Кинозал. Сериал «Спящие»: могло быть и хуже
Конечно, сериал — не кино, но раз уж мы взялись разбирать по косточкам все, что выходит на экраны по нашей тематике, то и мимо «Спящих» пройти не вышло.
Теперь, когда страсти улеглись, режиссер Быков посыпал голову пеплом и прилюдно покаялся перед интеллигентской прослойкой в содеянном, а автор сценария Минаев фактически послал всех недовольных куда подальше, в преддверии второго сезона можно поговорить о первом.
Ударная тройка — Минаев (сценарист), Быков (режиссер) и Бондарчук (продюсер) — сняли в общем неплохой такой сериал. Очень еще напрашивается слово «внезапно», потому что да, у нас что-то более-менее съедобное в целом проходит именно в таком ключе.
Сериал рассказывает о завербованных ЦРУ бывших выпускниках МГИМО, которые в 2013 году пытаются по заданию своего американского босса раскрутить в России майдан по украинскому сценарию. Естественно, им противостоят сотрудники ФСБ. С различной степенью успеха.
У «тусовки из МГИМО», которую в реальном времени мы называем либеральной, сериал вызвал истерию с переходом на личности. Истерика вполне справедлива, многие персоналии угадываются.
В целом сериал получился, конечно, не «ТАСС уполномочен заявить», но довольно неплох. Но есть нюансы.
Из сильных сторон сериала хотелось бы отметить довольно неплохую динамику. Хорошо показано отношение к России в либеральной тусовке, именно такое, какое мы привыкли наблюдать. Пренебрежительное и свысока. Поплевывая. «Эта страна», «здесь никогда ничего хорошего не будет», «проклятый совок» и так далее. Сразу видно, что Минаев и Быков имели возможность наблюдать эту тусовку изнутри и прекрасно ее изучили.
Достойно аплодисментов то, как показано использование в принципе неплохих людей «втемную», путем раздувания ненависти и недовольства по поводу и без него. Отсутствие демократии, западный образ жизни, «кровавая гэбня», продажные политики. Общеизвестный набор, нового ничего, но показано вполне достойно.
Ну и, конечно, работа блогеров, правозащитников и прочих элементов.
Да, и в сторону американцев, решающих свои интересы любыми способами, было несколько отличных выпадов.
В общем, многие вещи показаны правдиво и точно. Не самые лучшие составляющие нашей сегодняшней жизни, но тем не менее.
Есть, к сожалению, в сериале и место уже привычному для нас дурдому. Для обычной аудитории «Первого канала» тут все нормально, но для человека хоть немного сведущего — тихий ужас.
Конечно, основной аудитории наплевать, что главный герой скачет по структурам, как попрыгунья-стрекоза. Разведчик под прикрытием в Ливии — это, простите, вотчина СВР. Равно как и нелегал в конце сериала. А оперативник и следователь — это все-таки ФСБ.
Ладно, простим авторам полную безграмотность, но можно было бы консультантов пригласить? Или пипл все схавает?
Вообще, все, что связано с работой силовых и разведывательных структур, вызывает если не отвращение, то понимание, что сделано дилетантами.
Опять же, в сериале утверждается, что в России есть система цензуры, которая ограничивает свободу слова в прессе, а ФСБ контролирует эту систему.
Ну браво… Я, видимо, в какой-то другой России живу. В той, где куча либеральных СМИ, в том числе и в зомбоящике, свободно распространяет любую брехню против России, и никаких ограничений к ним не применяется. К сожалению.
Сам по себе сценарий забавен. Начиная от главного героя и заканчивая «бедным русским народом» где-то там, за кадром.
Конечно, тайные переговоры о подписании суперконтракта на поставку газа в стоящей на ушах Ливии — это шедеврально. То, что договор как бы межгосударственный, никого не останавливает. И лучше места, чем Ливия, раздираемая гражданской войной, на планете просто нет и быть не может.
