по содержанию
      В статье замечено,
      Очень сложно сказать, куда в 1936 году смотрели соответствующие органы, и почему Лотоцкого не упекли на Соловки. Видимо, в НКВД книг его не читали.

      Дело в том, что в 1936 г Лотоцкий жил на Западной украине, (там же и книга его выпущена) -а это была Польша , а первый раз в СССР его "История" появилась в 1990г там же.
      Но "истории" Грушевского в СССР -были не лучше..
      Ольгович
      1. badens1111 Сегодня, 10:20
        Цитата: Ольгович
        Но "истории" Грушевского в СССР

        Очередной перл ?
        Ольгович идите в школу,ей Богу,ваша писанина изрядно уже поднадоела свое глупостью.
        Здесь взгляд ученого,а не болтуна антироссийского типа вас.
        http://ruspravda.info/Ukrainizatsiya-kak-ona-bila
        -3719.html
        badens1111
        1. avt Сегодня, 10:46
          Цитата: Ольгович
          Но "истории" Грушевского в СССР -были не лучше..


          Цитата: badens1111
          Цитата: Ольгович
          Но "истории" Грушевского в СССР

          Очередной перл ?
          Ольгович идите в школу,ей Богу,ваша писанина изрядно уже поднадоела свое глупостью.
          Здесь взгляд ученого,а не болтуна антироссийского типа вас.
          http://ruspravda.info/Ukrainizatsiya-kak-ona-bila
          -3719.html

          bully А самому слабо поисковиком поработать и обрести пусть не школьное , но знание о том ГДЕ и на какой стезе ,,трудился" Грушевский во времена существования УССР до 1934?? Так что -,,Учиться , учиться и ещё раз-учится!"
          avt
    2. Hoc vince Сегодня, 09:57
      О школе, учебниках вспоминают только тогда, когда что-то случится, финансируют по остаточному принципу.
      А как верно подметил известный педагог Е. А. Ямбург: "Сэкономите на школах – разоритесь на тюрьмах".
      Hoc vince
  2. Нонна Сегодня, 07:38
    Совершенно верно. Нет никакого братского народа, хотя Путин и подконтрольные пропагандисты впаривают это постоянно. Откровенно говоря, тема Украины мне неинтересна совсем и реально осточертела. Родственников у меня там нет, есть в Севастополе. Каждое лето наблюдаю одну и ту же картину - толпы диких украинских хуторян осаждают пляжи черноморского города. Уходит советское поколение - остается молодой русофобский планктон - продажный, ленивый, агрессивный, без моральных принципов - готовые террористы. Лично я за визы с Украиной, всех гастарбайтеров на историческую родину(как и среднеазиатов), потому-что это средство удержания российским капитализмом русского народа в трудовом рабстве(низкая зарплата, черный нал, коррупция). И путинские мантры о "родственничках", как и о заокеанских партнерах не прокатывают.
    Нонна
    1. dsk Сегодня, 08:03
      Здравствуйте Александр Морозов! Украинка о России: «Русские - вы зажрались, на самом деле вы живете в прекрасной стране!..» Ей есть с чем сравнить.... hi
      dsk
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:56
    Если хочешь полностью переформатировать народ, то начни с создания новой истории (как тебе хотелось бы ее видеть), с программы обучения в школах и ВУЗах и конечно назначения главного врага твоей страны. Не пройдет и 25 лет и народ станет таким, как тебе хотелось.
    rotmistr60
    1. 34 регион Сегодня, 08:29
      rotmistr60 Сегодня, 07:56. Хороший комментарий! Но в России разве не так в отношении периода после 17-го года? По сегодняшней версии истории, те кто сохранил и поднял Россию-враги России! У нас тоже есть враг и народ в это верит! Хороший строй это когда рубишь окно в Европу, приглашаешь иностранцев, отдаёшь им Кемски волости (святые 90-е!)? Хороший строй это когда в ВОВ победил триколор, а в Гражданскую триколор воевал за правое дело на деньги иноземцев? Хороший строй это признать превосходство Запада во всём? Украина цэ Европа-Россия это часть мировой экономики! Не созвучны ли лозунги?
      34 регион
  4. 34 регион Сегодня, 08:15
    ***Мы веками противостояли попыткам колонизации и захвата и с запада, и с востока. *** В военном плане да, противостояли. А после противостояния что делали? Приглашали к себе иностранцев! Это делал и Пётр, и Екатерина, и это сделали и Горбачёв, и Ельцин, и делает это Путин. Мы сегодня ругаем окраину за предательство. Украина продавалась и продаётся Западу! А как в этом плане Россия? А Россия поступает аналогично! Россия не поворачивается к России задом? Но ведь Россия как и Украина бежит интегрироваться в Запад теряя тапки! Россия не ругает Россию? Ругает. И ещё как ругает! Какую Россию ругает Россия? Советскую. В Советской России всё было неправильно! Улавливаете сходство с окраиной?! Москали (большевики) надругались ,,,! Можно конечно обвинять жителей окраины в предательстве. Но и наши цари со времён Петра страдали косоглазием в сторону Запада. Так же сильно косил на Запад и святой Николай второй (за что и поплатился). У нас нет Лотоцкого?! Ну, Ну! У нас таких хватает! Вспомните как нам открывали глаза в 90-е. Не напоминает окраину? Точно такая же правда о прошлом. И ведь получается что мы с окраиной действительно братья, и по духу и по матери! Разве Горбачёв не продался за печеньки? А потом? Мы держали оборону? Или шли в наступление? А сегодня как? Мы сдаёмся, обороняемся, наступаем? Вот вчерашняя новость о спортсменах. Это наше наступление, оборона, сдача? А дипсобственность? А в экономике. Мы что делаем? Сдали, держим оборону, наступаем? А международные организации? Мы партнёры?! Это как собака и палка? Россия пока в роли собаки в этом партнёрстве.
    34 регион
    1. проходящий Сегодня, 10:16
      Эту власть почти все устраивает, и от принципа власть имущие богатеют,народ беднеет отказываться не собирается.
      проходящий
  5. parusnik Сегодня, 08:31
    Ну да они "дурни"...а у нас лучше..25 лет идет стирание памяти о советском государстве, медленно, но идет, территория побольше и населения..
    parusnik
  6. изя топ Сегодня, 08:35
    Да, дело было. Киев действительно захватывали соседи.

