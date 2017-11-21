Снова гадит... Британия запретила России выставлять военную технику в Фарнборо
В России прокомментировали британский запрет на экспозицию российской военной техники на авиасалоне в Фарнборо. Напомним, что ранее официальные представители британского авиасалона заявили о том, что российская сторона лишена права показа своей военной техники на британской территории.
Напомним, что в последние годы Россия и сама существенно свернула программу участия в британской выставке. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ ранее определяла в качестве организатора сегмента выставки российской техники в Фарнборо корпорацию «Рособоронэкспорт». Теперь это решение отменили в связи с демаршем британской стороны.
Речь идёт об авиасалоне, который в очередной раз планируется провести в британском графстве Хэмпшир. Выставка должна открыться в июле 2018 года. Наша делегация выставляет отечественную военную технику на Фарнборо с 1988 года.
В микроблоге сообщества «Авиация России» появился комментарий по поводу британского решения о запрете на российскую экспозицию:
В Британии заявляют, что Россия может принять участие в авиасалоне, если готова выставить образцы сугубо гражданского назначения. Однако и эта информация пока официально не подтверждена непосредственными организаторами авиасалона.
Напомним, что в последние годы Россия и сама существенно свернула программу участия в британской выставке. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ ранее определяла в качестве организатора сегмента выставки российской техники в Фарнборо корпорацию «Рособоронэкспорт». Теперь это решение отменили в связи с демаршем британской стороны.
Речь идёт об авиасалоне, который в очередной раз планируется провести в британском графстве Хэмпшир. Выставка должна открыться в июле 2018 года. Наша делегация выставляет отечественную военную технику на Фарнборо с 1988 года.
В микроблоге сообщества «Авиация России» появился комментарий по поводу британского решения о запрете на российскую экспозицию:
Англичанка продолжает гадить - организаторы авиасалона Фарнборо запретили РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.
В Британии заявляют, что Россия может принять участие в авиасалоне, если готова выставить образцы сугубо гражданского назначения. Однако и эта информация пока официально не подтверждена непосредственными организаторами авиасалона.
Использованы фотографии: Фейсбук
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