Песков: Мальчик в Бундестаге просто волновался...

Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным. Такие чувства испытывал бы любой школьник, выступая в Бундестаге. Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что считает нападки на гимназиста из Нового Уренгоя и тех, кто выступил в качестве кураторов его «доклада» перед немецкими парламентариями, напрасными. Реакцию миллионов россиян, возмутившихся словами о немецких солдатах «как невинно погибших людях», Дмитрий Песков назвал «экзальтированной травлей», которая ему (Пескову) «совершенно непонятна».Дмитрий Песков заявил, что мальчик сказал такое, так как «он просто разволновался в Бундестаге».Пресс-секретарь президента России:Вопросами образования заниматься действительно надо, вот только основной вопрос: к кому конкретно с этой инициативой пресс-секретарь главы государства сейчас обращается? Или в России действует некая частная система образования, к реализации концепции которой государство не имеет никакого отношения?Быть может, тому, кто отправил гимназиста из Нового Уренгоя в Бундестаг с его сообщением, нужно ещё и вручить государственную награду «за историческую правду»?..