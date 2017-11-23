17:52 23 ноября

Кинозал. Сериал «Спящие»: могло быть и хуже

Конечно, сериал — не кино, но раз уж мы взялись разбирать по косточкам все, что выходит на экраны по нашей тематике, то и мимо «Спящих» пройти не вышло.



Теперь, когда страсти улеглись, режиссер Быков посыпал голову пеплом и прилюдно покаялся перед интеллигентской прослойкой в содеянном, а автор сценария Минаев фактически послал всех недовольных куда подальше, в преддверии второго сезона можно поговорить о первом.


Ударная тройка — Минаев (сценарист), Быков (режиссер) и Бондарчук (продюсер) — сняли в общем неплохой такой сериал. Очень еще напрашивается слово «внезапно», потому что да, у нас что-то более-менее съедобное в целом проходит именно в таком ключе.

Сериал рассказывает о завербованных ЦРУ бывших выпускниках МГИМО, которые в 2013 году пытаются по заданию своего американского босса раскрутить в России майдан по украинскому сценарию. Естественно, им противостоят сотрудники ФСБ. С различной степенью успеха.

У «тусовки из МГИМО», которую в реальном времени мы называем либеральной, сериал вызвал истерию с переходом на личности. Истерика вполне справедлива, многие персоналии угадываются.

В целом сериал получился, конечно, не «ТАСС уполномочен заявить», но довольно неплох. Но есть нюансы.

Из сильных сторон сериала хотелось бы отметить довольно неплохую динамику. Хорошо показано отношение к России в либеральной тусовке, именно такое, какое мы привыкли наблюдать. Пренебрежительное и свысока. Поплевывая. «Эта страна», «здесь никогда ничего хорошего не будет», «проклятый совок» и так далее. Сразу видно, что Минаев и Быков имели возможность наблюдать эту тусовку изнутри и прекрасно ее изучили.

Достойно аплодисментов то, как показано использование в принципе неплохих людей «втемную», путем раздувания ненависти и недовольства по поводу и без него. Отсутствие демократии, западный образ жизни, «кровавая гэбня», продажные политики. Общеизвестный набор, нового ничего, но показано вполне достойно.

Ну и, конечно, работа блогеров, правозащитников и прочих элементов.

Да, и в сторону американцев, решающих свои интересы любыми способами, было несколько отличных выпадов.

В общем, многие вещи показаны правдиво и точно. Не самые лучшие составляющие нашей сегодняшней жизни, но тем не менее.

Есть, к сожалению, в сериале и место уже привычному для нас дурдому. Для обычной аудитории «Первого канала» тут все нормально, но для человека хоть немного сведущего — тихий ужас.

Конечно, основной аудитории наплевать, что главный герой скачет по структурам, как попрыгунья-стрекоза. Разведчик под прикрытием в Ливии — это, простите, вотчина СВР. Равно как и нелегал в конце сериала. А оперативник и следователь — это все-таки ФСБ.

Ладно, простим авторам полную безграмотность, но можно было бы консультантов пригласить? Или пипл все схавает?

Вообще, все, что связано с работой силовых и разведывательных структур, вызывает если не отвращение, то понимание, что сделано дилетантами.

Опять же, в сериале утверждается, что в России есть система цензуры, которая ограничивает свободу слова в прессе, а ФСБ контролирует эту систему.

Ну браво… Я, видимо, в какой-то другой России живу. В той, где куча либеральных СМИ, в том числе и в зомбоящике, свободно распространяет любую брехню против России, и никаких ограничений к ним не применяется. К сожалению.

Сам по себе сценарий забавен. Начиная от главного героя и заканчивая «бедным русским народом» где-то там, за кадром.

Конечно, тайные переговоры о подписании суперконтракта на поставку газа в стоящей на ушах Ливии — это шедеврально. То, что договор как бы межгосударственный, никого не останавливает. И лучше места, чем Ливия, раздираемая гражданской войной, на планете просто нет и быть не может.

Вообще, весь сериал напичкан такими непонятками. Но людей абсолютно несведущих держит в тонусе, понимающим есть над чем откровенно поржать.

Конечно, раз речь идет о шпионском сериале, без трупов никуда. Трупов хватает. Главный забойщик вражин Лена трудится не покладая рук. Всех убирает. Но и вообще, авторы особой любовью к героям не пылают. Так что любителям быстрой смены героев тут есть над чем посидеть. Да и список методов уничтожения впечатляет.

Видно, что ФСБ работает очень плохо. Какой-то Иван-Эванс, вроде бы журналист, хоть и главный шпион, уделывает службу не сильно-то и напрягаясь. А его киллер Лена просто сверхчеловек в плане эффективности.

