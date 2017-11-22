Ту-160М. Новый самолет и новые перспективы

По материалам сайтов:

http://uacrussia.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://rg.ru/

https://tvzvezda.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

16 ноября в Казани произошло важнейшее событие, самым серьезным образом влияющее на дальнейшее развитие российской стратегической авиации. На Казанском авиационном заводе им. СП. Горбунова состоялась церемония выкатки нового стратегического бомбардировщика Ту-160М, построенного с использованием имеющегося задела. В обозримом будущем за первым самолетом последуют новые машины, так же собранные из существующих комплектующих. В дальнейшем, как предполагается, казанское предприятие возобновит полный цикл постройки подобных машин.В настоящее время на вооружении дальней авиации Воздушно-космических сил России имеется лишь 16 самолетов Ту-160. В последние годы эта техника регулярно проходила необходимые ремонты и модернизации, позволившие привести ее в желаемое состояние. Тем не менее, количество имеющейся техники посчитали недостаточным. Результатом этого стало принципиальное решение о возобновлении строительства самолетов. Согласно ранее оглашенным планам, Казанский авиазавод в обозримом будущем должен реализовать имеющийся задел по нескольким бомбардировщикам, а затем построить с нуля около полусотни машин.В течение некоторого времени после появления распоряжений руководства авиационная промышленность занималась проработкой различных вопросов технического и технологического характера. Позже стартовали активные работы по сборке готового самолета. По известным данным, в этом году казанские специалисты проверили состояние всех элементов недостроенного планера с серийным номером «804». Кроме того, была завершена сборка консолей крыла с их последующим монтажом на поворотные узлы центроплана. На этом же этапе смонтировали некоторые общесамолетные системы.В июле частично укомплектованный планер перевели в цех окончательной сборки, где его предстояло оснастить всем оставшимся оборудованием. Как сообщалось в то время, на требуемые работы уйдет около трех месяцев. Приложив все усилия, Казанский авиационный завод выполнил поставленную задачу. Агрегаты, долгое время простаивавшие без дела, были превращены в полноценный самолет, соответствующий актуальному проекту Ту-160М. Нельзя не отметить, что факт достаточно быстрой достройки имевшегося задела наглядно демонстрирует потенциал промышленности в контексте развития дальней авиации.16 ноября – в 90-ю годовщину основания казанского предприятия – состоялась торжественная церемония выкатки нового самолета. Из цеха окончательной сборки машину отправили на летно-испытательную станцию, где в самое ближайшее время начнутся необходимые проверки. Ближайшие месяцы новый Ту-160М будет работать исключительно на земле, проходя необходимые испытания. Первый полет состоится в феврале следующего года. По завершении всех необходимых проверок на земле и в воздухе первая машина новой серии будет передана заказчику в лице министерства обороны. Церемония передачи состоится в ближайшие годы.Согласно ранее опубликованным данным, в обозримом будущем Казанский авиазавод должен будет использовать существующий задел по нескольким бомбардировщикам. На момент остановки производства в цехах предприятия оставались агрегаты для ряда машин. Надеясь на лучшее, авиастроители не стали отправлять их в утиль и сохранили. Как оказалось, такое решение было правильным. Именно сохранение задела позволило представить новую машину в кратчайшие сроки после получения соответствующего распоряжения.Уже было объявлено, что после реализации имеющегося задела казанские авиастроители приступят к строительству новых ракетоносцев с нуля. Официальные лица указывали, что Воздушно-космическим войскам требуется около полусотни таких машин. При этом новые бомбардировщики должны строиться по улучшенному проекту Ту-160М2. В настоящее время ведется разработка этого проекта. Проектные работы завершатся к тому времени, когда Казанский авиазавод закончит сборку самолетов из задела.Параллельно со сборкой недостроенных в прошлом самолетов и подготовкой к строительству новых машин казанское предприятие должно будет пройти модернизацию. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, авиационный завод уже получает новое оборудование, а также проводит восстановление и модернизацию имеющегося. Также обновлению подвергаются основные подходы к работе. Завод осваивает цифровые технологии в рамках строительства и технической поддержки своей продукции.К настоящему времени в рамках программы восстановления производства стратегических бомбардировщиков Казанский авиазавод успел решить часть задач по обновлению производственных мощностей. Прочие проекты в контексте модернизации производств будут реализовываться в ближайшем будущем. По открытым данным, до 2020 года завод должен будет потратить на обновление материальной части не менее 6 млрд рублей.