Террористы заявляют о захвате второго за сутки сирийского танка

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, выпустил материал, в котором говорится о том, что террористы захватили второй за сутки танк, поставленный сирийской армии Россией. На этот раз им удалось отбить советский Т-62.Уточняется, что танк попал к бойцам «Исламской партии Туркестана»*, входящей в состав группировки «Тахрир аш-Шам»*, созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Он был захвачен во время боев за село Мустариха в провинции Хама, в шести километрах от которого находится аэродром Абу ад-Духур. Сирийские военные пытаются к нему продвинуться уже несколько недель.Ранее боевики «Исламского государства»* (ИГ*) похвастались в новостном сюжете своего информагентства Amaq захваченным танком T-90 российского производства. Эксперты считают, что это та самая машина, которую террористы якобы уничтожили еще 16 ноября. Directorate 4 уточнял, что танк по-прежнему используется в боях в долине Евфрата.На вооружении армии Сирии имеются советские танки Т-55 и Т-62, Т-90, поступившие в ее распоряжение в 2015 году и принимавшие участие в боях за Алеппо, передает "Лента.ru"* - террористические группировки, запрещенные в России