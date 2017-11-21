18:36 21 ноября

Террористы заявляют о захвате второго за сутки сирийского танка

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, выпустил материал, в котором говорится о том, что террористы захватили второй за сутки танк, поставленный сирийской армии Россией. На этот раз им удалось отбить советский Т-62.

Террористы заявляют о захвате второго за сутки сирийского танка


Уточняется, что танк попал к бойцам «Исламской партии Туркестана»*, входящей в состав группировки «Тахрир аш-Шам»*, созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Он был захвачен во время боев за село Мустариха в провинции Хама, в шести километрах от которого находится аэродром Абу ад-Духур. Сирийские военные пытаются к нему продвинуться уже несколько недель.


Ранее боевики «Исламского государства»* (ИГ*) похвастались в новостном сюжете своего информагентства Amaq захваченным танком T-90 российского производства. Эксперты считают, что это та самая машина, которую террористы якобы уничтожили еще 16 ноября. Directorate 4 уточнял, что танк по-прежнему используется в боях в долине Евфрата.

На вооружении армии Сирии имеются советские танки Т-55 и Т-62, Т-90, поступившие в ее распоряжение в 2015 году и принимавшие участие в боях за Алеппо, передает "Лента.ru"

* - террористические группировки, запрещенные в России

Использованы фотографии: Telegram канал Directorate 4
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Комментарии 23

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  1. RASKAT Сегодня, 15:26
    Любая техника в руках Араба, стремительно превращается в груду металлолома.
    Небось экипаж опять тикал теряя тапки, героически возглавив отступление так сказать.
    RASKAT
  2. Sergey53 Сегодня, 15:27
    Это не первый и жаль не последний случай .
    Sergey53
    1. 210окв Сегодня, 15:35
      Кто этот танк про..херил были не танкисты.А так..Ездуны на бронетехнике.
      210окв
    2. ranger Сегодня, 15:41
      Вероятно, они не слышали заявление Шойгу и до сих пор не знают, что гражданская война в Сирии фактически закончилась - вот и продолжают воевать и захватывать бронетехнику.
      Даже наше посольство в Дамаске обстреляли из минометов..
      ranger
      1. Стирбьорн Сегодня, 16:08
        Цитата: ranger
        Вероятно, они не слышали заявление Шойгу и до сих пор не знают, что гражданская война в Сирии фактически закончилась - вот и продолжают воевать и захватывать бронетехнику.
        Дикари, телевизор не смотрят, что с них взять
        Стирбьорн
      2. Dashout Сегодня, 16:35
        Ну, подергаются перед смертью... Сказали конец бармалеям полосатым - значит конец
        Dashout
      3. vlad_vlad Сегодня, 16:50
        ranger Сегодня, 15:41 ↑ Новый
        Вероятно, они не слышали заявление Шойгу и до сих пор не знают, что гражданская война в Сирии фактически закончилась


        вообше-то, глядя со стороны, кажется что пора как бы вашим военным озаботитъся проблемой и лучше "мешки ворочать"

        то шойгу говорит что освободили от терристов в сирии в 3 раза больше кв.километров чем в сирии всего
        то террористы, которых победили и их нет, захватывают танки
        то один и тот же город окончательно освободили раз 5
        то разрушили 100500 обьектов террористов, больше чем там домов
        а потом вишенка на торте - скрины с компьютерной игрушки как доказательство.

        конечно все военные врут, но ето слишком. так тупо "креативить" просто стыдно.
        vlad_vlad
  3. Громобой Сегодня, 15:33
    "с горки не спускать" это конечно трогательно выглядит.)
    Эх,потерпи,родной ,может тебя обратно отобьют,советский наш красавец...
    Громобой
    1. роман66 Сегодня, 17:48
      надо уже ,как в "тигры" подрывной заряд закладывать
      роман66
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:47
    Так что там про 95 процентов освобожденных от боевиков территорий Сирии? fool Вояки, блин, без наших Сирии уже бы и не существовало как единого государства. .....
    Геркулесыч
    1. Николай Грек Сегодня, 15:58
      Цитата: Геркулесыч
      Так что там про 95 процентов освобожденных от боевиков территорий Сирии? fool Вояки, блин, без наших Сирии уже бы и не существовало как единого государства. .....