Часть требуемых работ уже выполнена либо приближается к своему завершению. Так, после реконструкции была возвращена в эксплуатацию крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига. Заменяется часть другой аппаратуры. Проводится реконструкция основных коммуникаций и инженерных сетей предприятия. До конца года завершится модернизация аэродрома, предусматривающая строительство новых объектов и сооружений.До конца десятилетия модернизацию пройдут все основные производственные линии. Заявлено техническое перевооружение сварного, механообрабатывающего и заготовительно-штамповочного производств. Имеются сведения о скором начале строительства нового цеха окончательной сборки. Все эти изменения и обновления позволят заводу повысить производительность и с большей эффективностью решать поставленные задачи. С определенной уверенностью можно предполагать, что все новые и обновленные производства или цеха будут самым прямым образом задействованы в новой программе строительства бомбардировщиков.Во время недавней церемонии выкатки первого нового бомбардировщика были оглашены некоторые планы, касающиеся дальнейшего развития техники семейства Ту-160. Так, руководство фирмы «Туполев» объявило о сроках появления совершенно новой машины. Первые результаты работ по созданию опытных самолетов, прошедших глубокую модернизацию, появятся в ближайшем будущем. Первый полет такого Ту-160М запланирован на 2019 год. Официальные лица уточнили, что такой проект предусматривает, прежде всего, серьезнейшее обновление комплекса бортового радиоэлектронного оборудования.Восстановление и модернизация производственных мощностей, в первую очередь, связаны с необходимостью развертывания полноценного производства новой техники. Используя сохраненный задел, Казанский авиационный завод сможет построить лишь несколько самолетов Ту-160 и выполнить только малую часть от планов заказчика в лице министерства обороны. Военное ведомство ранее указывало на необходимость строительства полусотни новых машин, и для этого необходимо заново начинать сборку машин с нуля.Тема сроков возобновления серийного производства несколько раз затрагивалась официальными лицами. Так, около года назад было объявлено, что полномасштабное серийное строительство новых ракетоносцев начнется в 2023 году. В середине текущего года руководство министерства обороны огласило иные планы. Согласно новым данным, этот процесс планируется начать в 2021 году. Желаемые темпы производства пока не уточнялись. Одновременно с этим еще несколько лет назад было объявлено, что для получения требуемого эффекта войскам необходимо порядка полусотни новых самолетов.В ближайшем и отдаленном будущем российской авиационной промышленности во главе с ПАО «Туполев» и Казанским заводом предстоит построить несколько десятков новых стратегических ракетоносцев типа Ту-160М и Ту-160М2. Эта программа началась со своеобразной «разминки», в рамках которой производству следует достроить имеющиеся заделы. Затем, восстановив необходимые возможности и вспомнив требуемый опыт, промышленность сможет приступить к производству полностью новых машин, собираемых с нуля.По последним данным, серийный выпуск самолетов полностью новой серии стартует только в начале следующего десятилетия, а пока Казанский авиазавод будет использовать существующий задел. Первый результат такого использования уже был получен – готовый самолет с заводским номером «804», в течение двух с половиной десятилетий простаивавший в виде набора агрегатов, передали на летно-испытательную станцию. Таким образом, предприятие из Казани способно, как минимум, частично решать актуальные задачи в рамках перевооружения ВКС.Продолжающееся развитие производственных мощностей и восстановление утраченного потенциала в обозримом будущем приведет к появлению полноценной возможности сборки самолетов с нуля. В 2021 году, согласно текущим планам, на Казанском авиазаводе начнется строительство первого Ту-160М2 новой серии. После этого работы продолжатся, и дальняя авиация Воздушно-космических сил получит возможность самым заметным образом обновить парк своей техники, имеющей особое значение для безопасности страны.Также следует отметить, что модернизация Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, по всей видимости, связана не только с восстановлением производства самолетов семейства Ту-160. В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы в рамках новой программы ПАК ДА, целью которой является создание принципиально нового стратегического бомбардировщика. Есть известные основания для предположений о будущем строительстве такой техники именно в Казани. Когда будет заложен первый опытный самолет ПАК ДА – пока неизвестно. Однако очевидно, что опыт производства новых Ту-160 положительным образом скажется на выпуске более новой техники.Таким образом, недавняя торжественная церемония передачи самолета Ту-160М подводит итог недавним работам авиационной промышленности в целом и казанских специалистов в частности, а также демонстрирует, как минимум, часть потенциала предприятий в контексте средней и дальней перспектив дальней авиации. Работы продолжаются, и новые сообщения об успехах будут появляться на регулярной основе.