14:56 21 ноября

Снова гадит... Британия запретила России выставлять военную технику в Фарнборо

В России прокомментировали британский запрет на экспозицию российской военной техники на авиасалоне в Фарнборо. Напомним, что ранее официальные представители британского авиасалона заявили о том, что российская сторона лишена права показа своей военной техники на британской территории.

Напомним, что в последние годы Россия и сама существенно свернула программу участия в британской выставке. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ ранее определяла в качестве организатора сегмента выставки российской техники в Фарнборо корпорацию «Рособоронэкспорт». Теперь это решение отменили в связи с демаршем британской стороны.

Речь идёт об авиасалоне, который в очередной раз планируется провести в британском графстве Хэмпшир. Выставка должна открыться в июле 2018 года. Наша делегация выставляет отечественную военную технику на Фарнборо с 1988 года.


В микроблоге сообщества «Авиация России» появился комментарий по поводу британского решения о запрете на российскую экспозицию:
Англичанка продолжает гадить - организаторы авиасалона Фарнборо запретили РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.


Снова гадит... Британия запретила России выставлять военную технику в Фарнборо


В Британии заявляют, что Россия может принять участие в авиасалоне, если готова выставить образцы сугубо гражданского назначения. Однако и эта информация пока официально не подтверждена непосредственными организаторами авиасалона.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 42

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  1. Ami du peuple Сегодня, 13:36
    Ну так "честная конкуренция" и "невидимая рука рынка" же..
    Ami du peuple
    1. bagr69 Сегодня, 13:43
      А кто-то ожидал иного?
      Не представляю себе выставку Советской военной техники в Берлине в июле 1943 г.
      bagr69
      1. Anarchist Сегодня, 13:47
        Нужно тогда отправить на авиа салон 1 образец, сугубо гражданский - ''Воевода''! И Финита ля комедия...
        Anarchist
        1. staviator Сегодня, 14:05
          Причем из России и своим ходом. wassat
          staviator
        2. Не либероид Русский Сегодня, 14:14
          в кремле не подпишутся... как же их честные накопления, квартирки и другие плюшки друзей олигархов
          Не либероид Русский
      2. Ami du peuple Сегодня, 13:51
        Цитата: bagr69
        А кто-то ожидал иного?
        Ну наше правительство и Президент точно не ожидали. Они так простосердечно изумляются, праведно негодуют и искренне "высказывают озабоченность" очередными западными санкциями и запретами, что прямо диву даёшься - какие же прекраснодушные люди! Прям, как дети!
        Ami du peuple
        1. bagr69 Сегодня, 13:56
          А что они должны сделать на камеру? Тапком по столу постучать, пригрозив Кузькиной матерью? wink
          Политика - это подковерная борьба, которую мы не видим. Более чем уверен выводы сделаны были уже очень-очень давно, иначе не было бы, например,Сирии, Крыма и новейшей РЛС дальнего обнаружения - вот наша реакция.
          bagr69
          1. Ami du peuple Сегодня, 14:03
            Цитата: bagr69
            Политика - это подковерная борьба, которую мы не видим
            И к лучшему, иначе бы многих постигло разочарование...
            Цитата: bagr69
            Более чем уверен выводы сделаны были уже очень давно
            Когда "давно"? После Югославии? После Ливии? После Украины?
            Цитата: bagr69
            иначе не было бы, например,Сирии и Крыма - вот наша реакция.
            Иначе не было бы национал-русофобского путча на соседней Украине - вот это была бы действительно хорошая реакция.
            Ami du peuple
            1. bagr69 Сегодня, 14:09
              А вы предлагаете совать свой нос во все дела, как американцы? Может наконец своим домом заняться, а не идти к "мировой революции"? Кто хочет иметь с нами нормальные деловые отношения - милости просим. Гадишь, изворачиваешься, не следуешь договоренностям - дверь вон там.
              По моему разумению единственно верная логика.
              bagr69
              1. Ami du peuple Сегодня, 14:15
                Цитата: bagr69
                А вы предлагаете совать свой нос во все дела, как американцы?
                Во все совать не надо, а вот в те, которые непосредственно касаются безопасности государства, непременно!
                Цитата: bagr69
                Может наконец своим домом заняться, а не идти к "мировой революции"?
                При нынешней российской общественно-политической формации никакие революции, а уж тем более "мировые", невозможны.
                Цитата: farik68
                Ну если у нашего правительства есть такой взрослый и умеыйпапа как ты..
                Не дай Бог иметь таких детей. Особенно Димочку, старшенького..
                Ami du peuple
        2. farik68 Сегодня, 14:04
          Ну если у нашего правительства есть такой взрослый и умеыйпапа как ты то я думаю что они могут себе позволить быть детьми.....
          farik68
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:38
        вот и замечательно,незачем этим рыжим псинам выставки устраивать,пускай теперь сидят и гадают,чем по башке прилетит,если они к нам полезут,так что больше сюрпризов,разных хороших для этих"светочей" западной " цивилизации")))
        Ратник с пулеметом
    2. Венд Сегодня, 13:47
      Цитата: Ami du peuple
      Ну так "честная конкуренция" и "невидимая рука рынка" же..

