Киев потребовал от России отменить призыв крымчан в армию

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в г.Севастополь

Украинский МИД выступил с заявлением в адрес Российской Федерации. Украинская сторона требует от России отменить решение о призыве на военную службу крымчан.- говорится в заявлении.В МИД Украины напомнили, что в проекте резолюции, который был принят 14 ноября в ООН, «содержится соответствующий призыв к Российской Федерации: «прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооружённых или вспомогательных силах Российской Федерации». Ранее Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам был принят украинский проект резолюции по правам человека в Крыму.МИД отмечает, что, по данным Минобороны РФ, уже более 800 жителей Крыма отправлено к местам прохождения военной службы. Всего планируют призвать в ВС РФ около 2 тыс. крымчан.В апреле 2017 года украинское внешнеполитическое ведомство уже выражало протест в связи с проведением призыва на военную службу в Крыму, так как, по мнению Киева, он противоречит нормам международного права.Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.