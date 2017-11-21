15:00 21 ноября

Анкара пригрозила отключить натовский радар в случае отказа американцев поставлять F-35

В ответ на угрозы ВВС США отказать в поставке новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российской системы С-400 турецкие власти заявили, что рассмотрят вопрос об отключении радара НАТО AN-TPY-2, который находится на территории республики с 2012 года. Об этом сообщает Взгляд со ссылкой на Defense News.



В среду представитель ВВС США заявил, что, если Турция все-таки приобретет российскую зенитную систему С-400, ей не только не разрешат подключиться к аналогичным натовским системам, но и могут отказать в поставке истребителей F-35.


Радар AN-TPY-2 построен американцами в анатолийской области Малатья для защиты Израиля от баллистических ракет. Согласно сообщению, он «способен обнаруживать все типы летающих объектов на больших высотах и расстоянии до 1 тыс. километров».

Анкара тогда разрешила размещение радиолокатора к разочарованию России и Ирана. Благодаря мощному локатору, НАТО имеет возможность мониторить все западные территории Ирана. Если Турция решится на отключение радара, Израиль потеряет свою систему раннего предупреждения запуска ракет.

Ранее сообщалось, что Минобороны Турции в 2030 году планирует получить 116 истребителей пятого поколения F-35.

Использованы фотографии: http://blog.daum.net
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Комментарии 33

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  1. afrikanez Сегодня, 13:53
    Понеслась!!! Кто кого Турция америкосов или наоборот? lol
    afrikanez
    1. 210окв Сегодня, 13:58
      Султан совсем рамсы попутал..Что он завтра будет говорить Путину?
      Цитата: afrikanez
      Понеслась!!! Кто кого Турция америкосов или наоборот? lol
      210окв
    2. starogil Сегодня, 14:11
      Всё это слюни и сопли. Турция союзник НАТО и США и в первую очередь союзник Израиля.
      В подвешенном положении политика РФ и действия военных РФ в Сирии, из-за сговоров
      Гаранта с каждым из этих троих, устроивших, как бы истерику. Эрдоган это шпынь,
      но с камнем за пазухой, ножиком за спиной и с кукишем в кармане.
      starogil
    3. шура матросов Сегодня, 14:12
      Да ладно. Так, турецкий базар - скидки выторговывают
      шура матросов
  2. Витас Сегодня, 13:53
    Турция, покупай Су-35 и вырубай все на хрен!
    Витас
    1. Клебер Сегодня, 13:58
      И проверенные и дешевле обойдётся.
      Клебер
    2. 210окв Сегодня, 13:59
      Зачем врагу наши самолёты?
      Цитата: Витас
      Турция, покупай Су-35 и вырубай все на хрен!
      210окв
      1. Клебер Сегодня, 14:04
        Цитата: 210окв
        Зачем врагу наши самолёты?


        Турция снова враг?
        Клебер
  3. словак Сегодня, 13:53
    И нахрена туркам F-35? Если только матрасники поставят их бесплатно, то стоит пободаться.
    словак
    1. Джедай Сегодня, 13:55
      Как это "нахрена"? Вы думаете, США не раскрутили Турцию на выделение денег на разработку Фу-35? Турки хотят своё вернуть.
      Джедай
      1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:57
        Там своё вернуть не получится, не для того забирали, а вот дополнительно влететь на круглую сумму - запросто
        Анкыпельгыгыргын
      2. MoJloT Сегодня, 13:59
        Балалайку им американцы полизать дадут а ф35, и не отключат они ничего, передрефят турки.
        MoJloT
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:18
      "а если не будут давать самолеты,отключим электричество"- наивные турецкие парни,амерзота это не англичане и немцы,эти никогда ничего не отдадут,ни своего,ни чужого(т.к. все считают своим))
      Ратник с пулеметом
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:54
    Однако постоянные дрыгания Эрдогана доведут таки его до цугундера laughing
    Анкыпельгыгыргын
  5. shans2 Сегодня, 13:59
    Бедный израиль, все делается для того, чтобы его прибить, ухаха)
    shans2
  6. сибиралт Сегодня, 13:59
    Теперь Эрдоган будет учиться увертываться на американских Ф-35 от российских С-400. laughing Ну, молодца!
    сибиралт
  7. Арон Заави Сегодня, 14:00
    Эх перенесли бы радар в Румынию и этим поимели бы Эрдогана winked .
    Арон Заави
    1. Клебер Сегодня, 14:06
      А чего не в Израиль?
      Клебер
      1. Арон Заави Сегодня, 14:13
        Цитата: Клебер
        А чего не в Израиль?

        У нас уже есть.
        Арон Заави
        1. Клебер Сегодня, 14:18
          Такие же дохлые как и в Турции стоит?
          Клебер
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:21
        а зачем это Израилю такая мишенька на территории,они их вешать предпочитают на других))
        Ратник с пулеметом
        1. Viktorfi Сегодня, 14:25
          Цитата: Ратник с пулеметом
          а зачем это Израилю такая мишенька на территории,они их вешать предпочитают на других))



          В Израиле стоит такой же радар с 2008 года...
          Viktorfi
          1. Клебер Сегодня, 14:36
            Обзором в 1000 км? )))))))))
            Клебер
            1. Viktorfi Сегодня, 14:50
              Цитата: Клебер
              Обзором в 1000 км? )))))))))


              В печати данные обзора радара разнятся. В Израиле, Южной Корее и некоторых других сообщали, что до 2000 км.
              Viktorfi
              1. Клебер Сегодня, 14:53
                Цитата: Viktorfi
                Цитата: Клебер
                Обзором в 1000 км? )))))))))


                В печати данные обзора радара разнятся. В Израиле, Южной Корее и некоторых других сообщали, что до 2000 км.


                У нас "Воронеж" от 4000 и дальше работает.
                Клебер
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:41
            ну раз стоит и хватит вам,нечего это барахло по другим странам распихивать,а если так надо поставьте у себя еще один.
            Ратник с пулеметом
            1. Клебер Сегодня, 14:46
              Цитата: Ратник с пулеметом
              ну раз стоит и хватит вам,нечего это барахло по другим странам распихивать,а если так надо поставьте у себя еще один.


              Радар работающий только в сантиметровом диапазоне и видящий не более 1000 км это прошлый век.
              Клебер
            2. Viktorfi Сегодня, 14:50
              Цитата: Ратник с пулеметом
              ну раз стоит и хватит вам,нечего это барахло по другим странам распихивать,а если так надо поставьте у себя еще один.


              Я думаю это как-то без вас решат wink
              Viktorfi
  8. Романенко Сегодня, 14:01
    Ну Эрдоган - болтокрут похлеще индусов, ну или, по крайней мере, не хуже...
    Всем условий понавыставлял....
    Романенко
  9. Altona Сегодня, 14:17
    Как увлекательна помидорная война оказывается. Такая многовекторная и непредсказуемая.
    Altona
  10. Геркулесыч Сегодня, 14:25
    Янки раньше эрдогада выкинут в утиль, чем позволят так собой манипулировать .
    Геркулесыч
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:43
      уже пробовали,но рыбка сорвалась,а теперь жрет всех кто в той рыбалке участвовал и до кого дотянуться может.
      Ратник с пулеметом
  11. Runoway Сегодня, 14:40
    Блефует,он уже обещал беженцев пустить толпой в Европу и где?!
    А вообще дороговато обойдётся всё вооружение с НАТОвского на аналоги менять
    Runoway
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