    изя топ
  7. Maverick78 Сегодня, 08:52
    Не соглашусь с авторами. Вроде что-то и правильно написали, но аыводы-просто . На Украине достаточно людей, которые понимают что происходит, они уже никогда не отвернулся от России. Но объединить их не дадут... Вы сваливать все в одну кучу и на одну голову, вместо того , чтобы разобраться в ситуации и попытаться найти решение проблемы. У большинства населения в голове полная каша, даже у многих АТОшников. И это означает, что они не являются идейными, просто мозги заы. А вот те, кто мог бы помешать бы этому процессу в свое время никакой поддержки от России не получали. Получал ок Янык, гребаные олигархи...а люди для которых все русское не пустой звук - не получали. Не надо рассказывать, что не до этого было...
    Maverick78
    1. ибирус Сегодня, 09:37
      Братство республик закончилось в 1991 году. Все стали жить самостоятельно. Если кто-то думает, что на Украине всё закончится и РФ начнёт по-новой помогать и одаривать Украину - то шиш вам. Вы сами решили свою судьбу своим ничего не деланьем.
      ибирус
    2. АлеБорС Сегодня, 10:37
      Мозги лечатся путём их изъятия из голов. И не надо усложнять. Население украины сплошные "хатаскрайники", с местечковыми ценностями. Сами выбрали такую жизнь.
      АлеБорС
    3. avt Сегодня, 10:56
      Цитата: Maverick78
      На Украине достаточно людей, которые понимают что происходит, они уже никогда не отвернулся от России. Но объединить их не дадут... Вы сваливать все в одну кучу и на одну голову, вместо того , чтобы разобраться в ситуации и попытаться найти решение проблемы.

      Решение ,,проблемы" следует из ,,учения" украинских нацистов. Ну если таки внима-а-ательно проштудируете ,,учение" от нынешних хероив -Бандеры и Шухевича. А строят они единуукраину по одному , озвученному ими принципу , вот почти дословно
      «Наша власть должна быть страшной».
      «...добиваться, чтобы ни одно село не признавало советскую власть. ОУН должны действовать так, чтобы все, кто признает советскую власть, были уничтожены. Не брать на испуг, а физически уничтожать!»
      .... если для этого потребуется уничтожить две трети населения -мы это сделаем
      Так что у
      Цитата: Maverick78
      достаточно людей, которые понимают что происходит,

