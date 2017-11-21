В Сирии испытали электромагнитное оружие

российская электомагнитная пушка "Ступор"

Насколько мне известно, подобные системы, специально созданные для борьбы с беспилотниками, раньше в боевых условиях не использовались. Производители охотно предоставляют нашим военным эксплуатационные образцы, те стреляют по БПЛА боевиков. В свою очередь, мы получаем обратную связь, статистику и другие интересные данные

Используемые антидроновые системы эффективны против легких беспилотников, весом до 200 килограммов. Чтобы противостоять тяжелым дронам, могут потребоваться другие средства