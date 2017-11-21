В Сирии испытали электромагнитное оружие
Российские военные проводят в Сирии испытания электромагнитного оружия, используемого против беспилотников и разработанного частными компаниями.
Об этом сообщает mil.today со ссылкой на директора компании-производителя. В публикации говорится, что тестирование таких устройств началось около месяца назад.
Директор отметил, что несмотря на невысокую стоимость, дроны террористов могут нанести серьезный ущерб - как, например, подрыв склада боеприпасов сирийской армии на стадионе в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, такие беспилотники использовались для корректировки огня и сбора информации. Теперь дроны боевиков не смогут действовать вблизи важных объектов.
Полученная в результате применения антидроновых систем в Сирии информация используется российскими производителями беспилотных аппаратов. Это позволит улучшить устойчивость к помехам новых дронов отечественной разработки, передает "РГ-Сила"
Об этом сообщает mil.today со ссылкой на директора компании-производителя. В публикации говорится, что тестирование таких устройств началось около месяца назад.
российская электомагнитная пушка "Ступор"
Насколько мне известно, подобные системы, специально созданные для борьбы с беспилотниками, раньше в боевых условиях не использовались. Производители охотно предоставляют нашим военным эксплуатационные образцы, те стреляют по БПЛА боевиков. В свою очередь, мы получаем обратную связь, статистику и другие интересные данные- цитирует его слова интернет-ресурс.
Директор отметил, что несмотря на невысокую стоимость, дроны террористов могут нанести серьезный ущерб - как, например, подрыв склада боеприпасов сирийской армии на стадионе в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, такие беспилотники использовались для корректировки огня и сбора информации. Теперь дроны боевиков не смогут действовать вблизи важных объектов.
Используемые антидроновые системы эффективны против легких беспилотников, весом до 200 килограммов. Чтобы противостоять тяжелым дронам, могут потребоваться другие средства- считает другой эксперт Александр Сакальский.
Полученная в результате применения антидроновых систем в Сирии информация используется российскими производителями беспилотных аппаратов. Это позволит улучшить устойчивость к помехам новых дронов отечественной разработки, передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: The Firearm Blog
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