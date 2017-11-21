И.Корнет заявил о выявлении агентов спецслужб Украины в структурах власти ЛНР
На фоне информации о перекрытии центральной части столицы ЛНР военными людьми с оружием в руках, приходит новость о задержании в республике украинской диверсионно-разведывательной группы. Сообщается о том, что вооружённые украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Луганской народной республики для совершения деструктивных действий.
Луганский информационный центр приводит текст заявления министра внутренних дел Игоря Корнета:
Далее следует весьма неожиданная информация. По словам И.Корнета, к деятельности украинских спецслужб в республике причастна Анастасия Шуркаева – директор ГТРК ЛНР, а также Ирина Тейцман, занимавшая пост главы администрации Игоря Плотницкого.
Из заявления Корнета:
Напомним, что ранее в украинской прессе появились заявления о том, что вооружённые люди в центре Луганска появились в связи с тем, что Игорь Корнет «не смирился со своей отставкой» и готов «выступить против Плотницкого».
Луганский информационный центр приводит текст заявления министра внутренних дел Игоря Корнета:
Сегодня ночью силами МВД ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионно-террористических актов. Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников.
В настоящее время ситуация в Республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности.
Также хочу развеять слухи о моей отставке.
В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до Главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности.
Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины.
Я, как представитель правопорядка, привык говорить открыто, поэтому не собираюсь никого выгораживать.
В настоящее время ситуация в Республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности.
Также хочу развеять слухи о моей отставке.
В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до Главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности.
Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины.
Я, как представитель правопорядка, привык говорить открыто, поэтому не собираюсь никого выгораживать.
Далее следует весьма неожиданная информация. По словам И.Корнета, к деятельности украинских спецслужб в республике причастна Анастасия Шуркаева – директор ГТРК ЛНР, а также Ирина Тейцман, занимавшая пост главы администрации Игоря Плотницкого.
Из заявления Корнета:
Установлена причастность к деятельности спецслужб Украины начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего Управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселёв.
Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел.
После того, как у МВД оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последними были приняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников Министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ.
Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы Главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК ЛН Анастасии Шуркаевой, руководителя Администрации Главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов.
Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел.
После того, как у МВД оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последними были приняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников Министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ.
Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы Главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК ЛН Анастасии Шуркаевой, руководителя Администрации Главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов.
Напомним, что ранее в украинской прессе появились заявления о том, что вооружённые люди в центре Луганска появились в связи с тем, что Игорь Корнет «не смирился со своей отставкой» и готов «выступить против Плотницкого».
Использованы фотографии: http://lug-info.com
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