      есть следующие варианты - бежать, с оружием в руках сопротивляться , умереть. Ну или освидомиться.
      avt
  8. Варяг77 Сегодня, 08:59
    Уважаемые авторы. История украинской(будем называть их так для простоты восприятия)русофобии имеет гораздо более древние корни, которые уходят как говорится в тьму веков. Она росла тысячелетие. Почему я так считаю? Попробую ответить.
    На самом деле ответы лежат на поверхности. Они есть в источниках. Надо только взглянуть на них не через призму "братских народов" и "у нас одна великая история". Итак. что гласит наша святая, святых ПВЛ.(цитаты я вставлять не буду, так как не вижу смысла. Образованные люди точно поймут о чем идет речь. А кто не знает есть повод заглянуть в ПВЛ). А в ПВЛ сказано, что Пришел Олег с сыном Рюрика Игорем и варягами в Киев. Убил местных князей Аскольда и Дира, и посадил на киевский стол Игоря. Пока Игорь не вырос правил Олег. Что еще сказано? А сказано, что поляне платили дань хазарам. Вот здесь и лежит первый камень фундамента русофобии. Надо просто между строк прочитать. Ведь нам описывают не что иное, как говоря современным языком смену элиты. Полянскую (или полянско-хазарскую) сменила варяжская. Был ли этот процесс тихим и мирным? Я очень сильно сомневаюсь. Скорее всего были реки крови. Большинство было истреблено, кто-то бежал. И на Киевщине сформировалось довольно интересное общество. Аналог Англии после норманского завоевания. То есть элита норманы, простой люд саксы, бриты ну и прочие местные племена.
    Идем далее пока могучие варяги занимаются присоединением земель, а здесь мы тоже должны понимать, что присоединяли не пирогами. То есть пока власть была сильна. Сильный князь, сильная дружина опущенные ниже плинтуса местные племена сидят тише воды ниже травы. Поляне по сути своей довольно трусливое племя. Еще исследователи 19 века писали, что киевляне довольно трусливы и слова своего не держат. Именно поэтому, когда Владимир Мономах заложил бомбу феодальной раздробленности, началась такая чехарда в смене киевских князей, что без стакана не разберешься. Это очень хорошо характеризует украинцев. Трусливые, подлые. слова не держащие. Киевляне вели себя прости господи, как прости господи.
    Ну и второй основной камень украинской русофобии-это конечно перенос столицы во Владимир Андреем Боголюбским. Когда князю Андрею надоела вся эта чехарда с Киевом, он взял просто да и уехал во Владимир. А став Великим князем в Киев не вернулся, а сделал стольным градом свой любимый город. А что за этим последовало то? Ведь все вроде написано, но люди не хотят думать и анализировать. А последовало за этим то, что из Киева во Владимир перебралась элита, дружина, двор, купечество, духовенство. Во владимирские земли потянулись простые люди. Что это означало для Киева?. Только одно. Политическая сила ушла. Финансы ушли. Торговые потоки ушли. Киев стал просто захолустьем в степи и не более того. Вот тут то и повылазили из всех щелей щирые украинские хлопцы. Скорее всего припоминая, как пришлые Варяги-северяне их кровушку пили. Им вторили польско-угорские и литовские эмиссары, которые давно уже опутали своей сетью западную и южную Русь. И вот тогда уже русофобство расцвело махровым цветом. Естественно, что в обнищании"украинских земель" винили "русских". Ненависть безусловно была подогрета и взятием Андреем Боголюбским Киева и почти полное его уничтожение. Все эти события падали в чашу русофобии капля за каплей наполняя ее до краев. НУ а что было дальше? А дальше было ордынское нашествие. Хотя скажу честно, у меня есть своя теория тех событий, которая очень хорошо укладывается в общий ход истории и продолжает вопрос "украинской" русофобии". Если Коллегам будет интересно, то поделюсь мыслями. Потому что честно говоря теория получилась довольно смелая.
    Варяг77
  9. СКАД Сегодня, 10:17
    Не все так однозначно с русофобией у нас в хохляндии.
    Выступают как правило историки,политологи или просто граждане.Но не припомню комментарий психолога по этой или другой теме.Ведь только они могут авторитетно дать оценку Навальным,Собчакам ,Климкинам,Гав.нопольским.
    Мне приходилось общаться как с украинцами рожденными в 30-40-50 годы,так и русскими,переехаших в укропию в советское время.Они и в глаза не слышали о каком-то Лотоцком но ненависти к России у них зашкаливало. Как правило логики, аргументов никаких-только патологически выпученные глаза наполненные злобой и истериией.
    Если придерживаться пословицы-в каждом плохом есть что-то хорошее,то распад бандеровской укропии (после распада СССР) просто факт,пусть неприятный.
    Я благодарю кастрюле-свидомым за их лозунг-чемодан, вокзал Россия,и крымчане не стали долго упираться и взяли под козырек.Даст бог возродится Малороссия!
    СКАД
  10. Димка75 Сегодня, 10:25
    Очередная статья из серии "униженные и оскорбленные". Велика Россия, а все от Украины зависит.
    Димка75
  11. savage1976 Сегодня, 10:33
    Пусть они там друг другу на здоровье глотки грызут, меньше к нам полезут.. Больше они не интересны никак.
    savage1976
  12. АлеБорС Сегодня, 10:34
    Добавить нечего. Обосновано, с цитатами.. А то уже надоело, что всякий "интернационалист" пышет гневом, когда говоришь о том, что у.к.р.опы нам не братья давно, и пора перестать питать иллюзии по этому поводу. Это злобное, ленивое . И с этим придётся смириться.
    АлеБорС
  13. Симон Сегодня, 10:45
    Цитата: ибирус
    Братство республик закончилось в 1991 году. Все стали жить самостоятельно. Если кто-то думает, что на Украине всё закончится и РФ начнёт по-новой помогать и одаривать Украину - то шиш вам. Вы сами решили свою судьбу своим ничего не деланьем.

    Все правильно "дружба, дружбой, а табачок врозь". Было время, по жили при Союзе хорошо, а теперь пускай сами думают, как прожить!
    Симон
  14. Симон Сегодня, 10:52
    Цитата: Димка75
    Очередная статья из серии "униженные и оскорбленные". Велика Россия, а все от Украины зависит.

    Была Украина в составе России, хорошо жила, ну а теперь пускай сама по живет без России, чтоб поняли, что без России им никуда. Для Европы Украина, как пасынок, а вот для России, она всегда была родная.
    Симон
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