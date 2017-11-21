Сирийские «Тигры» продвигаются вдоль Евфрата: кадры с передовой

Сирийская дивизия специального назначения "Силы Тигра" под командованием генерал-майора Сухеля Аль-Хасана продолжает освобождать населенные пункты вдоль западного берега реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Бои ведутся к северу и юга от недавно взятого приграничного с Ираком города Абу-Кемаль, который был последним крупным оплотом террористов ИГИЛ в Сирии.