      Это единственная возможность запада конкурировать с российской военной техникой. Ну им же хуже. Покупатели поедут на российский МАКС и контрактов будет заключено еще больше.
      Венд
      1. starpom Сегодня, 14:53
        Цитата: Венд
        Покупатели поедут на российский МАКС

        Причем желательно в это же время
        starpom
    3. Офицер запаса Сегодня, 13:48
      Лучшая реклама нашей военной техники - действия в Сирии. Все наглядно. Так что авиасалон в Фарнборо не актуален.
      В этом случае Британия выглядит просто глупо. Желание сделать гадость затмевает мозги.
      Офицер запаса
      1. Uncle Lee Сегодня, 14:27
        Желание сделать гадость затмевает мозги.
        -майданутость и до Англии добралась !
        Uncle Lee
    4. НЕКСУС Сегодня, 14:49
      Цитата: Ami du peuple
      Ну так "честная конкуренция" и "невидимая рука рынка" же..

      На МАКСе тоже установить запрет на участие матрассов и англичан.
      НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 13:37
    Продвинуть нашу военную технику можно и без сопливых.Однако осадок.Может и им нечего делать на МАКСе?
    210окв
    1. Knizhnik Сегодня, 13:43
      В Сирии стреляет, а в Англии трясёт laughing
      Knizhnik
    2. Железякин Сегодня, 13:43
      На данный момент, лучший всемирный авиасалон локализован в Сирии))).
      Железякин
    3. Джедай Сегодня, 13:47
      Типичный пример нечестной конкуренции со стороны США руками мелкотравчатых.
      Цитата: 210окв
      Может и им нечего делать на МАКСе?

      Может и так, но кое-кто очень не захочет лишиться английских денег от вступительного взноса и аренды площадей под выставку техники.
      Джедай
  3. Knizhnik Сегодня, 13:39
    Оккупации испугались. Вдруг внутри "зелёные человечки", как в троянском коне
    Knizhnik
    1. volodya Сегодня, 13:49
      Цитата: Knizhnik
      Оккупации испугались. Вдруг внутри "зелёные человечки", как в троянском коне

      Ну это им наверно показалось!
      volodya
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:40
    Понятие британцы и честь явно несовместимы!
    Геркулесыч
  5. Altona Сегодня, 13:40
    Потомки колонизаторов и организаторы геноцида многих народов. Если кто помнит, то "демократическая страна" со старейшими традициями и иногда зигующей Гитлеру королевой.
    Altona
  6. Злой 55 Сегодня, 13:41
    Лучшая выставка нашей военной техники проходит в Сирии и на всём Ближнем Востоке с 2015 года..Фарнборо уже не актуален..
    Злой 55
  7. afrikanez Сегодня, 13:42
    Задумка организаторов понятна, изоляция России. Вот только не понятно кому тем самым нагадили? В России своих выставок хватает, а уж пощения этих выставок говорит само за себя. Жаль, что англичан теперь там больше не будет.
    afrikanez
    1. Ил-18 Сегодня, 13:52
      Ну, за выставочное место платит участник. Разбомбленные бармалеи бесплатно продвигают нашу технику в Сирии. Британцы сами по себе народ, который чтит и рекламирует свои традиции и типа престиж. А тут русские могут сами не приехать, по причине отсутствия интереса. Вот, и придумали отмазку.
      Ил-18
      1. Anyone Сегодня, 14:02
        Цитата: Ил-18
        А тут русские могут сами не приехать, по причине отсутствия интереса. Вот, и придумали отмазку.