Не знаю, есть ли такие талантливые работники у западных спецслужб, но что ФСБ не очень-то справляется со своей работой — это факт. Если верить сериалу.

Но по сути, только ФСБ и противостоит врагам, пособникам и либералам в России. Печально, конечно.

Очень странным показалось, что дипломаты в сериале все сплошь ненавидят Россию. Даже удивительно.

В общем, таких несуразностей вагон и маленькая тележка.

Концовка же сериала откровенно смазана и непонятна. То ли Быков понял, что явно зашел не туда и сейчас его будут бить свои, то ли Минаев готовил задел для второго сезона. И всех, кого мог (кто на момент окончания не в тюрьме или уже все) отправил на Украину. Обозначил следующее место действия.

Тем не менее, авторам удалось показать может и несколько неблагодарную государственную машину (а где она другая?), и патриотов, которые любят эту страну даже такой.

Что, в принципе, соответствует действительности.

Но даже несмотря на жуткое количество ляпов и вымыслов, сериал получился весьма неплохим. Главное — хорошо показан механизм создания «бархатных революций» и роль (как возможная, так и реальная) нашей либеральной тусовки.
На фоне основного помойного потока, извергающегося с экранов телевизоров, — вполне себе так патриотично и довольно жизненно, если не вдаваться в подробности.

Так что действительно — могло быть и хуже.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 11

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  1. Дратуй Сегодня, 15:07
    Не смотрел, не знаю! Да и кино, есть кино! Не документалку же снимали!!! negative
    Дратуй
  2. Венд Сегодня, 15:08
    Концовка же сериала откровенно смазана и непонятна.
    Это болезнь современных сценаристов. Начинают за здравие, а заканчивают за упокой. Запала не хватает
    Венд
  3. виктор н Сегодня, 15:34
    Кто что видит. Да, ляпы есть. Но: реально есть "спящие" и иже с ними. Но: у общества нет адекватных сил противодействия, а сил государства может оказаться недостаточно.
    Это и стоит обсудить. Всем миром нужно думать, как сохранить и защитить государство, оно не чужое для большинства.
    виктор н
  4. Strashila Сегодня, 16:10
    Куно, есть куно... смотреть можно. О "спящих", большую трагедию в блокаде Ленинграда сыграли агенты немцев завербованные еще до Первой мировой, по их информации авиация немцев уничтожила склады с продовольствием в самом начале блокады.
    Strashila
  5. Сергей824 Сегодня, 16:23
    По сути все правильно показано. Эти десятилетия разгула демократии породили целый слой спящих.Неужели,думаете,такие будут стоять до последнего защищая Родину?
    Сергей824
  6. кедр Сегодня, 16:37
    Фильм не только о "спящих", но и для спящих... Попытка разбудить наше общество.
    кедр
  7. Chertt Сегодня, 16:45
    Что то, в последнее время, почти любой фильм. сериал, выставка и.т.д вызывают "баталии в обществе" Вот только не могу понять хорошо это или плохо
    Chertt
  8. Гардамир Сегодня, 16:49
    Фильм не смотрел, поэтому расскажу о других спящих. Жена воспользовавшись лёгким недомоганием, загнала меня в поликлинику. Пока попал к нужному врачу побывал ещё в двух кабинетах. Так вот во всех кабинетах сидят люди игиловской национальности. Знающие люди говорят так везде, в налоговой, в судах, в полиции. Представьте все они проснутся. Майдан сказкой покажется.
    Гардамир
    1. jjj Сегодня, 17:38
      Сирийские беженцы?
      jjj
      1. Гардамир Сегодня, 17:51
        Сирийские беженцы?
        Да, нет из бывших советских. таджики, узбеки, азербайджанцы и прочие, прочие...
        Гардамир
  9. nord62 Сегодня, 17:51
    Как мы любим выискивать прыщик на заднице у слона ! Смысл сериала (единственного на постсоветском пространстве за все эти годы) в том, что о чем думает народ - ОЗВУЧЕНО ! Вам не надоели клоунады ЧУбайса, высказывания Собчачки, "аналитика" Грефа и огромной толпы "элиты" и чинуш , которые готовы продать за 30 сребренников всё и всех !? А ведь именно в этом идея фильма. То , о чем мы говорим на работе, в гараже, на даче ; чем возмущаемся и что противно - показано в этом фильме. Тогда какие претензии??? Не даром на сериал накинулись и либералы и всевозможные профессиональные "критиканы". Да, нет цензуры, но это не значит, что за деньги Министерства культуры можно снимать дерьмо о России (а таких фильмов полно), что за деньги Газпрома можно содержать шайку либерастов-писак, просто плюющих в русский народ ! Может пора остановить это сумашествие !!!
    nord62
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