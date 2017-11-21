15:02 21 ноября

Начаты транзитные поставки российской нефти в Узбекистан через казахстанскую территорию

Узбекская компания АО «Узбекнефтегаз» сообщает о начале поставок нефти с территории Российской Федерации. Это первая транзитная прокачка (через Казахстан) российской нефти на узбекскую территорию. Логистика поставок выглядит следующим образом: нефть идёт по трубопроводу Омск-Павлодар (Казахстан) -Чимкент (Казахстан), после чего по железной дороге отправляется на узбекский нефтеперерабатывающий завод.



Такая логистика используется в связи с отсутствием свободных мощностей действующих веток, которые соединяли бы российские месторождения с НПЗ в Узбекистане.


Договорённости о прокачке российской нефти были достигнуты в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану, а затем и в Москву. Минэнерго Российской Федерации и Республики Узбекистан подписали меморандум на поставку в Узбекистан предварительно 0,5 млн тонн нефти из России. Это предельно возможные объёмы поставки на данном этапе, так как основная пропускная мощность нефтепровода обслуживает Китай – до 10 млн тонн в год.

В Узбекистане сообщают, что российская нефть позволит вдохнуть новую жизнь в нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на территории Джизакской области. Отмечается, что в ближайшем будущем будут рассмотрены вопросы увеличения закупок Узбекистаном нефти у РФ и Республики Казахстан – до 5 млн тонн в год.

Использованы фотографии: http://www.ung.uz
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 14:04
    Все довольны.Узбеки как покупатель.Казахи как транзитное.Россия как поставщик.
    210окв
    1. MoJloT Сегодня, 14:10
      Тут как бы вопросы возникают, по какой цене, они на нефть падают сейчас. И почему у нас цены на бензин рекорды бьют, нефти не хватает? Или что происходит? Страна чудес.
      MoJloT
    2. Клебер Сегодня, 14:14
      Цитата: 210окв
      Все довольны.Узбеки как покупатель.Казахи как транзитное.Россия как поставщик.


      В России довольны только те кто сидит на нефтяной трубе и на Россию с Останкинской башни плевать хотел.
      Это же сырьё! После переработки появляется продукт с высокой добавленной стоимостью. Основатели "Бранобель" в гробу уже век переворачиваются.
      Клебер
      1. НасРать Сегодня, 14:32
        Цитата: Клебер
        Цитата: 210окв
        Все довольны.Узбеки как покупатель.Казахи как транзитное.Россия как поставщик.


        В России довольны только те кто сидит на нефтяной трубе и на Россию с Останкинской башни плевать хотел.
        Это же сырьё! После переработки появляется продукт с высокой добавленной стоимостью. Основатели "Бранобель" в гробу уже век переворачиваются.

        Цитата: MoJloT
        Тут как бы вопросы возникают, по какой цене, они на нефть падают сейчас. И почему у нас цены на бензин рекорды бьют, нефти не хватает? Или что происходит? Страна чудес.


        Народ начинает, кого то подозревать.... выборы скоро....не спроста это ж-ж-ж
        НасРать
  2. 32363 Сегодня, 14:08
    у казахов своей нефти как грязи
    32363
  3. Sergey53 Сегодня, 14:08
    У нас с Узбекистоном кроме поставки нам гастарбайтеров практически никакой торговли не велось.Всё было эпизодически.
    Sergey53
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:34
    По этой трубе в Россию обратным потоком гастрбайтеры хлынут! lol
    Геркулесыч
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