15:00 21 ноября

Сирийские «Тигры» продвигаются вдоль Евфрата: кадры с передовой

Сирийская дивизия специального назначения "Силы Тигра" под командованием генерал-майора Сухеля Аль-Хасана продолжает освобождать населенные пункты вдоль западного берега реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Бои ведутся к северу и юга от недавно взятого приграничного с Ираком города Абу-Кемаль, который был последним крупным оплотом террористов ИГИЛ в Сирии.




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