Война в Йемене: стоит ли России ввязываться в конфликт?

О вооруженном конфликте в Йемене пишут и говорят куда реже, чем о войне в Сирии. Между тем по своему накалу гражданская война на юге Аравийского полуострова сравнима с событиями в Сирии, а по количеству вовлеченных в нее сторон даже превосходит сирийский конфликт. Россия в то же время не принимает в йеменской войне никакого заметного участия. Однако некоторым заинтересованным лицам на Западе, похоже, не терпится, чтобы наша страна ввязалась и в этот конфликт, хотя особых политических или экономических интересов в Йемене у Российской Федерации нет. Москва ведет себя со сторонами йеменского конфликта весьма сдержанно, не склоняясь на какую-либо сторону. Конечно, эта позиция России не устраивает США, заинтересованные в том, чтобы РФ как можно сильнее увязла в ближневосточных проблемах.Война в Йемене — еще один результат «цветных революций», прокатившихся в 2011 году по арабскому миру и прозванных западными масс-медиа «Арабской весной». В результате этой «весны» рухнули многие некогда стабильные, пусть и жесткие, арабские политические режимы. Египет, Тунис, Ливия… В Сирии президента Асада так и не удалось свергнуть, но уже шесть лет продолжается кровопролитная гражданская война, превратившая миллионы людей в беженцев и унесшая сотни тысяч жизней. Такая же судьба постигла и Йемен.В Йемене всегда было неспокойно. Один из самых отсталых и архаичных регионов арабского мира, Йемен долгое время сотрясали внутренние политические конфликты. После того, как в 1990 году произошло объединение Северного Йемена (ЙАР) и Южного Йемена (НДРЙ), конфликты между различными политическими силами вспыхивали неоднократно. В 2004-2010 гг. на северо-западе Йемена длился вооруженный конфликт правительства с местными шиитскими племенами. Его вроде бы удалось погасить, но в 2011 году, когда Ближний Восток и Северную Африку стали сотрясать выступления оппозиционеров, проходившие практически по одному сценарию, ситуация в стране вновь резко обострилась. В 2012 году свой пост покинул Али Абдалла Салех (род. 1942), бывший бессменным президентом Йеменской Арабской Республики с 1978 года, а объединенного Йемена — с 1994 года.Биография Салеха очень напоминает биографии Каддафи, Мубарака, Хафеза Асада. Профессиональный военный, танкист, он был представителем светских арабских националистов. В 1978 году 36-летний Салех, командовавший Таизским военным округом, возглавил очередной военный переворот и захватил власть в стране. С тех пор ему удавалось ее удерживать достаточно крепко и лишь спустя 35 лет, в 2012 году, Салеха вынудила уйти «Арабская весна». Новым главой государства стал генерал Абдраббо Мансур Хади — тоже выходец из военных, только не ЙАР, а НДРЙ, после объединения страны ставший вице-президентом при президенте Салехе.Йемен — страна очень сложная. Отсутствие запасов нефти и нахождение на периферии арабского мира обусловило многочисленные экономические проблемы страны. Уровень жизни в Йемене крайне низкий — и это на фоне очень высокой даже по арабским меркам рождаемости. Население страны молодо и пассионарно. Йеменцы давно составляют значительную часть боевиков, воюющих в самых разных концах исламского мира — от Западной Африки до Афганистана, Пакистана и даже Филиппин.С другой стороны, социальные отношения в Йемене архаичны, во многом сохраняют родоплеменной характер, и это проявляется в еще большей степени, чем в других арабских странах. В конфессиональном отношении население страны принадлежит к трем основным группам — это шииты-зейдиты на севере страны, сунниты шафиитского мазхаба и салафиты. Каждая из этих групп имеет свои политические интересы. Президенту Салеху долгое время удавалось поддерживать хотя бы видимость политического единства страны, опираясь на поддержку вооруженных сил. Однако затем ситуация изменилась. Даже формальное единство Йемена оказалось нарушенным после ухода Абдаллы Салеха с поста президента страны.