Корабельный зенитный ракетный комплекс «Оса-М». Инфографика

М-4 «Оса-М» — российский автоматизированный корабельный двухбалочный зенитный ракетный комплекс, морской вариант ЗРК Оса. Спроектирован по единым тактико-техническим требованиям и существенных различий в их конструкции нет. Комплекс ЗРК «Оса-М» и его модификации может устанавливаться на кораблях водоизмещением 500 тонн и более.