Авиабаза в Калининградской области пополнилась обновленными вертолетами Ка-29
Партия обновленных корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29 введена в строй на авиабазе морской авиации (МА) в Калининградской области, передает Интерфакс-АВН сообщение штаба Балтфлота.
Корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 «предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов», напомнили в штабе.
Машина разработана в ОКБ имени Камова в начале 1980-х годов. Капитальный ремонт Ка-29 проходят на 150-ом авиаремонтном заводе (входит в холдинг "Вертолеты России"), говорится в сообщении.
Вертолёты прибыли к месту постоянного базирования на аэродром "Донское". В ближайшее время экипажи для Ка-29 пройдут переподготовку на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России (Ейск, Краснодарский край),говорится в релизе.
Корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 «предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов», напомнили в штабе.
Машина разработана в ОКБ имени Камова в начале 1980-х годов. Капитальный ремонт Ка-29 проходят на 150-ом авиаремонтном заводе (входит в холдинг "Вертолеты России"), говорится в сообщении.
Использованы фотографии: bastion-karpenko.narod.ru/ А.В, Карпенко
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