Вообще, весь сериал напичкан такими непонятками. Но людей абсолютно несведущих держит в тонусе, понимающим есть над чем откровенно поржать.
Конечно, раз речь идет о шпионском сериале, без трупов никуда. Трупов хватает. Главный забойщик вражин Лена трудится не покладая рук. Всех убирает. Но и вообще, авторы особой любовью к героям не пылают. Так что любителям быстрой смены героев тут есть над чем посидеть. Да и список методов уничтожения впечатляет.
Видно, что ФСБ работает очень плохо. Какой-то Иван-Эванс, вроде бы журналист, хоть и главный шпион, уделывает службу не сильно-то и напрягаясь. А его киллер Лена просто сверхчеловек в плане эффективности.
Не знаю, есть ли такие талантливые работники у западных спецслужб, но что ФСБ не очень-то справляется со своей работой — это факт. Если верить сериалу.
Но по сути, только ФСБ и противостоит врагам, пособникам и либералам в России. Печально, конечно.
Очень странным показалось, что дипломаты в сериале все сплошь ненавидят Россию. Даже удивительно.
В общем, таких несуразностей вагон и маленькая тележка.
Концовка же сериала откровенно смазана и непонятна. То ли Быков понял, что явно зашел не туда и сейчас его будут бить свои, то ли Минаев готовил задел для второго сезона. И всех, кого мог (кто на момент окончания не в тюрьме или уже все) отправил на Украину. Обозначил следующее место действия.
Тем не менее, авторам удалось показать может и несколько неблагодарную государственную машину (а где она другая?), и патриотов, которые любят эту страну даже такой.
Что, в принципе, соответствует действительности.
Но даже несмотря на жуткое количество ляпов и вымыслов, сериал получился весьма неплохим. Главное — хорошо показан механизм создания «бархатных революций» и роль (как возможная, так и реальная) нашей либеральной тусовки.
На фоне основного помойного потока, извергающегося с экранов телевизоров, — вполне себе так патриотично и довольно жизненно, если не вдаваться в подробности.
Так что действительно — могло быть и хуже.
Теперь, когда страсти улеглись, режиссер Быков посыпал голову пеплом и прилюдно покаялся перед интеллигентской прослойкой в содеянном, а автор сценария Минаев фактически послал всех недовольных куда подальше, в преддверии второго сезона можно поговорить о первом.
Ударная тройка — Минаев (сценарист), Быков (режиссер) и Бондарчук (продюсер) — сняли в общем неплохой такой сериал. Очень еще напрашивается слово «внезапно», потому что да, у нас что-то более-менее съедобное в целом проходит именно в таком ключе.
Сериал рассказывает о завербованных ЦРУ бывших выпускниках МГИМО, которые в 2013 году пытаются по заданию своего американского босса раскрутить в России майдан по украинскому сценарию. Естественно, им противостоят сотрудники ФСБ. С различной степенью успеха.
У «тусовки из МГИМО», которую в реальном времени мы называем либеральной, сериал вызвал истерию с переходом на личности. Истерика вполне справедлива, многие персоналии угадываются.
В целом сериал получился, конечно, не «ТАСС уполномочен заявить», но довольно неплох. Но есть нюансы.
Из сильных сторон сериала хотелось бы отметить довольно неплохую динамику. Хорошо показано отношение к России в либеральной тусовке, именно такое, какое мы привыкли наблюдать. Пренебрежительное и свысока. Поплевывая. «Эта страна», «здесь никогда ничего хорошего не будет», «проклятый совок» и так далее. Сразу видно, что Минаев и Быков имели возможность наблюдать эту тусовку изнутри и прекрасно ее изучили.
Достойно аплодисментов то, как показано использование в принципе неплохих людей «втемную», путем раздувания ненависти и недовольства по поводу и без него. Отсутствие демократии, западный образ жизни, «кровавая гэбня», продажные политики. Общеизвестный набор, нового ничего, но показано вполне достойно.
