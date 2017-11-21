В Думу внесен проект, ограничивающий раскрытие данных госконтрактов ОПК
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который наделяет правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на раскрытие в интернете информации о государственных контрактах в ОПК, передает РИА Новости.
Сообщается, что инициатива разработана в целях «защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества».
Согласно пояснительной записке, «законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, предусматривающие установление ограничений на раскрытие (размещение) информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц».
Правительство «вправе определить случаи, при которых отдельные сведения не подлежат размещению в интернете», говорится в тексте законопроекта.
Также речь идет и о лицах, в отношении которых подобные сведения не могут быть опубликованы.
Сообщается, что инициатива разработана в целях «защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества».
Согласно пояснительной записке, «законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, предусматривающие установление ограничений на раскрытие (размещение) информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц».
Правительство «вправе определить случаи, при которых отдельные сведения не подлежат размещению в интернете», говорится в тексте законопроекта.
Также речь идет и о лицах, в отношении которых подобные сведения не могут быть опубликованы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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