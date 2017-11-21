15:00 21 ноября

В Думу внесен проект, ограничивающий раскрытие данных госконтрактов ОПК

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который наделяет правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на раскрытие в интернете информации о государственных контрактах в ОПК, передает РИА Новости.



Сообщается, что инициатива разработана в целях «защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества».


Согласно пояснительной записке, «законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, предусматривающие установление ограничений на раскрытие (размещение) информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц».

Правительство «вправе определить случаи, при которых отдельные сведения не подлежат размещению в интернете», говорится в тексте законопроекта.

Также речь идет и о лицах, в отношении которых подобные сведения не могут быть опубликованы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 14:43
    Если это касается стульев и писуаров-то мера избыточная.Если военной техники-то необходимо.
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 14:46
      Дмитрий, очень необходима! Необходимо ещё вчера...
      А то, что получается - контракт на секретную разработку, а данные не засекречены? Да и при контрактах, даже не засекреченных разработок, могут янки подсуетиться! И нет контракта...!
      Anarchist
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:54
        Неплохо бы еще со спецсчетами разораться, которые сейчас необходимо заключать всем исполнителям гособоронзаказа. А то банки что-то наглеть начали, слишком много информации требуют для обычного исполнения платежного поручения. Как могу, это "любопытство" пресекаю, но время провода денежных средств в этом случае увеличивается. Как в отместку.
        Я бы это понял, если бы эти банки были государственными, а сотрудники имели соответствующую форму допуска. Но финансирование идет через обычные коммерческие.
        Офицер запаса
    2. Шура пермский Сегодня, 14:47
      Конечно нельзя на общее эту инфу выносить,а так та же прокуратура данные получит
      Шура пермский
  2. Anarchist Сегодня, 14:44
    Очень странно, что такого закона ещё нет! По-моему, это само по себе разумеющееся...
    Anarchist
  3. Anyone Сегодня, 14:54
    Сердюкова с Васильевой и украденные миллиарды забыли уже? Ну-ну...
    Anyone
  4. 16112014nk Сегодня, 14:54
    В целях "защиты...прав и законных интересов граждан"...
    Фамилии граждан - в студию!
    16112014nk
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
    А не через интернет исчут подрядчиков?Со всеми выкладываниями техдокументации и оплатой?
    ВЕРЕСК
Картина дня