15:00 21 ноября

Какие стены пробивает легендарный ППШ?

За каменной стеной не всегда безопасно. Это доказал легендарный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). В эксперименте использовали патроны калибра 7,62 мм от пистолета ТТ, из которых расстреливали самые популярные на сегодняшний день стройматериалы. Некоторые из них выдержали даже многократные попадания, но большинство все же были пробиты.




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