Ну и, конечно, работа блогеров, правозащитников и прочих элементов.
Да, и в сторону американцев, решающих свои интересы любыми способами, было несколько отличных выпадов.
В общем, многие вещи показаны правдиво и точно. Не самые лучшие составляющие нашей сегодняшней жизни, но тем не менее.
Есть, к сожалению, в сериале и место уже привычному для нас дурдому. Для обычной аудитории «Первого канала» тут все нормально, но для человека хоть немного сведущего — тихий ужас.
Конечно, основной аудитории наплевать, что главный герой скачет по структурам, как попрыгунья-стрекоза. Разведчик под прикрытием в Ливии — это, простите, вотчина СВР. Равно как и нелегал в конце сериала. А оперативник и следователь — это все-таки ФСБ.
Ладно, простим авторам полную безграмотность, но можно было бы консультантов пригласить? Или пипл все схавает?
Вообще, все, что связано с работой силовых и разведывательных структур, вызывает если не отвращение, то понимание, что сделано дилетантами.
Опять же, в сериале утверждается, что в России есть система цензуры, которая ограничивает свободу слова в прессе, а ФСБ контролирует эту систему.
Ну браво… Я, видимо, в какой-то другой России живу. В той, где куча либеральных СМИ, в том числе и в зомбоящике, свободно распространяет любую брехню против России, и никаких ограничений к ним не применяется. К сожалению.
Сам по себе сценарий забавен. Начиная от главного героя и заканчивая «бедным русским народом» где-то там, за кадром.
Конечно, тайные переговоры о подписании суперконтракта на поставку газа в стоящей на ушах Ливии — это шедеврально. То, что договор как бы межгосударственный, никого не останавливает. И лучше места, чем Ливия, раздираемая гражданской войной, на планете просто нет и быть не может.
Вообще, весь сериал напичкан такими непонятками. Но людей абсолютно несведущих держит в тонусе, понимающим есть над чем откровенно поржать.
Конечно, раз речь идет о шпионском сериале, без трупов никуда. Трупов хватает. Главный забойщик вражин Лена трудится не покладая рук. Всех убирает. Но и вообще, авторы особой любовью к героям не пылают. Так что любителям быстрой смены героев тут есть над чем посидеть. Да и список методов уничтожения впечатляет.
Видно, что ФСБ работает очень плохо. Какой-то Иван-Эванс, вроде бы журналист, хоть и главный шпион, уделывает службу не сильно-то и напрягаясь. А его киллер Лена просто сверхчеловек в плане эффективности.
Не знаю, есть ли такие талантливые работники у западных спецслужб, но что ФСБ не очень-то справляется со своей работой — это факт. Если верить сериалу.
Но по сути, только ФСБ и противостоит врагам, пособникам и либералам в России. Печально, конечно.
Очень странным показалось, что дипломаты в сериале все сплошь ненавидят Россию. Даже удивительно.
В общем, таких несуразностей вагон и маленькая тележка.
Концовка же сериала откровенно смазана и непонятна. То ли Быков понял, что явно зашел не туда и сейчас его будут бить свои, то ли Минаев готовил задел для второго сезона. И всех, кого мог (кто на момент окончания не в тюрьме или уже все) отправил на Украину. Обозначил следующее место действия.
Тем не менее, авторам удалось показать может и несколько неблагодарную государственную машину (а где она другая?), и патриотов, которые любят эту страну даже такой.
Что, в принципе, соответствует действительности.
Но даже несмотря на жуткое количество ляпов и вымыслов, сериал получился весьма неплохим. Главное — хорошо показан механизм создания «бархатных революций» и роль (как возможная, так и реальная) нашей либеральной тусовки.
На фоне основного помойного потока, извергающегося с экранов телевизоров, — вполне себе так патриотично и довольно жизненно, если не вдаваться в подробности.
Так что действительно — могло быть и хуже.
Автор: Роман Скоморохов
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