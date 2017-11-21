18:32 21 ноября

Киев потребовал от России отменить призыв крымчан в армию

Украинский МИД выступил с заявлением в адрес Российской Федерации. Украинская сторона требует от России отменить решение о призыве на военную службу крымчан.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в г.Севастополь
- говорится в заявлении.

Киев потребовал от России отменить призыв крымчан в армию



В МИД Украины напомнили, что в проекте резолюции, который был принят 14 ноября в ООН, «содержится соответствующий призыв к Российской Федерации: «прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооружённых или вспомогательных силах Российской Федерации». Ранее Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам был принят украинский проект резолюции по правам человека в Крыму.

МИД отмечает, что, по данным Минобороны РФ, уже более 800 жителей Крыма отправлено к местам прохождения военной службы. Всего планируют призвать в ВС РФ около 2 тыс. крымчан.

В апреле 2017 года украинское внешнеполитическое ведомство уже выражало протест в связи с проведением призыва на военную службу в Крыму, так как, по мнению Киева, он противоречит нормам международного права.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 16:41
    Требуйте у себя!.….Долива пива..кастрюле головые.А с нами не прокатит,можем и требовалку оторвать..
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 16:43
      Фантомные боли будут мучать свидомых еще долго ...
      Тралл
      1. Anarchist Сегодня, 16:54
        Какие фантомне боли? Крым из них ни рос! Они его как протез использовали... Мы же себе его обратно пришили! Туда, откуда он и произрастал!
        Anarchist
      2. volodya Сегодня, 16:55
        Цитата: Тралл
        Фантомные боли будут мучать свидомых еще долго ...

        Пусть со своими "добробатами"разберутся, не поймёшь толи радикалы,толи вообще фашисты! А к нам нечего лезти!
        volodya
        1. Клебер Сегодня, 17:19
          Цитата: volodya
          Пусть со своими "добробатами"разберутся, не поймёшь толи радикалы,толи вообще фашисты!


          Так нет у них уже давно добробатов.
          Клебер
          1. volodya Сегодня, 17:24
            Всё есть,только название другое!
            volodya
            1. Клебер Сегодня, 17:28
              Добробат это одно, а батальон в составе бригады ВСУ совершенно другое.
              Клебер
              1. volodya Сегодня, 17:50
                Хорошо,пусть будет так,но люди то те же и кастрюли на голове те же!
                volodya
                1. Клебер Сегодня, 17:54
                  Призывник и доброволец всё же немного разные люди.
                  Клебер
                  1. volodya Сегодня, 18:03
                    Там трудно разобраться,частные батальоны, батальоны всу и стреляют друг в друга! Толи пьяные,толи не поделили чего."Смешались в кучу кони люди"
                    volodya
    2. Anarchist Сегодня, 16:44
      Нужно Почаще в Крыму что-нибудь делать на уровне государства! Визиты всяческие высокопоставленных лиц, гостей приглашать... Или вообще чемпионат какой-нибудь провести bully
      Anarchist
      1. ArhipenkoAndrey Сегодня, 16:56
        Паралельная реальность продолжает давать о себе знать, такое чувство что курят на Окраине постоянно, и ещё требуют, тоже постоянно.
        ArhipenkoAndrey
        1. Клебер Сегодня, 17:24
          Цитата: ArhipenkoAndrey
          Паралельная реальность продолжает давать о себе знать, такое чувство что курят на Окраине постоянно, и ещё требуют, тоже постоянно.