Вооруженный конфликт в Йемене разгорелся с новой силой в 2014 году, когда на севере страны опять восстали шииты-зейдиты, называемые также «хуситами» — в честь покойного основателя движения Хусейна аль-Хуси (1956-2004), убитого еще в 2004 году. Заняв столицу страны Сану, хуситы вступили в союз со сторонниками бывшего президента Али Абдаллы Салеха, что стало для повстанцев большим плюсом — они смогли воспользоваться помощью со стороны опытных чиновников и офицеров, поддерживавших Салеха. Достаточно быстро хуситам удалось установить контроль практически над всей северной частью Йемена, после чего они вошли в Южный Йемен и приступили к штурму Адена. Этот город, в свое время бывший важнейшей британской базой в Южной Аравии, хуситы начали штурмовать 15 февраля 2015 года, а уже 26 февраля 2015 года началось вторжение в Йемен коалиционных сил арабских государств.Главный инициатор вторжения — Саудовская Аравия, противостояние которой с хуситами носит и религиозно-идеологический, и прагматический характер. Для Эр-Рияда война с хуситами — очередной эпизод в многолетнем противостоянии с шиитской частью исламского мира, а кроме того — попытка воспрепятствовать распространению иранского влияния и на Йемен (Иран обладает серьезнейшим влиянием в Ираке, Ливане и Сирии, а если в Йемене окончательно утвердится проиранское правительство, то это будет серьезным ударом по позициям КСА). Однако иранскую помощь хуситам не стоит переоценивать. Конечно, имеют место поставки оружия, присутствуют инструкторы из Корпуса стражей исламской революции Ирана, но не более того. Отправлять свои вооруженные силы воевать на Аравийский полуостров Иран пока не собирается.В свою очередь, Саудовская Аравия заручилась поддержкой целого ряда арабских и африканских государств. Основу антихуситской коалиции составили вооруженные силы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и остатки правительственных войск свергнутого президента Мансура Хади. Казалось бы, судьба хуситских повстанцев была предрешена — слишком внушительная коалиция приняла участие во вторжении в Йемен. Но «саудовский блицкриг» захлебнулся — уже два года коалиция арабских государств не может преодолеть сопротивление повстанческой армии хуситов. И это при том, что помимо Саудовской Аравии и ОАЭ, в конфликте принимают участие вооруженные силы целого ряда других стран исламского мира. Не остались в стороне и Соединенные Штаты Америки, направившие на помощь саудовской коалиции авиацию и спецподразделения. В результате боевых действий погибли многие тысячи мирных жителей, была разрушена инфраструктура и без того небогатой арабской страны.Хуситы — не единственные участники конфликта. Кроме них, в Йемене активно воюют боевики «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), «Исламского государства» (запрещено в РФ) и ряда других радикальных группировок. По сложности «раскладов» ситуация в Йемене едва ли не похлеще сирийской. Именно это обстоятельство и является одним из ключевых препятствий для более активного вмешательства России в йеменский конфликт. Йемен превратился в очередное «поле боя» между Саудовской Аравией и Ираном, поэтому если Россия вдруг начнет поддерживать одну из сторон конфликта, то это однозначно будет означать ухудшение отношений или с Эр-Риядом, или с Тегераном. В планы Москвы такое развитие событий явно не входит.Между тем, «втянуть» Россию в йеменский конфликт не против практически все воюющие стороны. С одной стороны, хуситы нуждаются в любой военной, финансовой, информационной поддержке, поэтому готовы сотрудничать с кем угодно. Но, в отличие от однозначно пророссийского Башара Асада, назвать хуситов пророссийскими нельзя. Это вообще «темная лошадка» ближневосточной политики, преследующая исключительно свои цели. Вряд ли хуситов можно с уверенностью называть даже проиранскими силами. Поэтому, если Россия вдруг стала бы помогать хуситам, то это совершенно бы не означало, что в случае победы хуситы бы превратились в союзников России и, к примеру, позволили бы российским кораблям использовать порт в Адене (хотя в свое время в Адене размещалась база ВМФ СССР).Оппоненты хуситов из числа сторонников Абдраббо Мансура Хади — это бывшая военно-политическая элита Южного Йемена, которую связывает с Россией память о советской помощи НДРЙ в 1970-е — 1980-е годы. Многие из них в свое время учились в Советском Союзе. Естественно, они также мечтают о вмешательстве России в конфликт, только на их стороне. Наконец, есть еще и сторонники Абдаллы Салеха, которые также рассчитывают на помощь России, только они стремятся больше напирать на необходимость защиты суверенитета Йемена от Саудовской Аравии и стоящих за Эр-Риядом США.