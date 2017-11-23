Кинозал. Сериал «Спящие»: могло быть и хуже

Конечно, сериал — не кино, но раз уж мы взялись разбирать по косточкам все, что выходит на экраны по нашей тематике, то и мимо «Спящих» пройти не вышло.Теперь, когда страсти улеглись, режиссер Быков посыпал голову пеплом и прилюдно покаялся перед интеллигентской прослойкой в содеянном, а автор сценария Минаев фактически послал всех недовольных куда подальше, в преддверии второго сезона можно поговорить о первом.Ударная тройка — Минаев (сценарист), Быков (режиссер) и Бондарчук (продюсер) — сняли в общем неплохой такой сериал. Очень еще напрашивается слово «внезапно», потому что да, у нас что-то более-менее съедобное в целом проходит именно в таком ключе.Сериал рассказывает о завербованных ЦРУ бывших выпускниках МГИМО, которые в 2013 году пытаются по заданию своего американского босса раскрутить в России майдан по украинскому сценарию. Естественно, им противостоят сотрудники ФСБ. С различной степенью успеха.У «тусовки из МГИМО», которую в реальном времени мы называем либеральной, сериал вызвал истерию с переходом на личности. Истерика вполне справедлива, многие персоналии угадываются.В целом сериал получился, конечно, не «ТАСС уполномочен заявить», но довольно неплох. Но есть нюансы.Из сильных сторон сериала хотелось бы отметить довольно неплохую динамику. Хорошо показано отношение к России в либеральной тусовке, именно такое, какое мы привыкли наблюдать. Пренебрежительное и свысока. Поплевывая. «Эта страна», «здесь никогда ничего хорошего не будет», «проклятый совок» и так далее. Сразу видно, что Минаев и Быков имели возможность наблюдать эту тусовку изнутри и прекрасно ее изучили.Достойно аплодисментов то, как показано использование в принципе неплохих людей «втемную», путем раздувания ненависти и недовольства по поводу и без него. Отсутствие демократии, западный образ жизни, «кровавая гэбня», продажные политики. Общеизвестный набор, нового ничего, но показано вполне достойно.Ну и, конечно, работа блогеров, правозащитников и прочих элементов.Да, и в сторону американцев, решающих свои интересы любыми способами, было несколько отличных выпадов.В общем, многие вещи показаны правдиво и точно. Не самые лучшие составляющие нашей сегодняшней жизни, но тем не менее.Есть, к сожалению, в сериале и место уже привычному для нас дурдому. Для обычной аудитории «Первого канала» тут все нормально, но для человека хоть немного сведущего — тихий ужас.Конечно, основной аудитории наплевать, что главный герой скачет по структурам, как попрыгунья-стрекоза. Разведчик под прикрытием в Ливии — это, простите, вотчина СВР. Равно как и нелегал в конце сериала. А оперативник и следователь — это все-таки ФСБ.Ладно, простим авторам полную безграмотность, но можно было бы консультантов пригласить? Или пипл все схавает?Вообще, все, что связано с работой силовых и разведывательных структур, вызывает если не отвращение, то понимание, что сделано дилетантами.Опять же, в сериале утверждается, что в России есть система цензуры, которая ограничивает свободу слова в прессе, а ФСБ контролирует эту систему.Ну браво… Я, видимо, в какой-то другой России живу. В той, где куча либеральных СМИ, в том числе и в зомбоящике, свободно распространяет любую брехню против России, и никаких ограничений к ним не применяется. К сожалению.Сам по себе сценарий забавен. Начиная от главного героя и заканчивая «бедным русским народом» где-то там, за кадром.Конечно, тайные переговоры о подписании суперконтракта на поставку газа в стоящей на ушах Ливии — это шедеврально. То, что договор как бы межгосударственный, никого не останавливает. И лучше места, чем Ливия, раздираемая гражданской войной, на планете просто нет и быть не может.Вообще, весь сериал напичкан такими непонятками. Но людей абсолютно несведущих держит в тонусе, понимающим есть над чем откровенно поржать.Конечно, раз речь идет о шпионском сериале, без трупов никуда. Трупов хватает. Главный забойщик вражин Лена трудится не покладая рук. Всех убирает. Но и вообще, авторы особой любовью к героям не пылают. Так что любителям быстрой смены героев тут есть над чем посидеть. Да и список методов уничтожения впечатляет.Видно, что ФСБ работает очень плохо. Какой-то Иван-Эванс, вроде бы журналист, хоть и главный шпион, уделывает службу не сильно-то и напрягаясь. А его киллер Лена просто сверхчеловек в плане эффективности.Не знаю, есть ли такие талантливые работники у западных спецслужб, но что ФСБ не очень-то справляется со своей работой — это факт. Если верить сериалу.Но по сути, только ФСБ и противостоит врагам, пособникам и либералам в России. Печально, конечно.Очень странным показалось, что дипломаты в сериале все сплошь ненавидят Россию. Даже удивительно.В общем, таких несуразностей вагон и маленькая тележка.Концовка же сериала откровенно смазана и непонятна. То ли Быков понял, что явно зашел не туда и сейчас его будут бить свои, то ли Минаев готовил задел для второго сезона. И всех, кого мог (кто на момент окончания не в тюрьме или уже все) отправил на Украину. Обозначил следующее место действия.Тем не менее, авторам удалось показать может и несколько неблагодарную государственную машину (а где она другая?), и патриотов, которые любят эту страну даже такой.Что, в принципе, соответствует действительности.Но даже несмотря на жуткое количество ляпов и вымыслов, сериал получился весьма неплохим. Главное — хорошо показан механизм создания «бархатных революций» и роль (как возможная, так и реальная) нашей либеральной тусовки.На фоне основного помойного потока, извергающегося с экранов телевизоров, — вполне себе так патриотично и довольно жизненно, если не вдаваться в подробности.Так что действительно — могло быть и хуже.