15:02 21 ноября

В Сирии испытали электромагнитное оружие

Российские военные проводят в Сирии испытания электромагнитного оружия, используемого против беспилотников и разработанного частными компаниями.

Об этом сообщает mil.today со ссылкой на директора компании-производителя. В публикации говорится, что тестирование таких устройств началось около месяца назад.

В Сирии испытали электромагнитное оружие

российская электомагнитная пушка "Ступор"



Насколько мне известно, подобные системы, специально созданные для борьбы с беспилотниками, раньше в боевых условиях не использовались. Производители охотно предоставляют нашим военным эксплуатационные образцы, те стреляют по БПЛА боевиков. В свою очередь, мы получаем обратную связь, статистику и другие интересные данные
- цитирует его слова интернет-ресурс.

Директор отметил, что несмотря на невысокую стоимость, дроны террористов могут нанести серьезный ущерб - как, например, подрыв склада боеприпасов сирийской армии на стадионе в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, такие беспилотники использовались для корректировки огня и сбора информации. Теперь дроны боевиков не смогут действовать вблизи важных объектов.

Используемые антидроновые системы эффективны против легких беспилотников, весом до 200 килограммов. Чтобы противостоять тяжелым дронам, могут потребоваться другие средства
- считает другой эксперт Александр Сакальский.

Полученная в результате применения антидроновых систем в Сирии информация используется российскими производителями беспилотных аппаратов. Это позволит улучшить устойчивость к помехам новых дронов отечественной разработки, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: The Firearm Blog
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 14:16
    И это верно.Все что только можно надо испытать в реальных боевых условиях..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 14:21
      Я бы испытал даже то ''что нельзя''!
      Втихаря конечно же...
      Anarchist
      1. НасРать Сегодня, 14:25
        Цитата: Anarchist
        Я бы испытал даже то ''что нельзя''!
        Втихаря конечно же...

        добавлю: На Донбассе !
        НасРать
      2. Клебер Сегодня, 14:27
        Вот втихаря может уже и испытали.
        Клебер
        1. Anarchist Сегодня, 14:40
          А что так неуверенно? Может?
          Чего не может быть, того не может быть! За исключением тех исключений которые в действительности являются исключениями...
          Anarchist
    2. сибиралт Сегодня, 14:39
      По беспилотникам эффективнее бить из дробовика, не охотничьего, конечно. Но, тогда для чего РЭБ? Или ЭМО тратит меньше заряда на один импульс?
      Кто нибудь может что-то пояснить по данной теме на практическом уровне?
      сибиралт
  2. Железякин Сегодня, 14:16
    А еще, эти чудо оружием можно разогреть сосиски))) (шутка)
    Железякин
    1. Джедай Сегодня, 14:30
      Никакая не шутка - на уТрубе было где-то видео как из магнетрона микроволновки сварганить ЭМИ-пушку направленного действия, смартфоны точно гибли. lol
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 14:43
        как из магнетрона микроволновки сварганить ЭМИ-пушку

        hi ...И снова здрасьте...
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 14:46
          Саня! hi Спасибо за видео - ты как всегда в своём репертуаре! Я про него и говорил. good drinks
          Джедай
  3. Santa Bear Сегодня, 14:18
    Хорошая штука, одобряю
    Santa Bear
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:19
    А мы вчера не обсуждали эту тему? recourse
    ВЕРЕСК
    1. Alexey RA Сегодня, 14:29
      Новость, не повторённая на "ВО" дважды, новостью не считается. smile
      Alexey RA
  5. А. Привалов Сегодня, 14:34
    Обычно такой текст должен сопровождается сообщением, что с помощью этого оборудования сбито уже ...надцать дронов. Если такого сообщения нет, то прошу прощения за не скромный вопрос, на чём же это оружие уже месяц испытывается? request
    А. Привалов
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:37
      На ваших ф35 еще не испытывали? wassat
      Геркулесыч
      1. А. Привалов Сегодня, 14:43
        Цитата: Геркулесыч
        На ваших ф35 еще не испытывали? wassat

        Это не дроны, но судя по тому, что о погибших испытателях не сообщалось, то ещё нет. hi
        А. Привалов
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:39
    Мне лично в этой пушке больше всего нравится ее название! wassat Еще бы лазерную пушку "шуткой " назвать wassat
    Геркулесыч
  7. Макаров Сегодня, 15:00
    А с чем связан предел по весу дрона?
    Макаров
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