      what what без америкосов и их прихвостней не существовало бы проблемы для существования Сирии!! fool negative laughing говоря про помощь наших, не забывайте, что это - палка о двух концах!!! wink yes laughing laughing laughing а то все Россиииииииииия, Россиииииииииииия!!!! lol lol lol причину изучайте, а не следствие!!!
      Николай Грек
      1. Krasnodar Сегодня, 17:57
        Цитата: Николай Грек
        Цитата: Геркулесыч
        Так что там про 95 процентов освобожденных от боевиков территорий Сирии? fool Вояки, блин, без наших Сирии уже бы и не существовало как единого государства. .....

        what what без америкосов и их прихвостней не существовало бы проблемы для существования Сирии!! fool negative laughing говоря про помощь наших, не забывайте, что это - палка о двух концах!!! wink yes laughing laughing laughing а то все Россиииииииииия, Россиииииииииииия!!!! lol lol lol причину изучайте, а не следствие!!!

        Причина не в американцах мине в ИГ. Сирия, Ирак, Ливан - это Искусственно созданные государства с пестрым этно-религиозным составом и громадным социальным неравенством.
        Krasnodar
        1. Николай Грек Сегодня, 18:04
          Цитата: Krasnodar
          Причина не в американцах мине в ИГ. Сирия, Ирак, Ливан - это Искусственно созданные государства с пестрым этно-религиозным составом и громадным социальным неравенством.

          what почему-то по той же причине в америке война не идет!!! fool fool fool laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. Монархист Сегодня, 18:23
            Все зависит от образования, в США худо или бедно, но есть какие книжки почитать:"Том Соер", "Хижина дяди Тома"( правда после бабуина и его"проделок" не хочу их вспоминать),Джек Лондон и ещё продолжать и продолжать,а у них?
            Монархист
            1. Николай Грек Сегодня, 18:32
              Цитата: Монархист
              Все зависит от образования, в США худо или бедно, но есть какие книжки почитать:"Том Соер", "Хижина дяди Тома"( правда после бабуина и его"проделок" не хочу их вспоминать),Джек Лондон и ещё продолжать и продолжать,а у них?

              what what what ниче там от этого не зависит!!! negative negative negative если там раскачать стабильность по типу Сирии, то начнут нигеры резать белых, япошки америкосов и т.д и т.п!!! wassat wassat laughing laughing laughing good good good
              Николай Грек
          2. ghby Сегодня, 18:26
            Цитата: Николай Грек
            почему-то по той же причине в америке война не идет!!!

            На этот вопрос давно ответ есть: в Америке нет посольства США.
            ghby
  5. senima56 Сегодня, 15:54
    Интересно получается: бомбим, ракетами поражаем..... а они "танки захватывают"! А теперь еще говорят: Сирийская армия может сама справиться.... Что- то не так, ребята!
    senima56
  6. игорка357 Сегодня, 15:54
    Все вы тут горевшие в танке танкисты как я посмотрю..?Скажите это погибшим сирийским танкистам,все такие умники!Можете видео посмотреть,когда их расстреливают в упор,когда они из подбитых танков выпрыгивают..
    игорка357
  7. Forcecom Сегодня, 16:09
    Цитата: Геркулесыч
    Вояки, блин, без наших Сирии уже бы и не существовало как единого государства. .....


    Я бы поправил - без Наших Сирии уже не существовало бы как государства.
    Forcecom
  8. Стирбьорн Сегодня, 16:10
    а в соседней теме Шаманов рассказывает как САА, может контролировать самостоятельно ситуацию в стране, после ухода внешних сил
    Стирбьорн
    1. alexsipin Сегодня, 16:44
      Я вспоминаю, как в году 83-84 в передаче "служу сов. союзу" (была такая по воскресениям) тоже все время говорили, что душманов(слова "муджахед" тогдане знали) разгромили и вот вот война в Афганистане закончится. А в 88м войска вывели из страны, лишь бы людей не терять. Аналогия с Сирией прямая.
      alexsipin
      1. Krasnodar Сегодня, 18:00
        Цитата: alexsipin
        Я вспоминаю, как в году 83-84 в передаче "служу сов. союзу" (была такая по воскресениям) тоже все время говорили, что душманов(слова "муджахед" тогдане знали) разгромили и вот вот война в Афганистане закончится. А в 88м войска вывели из страны, лишь бы людей не терять. Аналогия с Сирией прямая.

        Вышли из-за экономических проблем
        Krasnodar
      2. ghby Сегодня, 18:32
        Цитата: alexsipin
        Аналогия с Сирией прямая

        Кривая. Тысячу раз уже на сайте перетерто было. Вообще никакая аналогия не просматривается.
        ghby
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