          Не догадался чтоль? Это же

          Клебер
    3. Геркулесыч Сегодня, 17:53
      Укроинские суды с будущего понедельника будут требовать признать всех жен мужьями wassat , всех мужей на территории укроины женами wassat , всех потерпевших виновными, и всех виновных -потерпевшими lol !!!!!!
      Геркулесыч
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:42
    Киев потребовал от России отменить призыв крымчан в армию Щас!Утритесь,непотребность.Туалетной бумагой.
    ВЕРЕСК
  3. Livonetc Сегодня, 16:43
    Следует потребовать оменить призыв в краинскую армию русских из Харькова, Днепропетровска, Николаева,Одессы и прочих временно окупированных краинцами русских территорий.
    Livonetc
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:49
      Харькова, Днепропетровска, Николаева,Одессы Сумы,Коростень,Овруч,Белокоровичи...Список не полный.
      ВЕРЕСК
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:48
    А если не послушаемся, тогда шо?
    Анкыпельгыгыргын
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:51
      Крындец некоторым.Рыбу ловить не смогут! wassat
      ВЕРЕСК
  5. ротмистр Сегодня, 16:48
    Спасибо большевикам за их национальную политику. Хорошо, что не успели отдать Воронеж и Кубань. И никто до настоящего времени не осудил русофобскую политику большевиков. Благодаря им льется кровь на Донбассе, пролилась кровь в Приднестровье, в Нагорном Карабахе в Киргизии, в Чечне..Много пролили русской крови и сейчас еще возмущаются.
    ротмистр
    1. Anyone Сегодня, 17:36
      Не было бы "национальной политики большевиков", не было бы Вас, персонаж ротмистр. А гадать на тему "стала бы бабка дедкой, если бы у нее был хрен" занятие, конечно, увлекательное. Но пустое. Про вредность использования сослагательного наклонения применительно к истории слышали? ))
      Anyone
  6. Клебер Сегодня, 16:49
    Украина - генеральный поставщик туалетной бумаги для нужд аппарата МИД РФ.
    Клебер
  7. Немезида Сегодня, 16:50
    Пусть в Канаде,у своей бандеровской диаспоры требует,а Россия не Украина...
    Немезида
  8. изя топ Сегодня, 16:53
    не,ну если требует recourse чё деять то request
    изя топ
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:32
      Цитата: изя топ
      не,ну если требует recourse чё деять то request

      у них детство играет, нужен квалифицированный проктолог
      Angel_and_Demon
      1. изя топ Сегодня, 17:42
        Цитата: Angel_and_Demon
        нужен квалифицированный проктолог

        изя топ
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:47
          ну вы и жестокий, как же это на сухую?
          Angel_and_Demon
  9. 100502 Сегодня, 16:59
    А по сосать им не дать...
    100502
  10. Громобой Сегодня, 17:02
    Украинская сторона требует от России отменить решение о призыве на военную службу крымчан.
    Надо им ответить,что служба в армии это священный долг для россиян достигших призывного возраста. tongue
    Громобой
  11. Волька Сегодня, 17:03
    вот неумные скакуны, а никто укров в РА и не призывает, там служат исключительно граждане РФ...
    Волька
    1. Балу Сегодня, 18:31
      Цитата: Волька
      а никто укров в РА и не призывает, там служат исключительно граждане РФ...


      Забор, нужно срочно отгородится от этой самой мощной в Европе комической державы. Россияне уже устали смеяться.

      А ведь так хочется вот такую границу, но увы
      Балу
  12. sir_obs Сегодня, 17:09
    Достаточно того, что Россия отменила призыв крымчан в украинскую армию
    sir_obs
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:14
    ... Требую отменить призыв в Ивано-Франковск Луцк,Киевской,Львовской,Херсонской и пр. облостях!!! В случае неповиновения, буду жаловаться в Спортлото
    Сибирский цирюльник
  14. helmi8 Сегодня, 17:25
    В МИД Украины напомнили, что в проекте резолюции, который был принят 14 ноября в ООН, «содержится соответствующий призыв к Российской Федерации: «прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооружённых или вспомогательных силах Российской Федерации». Ранее Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам был принят украинский проект резолюции по правам человека в Крыму.

    Кастрюлеголовым не мешало бы знать, что резолюции ООН не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Про какие-то третьи комитеты вообще молчу... Ну а уж о том, что это вообще проекты.... В санузел эти бумажки. laughing
    helmi8
  15. Dzafdet Сегодня, 17:37
    Скакаусы, скачите дальше. Крым тю-тю, уплыл навсегда. Никакие резолюции продажного ООН вам не помогут.. drinks
    Dzafdet
  16. Ментат Сегодня, 17:46
    «Практику принуждения жителей Крыма к службе»?
    Сумасшедшие. Исключить жителей Крыма из службы в Армии России было бы оскорблением, намёком на некую неполноценность или неверность, или ущербность. И это, на минуточку, жителей, например, Севастополя??
    Вот те, кто принимает подобные резолюции, и есть ущербные.
    Ментат
  17. Антианглосакс Сегодня, 17:50
    На матрасные хотелки таких яростных и грозных комментариев почему-то нет, хотя они явные наши враги.
    Антианглосакс
  18. Геркулесыч Сегодня, 17:50
    Завтра числа их хотелок эта занемает 1278900000место lol , так что рассматривать в ближайшие 790 лет не планируем lol
    Геркулесыч
  19. mgero Сегодня, 17:59
    «Решительный протест» вот это уже другое дело
    mgero
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