Начаты транзитные поставки российской нефти в Узбекистан через казахстанскую территорию
Узбекская компания АО «Узбекнефтегаз» сообщает о начале поставок нефти с территории Российской Федерации. Это первая транзитная прокачка (через Казахстан) российской нефти на узбекскую территорию. Логистика поставок выглядит следующим образом: нефть идёт по трубопроводу Омск-Павлодар (Казахстан) -Чимкент (Казахстан), после чего по железной дороге отправляется на узбекский нефтеперерабатывающий завод.
Такая логистика используется в связи с отсутствием свободных мощностей действующих веток, которые соединяли бы российские месторождения с НПЗ в Узбекистане.
Договорённости о прокачке российской нефти были достигнуты в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану, а затем и в Москву. Минэнерго Российской Федерации и Республики Узбекистан подписали меморандум на поставку в Узбекистан предварительно 0,5 млн тонн нефти из России. Это предельно возможные объёмы поставки на данном этапе, так как основная пропускная мощность нефтепровода обслуживает Китай – до 10 млн тонн в год.
В Узбекистане сообщают, что российская нефть позволит вдохнуть новую жизнь в нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на территории Джизакской области. Отмечается, что в ближайшем будущем будут рассмотрены вопросы увеличения закупок Узбекистаном нефти у РФ и Республики Казахстан – до 5 млн тонн в год.
Такая логистика используется в связи с отсутствием свободных мощностей действующих веток, которые соединяли бы российские месторождения с НПЗ в Узбекистане.
Договорённости о прокачке российской нефти были достигнуты в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану, а затем и в Москву. Минэнерго Российской Федерации и Республики Узбекистан подписали меморандум на поставку в Узбекистан предварительно 0,5 млн тонн нефти из России. Это предельно возможные объёмы поставки на данном этапе, так как основная пропускная мощность нефтепровода обслуживает Китай – до 10 млн тонн в год.
В Узбекистане сообщают, что российская нефть позволит вдохнуть новую жизнь в нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на территории Джизакской области. Отмечается, что в ближайшем будущем будут рассмотрены вопросы увеличения закупок Узбекистаном нефти у РФ и Республики Казахстан – до 5 млн тонн в год.
Использованы фотографии: http://www.ung.uz
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти