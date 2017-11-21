18:29 21 ноября

И.Корнет заявил о выявлении агентов спецслужб Украины в структурах власти ЛНР

На фоне информации о перекрытии центральной части столицы ЛНР военными людьми с оружием в руках, приходит новость о задержании в республике украинской диверсионно-разведывательной группы. Сообщается о том, что вооружённые украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Луганской народной республики для совершения деструктивных действий.

Луганский информационный центр приводит текст заявления министра внутренних дел Игоря Корнета:

Сегодня ночью силами МВД ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионно-террористических актов. Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников.


В настоящее время ситуация в Республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности.

Также хочу развеять слухи о моей отставке.

В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до Главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности.

Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины.

Я, как представитель правопорядка, привык говорить открыто, поэтому не собираюсь никого выгораживать.


Далее следует весьма неожиданная информация. По словам И.Корнета, к деятельности украинских спецслужб в республике причастна Анастасия Шуркаева – директор ГТРК ЛНР, а также Ирина Тейцман, занимавшая пост главы администрации Игоря Плотницкого.

И.Корнет заявил о выявлении агентов спецслужб Украины в структурах власти ЛНР


Из заявления Корнета:
Установлена причастность к деятельности спецслужб Украины начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего Управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселёв.

Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел.

После того, как у МВД оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последними были приняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников Министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ.

Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы Главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК ЛН Анастасии Шуркаевой, руководителя Администрации Главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов.


Напомним, что ранее в украинской прессе появились заявления о том, что вооружённые люди в центре Луганска появились в связи с тем, что Игорь Корнет «не смирился со своей отставкой» и готов «выступить против Плотницкого».

Использованы фотографии: http://lug-info.com
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Комментарии 23

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  1. Клебер Сегодня, 15:19
    На внутренние разборки смахивает.
    Клебер
    1. Монос Сегодня, 15:23
      М-да... Ну что тут скажешь? "Лесника" на них нет.
      Монос
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:24
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Мар.Тира Сегодня, 15:40
        Опять идут аресты приближенных к Плотницкому,а он опять не при делах.Даже сам отдал приказ об арестах.Скользкий наш.
        Мар.Тира
      2. Mik13 Сегодня, 16:40
        А Плотницкий заявляет, что Корнет уволен...
        https://glava-lnr.su/content/zayavlenie-igorya-pl
        otnickogo-po-povodu-slozhivsheysya-obstanovki-v-l
        uganske
        Mik13
    3. RASKAT Сегодня, 15:24
      Конечно внутренние разборки, то остатки промышленности пилят, то границу с таможней на границе с ДНР ставят. Займитесь делом лучше. negative
      RASKAT
      1. ranger Сегодня, 15:33
        Цитата: RASKAT
        то остатки промышленности пилят,

        Поэтому надо им еще одну колонну с гуманитарной помощью подогнать,пока они там детородными органами меряются... Россия щедрая душа....
        ranger
    4. Николай Грек Сегодня, 15:53
      Цитата: Клебер
      На внутренние разборки смахивает.

      нашли тоже время разборки устраивать!!! negative negative negative и ваще, на фоне ДНР ЛНР смотрится как-то странно, с периодическими сомнительными мутками внутри!!! negative negative
      Николай Грек
  2. Bronevick Сегодня, 15:21
    Переворот, ибо Плотницкий совсем зажрался, творит всякую дичь, как говорится.
    Bronevick
  3. RASKAT Сегодня, 15:22
    Лучше бы сосредоточились на противостоянии внешним врагам, а не распилом должностей и финансов. Кому война, а кому мать родна fool
    RASKAT
    1. VadimSt Сегодня, 15:31
      А что, мы за последние сутки где-то сдали позиции, подписали "брестский мир" или заявили о переориентации интересов? Не городи чушь! А чистку, "хороших и плюшевых", в окружении Плотницкого, нужно было провести давно!
      VadimSt
      1. MoJloT Сегодня, 15:55
        Да но кто ее проводит и главное в чьих конкретно интересах!
        MoJloT
  4. 210окв Сегодня, 15:22
    Было бы удивительно если бы эти крысы туда не влезли..
    210окв
  5. Sergey53 Сегодня, 15:25
    Вот и вся подоплёка. За что Мозговой и другие были убиты.
    Sergey53
  6. loginovich Сегодня, 15:31
    Я то подумал Плотницкого подсиживают , а тут все сложней гендерная революция пацаны девок от корыта отгоняют.
    loginovich
  7. Горный стрелок Сегодня, 15:39
    Девушка созрела... Борьбу за власть никто не отменял... wassat Ждем результата.
    Горный стрелок
  8. К-50 Сегодня, 15:40
    Экая мешанина. Надеюсь разберутся у себя и порядок наведут.
    К-50
    1. Клебер Сегодня, 16:11
      Цитата: К-50
      Экая мешанина. Надеюсь разберутся у себя и порядок наведут.


      А не разберутся - украинцы разберут.
      Клебер
    2. gm9019 Сегодня, 18:10
      Цитата: К-50
      Экая мешанина. Надеюсь разберутся у себя и порядок наведут.

      как бы их ВСУ не накрыли в разгар разборок! Тоже мне, нашли момент! negative
      gm9019
  9. AwaZ Сегодня, 15:56
    главно что б все вежливо прошло ...
    AwaZ
  10. Langf Сегодня, 16:01
    Вообще-то всё в рамках любого революционного сценария: контреволюция – куда б она нахрн делась?! И своих Зиновьевых ещё с лихой хватит, и Троцких, и НТСовцев – всего, но в более красивой упаковке.
    Langf
  11. УВБ Сегодня, 16:39
    В Луганске полностью отрубили ТВ. На сайте главы республики появилось заявление Плотницкого, только текст , без видео, в то же время на главном информационном ресурсе "Луганский информационный центр" оно не появилось, остаётся только заявление Корнета. http://lug-info.com/ А это текст заявления Плотницкого: Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР.
    Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел. События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого.
    В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И.А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И.А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета. Более того, назначен новый и. о. Министра внутренних дел ЛНР.
    В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. Министра внутренних дел ЛНР не давал.
    Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики.
    Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство Луганской Народной Республики делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы.

    Глава Луганской Народной Республики И. В. Плотницкий
    УВБ
  12. УВБ Сегодня, 17:07
    И ещё:
    21.11.17. Сообщение от ополченца А. Жучковского.

    "Луганские товарищи сообщают, что Плотницкий всё. Будут убирать. Окружение почти нейтрализовано, а сегодня-завтра слетит и он сам. Говорят, фигурант сильно упирается, но дожимать планируется вплоть до (при необходимости) крайних мер. Вероятность очень высокая. Посмотрим."
    УВБ
Картина дня