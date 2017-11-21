18:33 21 ноября

Авиабаза в Калининградской области пополнилась обновленными вертолетами Ка-29

Партия обновленных корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29 введена в строй на авиабазе морской авиации (МА) в Калининградской области, передает Интерфакс-АВН сообщение штаба Балтфлота.



Вертолёты прибыли к месту постоянного базирования на аэродром "Донское". В ближайшее время экипажи для Ка-29 пройдут переподготовку на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России (Ейск, Краснодарский край),
говорится в релизе.


Корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 «предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов», напомнили в штабе.

Машина разработана в ОКБ имени Камова в начале 1980-х годов. Капитальный ремонт Ка-29 проходят на 150-ом авиаремонтном заводе (входит в холдинг "Вертолеты России"), говорится в сообщении.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.narod.ru/ А.В, Карпенко
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Комментарии 8

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:57
    Не довелось послужить на этой машине.Обслуживали в перелётах.Красава пузастик!
    ВЕРЕСК
    1. Anarchist Сегодня, 16:40
      Здорово, дружище!
      Хорошая техника! Камов может ''спать'' спокойно, дело его жизни не умрёт!
      Anarchist
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:45
        Здарова,Анархист!Камов-это свет в нашем вертолётостроении.Про МИЛя-промолчу.Всё-же 20 лет...Претензии-ко мне.Обосную.
        ВЕРЕСК
        1. Anarchist Сегодня, 16:49
          Вереск, Какие могут быть претензии? Я в вертолетостроении разбираюсь так же, как в художественной гимнастике! Любоватся люблю...
          Anarchist
  2. Симон Сегодня, 16:12
    Хорошо, наши укрепляют флот в Калининграде! good soldier
    Симон
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:01
    Просто.МИ-8.
    ВЕРЕСК
  6. Bronevick Сегодня, 18:01
    А бывают противолодочные версии КА-29?
    Bronevick
    1. next322 Сегодня, 18:19
      Цитата: Bronevick
      А бывают противолодочные версии КА-29?

      нет не бывают....противолодочные ка-27
      next322
      1. Bronevick Сегодня, 18:25
        Жаль, Ка-29 симпатичнее чем Ка-27.
        Bronevick
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