Однако политически для России куда более выгодна роль посредника в йеменском конфликте, в равной степени удаленного от всех противоборствующих сторон и выступающего за прекращение войны. Собственно, Москва и так всячески демонстрирует свое стремление к нейтралитету в йеменском конфликте. Если США сразу же и безоговорочно встали на сторону Саудовской Аравии, начав оказывать ей всестороннюю поддержку, то Россия еще в апреле 2015 года осудила воздушные удары, нанесенные авиацией Саудовской Аравии по йеменским населенным пунктам. Также Москва поддержала идею введения эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен.Россия всегда выступала против активных действий коалиции и критиковала идею «освобождения» важной в стратегическом отношении провинции Ходейда и столицы страны Саны. Конечно, США заинтересованы в полном поражении хуситов, поскольку последние ассоциируются у Вашингтона исключительно с Ираном и являются прямыми противниками Саудовской Аравии. На этом фоне у Москвы — куда более взвешенная позиция. В частности, Россия сохраняет как посольство в Сане, контролируемой хуситами, так и консульство в Адене, контролируемом антихуситской коалицией. Этим Москва как бы подчеркивает, что не выделяет ни одну из сторон конфликта и готова иметь дело с представителями обоих сторон.Интересен и диалог с Саудовской Аравией, постепенно меняющей свою политику на Ближнем Востоке. Несмотря на непростые отношения с Эр-Риядом, Россия недавно принимала министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, который подчеркнул, что Саудовская Аравия заинтересована в прекращении конфликта. Слова саудовского министра недалеки от истины. Два года участия в боевых действиях в Йемене не принесли Эр-Рияду желаемых результатов. Участие в войне обходится Саудовской Аравии недешево, политический престиж королевства страдает от поражений саудовских войск и невозможности в течение двух лет совладать с повстанцами. Все больше представителей высших кругов КСА начинают склоняться в пользу прекращения невыгодной с политической и экономической точек зрения военной операции на территории Йемена.Поскольку Москва поддерживает отношения и с Ираном, и с Саудовской Аравией, ее положение во многом становится уникальным. Например, США и Великобритания на роль посредников в йеменском конфликте претендовать уже не могут, так как поддержали Саудовскую Аравию. Лишились фактической способности к посредничеству и многие исламские страны, включившие свои подразделения или технику в состав направленных в Йемен сил коалиции. Таким образом, Россия оказывается едва ли не единственным серьезным государством, способным содействовать урегулированию конфликта за счет развитых связей с его сторонами — и с бывшими политиками НДРЙ, и со сторонниками Салеха, и с хуситами. Не стоит забывать и о том, что наша страна имеет большой опыт участия в йеменских конфликтах.В частности, Советский Союз в свое время оказал огромную военную поддержку Йеменской Арабской Республике, где в 1962 году произошла антимонархическая революция. Именно опираясь на поддержку Египта и СССР, ЙАР удалось отбить попытки монархистов взять реванш. Затем при непосредственной поддержке Советского Союза в Южном Йемене была провозглашена Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ). И в ЙАР, и в НДРЙ за 1960-е — 1980-е гг. побывало большое количество советских военнослужащих и гражданских специалистов — военные советники и инструкторы, технический и обслуживающий персонал. В Адене (НДРЙ) функционировала советская военно-морская база. Когда в 1986 году началась гражданская война, активную роль в умиротворении страны сыграл именно Советский Союз, в том числе и посредством ограниченного присутствия своих военнослужащих. При участии Советского Союза в 1990 году было осуществлено и объединение Северного и Южного Йемена.Таким образом, наша страна имеет не только большой опыт участия в йеменской политике, но и все основания проявлять себя в ней более активно. Другое дело, что это вмешательство в йеменские дела должно носить сугубо дипломатический характер, без выделения одной из сторон конфликта, без какой-либо отправки оружия и, тем более, войск. Если российские дипломатические усилия в Йемене будут успешными, то это повысит авторитет нашей страны на международной сцене и, тем более, на Ближнем Востоке.