Анкара пригрозила отключить натовский радар в случае отказа американцев поставлять F-35
В ответ на угрозы ВВС США отказать в поставке новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российской системы С-400 турецкие власти заявили, что рассмотрят вопрос об отключении радара НАТО AN-TPY-2, который находится на территории республики с 2012 года. Об этом сообщает Взгляд со ссылкой на Defense News.
В среду представитель ВВС США заявил, что, если Турция все-таки приобретет российскую зенитную систему С-400, ей не только не разрешат подключиться к аналогичным натовским системам, но и могут отказать в поставке истребителей F-35.
Радар AN-TPY-2 построен американцами в анатолийской области Малатья для защиты Израиля от баллистических ракет. Согласно сообщению, он «способен обнаруживать все типы летающих объектов на больших высотах и расстоянии до 1 тыс. километров».
Анкара тогда разрешила размещение радиолокатора к разочарованию России и Ирана. Благодаря мощному локатору, НАТО имеет возможность мониторить все западные территории Ирана. Если Турция решится на отключение радара, Израиль потеряет свою систему раннего предупреждения запуска ракет.
Ранее сообщалось, что Минобороны Турции в 2030 году планирует получить 116 истребителей пятого поколения F-35.
В среду представитель ВВС США заявил, что, если Турция все-таки приобретет российскую зенитную систему С-400, ей не только не разрешат подключиться к аналогичным натовским системам, но и могут отказать в поставке истребителей F-35.
Радар AN-TPY-2 построен американцами в анатолийской области Малатья для защиты Израиля от баллистических ракет. Согласно сообщению, он «способен обнаруживать все типы летающих объектов на больших высотах и расстоянии до 1 тыс. километров».
Анкара тогда разрешила размещение радиолокатора к разочарованию России и Ирана. Благодаря мощному локатору, НАТО имеет возможность мониторить все западные территории Ирана. Если Турция решится на отключение радара, Израиль потеряет свою систему раннего предупреждения запуска ракет.
Ранее сообщалось, что Минобороны Турции в 2030 году планирует получить 116 истребителей пятого поколения F-35.
Использованы фотографии: http://blog.daum.net
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