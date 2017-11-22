11:10 22 ноября

Корабельный зенитный ракетный комплекс «Оса-М». Инфографика

М-4 «Оса-М» — российский автоматизированный корабельный двухбалочный зенитный ракетный комплекс, морской вариант ЗРК Оса. Спроектирован по единым тактико-техническим требованиям и существенных различий в их конструкции нет. Комплекс ЗРК «Оса-М» и его модификации может устанавливаться на кораблях водоизмещением 500 тонн и более.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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