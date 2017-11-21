Авиабаза в Калининградской области пополнилась обновленными вертолетами Ка-29

Вертолёты прибыли к месту постоянного базирования на аэродром "Донское". В ближайшее время экипажи для Ка-29 пройдут переподготовку на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России (Ейск, Краснодарский край),

Партия обновленных корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29 введена в строй на авиабазе морской авиации (МА) в Калининградской области, передает Интерфакс-АВН сообщение штаба Балтфлота.говорится в релизе.Корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 «предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов», напомнили в штабе.Машина разработана в ОКБ имени Камова в начале 1980-х годов. Капитальный ремонт Ка-29 проходят на 150-ом авиаремонтном заводе (входит в холдинг "Вертолеты России"), говорится в сообщении.