        А вот заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук очень опечален фактом того, что Рособоронэкспорт и Ростех не смогут представить свою продукцию в Фарнборо в 2018 году ))
        Anyone
  8. savage1976 Сегодня, 13:42
    А почему не организовать на эти же числа свой авиасалон.....
    savage1976
  9. Копчёный Сегодня, 13:43
    К- конкуренция.
    Копчёный
  10. словак Сегодня, 13:46
    Авиация Бритов присутствует в небе Сирии. Наверное, стоит их приземлить в виде факелов
    словак
  11. Гардамир Сегодня, 13:49
    ну так надо туда мальчика послать пусть покается.
    Гардамир
  12. sgr291158 Сегодня, 13:52
    Просто с нашей техникой некому конкурировать, поэтому и не пускают.
    sgr291158
  13. Anyone Сегодня, 13:54
    "Рособоронэкспорт" и "Ростех" находится в санкционном списке ЕС и Великобритании с 2014 года. Что удивительного-то?
    Anyone
  14. Романенко Сегодня, 14:04
    Надеюсь, в Жуковском на МАКСе Британия будет демонстрировать только велосипеды?
    Романенко
    1. Esoteric Сегодня, 14:21
      Цитата: Романенко
      Надеюсь, в Жуковском на МАКСе Британия будет демонстрировать только велосипеды?

      Не надейтесь...Мало того, вся эта зарубежная реклама российской военной техники оплачивается из нашего кармана. А для вооружения реклама одна - участие в бою. Можно тысячу раз сказать "Циркон" или "подарить" Ыну десяток (мало ли миллиардных долгов простили разным-всяким) и посмотреть, а смогут ли американские АУГ свободно лавировать возле Корейского п-ва? Или С-400 поставить на поражение целей (если у самих кишка тонка)...Вот и будет самая лучшая реклама. А, простите, возить жирные задницы на показ, да ещё и в GB... fool
      Esoteric
    2. Uncle Lee Сегодня, 14:30
      Цитата: Романенко
      демонстрировать только велосипеды?

      Англичане любят ездить на великах. Их так и зовут: Великобритания ! fellow
      Uncle Lee
    3. Anyone Сегодня, 14:31
      Для этого сначала нужно полностью сменить у всех российских авиаперевозчиков авиапарк. На данный момент в стране фактически не эксплуатируется отечественные пассажирские самолёты вообще (SSJ - не считаем, ибо он на половину импортный, включая моторы). А пока отечественные эксплуатанты имеют парк самолётов, которые в числе прочих, оснащены Rolls-Roys, то продажа англичанам велосипедов на МАКСе не грозит ))
      Anyone
  15. Sergey53 Сегодня, 14:13
    "Мантуров и К" продав 1 вертолёт ОАЭ и туда поедет на ЛЮБЫХ условиях.
    Sergey53
    1. Esoteric Сегодня, 14:27
      Цитата: Sergey53
      "Мантуров и К" продав 1 вертолёт ОАЭ и туда поедет на ЛЮБЫХ условиях.

      Это не тот, который на четвёртом месте?
      https://ria.ru/infografika/20170414/1492264325.ht
      ml?inj=1

      Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг
      Исчезнет при слове рассудка;
      И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
      Такая пустая и глупая шутка...

      Глупая шутка в том, что "директор предприятия" зарабатывает меньше, чем его рабочие... fool
      stop ВЕРЮ!!! fellow
      Esoteric
  16. Runoway Сегодня, 14:43
    А нельзя в разломе под островами зарядик заложить незаметно, чтоб их смыло или тряхнуло конкретно,сотни лет один вред от них всему миру
    Runoway
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